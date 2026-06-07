Ein Lufthansa-Dreamliner kippt am Frankfurter Gate auf die Nase, das Bild macht im Netz die Runde. Dahinter steckt aber kein dummer Zufall, sondern ein Konstruktionsfehler, der denselben Wartungsunfall schon bei einer anderen Airline ausgelöst hat. Für jeden Fertigungsbetrieb ist das eine Lehrstunde in Fehlervermeidung.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

Poka-Yoke nennen Qualitätsmanager das Prinzip, einen Handgriff so zu konstruieren, dass der Fehler gar nicht erst möglich wird. Der Lufthansa-Jet, der vergangene Woche in Frankfurt auf den Bug sackte, führt vor, was passiert, wenn dieses Prinzip fehlt. Die eigentliche Geschichte beginnt nicht am Gate, sondern am Reißbrett.

Das Wichtigste in Kürze

Der Sicherungsbolzen am Bugfahrwerk steckte in einer Bohrung direkt neben der richtigen. Unter Druck gab das vermeintlich verriegelte Fahrwerk nach.

Die britische Unfallbehörde AAIB stellte schon 2021 fest, dass die zwei Bohrungen so dicht beieinanderliegen, dass die Konstruktion zur Verwechslung einlädt.

Eine Anweisung gegen genau diesen Fehler existierte seit Anfang 2020, auf dem betroffenen Jet war sie noch nicht umgesetzt.

Menschliches Versagen ist hier ein Symptom, der eigentliche Fehler steckt im Prozess.

Wie ein Wartungstrick danebenging

Mechaniker sicherten Fahrwerksklappen mit Bolzen. Ein Bolzen rutschte in die falsche Bohrung, das Fahrwerk kollabierte beim Anfahren der Hydraulik

Auslöser war eine Routine: Mechaniker arbeiteten Fehlermeldungen an den Fahrwerksklappen ab und mussten das Fahrwerk dafür ein- und ausfahren. Damit es dabei nicht wirklich einklappt, sichern Bolzen die Mechanik. Genau hier ging es schief, denn der Bolzen rutschte in die Apex-Bohrung statt in das Verriegelungsloch daneben. Als die Hydraulik anlief, zog sich das Fahrwerk ein, und die Maschine sackte auf den Bug.

Die britische AAIB hat das Muster nach einem baugleichen Vorfall einer British-Airways-787 in London-Heathrow seziert. Ihr Befund ist unbequem: Nicht der Monteur sei das eigentliche Problem, sondern ein Konstruktionsfehler, der „die Gelegenheit zum Fehler schafft“, weil zwei Löcher zu nah beieinandersitzen.

Warum sich derselbe Fehler wiederholt

Poka-Yoke in Reinform: Ein Blockierstift macht das falsche Loch schlicht unzugänglich.

Der Vorfall ist kein Einzelfall, sondern das dritte Glied einer Kette. Ein früherer, baugleicher Unfall führte Anfang 2020 zu einer Lufttüchtigkeitsanweisung der US-Behörde FAA, die die verwirrende Lochanordnung entschärfte. Die Airlines bekamen drei Jahre Zeit zur Umrüstung, und noch in dieser Frist fiel 2021 die British-Airways-Maschine auf die Nase. Die Lösung lag vor, nur war sie auf jenem Rumpf noch nicht eingebaut.

Das ist der eigentliche blinde Fleck: Nicht das Wissen fehlte, sondern der lückenlose Überblick, welcher konkrete Flieger die Nachrüstung schon hat und welcher nicht. Eine bekannte Abhilfe, die in der Schublade auf ihren Einbau wartet, ist eine tickende Zeitbombe.

Was der Mittelstand daraus mitnimmt

Boston Dynamics Atlas entwickelt sich vom Forschungsroboter zum Industrie-Standard für verschiedene Branchen

Die Lehre reicht weit über die Luftfahrt hinaus. Poka-Yoke, in den 1960ern bei Toyota erdacht, verlangt, den Fehler konstruktiv unmöglich zu machen, statt den Werker bloß zu ermahnen. Die Normen IATF 16949 und ISO 9001 fordern genau diese Fehlervermeidung, doch zwischen Lehrbuch und Werkbank klafft oft dieselbe Lücke wie bei KI-Werkzeugen, die jeder lizenziert und kaum jemand wirklich nutzt.

Zwei Konsequenzen sind konkret. Behandeln Sie „menschliches Versagen“ nie als Schlusspunkt einer Analyse, sondern als Startpunkt und fragen Sie, warum der Prozess den Griff zuließ. Digitalisieren Sie zudem die Bauzustands-Verwaltung, damit eine ausstehende Nachrüstung an genau diesem Bauteil rot aufleuchtet, statt in einer Frist zu verschwinden. Wo sich ein verwechselbarer Handgriff weder umkonstruieren noch absichern lässt, übernehmen ihn zunehmend Maschinen im Werk, wie sie der Robotik-Markt für den Mittelstand gerade serienreif macht.

Den Bug richten Lufthansa und Boeing in Wochen. Teurer ist der Fehler, der sich erst am Werkstattboden zeigt, also entschärfen Sie den nächsten verwechselbaren Handgriff schon auf dem Reißbrett.

Mehr Newshunger?