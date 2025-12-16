Glossar Kundengewinnung: 99+ Begriffe, die Entscheider kennen müssen

Die systematische Kundengewinnung entscheidet über Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit jedes Unternehmens. Dieses Glossar erklärt die wichtigsten Fachbegriffe aus Marketing, Vertrieb und Customer Experience. Sie erhalten präzise Definitionen, praktische Einordnungen und konkrete Anwendungshinweise für Ihre tägliche Arbeit.

Ein A/B-Test vergleicht zwei Varianten eines Elements, um die leistungsstärkere Version zu ermitteln. Unternehmen testen beispielsweise verschiedene Betreffzeilen in E-Mails, unterschiedliche Call-to-Action-Buttons oder Landing-Page-Layouts. Die Variante mit der höheren Conversion Rate wird anschließend als Standard eingesetzt. Laut aktuellen Studien nutzen 58 Prozent der Marketer A/B-Tests als wichtigste Methode zur Optimierung ihrer Conversion Rates.

Account-Based Marketing (ABM)

Account-Based Marketing konzentriert alle Marketing- und Vertriebsressourcen auf klar definierte Zielunternehmen. Statt breiter Streuung entwickeln Teams individuelle Kampagnen für strategisch wichtige Accounts. Diese Methode eignet sich besonders für B2B-Unternehmen mit komplexen Produkten und längeren Verkaufszyklen. Der Vorteil liegt in der hohen Relevanz der Ansprache und der engen Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb.

Akquise

Die Akquise umfasst alle Maßnahmen zur Gewinnung neuer Kunden oder Geschäftspartner. Man unterscheidet zwischen Kaltakquise, bei der potenzielle Kunden ohne vorherigen Kontakt angesprochen werden, und Warmakquise, die auf bestehenden Beziehungen oder vorhergehenden Interaktionen aufbaut. Erfolgreiche Akquise verbindet systematische Prozesse mit individueller Kundenansprache.

Audience Targeting

Audience Targeting bezeichnet die gezielte Ansprache spezifischer Zielgruppensegmente in digitalen Werbekanälen. Werbetreibende definieren ihre Zielgruppe anhand demografischer Merkmale, Interessen, Verhaltensweisen oder früherer Interaktionen. Präzises Targeting reduziert Streuverluste und erhöht die Effizienz des Werbebudgets deutlich.

Average Order Value (AOV)

Der Average Order Value misst den durchschnittlichen Bestellwert pro Transaktion. Sie berechnen ihn, indem Sie den Gesamtumsatz durch die Anzahl der Bestellungen teilen. Ein steigender AOV erhöht den Umsatz ohne zusätzliche Kosten für die Neukundengewinnung. Typische Strategien zur AOV-Steigerung umfassen Cross-Selling, Upselling und Mindestbestellwerte für kostenlosen Versand.

Die BANT-Methode qualifiziert potenzielle Kunden anhand von vier Kriterien: Budget, Authority, Need und Timeline. Sie prüft, ob ein Interessent das nötige Budget besitzt, die Entscheidungsbefugnis hat, einen echten Bedarf aufweist und einen definierten Zeitrahmen für die Kaufentscheidung verfolgt. Vertriebsteams nutzen BANT, um ihre Ressourcen auf aussichtsreiche Leads zu konzentrieren.

Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse ermittelt die konkreten Anforderungen und Probleme potenzieller Kunden. Sie bildet die Grundlage für passgenaue Angebote und überzeugende Verkaufsargumente. Eine gründliche Bedarfsanalyse erfolgt durch gezielte Fragen, aktives Zuhören und die Auswertung vorhandener Informationen. Der Aufwand zahlt sich durch höhere Abschlussquoten aus.

Bounce Rate

Die Bounce Rate gibt den Prozentsatz der Besucher an, die eine Website nach dem Aufruf nur einer Seite wieder verlassen. Eine hohe Bounce Rate kann auf mangelnde Relevanz, technische Probleme oder eine schlechte Nutzererfahrung hinweisen. Die Kennzahl hilft bei der Bewertung von Landing Pages und der Optimierung der Customer Journey.

Buyer Persona

Eine Buyer Persona ist ein semi-fiktives Abbild des idealen Kunden, basierend auf Marktforschung und realen Kundendaten. Sie beschreibt demografische Merkmale, Verhaltensweisen, Motivationen und Herausforderungen der Zielgruppe. Buyer Personas helfen Marketing- und Vertriebsteams, Botschaften zu entwickeln, die bei der Zielgruppe tatsächlich ankommen.

Ein Call-to-Action fordert den Nutzer zu einer konkreten Handlung auf. Typische CTAs sind Schaltflächen mit Texten wie „Jetzt kaufen“, „Mehr erfahren“ oder „Demo anfordern“. Die Gestaltung, Platzierung und Formulierung des CTA beeinflusst die Conversion Rate erheblich. Studien zeigen, dass E-Mails mit einem einzigen klaren CTA bis zu 1617 Prozent mehr Verkäufe generieren können.

Churn Rate

Die Churn Rate misst den Anteil der Kunden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums abwandern. Sie berechnet sich aus der Anzahl verlorener Kunden dividiert durch die Gesamtkundenzahl zu Periodenbeginn. Eine niedrige Churn Rate signalisiert hohe Kundenzufriedenheit und ist entscheidend für nachhaltiges Wachstum, da die Gewinnung neuer Kunden deutlich teurer ist als die Bindung bestehender.

Click-Through Rate (CTR)

Die Click-Through Rate zeigt das Verhältnis von Klicks zu Impressionen bei digitalen Werbeformaten. Eine Anzeige mit 1.000 Einblendungen und 20 Klicks erreicht eine CTR von 2 Prozent. Die CTR dient als Indikator für die Relevanz und Attraktivität von Anzeigen, E-Mails oder anderen digitalen Inhalten.

Cold Calling

Cold Calling bezeichnet die telefonische Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden ohne vorherige Geschäftsbeziehung. Diese Form der Kaltakquise erfordert eine sorgfältige Vorbereitung, ein überzeugendes Gesprächsskript und die Fähigkeit, schnell Vertrauen aufzubauen. Im B2B-Bereich bleibt Cold Calling trotz digitaler Alternativen ein wirksames Instrument.

Content Marketing

Content Marketing gewinnt Kunden durch die Erstellung und Verbreitung wertvoller, relevanter Inhalte. Statt direkter Produktwerbung bieten Unternehmen Informationen, die Probleme ihrer Zielgruppe lösen. Diese Strategie kostet laut Studien 62 Prozent weniger pro Lead als traditionelles Outbound-Marketing und generiert dabei dreimal mehr Leads.

Conversion

Eine Conversion bezeichnet die Umwandlung eines Website-Besuchers oder Interessenten in einen Kunden oder Lead. Der Begriff umfasst verschiedene wertvolle Aktionen wie Käufe, Newsletter-Anmeldungen, Downloads oder Kontaktanfragen. Die Definition der relevanten Conversions hängt vom Geschäftsmodell und den Unternehmenszielen ab.

Conversion Funnel

Der Conversion Funnel visualisiert den Weg eines potenziellen Kunden von der ersten Wahrnehmung bis zum Kaufabschluss. Das Trichtermodell zeigt, wie viele Nutzer in jeder Phase aussteigen und wo Optimierungspotenzial besteht. Die Analyse des Funnels ermöglicht gezielte Verbesserungen an kritischen Stellen der Customer Journey.

Conversion Rate

Die Conversion Rate gibt an, welcher Prozentsatz der Besucher eine gewünschte Aktion ausführt. Sie berechnet sich aus der Anzahl der Conversions dividiert durch die Gesamtbesucherzahl. Im B2B-Bereich gelten 2,5 bis 5 Prozent als gute Werte für die Lead-Generierung, während Top-Performer Raten von über 10 Prozent erreichen.

Conversion Rate Optimization (CRO)

Conversion Rate Optimization umfasst alle Maßnahmen zur Steigerung des Anteils der Besucher, die konvertieren. CRO-Methoden beinhalten A/B-Tests, Nutzerforschung, Usability-Verbesserungen und die Optimierung von Landing Pages. Unternehmen erzielen mit CRO-Tools einen durchschnittlichen ROI von 223 Prozent.

Cost per Acquisition (CPA)

Die Cost per Acquisition beziffert die Kosten für die Gewinnung einer einzelnen Conversion oder eines Neukunden. Diese Kennzahl hilft bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit verschiedener Marketingkanäle und Kampagnen. Ein niedriger CPA allein sagt jedoch wenig aus, solange er nicht in Relation zum Customer Lifetime Value gesetzt wird.

Cost per Click (CPC)

Die Cost per Click gibt an, wie viel ein Werbetreibender pro Klick auf seine Anzeige bezahlt. Bei Google Ads und anderen Plattformen werden CPCs oft in Auktionsverfahren ermittelt. Die Höhe hängt von Faktoren wie Wettbewerb, Branche, Anzeigenqualität und Zielgruppe ab.

Cost per Lead (CPL)

Die Cost per Lead misst die Kosten für die Generierung eines qualifizierten Interessenten. Sie berechnet sich aus den Marketing- und Vertriebsausgaben dividiert durch die Anzahl der gewonnenen Leads. Inbound-Marketing erzielt typischerweise 61 Prozent niedrigere Kosten pro Lead als Outbound-Methoden.

Cross-Selling bezeichnet den Verkauf zusätzlicher, ergänzender Produkte oder Dienstleistungen an bestehende Kunden. Ein Beispiel ist der Verkauf von Zubehör zum gekauften Hauptprodukt. Diese Strategie erhöht den Kundenwert ohne zusätzliche Akquisekosten und stärkt gleichzeitig die Kundenbindung.

Customer Acquisition Cost (CAC)

Die Customer Acquisition Cost misst die Gesamtkosten für die Gewinnung eines neuen Kunden. Sie umfasst alle Marketing- und Vertriebsausgaben wie Werbekosten, Gehälter, Tools und Provisionen. Ein gesundes Verhältnis zwischen CAC und Customer Lifetime Value liegt bei mindestens 1:3. Das bedeutet: Der Kunde sollte über seine gesamte Beziehungsdauer mindestens dreimal so viel Wert generieren wie seine Gewinnung gekostet hat.

Customer Experience (CX)

Die Customer Experience beschreibt die Gesamtheit aller Erfahrungen, die ein Kunde mit einem Unternehmen macht. Sie umfasst jeden Berührungspunkt von der ersten Wahrnehmung über den Kauf bis zum After-Sales-Service. Unternehmen mit herausragender CX erzielen höhere Kundenbindung, mehr Weiterempfehlungen und letztlich stärkeres Wachstum.

Customer Journey

Die Customer Journey zeichnet den vollständigen Weg eines Kunden vom ersten Kontakt bis zum Kauf und darüber hinaus nach. Sie identifiziert alle Berührungspunkte, Entscheidungsmomente und potenziellen Hindernisse. Das Verständnis der Customer Journey ermöglicht gezielte Optimierungen an kritischen Stellen.

Customer Lifetime Value (CLV)

Der Customer Lifetime Value prognostiziert den Gesamtumsatz, den ein Kunde über die gesamte Geschäftsbeziehung generiert. Er berechnet sich aus dem durchschnittlichen Bestellwert multipliziert mit der Kaufhäufigkeit und der erwarteten Kundenlebensdauer. Der CLV ist die wichtigste Bezugsgröße für die Bewertung der Kundenakquisitionskosten.

Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management bezeichnet sowohl die strategische Ausrichtung auf Kundenbeziehungen als auch die Software zur Verwaltung von Kundendaten. CRM-Systeme zentralisieren Kontaktinformationen, dokumentieren Interaktionen und unterstützen Vertriebsprozesse. Sie bilden das technologische Rückgrat moderner Kundengewinnung.

Demand Generation

Demand Generation umfasst alle Maßnahmen zur Schaffung von Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen. Sie geht über die reine Lead-Generierung hinaus und zielt auf den Aufbau von Markenbekanntheit und Interesse. Erfolgreiche Demand Generation verbindet Content Marketing, Thought Leadership und gezielte Kampagnen.

Direct Marketing

Direct Marketing spricht potenzielle Kunden ohne Vermittler direkt an. Klassische Kanäle sind E-Mail, Telefon, Direktmailing und SMS. Der Vorteil liegt in der Messbarkeit der Ergebnisse und der Möglichkeit zur Personalisierung. Die Herausforderung besteht in der Beschaffung und Pflege qualitativ hochwertiger Kontaktdaten.

Double Opt-in

Double Opt-in ist ein Anmeldeverfahren, bei dem neue Abonnenten ihre E-Mail-Adresse durch Klick auf einen Bestätigungslink verifizieren. Dieses Verfahren schützt vor Spam-Anmeldungen und fehlerhaften Adressen. In Deutschland ist es für Newsletter-Versand praktisch unverzichtbar, um rechtlichen Anforderungen zu entsprechen.

Drip Campaign

Eine Drip Campaign versendet automatisiert eine Serie von E-Mails oder anderen Nachrichten über einen definierten Zeitraum. Die Nachrichten werden durch Trigger ausgelöst und bauen aufeinander auf. Diese Methode eignet sich besonders für Lead Nurturing, Onboarding neuer Kunden und die Reaktivierung inaktiver Kontakte.

Elevator Pitch

Der Elevator Pitch ist eine prägnante Präsentation des Unternehmens oder Produkts in etwa 30 bis 60 Sekunden. Er beantwortet die Fragen nach dem Was, Wie und Warum in kürzester Zeit. Ein überzeugender Elevator Pitch öffnet Türen und schafft die Grundlage für tiefergehende Gespräche.

E-Mail-Marketing nutzt den E-Mail-Kanal zur Kommunikation mit Interessenten und Kunden. Es umfasst Newsletter, Transaktionsmails, automatisierte Sequenzen und gezielte Kampagnen. Mit einem durchschnittlichen ROI von 42 Euro für jeden investierten Euro gehört E-Mail-Marketing zu den effektivsten Kanälen überhaupt.

Empfehlungsmarketing

Empfehlungsmarketing nutzt die Weiterempfehlung zufriedener Kunden systematisch für die Neukundengewinnung. Empfohlene Kunden haben typischerweise höhere Conversion Rates und längere Kundenbeziehungen. Erfolgreiche Programme kombinieren exzellenten Service mit aktiven Anreizen für Empfehlungen.

Event Marketing

Event Marketing gewinnt Kunden durch die Organisation oder Teilnahme an Veranstaltungen. Messen, Konferenzen, Webinare und eigene Events bieten Gelegenheit zur direkten Kundenansprache. Der persönliche Kontakt schafft Vertrauen und ermöglicht tiefergehende Bedarfsanalysen.

First-Party Data

First-Party Data sind Daten, die ein Unternehmen direkt von seinen Kunden und Website-Besuchern erhebt. Sie umfassen Kaufhistorien, Nutzungsverhalten und freiwillig geteilte Informationen. Angesichts zunehmender Datenschutzregulierungen und des Wegfalls von Third-Party-Cookies gewinnen First-Party-Daten stark an Bedeutung.

Funnel Stage

Eine Funnel Stage bezeichnet eine Phase im Verkaufstrichter, die ein potenzieller Kunde durchläuft. Typische Phasen sind Awareness, Interest, Consideration, Intent und Purchase. Jede Phase erfordert angepasste Inhalte und Maßnahmen, um den Interessenten zur nächsten Stufe zu führen.

Gated Content

Gated Content bezeichnet hochwertige Inhalte, die nur nach Angabe von Kontaktdaten zugänglich sind. Typische Formate sind Whitepaper, E-Books, Webinar-Aufzeichnungen oder Studien. Diese Strategie generiert qualifizierte Leads, da Nutzer einen echten Wert im Austausch für ihre Daten erhalten.

Growth Hacking

Growth Hacking kombiniert Marketing, Produktentwicklung und Datenanalyse für schnelles Wachstum mit begrenzten Ressourcen. Growth Hacker testen kontinuierlich neue Ideen, messen Ergebnisse und skalieren erfolgreiche Ansätze. Der Begriff stammt aus der Startup-Szene, die Methodik findet jedoch zunehmend auch im Mittelstand Anwendung.

Ideal Customer Profile (ICP)

Das Ideal Customer Profile beschreibt die Merkmale des perfekten Unternehmenskunden im B2B-Bereich. Es umfasst Branche, Unternehmensgröße, Umsatz, Herausforderungen und Entscheidungsstrukturen. Das ICP fokussiert Vertriebs- und Marketingaktivitäten auf die aussichtsreichsten Zielunternehmen.

Inbound Marketing

Inbound Marketing zieht potenzielle Kunden durch wertvolle Inhalte und Erlebnisse an, anstatt sie mit Werbebotschaften zu unterbrechen. Die Methodik umfasst Content Marketing, SEO, Social Media und Lead Nurturing. Studien zeigen, dass Inbound-Leads durchschnittlich 61 Prozent weniger kosten als Outbound-Leads.

Influencer Marketing

Influencer Marketing nutzt die Reichweite und Glaubwürdigkeit von Meinungsführern zur Kundengewinnung. Im B2B-Bereich sind dies oft Branchenexperten, Analysten oder Fachautoren. Die Empfehlung eines vertrauenswürdigen Influencers wirkt authentischer als klassische Werbung.

Intent Data

Intent Data sind Signale, die auf eine Kaufabsicht hindeuten. Sie entstehen durch Suchanfragen, Website-Besuche, Content-Downloads oder Wettbewerberrecherchen. Unternehmen nutzen Intent Data, um potenzielle Kunden zum optimalen Zeitpunkt anzusprechen.

Key Performance Indicator (KPI)

Ein Key Performance Indicator ist eine messbare Kennzahl zur Bewertung der Zielerreichung. Im Bereich Kundengewinnung sind typische KPIs die Anzahl generierter Leads, die Conversion Rate, die Kundenakquisitionskosten und der Customer Lifetime Value. KPIs ermöglichen datenbasierte Entscheidungen und kontinuierliche Optimierung.

Kaltakquise

Die Kaltakquise umfasst alle Maßnahmen zur Erstansprache potenzieller Kunden ohne vorherige Geschäftsbeziehung. Sie erfordert sorgfältige Vorbereitung, relevante Gesprächseinstiege und Ausdauer. Im B2B-Bereich ist telefonische Kaltakquise grundsätzlich erlaubt, im B2C-Bereich gelten strenge Einschränkungen.

Die Keyword-Recherche identifiziert Suchbegriffe, die potenzielle Kunden bei Google und anderen Suchmaschinen eingeben. Sie bildet die Grundlage für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Eine gründliche Recherche berücksichtigt Suchvolumen, Wettbewerb und Kaufintention.

Landing Page

Eine Landing Page ist eine speziell gestaltete Webseite mit einem einzigen Conversion-Ziel. Sie entfernt alle Ablenkungen und führt den Besucher gezielt zur gewünschten Aktion. Optimierte Landing Pages erreichen deutlich höhere Conversion Rates als reguläre Website-Seiten.

Lead

Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, der Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung gezeigt hat. Leads entstehen durch verschiedene Aktionen wie Kontaktanfragen, Downloads oder Event-Anmeldungen. Die Qualität eines Leads hängt von der Passung zum Idealkunden und der Kaufbereitschaft ab.

Lead Generation

Lead Generation umfasst alle Maßnahmen zur Gewinnung von Interessenten. Typische Methoden sind Content Marketing, Suchmaschinenmarketing, Social Media, Events und Direct Marketing. 85 Prozent der B2B-Unternehmen nennen Lead-Generierung als wichtigstes Marketingziel.

Lead Magnet

Ein Lead Magnet ist ein wertvolles Angebot, das Interessenten im Austausch gegen ihre Kontaktdaten erhalten. Typische Lead Magnets sind E-Books, Checklisten, Webinare, kostenlose Tools oder Rabattcodes. Der Wert muss hoch genug sein, um die Hemmschwelle zur Datenpreisgabe zu überwinden.

Lead Nurturing

Lead Nurturing bezeichnet die systematische Pflege und Weiterentwicklung von Leads bis zur Vertriebsreife. Durch relevante Inhalte und regelmäßige Kommunikation werden Interessenten schrittweise durch den Kaufprozess geführt. Unternehmen mit Lead-Nurturing-Strategie erzielen 50 Prozent mehr verkaufsbereite Leads bei 33 Prozent niedrigeren Kosten.

Lead Qualification

Die Lead Qualification bewertet Leads nach ihrer Kaufbereitschaft und Passung zum Unternehmen. Sie trennt aussichtsreiche von weniger vielversprechenden Kontakten. Gängige Methoden sind BANT, GPCT oder CHAMP. Die Qualifizierung verhindert, dass der Vertrieb Zeit mit ungeeigneten Leads verschwendet.

Lead Scoring

Lead Scoring bewertet Leads anhand eines Punktesystems nach definierten Kriterien. Punkte werden für demografische Merkmale, Firmenattribute und Verhaltensweisen vergeben. Bei Erreichen eines Schwellenwerts gilt der Lead als vertriebsreif und wird an das Sales-Team übergeben.

Lifetime Value to CAC Ratio (LTV:CAC)

Das LTV:CAC Ratio setzt den Kundenwert ins Verhältnis zu den Akquisitionskosten. Ein Verhältnis von mindestens 3:1 gilt als gesund und signalisiert profitable Kundengewinnung. Bei niedrigeren Werten übersteigen die Akquisekosten den Kundenwert langfristig.

LinkedIn Marketing

LinkedIn Marketing nutzt das berufliche Netzwerk zur B2B-Kundengewinnung. Maßnahmen umfassen organische Inhalte, bezahlte Werbung, Sales Navigator und direkte Kontaktaufnahme. 89 Prozent der B2B-Marketer nutzen LinkedIn zur Lead-Generierung.

Marketing Automation

Marketing Automation automatisiert wiederkehrende Marketingaufgaben durch Software. Typische Anwendungen sind E-Mail-Kampagnen, Lead Scoring, Social-Media-Posts und Workflow-Management. Unternehmen mit Marketing Automation erzielen eine Steigerung qualifizierter Leads um bis zu 451 Prozent.

Marketing Qualified Lead (MQL)

Ein Marketing Qualified Lead ist ein Lead, der vom Marketing als aussichtsreich bewertet wurde, aber noch nicht vertriebsreif ist. Die Bewertung erfolgt anhand definierter Kriterien wie Engagement, demografischen Merkmalen und Verhaltensweisen. MQLs werden weiter gepflegt, bis sie für den Vertrieb bereit sind.

Marktdurchdringung

Die Marktdurchdringung beschreibt die Strategie, mit bestehenden Produkten mehr Kunden im bestehenden Markt zu gewinnen. Typische Maßnahmen sind intensivere Werbung, Preisanpassungen oder verbesserte Vertriebsaktivitäten. Sie ist oft der erste Ansatzpunkt für Wachstum, da Markt und Produkt bereits bekannt sind.

Mehrwert-Kommunikation stellt den konkreten Nutzen für den Kunden in den Mittelpunkt jeder Botschaft. Statt Produkteigenschaften aufzuzählen, erklärt sie, welche Probleme gelöst und welche Vorteile erzielt werden. Diese Ausrichtung erhöht die Relevanz und Überzeugungskraft von Marketing und Vertrieb.

Multi-Channel Marketing

Multi-Channel Marketing koordiniert die Kundenansprache über mehrere Kanäle hinweg. Die Kombination von Online- und Offline-Kanälen schafft mehr Berührungspunkte und erhöht die Reichweite. Die Herausforderung liegt in der konsistenten Botschaft und der nahtlosen Kundenerfahrung über alle Kanäle.

Net Promoter Score (NPS)

Der Net Promoter Score misst die Weiterempfehlungsbereitschaft von Kunden auf einer Skala von 0 bis 10. Er berechnet sich aus dem Prozentsatz der Promotoren (Bewertung 9-10) minus dem Prozentsatz der Kritiker (Bewertung 0-6). Ein NPS über 50 gilt als exzellent, Werte über 70 als Weltklasse.

Neukundengewinnung

Die Neukundengewinnung umfasst alle Aktivitäten zur Gewinnung von Erstkäufern. Sie erfordert typischerweise höhere Investitionen als die Pflege von Bestandskunden. Erfolgreiche Neukundengewinnung balanciert verschiedene Kanäle und Methoden nach ihrer Effizienz.

Newsletter

Ein Newsletter ist ein regelmäßig versendetes E-Mail-Format zur Information und Bindung von Abonnenten. Er kombiniert wertvolle Inhalte mit dezenten Verkaufsbotschaften. Segmentierte Newsletter mit personalisierten Inhalten erzielen deutlich höhere Öffnungs- und Klickraten.

Objection Handling

Objection Handling bezeichnet den professionellen Umgang mit Einwänden potenzieller Kunden. Typische Einwände betreffen Preis, Zeitpunkt, Wettbewerber oder den wahrgenommenen Bedarf. Geschulte Vertriebsmitarbeiter antizipieren Einwände und haben überzeugende Antworten parat.

Omnichannel Marketing

Omnichannel Marketing integriert alle Kanäle zu einer nahtlosen Kundenerfahrung. Anders als Multi-Channel Marketing synchronisiert es Daten und Interaktionen kanalübergreifend. Der Kunde erlebt die Marke konsistent, unabhängig davon, wo er interagiert.

Onboarding

Das Onboarding bezeichnet die systematische Einführung neuer Kunden in die Nutzung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Ein strukturierter Onboarding-Prozess reduziert die Abwanderung, steigert die Produktnutzung und legt den Grundstein für langfristige Kundenbeziehungen.

Opportunity

Eine Opportunity ist eine qualifizierte Verkaufschance im Vertriebsprozess. Sie entsteht, wenn ein Lead konkrete Kaufabsichten zeigt und die Kriterien für eine Geschäftsmöglichkeit erfüllt. In CRM-Systemen werden Opportunities mit geschätztem Wert und Abschlusswahrscheinlichkeit erfasst.

Opt-in bezeichnet die ausdrückliche Einwilligung eines Nutzers zum Empfang von Marketingkommunikation. Die Einwilligung muss freiwillig, informiert und aktiv erfolgen. Das Opt-in-Prinzip ist rechtliche Voraussetzung für E-Mail-Marketing in Deutschland.

Outbound Marketing

Outbound Marketing bezeichnet proaktive Marketingmaßnahmen, bei denen das Unternehmen den ersten Kontakt initiiert. Klassische Methoden sind Kaltakquise, Direktmailings, TV-Werbung und Anzeigenkampagnen. Outbound-Leads kosten im Durchschnitt 61 Prozent mehr als Inbound-Leads.

Pay-per-Click (PPC) ist ein Abrechnungsmodell für Online-Werbung, bei dem nur für tatsächliche Klicks bezahlt wird. Google Ads und Microsoft Advertising sind die bekanntesten PPC-Plattformen. Der Vorteil liegt in der genauen Messbarkeit und der Kontrolle über das Budget.

Performance Marketing

Performance Marketing fokussiert ausschließlich auf messbare Ergebnisse wie Leads, Verkäufe oder Registrierungen. Kampagnen werden kontinuierlich optimiert, Budgets fließen in die leistungsstärksten Kanäle. Die Transparenz ermöglicht eine genaue ROI-Berechnung.

Personalisierung

Personalisierung passt Marketingbotschaften und Angebote an individuelle Präferenzen und Verhaltensweisen an. Personalisierte E-Mail-Betreffzeilen erhöhen die Öffnungsrate um 26 Prozent, personalisierte Inhalte steigern Klickraten um durchschnittlich 14 Prozent und Conversions um 10 Prozent.

Pipeline Management

Pipeline Management steuert und optimiert den Fluss von Verkaufschancen durch den Vertriebsprozess. Es umfasst die Prognose von Umsätzen, die Identifikation von Engpässen und die gezielte Bearbeitung von Opportunities. Effektives Pipeline Management erhöht die Planbarkeit und Abschlussquoten.

Predictive Analytics

Predictive Analytics nutzt historische Daten und Algorithmen zur Vorhersage zukünftiger Ereignisse. In der Kundengewinnung prognostiziert es Kaufwahrscheinlichkeiten, identifiziert die besten Leads und optimiert den Ressourceneinsatz. Die Technologie entwickelt sich mit Machine Learning kontinuierlich weiter.

Prospect

Ein Prospect ist ein potenzieller Kunde, der noch nicht als Lead qualifiziert wurde. Er gehört zur definierten Zielgruppe, hat aber noch kein Interesse signalisiert. Die Umwandlung von Prospects in Leads ist ein zentrales Ziel der Kundengewinnung.

Prospecting

Prospecting bezeichnet die systematische Suche nach potenziellen Neukunden. Es umfasst Recherche, Identifikation und erste Kontaktaufnahme. Erfolgreiches Prospecting nutzt verschiedene Quellen wie LinkedIn, Branchenverzeichnisse, Messen und Empfehlungen.

Qualified Lead

Ein Qualified Lead erfüllt definierte Kriterien hinsichtlich Passung und Kaufbereitschaft. Die Qualifizierung unterscheidet zwischen Marketing Qualified Leads und Sales Qualified Leads. Nur qualifizierte Leads werden an den Vertrieb übergeben, um dessen Effizienz zu maximieren.

Referral Marketing

Referral Marketing nutzt bestehende Kunden systematisch zur Gewinnung neuer Kunden. Empfehlungsprogramme bieten Anreize für erfolgreiche Weiterempfehlungen. Empfehlungen haben mit 3,74 Prozent die höchste Conversion Rate aller Akquisitionskanäle.

Remarketing

Remarketing spricht Nutzer erneut an, die bereits mit einer Website oder Anzeige interagiert haben. Über Cookies oder Pixel werden diese Nutzer auf anderen Plattformen mit relevanten Werbebotschaften erreicht. Die Methode holt abgesprungene Interessenten zurück in den Kaufprozess.

Response Rate

Die Response Rate misst den Anteil der Empfänger, die auf eine Marketingmaßnahme reagieren. Je nach Kanal und Branche variieren die Benchmarks erheblich. Die Response Rate dient als früher Indikator für den Kampagnenerfolg.

Retargeting

Retargeting zeigt Werbeanzeigen gezielt Nutzern, die eine Website besucht, aber nicht konvertiert haben. Die Technik nutzt Tracking-Cookies, um diese Nutzer auf anderen Websites wiederzuerkennen. Retargeting hält das Produkt im Bewusstsein und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer späteren Conversion.

Return on Investment (ROI)

Der Return on Investment misst die Rentabilität einer Investition als Verhältnis von Gewinn zu eingesetztem Kapital. Im Marketing berechnet er sich aus dem generierten Umsatz minus Kosten, dividiert durch die Kosten. Ein positiver ROI zeigt, dass die Marketingmaßnahme mehr einbringt als sie kostet.

Sales Cycle

Der Sales Cycle beschreibt den typischen Zeitraum von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss. Im B2B-Bereich dauert er oft mehrere Monate. Das Verständnis des Sales Cycle ermöglicht realistische Planung und die Optimierung einzelner Phasen.

Sales Funnel

Der Sales Funnel visualisiert die Phasen des Verkaufsprozesses als Trichter. Er zeigt, wie viele Interessenten in jeder Phase ausscheiden und wo die größten Verluste auftreten. Im klassischen Trichtermodell erreichen etwa 10 Prozent aller Leads einen Vertragsabschluss.

Sales Qualified Lead (SQL)

Ein Sales Qualified Lead ist ein Lead, der vom Vertrieb als bereit für die direkte Ansprache bewertet wurde. Er zeigt konkrete Kaufabsichten und erfüllt die definierten Qualifizierungskriterien. Die Übergabe vom Marketing zum Vertrieb erfolgt anhand vereinbarter Standards.

Segmentierung

Segmentierung teilt die Zielgruppe in homogene Teilgruppen mit ähnlichen Merkmalen oder Bedürfnissen. Die Kriterien können demografisch, geografisch, psychografisch oder verhaltensbasiert sein. Segmentierung ermöglicht gezieltere Ansprache und höhere Relevanz der Marketingbotschaften.

SEO (Suchmaschinenoptimierung)

SEO umfasst alle Maßnahmen zur Verbesserung der organischen Sichtbarkeit in Suchmaschinen. Sie gliedert sich in technische Optimierung, Content-Erstellung und Linkaufbau. Über 70 Prozent der Suchmaschinennutzer klicken ausschließlich auf organische Ergebnisse.

Social Proof

Social Proof nutzt die Tendenz von Menschen, dem Verhalten anderer zu folgen. Kundenbewertungen, Testimonials, Fallstudien und Nutzerzahlen sind typische Elemente. Social Proof reduziert Unsicherheit und erhöht die Glaubwürdigkeit von Marketingbotschaften.

Social Selling

Social Selling nutzt soziale Netzwerke zur Identifikation, Ansprache und Beziehungspflege mit potenziellen Kunden. LinkedIn ist die wichtigste Plattform im B2B-Bereich. Social Selling ersetzt nicht den klassischen Vertrieb, sondern ergänzt ihn um digitale Touchpoints.

SOCIAL SELLING – So funktioniert es!

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Target Audience

Die Target Audience umfasst alle Personen oder Unternehmen, die als potenzielle Kunden in Frage kommen. Ihre genaue Definition ist Grundlage für effizientes Marketing und zielgerichteten Vertrieb. Eine präzise Zielgruppendefinition verhindert Streuverluste.

Testimonial

Ein Testimonial ist eine positive Aussage eines zufriedenen Kunden über ein Produkt oder eine Dienstleistung. Testimonials liefern Social Proof und erhöhen die Glaubwürdigkeit. Authentische Aussagen mit konkreten Ergebnissen wirken am überzeugendsten.

Top of Funnel (ToFu)

Top of Funnel bezeichnet die oberste Phase des Verkaufstrichters, in der Aufmerksamkeit und Interesse geweckt werden. Typische Inhalte sind Blogartikel, Social-Media-Posts und allgemeine Informationen. Das Ziel ist die Generierung von Reichweite und erste Leads.

Touchpoint

Ein Touchpoint ist jeder Berührungspunkt zwischen Kunde und Unternehmen. Touchpoints umfassen Website-Besuche, E-Mails, Anrufe, Social-Media-Interaktionen und persönliche Kontakte. Die systematische Gestaltung aller Touchpoints optimiert die Customer Experience.

Tracking

Tracking erfasst das Verhalten von Nutzern auf Websites und in Kampagnen. Es liefert Daten zu Besucherquellen, Seitenaufrufen, Conversions und mehr. Tracking ist die Grundlage für datenbasiertes Marketing und kontinuierliche Optimierung.

Traffic

Traffic bezeichnet die Anzahl der Besucher auf einer Website. Man unterscheidet organischen Traffic aus Suchmaschinen, bezahlten Traffic aus Werbeanzeigen, direkten Traffic und Verweis-Traffic von anderen Websites. Die Qualität des Traffics bestimmt die Conversion-Wahrscheinlichkeit.

Unique Selling Proposition (USP)

Die Unique Selling Proposition ist das einzigartige Verkaufsversprechen, das ein Produkt vom Wettbewerb abhebt. Sie beantwortet die Frage, warum Kunden gerade dieses Angebot wählen sollten. Ein klarer USP ist die Grundlage für differenzierte Positionierung und überzeugende Verkaufsargumente.

Upselling

Upselling bezeichnet den Verkauf eines höherwertigen Produkts oder einer erweiterten Version an den Kunden. Es erhöht den durchschnittlichen Bestellwert und nutzt das bereits gewonnene Kundenvertrauen. Erfolgreiches Upselling kommuniziert den Mehrwert der teureren Option klar.

Lesetipp: Glossar Kundenbindung: 99 Fachbegriffe für Entscheider

User Experience (UX)

Die User Experience beschreibt die Gesamterfahrung eines Nutzers bei der Interaktion mit einem digitalen Produkt. Eine positive UX erleichtert Navigation, beschleunigt Kaufprozesse und steigert Conversion Rates. UX-Optimierung ist ein kontinuierlicher Prozess auf Basis von Nutzerfeedback und Daten.

Value Proposition

Die Value Proposition formuliert den konkreten Wert, den ein Angebot für den Kunden schafft. Sie beantwortet die Frage: Welches Problem wird gelöst, welcher Nutzen entsteht? Eine klare Value Proposition differenziert vom Wettbewerb und überzeugt potenzielle Kunden.

Virales Marketing

Virales Marketing schafft Inhalte, die Nutzer freiwillig und massenhaft weiterverbreiten. Virale Kampagnen erreichen hohe Reichweiten bei geringem Medieneinsatz. Der Erfolg ist schwer planbar, bestimmte Elemente wie Emotionalität, Unterhaltungswert und Teilbarkeit erhöhen die Chancen.

Warm Lead

Ein Warm Lead hat bereits Interesse gezeigt oder eine Beziehung zum Unternehmen aufgebaut. Im Gegensatz zum Cold Lead besteht eine Grundlage für den Erstkontakt. Warm Leads reagieren typischerweise positiver auf Vertriebsansprachen und konvertieren häufiger.

Webinar

Ein Webinar ist ein Online-Seminar zur Wissensvermittlung und Lead-Generierung. 73 Prozent der B2B-Marketer bewerten Webinare als beste Methode zur Generierung hochwertiger Leads. Sie demonstrieren Expertise, schaffen Vertrauen und ermöglichen die Interaktion mit Interessenten.

Eine Website-Conversion bezeichnet jede wertvolle Aktion, die ein Besucher auf der Website ausführt. Die Definition variiert je nach Geschäftsmodell und umfasst Käufe, Anfragen, Downloads oder Anmeldungen. Die Website-Conversion-Rate ist ein zentraler KPI für die digitale Kundengewinnung.

Win Rate

Die Win Rate misst den Anteil der gewonnenen Verkaufschancen an allen bearbeiteten Opportunities. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Vertriebseffektivität und die Qualität der Lead-Qualifizierung. Eine niedrige Win Rate kann auf Probleme in der Angebotsphase oder falsche Zielkunden hinweisen.

Word-of-Mouth Marketing

Word-of-Mouth Marketing nutzt die persönliche Weiterempfehlung zwischen Menschen. Es gilt als glaubwürdigste Form der Werbung und beeinflusst Kaufentscheidungen maßgeblich. Unternehmen fördern Word-of-Mouth durch exzellenten Service, bemerkenswerte Produkte und gezielte Empfehlungsprogramme.

Zielgruppe

Die Zielgruppe definiert die Gesamtheit aller Personen oder Unternehmen, die ein Unternehmen mit seinen Produkten oder Dienstleistungen ansprechen möchte. Eine präzise Zielgruppendefinition berücksichtigt demografische, geografische, psychografische und verhaltensbasierte Merkmale. Sie bildet die Grundlage für alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten.

Quellen

HubSpot (2024): State of Marketing Report 2024 Forrester Research (2024): B2B Lead Generation Benchmark Study MarketingSherpa (2025): Conversion Rate Benchmark Report Bain & Company (2003): The One Number You Need to Grow Gartner (2025): Marketing Budget Report Content Marketing Institute (2024): B2B Content Marketing Report Capterra (2022): B2B-Konversionsraten-Studie Statista (2024): E-Commerce und Conversion Rate Statistiken WordStream (2024): B2B Google Ads Benchmark Report Retently (2024): NPS Benchmarks by Industry DMA (2024): Email Marketing ROI Report Trustmary (2025): Lead Generation Statistics