Customer Journey 🧳: Wie Sie Kaufprozesse verstehen, verbessern – und profitabler machen

Die meisten Unternehmen investieren in Werbung, aber nicht in den Weg, den Kunden wirklich gehen. Dabei entscheidet die Customer Journey darüber, ob aus Interesse Umsatz wird – oder Enttäuschung. Lernen Sie, wie Sie Kaufprozesse sichtbar machen, Schwachstellen aufdecken und Ihre Kundenreise gezielt verbessern.

Wenn der Kunde nicht ankommt, ist der Weg das Problem

Jeder möchte verkaufen. Aber viele Unternehmen investieren lieber in Werbebudgets als in eine klare Analyse der tatsächlichen Kaufreise. Dabei ist genau diese Customer Journey entscheidend, wenn Kaufprozesse planbar und effizient ablaufen sollen. Ohne ein klares Verständnis davon, wie Interessenten zu Kunden werden, bleibt der Erfolg ein Zufallsprodukt.

Die Kundenreise ist kein schöner Begriff aus dem Marketing, sondern ein operatives Steuerungselement für Vertrieb, Kommunikation und Produktentwicklung. Wer nicht weiß, wo potenzielle Käufer abspringen, optimiert an der falschen Stelle. Wer nicht erkennt, welche Stationen wirklich zählen, investiert blind.

Die Customer Journey beginnt nicht erst, wenn jemand auf Ihre Website klickt. Oft startet sie viel früher – mit einem Bedürfnis, einer Suche oder einem Gespräch. Und sie endet nicht mit dem Kauf. Ein nachhaltiger Kundenpfad berücksichtigt auch die Nutzung, den Support und die Wiederkaufwahrscheinlichkeit.

Ein kurzer Blick auf typische Fehleinschätzungen:

Irrtum Realität Konsequenz Der Kauf beginnt beim ersten Klick Die Suche startet oft außerhalb Ihrer Kanäle Frühe Touchpoints bleiben unbeachtet Nach dem Kauf ist Schluss Kundenbindung beginnt erst nach der Bezahlung Folgegeschäft wird verschenkt Alle Touchpoints sind gleich wichtig Unterschiedliche Relevanz je nach Phase Ressourcen werden falsch verteilt

Viele Unternehmen sehen nur Ausschnitte der Reise, aber nicht den Zusammenhang. Dadurch entstehen Brüche im Erleben, Informationslücken und unnötige Reibungspunkte. Kunden merken das – selbst dann, wenn Sie es intern nicht erfassen können.

Checkliste: Startpunkt für Ihren Perspektivwechsel

Sie kennen die typischen Phasen der Customer Journey in Ihrem Unternehmen?

Sie wissen, über welche Kanäle Interessenten auf Sie aufmerksam werden?

Sie haben nachvollziehbare Daten, wo Interessenten abspringen?

Sie analysieren regelmäßig, welche Informationen in welcher Phase fehlen?

Sie messen, wie zufrieden Kunden nach dem Kauf sind?

Wenn Sie mehr als zwei Fragen mit Nein beantworten, lohnt sich ein Blick auf die gesamte Entscheidungsreise.

Was wirklich zählt Die Customer Journey ist kein theoretisches Konstrukt, sondern ein konkretes Werkzeug zur Optimierung. Wer die Kaufreise konsequent aus Kundensicht denkt, erkennt Potenziale, bevor andere sie nutzen.

Definition: Was ist die Customer Journey wirklich – und was nicht?

Die Customer Journey ist kein Buzzword aus der Agenturwelt. Auch kein hübscher Funnel, den man einmal zeichnet und dann wieder vergisst. Die Customer Journey ist ein Werkzeug, mit dem Sie Kaufentscheidungen nachvollziehbar machen. Kein Modell für die Theorie, sondern ein Werkzeug für die Praxis.

Sie betrachten nicht nur, was jemand kauft, sondern wie dieser Weg zustande kommt. Dabei geht es nicht um klassische Zielgruppen, sondern um konkrete Kontaktpunkte, echte Entscheidungen und psychologische Auslöser entlang eines klar strukturierten Pfads.

Viele Unternehmen verwechseln die Customer Journey mit einem Vertriebstrichter. Dabei unterscheiden sich beide Systeme grundlegend:

Begriff Zweck Perspektive Vertriebstrichter Kontakte zu Kunden entwickeln Unternehmenssicht Customer Journey Kaufprozess analysieren und verbessern Kundensicht Lifecycle-Modell Kundenbindung und Wiederkauf fördern strategisch



Im Unterschied zum Funnel beginnt die Customer Journey beim Kunden. Nicht bei der ersten Anzeige oder dem Besuch der Startseite, sondern bei einem Wunsch, einem Problem oder einem Impuls. Aus diesem Auslöser entsteht eine Bewegung – und genau diese Bewegung lässt sich analysieren, strukturieren und optimieren.

Dabei ist keine Kundenreise wie die andere. Die Abfolge der Kontaktpunkte, die Intensität der Interaktion und die Entscheidungsmuster unterscheiden sich je nach Branche, Produkt und Zielgruppe. Trotzdem folgt jede gelungene Customer Journey einem einfachen Prinzip: Sie erleichtert Entscheidungen und baut Vertrauen auf.

Checkliste: Begriffe richtig einordnen

Sie verwenden Customer Journey, Sales Funnel und Lifecycle nicht synonym?

Sie kennen den Unterschied zwischen Außensicht und Innensicht?

Sie denken Kaufentscheidungen nicht vom Produkt, sondern vom Bedarf her?

Sie analysieren nicht nur Absprungraten, sondern Entscheidungsverläufe?

Sie können Touchpoints klar benennen und zeitlich zuordnen?

Mit diesen fünf Fragen klären Sie schnell, ob ein echtes Verständnis für die Customer Journey vorhanden ist oder ob lediglich mit Begriffen jongliert wird.

Missverständnisse vermeiden

Viele Betrachtungen enden mit der Conversion. Doch damit greift das Konzept zu kurz. Die Customer Journey endet nicht beim Kauf, sondern erst mit der Wiederkaufentscheidung. Unternehmen, die das berücksichtigen, bauen nicht nur Umsatz, sondern auch Vertrauen auf.

Kunden kaufen dort, wo Orientierung einfach ist. Eine strukturierte Kaufreise liefert diese Orientierung. Sie ersetzt Bauchgefühl durch nachvollziehbare Kontaktmuster und macht Entscheidungsprozesse sichtbar.

Kurz gefasst Die Customer Journey beginnt beim Kunden, nicht beim Unternehmen.

Wer den Weg zur Kaufentscheidung verstehen will, braucht keine Theorien – sondern eine saubere Analyse der Kontaktpunkte.

Die Phasen der Customer Journey im Überblick

Eine Customer Journey besteht nicht aus Zufällen, sondern aus Phasen mit klaren Aufgaben. Wer diese Phasen versteht, erkennt, wann Informationen zählen, wann Vertrauen aufgebaut wird und wann Entscheidungen fallen. Jede Phase erfüllt einen Zweck – nicht aus Sicht Ihres Unternehmens, sondern aus Sicht Ihrer Kunden.

Awareness: Aufmerksamkeit entsteht, bevor jemand aktiv wird

Die Kaufreise beginnt, wenn ein Problem wahrgenommen wird. Nicht immer bewusst, oft beiläufig. Vielleicht bei einem Gespräch, vielleicht über eine Anzeige, vielleicht durch einen Vergleich. Ihre Aufgabe besteht darin, im richtigen Moment sichtbar zu sein – ohne zu drängen.

Typische Touchpoints:

Empfehlungen aus dem Umfeld

Beiträge in Fachmedien

Google-Suchergebnisse

bezahlte Reichweite (Plakat, Anzeige, Sponsored Content)

Consideration: Wenn Vergleiche stattfinden, braucht es Klarheit

In dieser Phase beginnt die aktive Auseinandersetzung mit möglichen Lösungen. Kunden suchen, vergleichen, hinterfragen. Sie prüfen Qualität, Preis, Bewertungen, Verfügbarkeit. Was zählt, sind nachvollziehbare Argumente. Transparenz schlägt Lautstärke.

Typische Touchpoints:

Produktseiten

Bewertungen

Vergleichsportale

persönliche Beratung

Decision: Entscheidungen brauchen Sicherheit

Die Entscheidung fällt nicht zwangsläufig dort, wo die meiste Information vorliegt. Sie fällt dort, wo sich Vertrauen, Nutzen und Timing treffen. Das kann ein Onlineshop sein, ein Verkaufsraum oder ein kurzer Anruf. In der Entscheidungsphase entscheidet sich, ob Vertrauen trägt oder kippt.

Typische Touchpoints:

Check-out-Prozess

persönliches Gespräch

letzte Rückfrage per Mail oder Telefon

Aktionsangebot

Retention: Kundentreue beginnt nach dem Kauf

Nach dem Kauf beginnt eine neue Art von Beziehung. Sie liefern, begleiten, halten Rückfragen aus. Die Erfahrung nach dem Kauf entscheidet darüber, ob eine Beziehung weitergeführt wird – oder ob nur einmal gekauft wurde. Die Kaufreise geht weiter, auch wenn der Umsatz schon gebucht ist.

Typische Touchpoints:

Onboarding-Prozesse

Support

Nachfass-Mails

Produktanleitungen

Advocacy: Aus Kunden werden Fürsprecher

Zufriedene Kunden sind die besten Vertriebspartner. Wer sich verstanden, unterstützt und ernst genommen fühlt, empfiehlt weiter. Diese letzte Phase entscheidet nicht nur über Folgegeschäft, sondern über Wachstum ohne Werbekosten. Kundenbindung führt zur nächsten Awareness – für andere.

Typische Touchpoints:

Bewertungsanfragen

Empfehlungsprogramme

Community-Elemente

Service-Momente, die überraschen

Checkliste: Phasen erkennen und steuern

Sie unterscheiden klar zwischen Aufmerksamkeit, Überlegung und Entscheidung?

Sie kennen die Touchpoints, die in jeder Phase relevant sind?

Sie bieten gezielt Informationen dort, wo Unsicherheit entsteht?

Sie analysieren, welche Maßnahmen Kunden wirklich binden?

Sie fördern Empfehlungen aktiv und systematisch?

Fünf konkrete Kundenreisen im Überblick

Buyer Persona Ziel Typische Customer Journey Tina, 38, Innenarchitektin Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtischs Empfehlung im Netzwerk → Instagram-Ad → Produktvergleich → Bestellung im Onlineshop → Bewertung auf Trusted Shops Markus, 52, IT-Leiter Wechsel eines ERP-Systems LinkedIn-Fachartikel → Whitepaper-Download → Demo-Termin → Vorstandspräsentation → Entscheidung für Anbieter Laura, 29, Selbstständige Auswahl eines Steuerberaters Google-Suche → Vergleich von Webseiten → Anruf → Erstgespräch → Vertragsabschluss → Empfehlung im Coworking-Space Ali, 43, Gastronom Neuer Kaffeemaschinenanbieter Messebesuch → Produktvorführung → Angebotsanfrage → Testphase → Kauf → Weiterempfehlung im Branchenforum Julia, 47, Marketingleiterin Suche nach einer Branding-Agentur Webinar → Case Study → Agenturpitch → interne Abstimmung → Beauftragung → Erwähnung auf LinkedIn

Darauf kommt es an Jede Phase innerhalb der Customer Journey erfüllt eine Funktion. Ihre Aufgabe ist es, diese Funktion zu erkennen und sinnvoll zu unterstützen. Ob Aufmerksamkeit, Entscheidung oder Weiterempfehlung – wer die gesamte Kaufreise versteht, kann gezielt eingreifen und bessere Ergebnisse erzielen.

Typische Touchpoints – und welche wirklich zählen

Nicht jeder Kontakt mit Ihrem Unternehmen hat den gleichen Einfluss auf die Entscheidung. Manche Berührungspunkte sind flüchtig, andere prägen die Wahrnehmung langfristig. Innerhalb der Customer Journey zählt nicht die Menge der Kontaktpunkte, sondern die Qualität zur richtigen Zeit.

Touchpoints sind keine Sammlung beliebiger Maßnahmen, sondern präzise Schnittstellen zwischen Bedarf und Angebot. Umso wichtiger ist es, zwischen relevanten, unterstützenden und störenden Kontaktpunkten zu unterscheiden.

Drei Typen von Touchpoints im Überblick

Touchpoint-Typ Funktion im Kaufprozess Beispielhafte Kanäle Initiierend erzeugt Aufmerksamkeit oder Bedürfnis Fachartikel, Empfehlungen, Außenwerbung Orientierend gibt Überblick, schafft Vertrauen Vergleichsportale, Produktseiten, Rezensionen entscheidungsnah unterstützt bei konkreter Handlung Callcenter, Checkout, Rückruffunktion

Viele Unternehmen setzen auf möglichst viele Kanäle – ohne zu prüfen, welche davon wirklich relevant sind. Ein Übermaß an Berührungspunkten erhöht nicht die Conversion, sondern die Verwirrung. Entscheidend ist, ob ein Touchpoint in der jeweiligen Phase der Kundenreise einen nachvollziehbaren Zweck erfüllt.

Welche Berührungspunkte entlang der Customer Journey eine Rolle spielen

In jeder Phase verändert sich die Funktion von Kontaktpunkten. Ein Beispiel:

In der Awareness-Phase kann ein gut platzierter Fachbeitrag Interesse wecken

In der Consideration-Phase hilft eine transparente Vergleichstabelle bei der Einordnung

In der Decision-Phase entscheidet oft ein persönlicher Rückruf über den Vertragsabschluss

In der Retention-Phase wirken gut getimte Follow-up-Mails stärkend

In der Advocacy-Phase erzeugt ein aktives Bewertungsmanagement Reichweite

Die Customer Journey lebt davon, dass Kontaktpunkte sinnvoll aufeinander aufbauen. Relevanz entsteht dann, wenn Informationen nicht nur vorhanden, sondern auch anschlussfähig sind.

Checkliste: Relevanz von Touchpoints bewerten

Sie kennen die Touchpoints Ihrer Kunden je Phase?

Sie können jedem Berührungspunkt eine konkrete Funktion zuweisen?

Sie wissen, welche Kanäle Kunden zuerst, zuletzt und wiederholt nutzen?

Sie haben definiert, welche Kontaktpunkte kritische Entscheidungen beeinflussen?

Sie erfassen Feedback zu einzelnen Touchpoints systematisch?

Was Berührungspunkte wirklich leisten müssen

Touchpoints sind nie neutral. Jeder Kontakt wirkt – im Guten wie im Schlechten.

Ein fehlgeleiteter Newsletter kann Vertrauen zerstören. Ein persönlicher Supportanruf kann Misstrauen ausräumen. Je konsistenter die Botschaften über alle Kontaktpunkte hinweg wirken, desto stärker wird die Kundenbeziehung.

Touchpoints machen den Unterschied – nicht alle gleich, aber jeder zur richtigen Zeit.

Darauf kommt es an Berührungspunkte entscheiden darüber, ob ein Bedürfnis wächst oder verpufft.

Die Customer Journey wird nicht durch Maßnahmen optimiert, sondern durch funktionierende Kontaktpunkte.

Mapping the Journey: Wie Sie die Kundenreise sichtbar machen

Sobald Sie Phasen und Touchpoints kennen, geht es darum, die Customer Journey greifbar zu machen. Nicht abstrakt, sondern visuell, nachvollziehbar und anschlussfähig für alle, die mit Kunden arbeiten.

Eine Customer Journey Map ist kein Poster für den Konferenzraum. Sie ist ein Arbeitsmittel. Sie hilft, Zusammenhänge zu erkennen, Lücken zu schließen und Entscheidungen fundierter zu treffen.

Was eine gute Journey Map leistet

Eine funktionierende Journey Map zeigt nicht nur den Weg, sondern auch Reibung.

Sie macht sichtbar:

was Kunden wirklich tun – nicht was intern vermutet wird

wo Informationsbrüche auftreten

welche Emotionen Kaufentscheidungen beeinflussen

wie Maßnahmen aufeinander aufbauen (oder sich behindern)

Eine Map ersetzt keine Analyse, aber sie macht Ergebnisse nutzbar. Kundenreisen werden erst durch Visualisierung strategisch steuerbar.

Die gängigsten Mapping-Formate im Vergleich

Mapping-Format Fokus Eignung Customer Journey Map Phasen, Touchpoints, Emotionen ideal für Marketing, Vertrieb, CX Experience Map ganzheitliches Nutzungserleben geeignet für UX und Service Design Empathy Map Emotionale Perspektive einer Persona stark bei Produktentwicklung

In der Praxis reichen oft einfache Tools wie Miro, FigJam oder eine Tabellenstruktur in Excel. Entscheidend ist nicht die Software, sondern die Klarheit der Struktur. Sie brauchen keine Designabteilung, sondern präzise Inhalte.

Externer Lesetipp für die Praxis

Ein sehr guter, fundierter Einstieg mit konkretem Anwendungsbeispiel findet sich bei Nielsen Norman Group:

Customer Journey Mapping 101

→ Empfehlenswert, wenn Sie strukturiert ins Mapping einsteigen oder intern überzeugen möchten. Sprache: Englisch, aber angenehm nüchtern.

Checkliste: Map mit Mehrwert erstellen

Sie unterscheiden zwischen internen Prozessen und tatsächlichen Kundenhandlungen?

Sie arbeiten mit echten Daten, nicht mit Vermutungen?

Sie benennen Touchpoints konkret – nicht nur Kanäle?

Sie ergänzen jede Phase mit Kundenperspektive und typischen Emotionen?

Sie stimmen Mapping regelmäßig mit aktuellen Beobachtungen ab?

Warum Visualisierung strategische Klarheit schafft

Eine gut aufgebaute Customer Journey Map bringt Abteilungen zusammen. Marketing, Service, IT, Vertrieb – alle bekommen die gleiche Sicht auf das gleiche Problem. Kein Streit mehr um Verantwortlichkeiten, sondern gemeinsame Lösungen entlang eines gemeinsamen Weges.

Darauf kommt es an Eine Customer Journey Map ist kein Deko-Element, sondern eine Entscheidungshilfe.

Wer Kundenreise und Unternehmensrealität gegenüberstellt, erkennt systematisch, wo Optimierung sinnvoll ist.

Pain Points aufspüren und gezielt beseitigen

Jede Customer Journey enthält Reibung. Kein noch so guter Touchpoint gleicht ein schlechtes Erlebnis an anderer Stelle aus. Kunden springen nicht ab, weil sie nichts finden – sie springen ab, weil sich niemand um ihren Frust kümmert. Genau hier liegt Ihre Chance: Identifizieren Sie gezielt Schwachstellen, bevor daraus Umsatzverluste werden.

Was Pain Points eigentlich sind

Pain Points sind Brüche in der Kundenreise, an denen Erwartungen enttäuscht oder Bedürfnisse übergangen werden. Das reicht von fehlenden Informationen über technische Hürden bis hin zu einem unangemessenen Ton in der Kommunikation.

Nicht jeder Pain Point ist sofort sichtbar. Viele werden übersehen, weil sie keinen lauten Protest auslösen, sondern leises Desinteresse. Oder einen Klick auf das rote X oben rechts.

Typische Schwachstellen:

Versandkosten erst beim Checkout sichtbar

unklare Rückgaberegeln

nicht erreichbarer Kundenservice

widersprüchliche Aussagen zwischen Website und Hotline

zu lange Ladezeit auf mobilen Geräten

Methoden zur Analyse von Bruchstellen

Pain Points lassen sich systematisch erkennen – mit den richtigen Werkzeugen. Sie benötigen weder ein Data-Warehouse noch ein Rechenzentrum. Viele Erkenntnisse ergeben sich durch konsequente Beobachtung und Zuhören.

Methode Zweck Anwendung Heatmaps Klickverhalten und Ausstiegsstellen sichtbar machen Desktop und Mobile analysieren Session Replays Verhalten einzelner Nutzer nachvollziehen gezielt an definierten Abbruchpunkten Supportauswertung häufige Beschwerden erfassen Hotline, Chat, E-Mails systematisch auswerten Befragungen subjektive Hürden erfassen offen oder strukturiert, digital oder direkt Interne Tests ungeschminkter Nutzertest keine Erklärung, keine Einweisung



Wenn Sie verschiedene Perspektiven kombinieren, erkennen Sie nicht nur ob etwas schief läuft – Sie erkennen auch, warum Kunden nicht weitergehen.

Checkliste: Pain Points sicher aufdecken

Sie analysieren systematisch, wo Kunden die Kaufreise abbrechen?

Sie erfassen Beschwerden und Rückfragen strukturiert und regelmäßig?

Sie führen eigene Tests durch, ohne Fachwissen vorauszusetzen?

Sie kennen die kritischen Kontaktpunkte, bei denen Vertrauen kippt?

Sie priorisieren Schwachstellen nach Auswirkung auf Conversion und Zufriedenheit?

Was nach der Analyse zählt: Konsequenz

Eine gute Analyse bringt keine Ergebnisse, wenn keine Maßnahmen folgen. Pain Points lassen sich nur dann beseitigen, wenn Sie Verantwortung klar zuweisen und Ergebnisse messbar machen. Oft genügt ein besser formulierter Buttontext oder eine klar strukturierte FAQ. Manchmal braucht es technische Nachbesserungen.

Entscheidend ist: Jede gelöste Schwachstelle macht die Customer Journey flüssiger. Und damit erfolgreicher.

Darauf kommt es an Pain Points blockieren nicht nur Kaufentscheidungen, sondern das Vertrauen in Ihr Angebot.

Die Customer Journey wird dort verbessert, wo Schwächen sichtbar und gezielt beseitigt werden.

Kanalübergreifend denken: Konsistenz schlägt Präsenz

Kunden bewegen sich nicht entlang Ihrer internen Strukturen. Sie springen zwischen Geräten, Plattformen und Medien. Eine Customer Journey ist deshalb kein linearer Pfad, sondern eine vernetzte Abfolge von Eindrücken. Wer auf allen Kanälen präsent ist, gewinnt noch lange kein Vertrauen – entscheidend ist die Konsistenz.

Inkonsistenz als Conversion-Killer

Ein hochwertiger Social-Media-Auftritt bringt wenig, wenn die Website den Erwartungen nicht standhält. Ein motivierter Verkäufer verliert den Kunden, wenn die E-Mail-Nachbereitung schlampig wirkt. In der Praxis sieht das oft so aus:

Kanal Qualität der Kommunikation Wirkung auf die Customer Journey Instagram Emotional, stark visuell Interesse entsteht Website Informationsarm, langsam Verunsicherung Hotline freundlich, aber inkompetent Frust Versandprozess transparent, schnell Teilweise Kompensation

Kunden vergleichen nicht Ihre Abteilungen – sie vergleichen Erlebnisse. Sobald Informationen, Tonalität oder Servicequalität auseinanderdriften, sinkt das Vertrauen. Und damit auch die Abschlusswahrscheinlichkeit.

Konsistenz entsteht nicht durch Regeln, sondern durch Koordination

In vielen Unternehmen arbeiten Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Produktmanagement nebeneinander her. Jeder mit eigenen Tools, eigenen Metriken und eigenen Zielen. Dadurch entstehen Reibungsverluste.

Sie benötigen keine neue Kampagne, sondern ein gemeinsames Verständnis für den Kundenpfad.

Was konsistente Kommunikation auszeichnet:

identische Kernbotschaften auf allen Kanälen

abgestimmte Informationen zu Produkten und Services

nachvollziehbare Tonalität (sachlich, lösungsorientiert, verbindlich)

keine Widersprüche zwischen Online- und Offline-Erlebnissen

reibungsfreie Übergänge zwischen automatisierten und persönlichen Kontaktpunkten

Praxis-Tipp: Touchpoints verbinden

Konsistenz gelingt nicht durch Gleichmacherei. Vielmehr durch anschlussfähige Kommunikation. Prüfen Sie zum Beispiel:

Erkennt der Kunde auf der Website sofort das Angebot, das ihn in der Anzeige angesprochen hat?

Greift der Support auf Informationen zurück, die der Vertrieb vorab gesammelt hat?

Bleibt die Markenwahrnehmung über Print, Mailings und Social Media hinweg stabil?

Stimmigkeit entsteht durch Anschlussfähigkeit – nicht durch Wiederholung.

Checkliste: Kanalübergreifend erfolgreich kommunizieren

Sie haben für alle Kanäle eine abgestimmte Botschaft?

Sie nutzen eine zentrale Datenbasis für Kundeninformationen?

Sie arbeiten mit standardisierten Übergaben zwischen Abteilungen?

Sie prüfen regelmäßig, ob Kundenmedien dieselben Versprechen einlösen?

Sie analysieren Brüche zwischen digitalen und persönlichen Touchpoints?

Warum Konsistenz nicht optional ist

Eine Customer Journey verzeiht wenig, wenn Erwartung und Realität auseinanderklaffen. Konsistenz stärkt Vertrauen – Vertrauen entscheidet über Kauf, Bindung und Empfehlung.

Erfolgsmessung entlang der Customer Journey

Wo keine klaren Kennzahlen vorliegen, wird mit Bauchgefühl entschieden. Wer die Customer Journey verbessern will, braucht greifbare Anhaltspunkte. Doch nicht jede Zahl eignet sich für jede Phase. Relevanz entsteht dort, wo Metriken zur Phase passen – nicht dort, wo sie am einfachsten zu erheben sind.

Was messbar ist, muss sinnvoll sein

Viele Unternehmen messen das, was verfügbar ist – nicht das, was weiterhilft. Klickzahlen, Öffnungsraten oder Reichweiten sind leicht zu bekommen. Doch diese Daten sagen wenig über Orientierung, Vertrauen oder Abschlussbereitschaft. Entscheidend ist die Funktion der Metrik innerhalb der Kundenreise.

Phase Metrik-Beispiele Ziel der Messung Awareness Sichtbarkeit, Klickrate, Bekanntheit Wird das Angebot überhaupt wahrgenommen? Consideration Verweildauer, Scrolltiefe, Absprungrate Wird das Angebot verstanden? Decision Conversion Rate, Rückfragen, Warenkorbabbrüche Fällt die Entscheidung zugunsten Ihres Angebots? Retention Wiederkaufrate, Serviceanfragen, Kündigungen Bleiben Kunden dauerhaft aktiv? Advocacy Net Promoter Score, Bewertungsanzahl, Empfehlungsrate Werden Kunden zu Multiplikatoren?

Eine gute Metrik zeigt Wirkung, nicht nur Aktivität. Sie liefert Hinweise darauf, ob Kunden die nächste Phase der Reise überhaupt erreichen – und warum nicht.

Wie Sie Kennzahlen entlang der Customer Journey strukturieren

Erfolgskennzahlen entfalten nur dann Wirkung, wenn sie systematisch eingesetzt werden. Einzelne KPIs reichen nicht aus. Es braucht einen klaren Zusammenhang zwischen Zielen, Kontaktpunkten und Bewertungsmaßstäben.

Das bedeutet konkret:

Jeder Touchpoint bekommt eine messbare Funktion zugewiesen

Jede Phase wird mit passenden Zielgrößen versehen

Technische und emotionale Faktoren werden gleichwertig beobachtet

KPIs werden nicht isoliert, sondern in Kontext gesetzt (z. B. Bounce Rate + Zeit auf Seite)

Erfolgskennzahlen sind Bestandteil regelmäßiger Journeys-Reviews

Metriken sind kein Selbstzweck. Sie helfen, Entscheidungen zu priorisieren.

Checkliste: Messung mit System

Sie haben für jede Phase der Customer Journey ein bis zwei Kernkennzahlen definiert?

Sie setzen Metriken in Relation zu Zielen – nicht isoliert?

Sie vermeiden Aktionismus aufgrund singulärer Ausschläge?

Sie werten Metriken regelmäßig gemeinsam mit den Fachbereichen aus?

Sie nutzen Kennzahlen nicht nur zur Kontrolle, sondern zur Weiterentwicklung?

Wann weniger mehr ist

Daten allein führen nicht zu besseren Entscheidungen. Oft helfen schon fünf bis sieben sauber ausgewählte Metriken dabei, den Überblick zu gewinnen. Entscheidend ist nicht die Datentiefe, sondern die Anschlussfähigkeit.

Eine Customer Journey braucht Klarheit, keine Datensilos.

Was erfolgreiche Marken anders machen

Erfolgreiche Marken verstehen die Customer Journey nicht als Projekt, sondern als Betriebssystem für bessere Entscheidungen. Marketing, Service, Vertrieb – alle arbeiten entlang desselben Wegs. Das sorgt für Klarheit, Konsistenz und messbaren Fortschritt.

Die Kundenreise ist dort kein internes Schaubild – sie ist gelebte Struktur.

Gemeinsame Muster erfolgreicher Unternehmen

Unabhängig von Branche oder Geschäftsmodell lassen sich bestimmte Muster erkennen:

Relevante Touchpoints sind dokumentiert, priorisiert und gepflegt

Kundenfeedback wird systematisch erhoben, nicht nur im Reklamationsfall

Pain Points werden nicht ignoriert, sondern gezielt adressiert

Teams arbeiten mit einem gemeinsamen Verständnis von Kundenperspektive

Kennzahlen sind an die Customer Journey angepasst – nicht an Organigramme

Der Unterschied liegt nicht im Budget, sondern in der Konsequenz.

Drei Praxisbeispiele, die überzeugen

Unternehmen Schwerpunkt Relevanz für die Customer Journey Refurbed Nachhaltiger Online-Marktplatz Kundenerwartung an Transparenz wird über alle Touchpoints erfüllt – von Produktseite bis Versandinfo DM Drogeriemarkt Kanalübergreifende Kundenerlebnisse App, Kasse, Produktinfo und Mitarbeiter agieren im Gleichklang – konsistent, verständlich, verlässlich Avocadostore Marktplatz für nachhaltige Produkte Kommunikation konsequent an Wertekäufern ausgerichtet – vom Onboarding bis zur Bewertung

Diese Unternehmen haben keine perfekte Customer Journey – aber sie arbeiten aktiv daran, jede Phase besser zu machen.

Checkliste: Von der Einsicht zur Umsetzung

Sie betrachten die Kundenreise nicht als Projekt, sondern als laufenden Prozess?

Sie haben Zuständigkeiten für kritische Touchpoints festgelegt?

Sie analysieren Kundenerlebnisse gemeinsam mit Fachbereichen?

Sie holen regelmäßig strukturiertes Feedback ein – auch nach dem Kauf?

Sie dokumentieren Optimierungen transparent und wiederholbar?

Wachstum entsteht nicht durch Ideen, sondern durch Umsetzung. Die Customer Journey ist kein Konzept für Präsentationen, sondern ein Arbeitsrahmen für Ergebnisse.

Ihr Maßnahmenplan zur Customer Journey

Ein gutes Verständnis der Customer Journey reicht nicht aus. Entscheidend ist, was Sie daraus machen. Wenn Kaufprozesse funktionieren sollen, braucht es Struktur, Verantwortung und messbare Fortschritte. Dieses Kapitel liefert Ihnen den Fahrplan dafür – klar gegliedert, realistisch und anschlussfähig.

1. Interne Standortbestimmung: Wo stehen Sie aktuell?

Bevor Maßnahmen greifen, muss Klarheit herrschen. Nutzen Sie diese Fragen als Mini-Audit für den internen Einstieg:

Checkliste: Wo hakt die Kundenreise?

Die einzelnen Phasen der Customer Journey sind klar definiert?

Für jede Phase gibt es konkrete, dokumentierte Touchpoints?

Kritische Pain Points sind bekannt und priorisiert?

Kundenerlebnisse werden regelmäßig analysiert und diskutiert?

KPI-Strukturen sind auf die Reise abgestimmt, nicht auf Silos?

Teams arbeiten kanalübergreifend, nicht nebeneinander?

Die Perspektive der Kunden ist Basis für Verbesserungen, nicht Zusatz?

Wenn Sie mehr als zwei Punkte mit Nein beantworten, lohnt sich eine gezielte Optimierung. Das funktioniert nicht in einer Woche – aber in klaren Schritten.

2. Umsetzung strukturieren: Drei Phasen, ein Ziel

Nutzen Sie folgende Reihenfolge, um die Customer Journey praxisnah zu verbessern:

Phase 1: Sichtbarmachen

→ Touchpoints, Brüche, Verantwortlichkeiten erfassen

→ Metriken zuordnen, aktuelle Datenlage prüfen

→ Schwachstellen und Chancen benennen

Phase 2: Priorisieren

→ Top-3-Hebelpunkte identifizieren (z. B. Absprung, Support, Bewertungen)

→ Aufwand, Reichweite und Wirkung bewerten

→ Umsetzungsreihenfolge mit Verantwortlichen abstimmen

Phase 3: Umsetzen und justieren

→ Verbesserungen einführen, Ergebnisse messen

→ Rückkopplung einholen (intern + extern)

→ Maßnahmen verstärken oder anpassen

→ Dokumentation als wiederholbarer Prozess anlegen

Die Customer Journey ist kein Sprint, sondern eine Schleife mit klarer Richtung.

3. Intern verankern: Journey Management im Alltag

Kaufprozesse verbessern sich nicht von allein. Sie brauchen eine verlässliche Struktur:

Ein Journeys-Review pro Quartal (interdisziplinär, ergebnisorientiert)

Zuständigkeiten für Touchpoints und Kennzahlen klar definieren

Learnings dokumentieren und teilen

Maßnahmen sichtbar machen – intern wie extern

Verankerung bedeutet, dass Verbesserungen nicht nur beschlossen, sondern gelebt werden.