Ein Restaurant in Kreuzberg braucht keine Klicks aus Hamburg. Lokale Google Ads liefern Reichweite genau dort, wo die Kasse klingelt, vorausgesetzt, der Radius stimmt und das Budget landet nicht im Streuverlust.

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Die meisten Kaufentscheidungen im lokalen Handel beginnen heute auf dem Smartphone. Laut Statcounter kommt Google in der mobilen Suche in Deutschland im Frühjahr 2026 weiterhin auf über 90 Prozent Marktanteil, im Gesamtmarkt auf gut 80 Prozent. Für ein Geschäft mit festem Standort heißt das: Die entscheidende Bühne gehört fast vollständig einer einzigen Plattform.

Viele Inhaberinnen und Inhaber kleiner Betriebe halten Google Ads trotzdem für ein teures Spielzeug großer Marken. Diese Annahme kostet bares Geld. Gerade regionale Werbung lässt sich eng begrenzen, präzise messen und mit überschaubaren Monatsbudgets steuern.

Dieser Beitrag zeigt, wie lokale Google Ads kaufbereite Kunden im Umkreis erreichen, woran die meisten Kampagnen scheitern und wann sich externe Hilfe rechnet. Ein Berliner Beispiel macht die Rechnung konkret.

Das Wichtigste in Kürze

Die mobile Suche gehört in Deutschland fast vollständig Google, und dort ist die lokale Kaufabsicht am höchsten.

Der Radius entscheidet über Erfolg oder Streuverlust, nicht die Höhe des Budgets.

Kleine Monatsbudgets ab dem niedrigen dreistelligen Bereich reichen für eng begrenzte Regionen oft aus.

Smart Bidding ohne eigene Kontrolle verbrennt im lokalen Kontext schnell Geld.

Schon fit?

Wissenstest Lokale Google Ads im Berlin-Check 7 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Wie hoch ist Googles Marktanteil in der mobilen Suche in Deutschland laut Statcounter im Frühjahr 2026? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. In der mobilen Suche hält Google in Deutschland weiterhin über 90 Prozent, im Gesamtmarkt gut 80 Prozent. Gerade mobil ist die lokale Kaufabsicht am höchsten. Mehr dazu in der Einleitung. A rund 50 Prozent B über 90 Prozent C knapp 30 Prozent 2 Was entscheidet bei lokalen Google Ads am stärksten über Erfolg oder Streuverlust? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Der Radius bestimmt, wer die Anzeige überhaupt sieht. Ein zu großes Gebiet verteilt das Budget, ein passender Umkreis trifft die echte Kundschaft. Nachzulesen im Kapitel zur geografischen Ausrichtung. A der Radius der Ausrichtung B die Höhe des Budgets C die Zahl der gebuchten Keywords 3 Welcher Umkreis bildet das Verhalten lokaler Laufkundschaft meist am besten ab? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Fünf bis zehn Kilometer treffen das reale Einzugsgebiet besser als ein ganzes Stadtgebiet. Eine Bäckerei in Prenzlauer Berg gewinnt nichts durch Klicks aus Spandau. A 50 bis 80 Kilometer B das gesamte Bundesland C fünf bis zehn Kilometer 4 Welches Monatsbudget reicht im Berliner Beispiel, um mit engem Umkreis sichtbar zu sein? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Schon ein niedriger dreistelliger Eurobetrag pro Monat genügt dem Sanitärbetrieb in Friedrichshain bei acht Kilometern Umkreis. Details stehen im Berliner Beispiel. A ein niedriger dreistelliger Eurobereich B mindestens 5.000 Euro C ein fester Tagessatz von 200 Euro 5 Wovon hängt der Klickpreis bei Google Ads vor allem ab? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Je mehr Mitbewerber dasselbe Suchwort buchen, desto teurer wird der Klick. Eine enge regionale Ausrichtung senkt die Zahl der Auktionen und damit die Kosten. A von der Tageszeit B vom Wettbewerb um das Suchwort C von der Länge des Anzeigentextes 6 Wie misst ein Geschäft ohne Onlineshop den Erfolg lokaler Kampagnen sinnvoll? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Ohne Onlineshop zählt nicht der Klick, sondern der Anruf, der Routenklick auf Google Maps oder das ausgefüllte Formular. Conversion-Tracking macht diesen Wert sichtbar. A nur an der reinen Klickzahl B an Anrufen, Routenklicks und Kontaktformularen C an der Zahl der gebuchten Keywords 7 Was empfiehlt der Beitrag kleinen lokalen Konten für 2026 angesichts der Gemini-Automatik? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Die Automatik weitet die Reichweite gern aus. Gerade kleine Konten müssen den Radius aktiv begrenzen, sonst verschiebt sich die Auslieferung zugunsten von Reichweite statt Relevanz. A die Steuerung ganz dem Algorithmus überlassen B das Budget pauschal verdoppeln C den Radius aktiv begrenzen und stärker gegensteuern

Warum lokale Google Ads kaufbereite Kunden bringen

Nutzer lokaler Suchanfragen haben konkrete Kaufabsicht, wie etwa „Fahrradwerkstatt in der Nähe“. Google erkennt automatisch den regionalen Bezug dieser Anfragen

Eine lokale Suchanfrage ist selten neugierig, sondern meist entschlossen. Jemand tippt „Fahrradwerkstatt in der Nähe“ und will nicht stöbern, sondern heute noch das Rad abgeben. Genau diese Kaufabsicht macht den Unterschied zu klassischer Reichweitenwerbung.

Google ordnet vielen Suchanfragen automatisch einen regionalen Bezug zu, selbst ohne ausdrückliche Ortsangabe. Die Google Ads-Hilfe beschreibt diese geografische Ausrichtung als Auslieferung an Nutzer, die sich an einem für das Unternehmen relevanten Standort befinden oder dorthin Interesse zeigen. Für einen Betrieb mit Einzugsgebiet bedeutet das eine seltene Punktlandung: Die Anzeige erscheint im Moment der Nachfrage, nicht irgendwann davor.

Wir halten in der Redaktion diesen Timing-Vorteil für unterschätzt. Ein Plakat an der Hauptstraße wirkt vielleicht hundertmal, bevor jemand tatsächlich Bedarf hat. Eine lokale Suchanzeige trifft den Bedarf direkt, weil erst die Suche sie auslöst.

€ € € € € € Best Practices Lokale Google Ads richtig schalten Sechs Hebel, mit denen lokale Kampagnen kaufbereite Kunden im Umkreis erreichen, statt Budget über die ganze Stadt zu verstreuen. 8 km Umkreis im Berliner Beispiel ab 150 € Monatsbudget genügt oft über 90 % der mobilen Suche laufen über Google Radius eng ziehen Fünf bis zehn Kilometer treffen die echte Laufkundschaft besser als ein ganzes Stadtgebiet. Der Umkreis schlägt die Region. Teure Zonen ausschließen Einzelne Standorte gezielt herausnehmen, etwa das umkämpfte Zentrum. So sinken die Klickpreise spürbar. Richtig messen Anrufe, Routenklicks auf Google Maps und ausgefüllte Formulare zählen, nicht die reine Klickzahl. Automatik zügeln Smart Bidding braucht Datenmengen, die kleine Konten selten liefern. Manuell gegensteuern schlägt den Algorithmus oft. Budget diszipliniert führen Ein niedriger dreistelliger Eurobetrag reicht, solange der Zuschnitt eng bleibt. Disziplin schlägt Höhe. 2026 die Kontrolle behalten Gemini weitet die Reichweite gern aus. Den Radius aktiv begrenzen bleibt auch mit mehr Automatik Pflicht. Fazit Der Radius schlägt das Budget. Mit engem Ziel und sauberer Messung gewinnen Sie Kunden aus dem eigenen Kiez, statt teure Klicks aus der ganzen Stadt zu bezahlen.

Geografische Ausrichtung: den Radius für lokale Google Ads setzen

Fünf bis zehn Kilometer bilden Laufkundschaft meist genauer ab als ein ganzer Stadtbezirk.

Der wichtigste Hebel sitzt in den Standorteinstellungen. Google Ads erlaubt die Ausrichtung auf Länder, Regionen, einen Umkreis um die eigene Adresse oder definierte Standortgruppen. Die offizielle Anleitung zur geografischen Ausrichtung in Google Ads rät dazu, den Radius an das tatsächliche Einzugsgebiet zu koppeln, weil ein zu kleiner Zuschnitt die Auslieferung ausbremst und ein zu großer das Budget verteilt.

Für die meisten lokalen Betriebe taugt der Umkreis besser als die ganze Region. Eine Bäckerei in Prenzlauer Berg gewinnt nichts durch Klicks aus Spandau. Ein Umkreis von fünf bis zehn Kilometern bildet das reale Verhalten der Laufkundschaft meist genauer ab als ein komplettes Stadtgebiet.

Zusätzlich lohnt der Blick auf den Ausschluss. Google lässt zu, einzelne Standorte gezielt herauszunehmen. Ein Friseur am Stadtrand spart so die teuren Klicks aus dem Zentrum, wo die Konkurrenz die Preise hochtreibt.

Ein Berliner Beispiel: Google Ads für ein regionales Unternehmen

Bei einem Rohrbruch zählt Nähe vor Optik, deshalb reicht dem Friedrichshainer Betrieb ein Acht-Kilometer-Radius.

Ein Beispiel macht die Mechanik greifbar. Ein Sanitärbetrieb in Berlin-Friedrichshain will neue Aufträge aus dem eigenen Bezirk und den angrenzenden Kiezen gewinnen. Privatkunden suchen bei einem Rohrbruch nicht nach der schönsten Website, sondern nach schneller Hilfe in der Nähe. Genau dort setzt eine eng gefasste Kampagne an.

Der Betrieb richtet einen Umkreis von acht Kilometern um die eigene Werkstatt ein, bucht Suchbegriffe wie „Notdienst Sanitär Berlin“ und „Rohrreinigung Friedrichshain“ und verknüpft die Anzeige mit Telefonnummer und Standort-Asset. Schon ein Monatsbudget im niedrigen dreistelligen Eurobereich reicht, um in diesem Zuschnitt sichtbar zu sein.

Bei der Umsetzung stehen drei Wege offen. Der Betrieb kann die Kampagne selbst aufsetzen, einen externen Google Ads Freelancer mit regionalem Fokus beauftragen oder eine Agentur einbinden. Für ein einzelnes lokales Konto mit kleinem Budget wiegt die laufende Betreuung oft schwerer als die einmalige Einrichtung, weshalb die schlanke Lösung in der Praxis häufig genügt.

Was lokale Google Ads kosten

150 bis 600 Euro im Monat tragen viele lokale Konten, sofern der Zuschnitt diszipliniert bleibt.

Die Kosten hängen weniger am Werkzeug als am Wettbewerb. Google Ads rechnet pro Klick ab, und der Klickpreis steigt mit der Zahl der Mitbewerber, die dasselbe Suchwort buchen. In einer umkämpften Großstadtbranche wie Handwerk oder Recht kostet ein Klick deutlich mehr als in einer ländlichen Nische.

Der Umkreis dämpft diese Kosten spürbar. Eine enge regionale Ausrichtung reduziert die Zahl der Auktionen, an denen das Konto teilnimmt, und senkt damit den Streuverlust. Für viele lokale Betriebe trägt bereits ein Monatsbudget zwischen 150 und 600 Euro, sofern der Zuschnitt diszipliniert bleibt.

Der teuerste Fehler steckt nicht im Budget, sondern in der Erfolgsmessung. Ein Geschäft ohne Onlineshop verkauft nicht im Netz, sondern vor Ort. Aussagekräftig sind deshalb Anrufe, Routenklicks auf Google Maps und ausgefüllte Kontaktformulare, nicht die reine Klickzahl.

Die häufigsten Fehler bei lokalen Google-Ads-Kampagnen

Zu großer Radius ist der häufigste Fehler, weil das Budget am Stadtrand zerfasert.

Drei Muster tauchen in lokalen Konten immer wieder auf. Unsere Auswertung früherer Kampagnen, die wir im Beitrag zu lokalen Google-Ads-Kampagnen ausführlicher beschrieben haben, zeigt sie deutlich.

Zu großer Radius: Die Anzeige läuft stadtweit, obwohl die Kundschaft aus drei Kiezen kommt. Das Budget zerfasert.

Die Anzeige läuft stadtweit, obwohl die Kundschaft aus drei Kiezen kommt. Das Budget zerfasert. Alles der Automatik überlassen: Smart Bidding optimiert auf das vorgegebene Ziel, kennt aber weder Ladenschluss noch echtes Einzugsgebiet. Ohne Korrektur läuft das Geld in Klicks ohne Wert.

Smart Bidding optimiert auf das vorgegebene Ziel, kennt aber weder Ladenschluss noch echtes Einzugsgebiet. Ohne Korrektur läuft das Geld in Klicks ohne Wert. Erfolg nur in Klicks gemessen: Eine hohe Klickrate fühlt sich gut an, zahlt aber keine Rechnung. Erst der Anruf oder der Ladenbesuch zählt.

Besonders die blinde Automatik kostet kleine Konten unnötig. Smart Bidding braucht Datenmengen, die ein lokaler Betrieb mit wenigen Conversions pro Woche selten liefert. In dieser Lage schlägt manuelle Kontrolle den Algorithmus regelmäßig.

Google Ads selbst machen, Freelancer oder Agentur?

Die Betreuung kostet mehr als die Einrichtung, denn ein Konto ohne Pflege verliert binnen Wochen an Wirkung.

Die Wahl des Umsetzungswegs hängt an Budget, Komplexität und vorhandener Zeit. Eine grobe Orientierung:

Weg Monatliche Kosten Aufwand intern Passt für Selbst aufsetzen nur das Mediabudget hoch ein einfaches Konto, ein Standort, Zeit zum Einarbeiten Freelancer Mediabudget plus Honorar gering bis mittel ein bis wenige Standorte, regionaler Fokus, fehlende interne Zeit Agentur Mediabudget plus Pauschale gering mehrere Standorte, mehrere Kanäle, hoher Steuerungsbedarf

Für die meisten lokalen Einzelbetriebe steht der Aufwand einer Agenturpauschale in keinem Verhältnis zum Mediabudget. Eine ausführliche Entscheidungshilfe samt Prüfkriterien liefert unser Überblick zur Google Ads Agentur.

Unabhängig vom Weg gilt eine Faustregel: Die Betreuung kostet mehr als die Einrichtung. Ein gut aufgesetztes Konto, das niemand pflegt, verliert binnen Wochen an Wirkung, weil Suchbegriffe veralten und neue Mitbewerber in die Auktion drängen.

Was sich 2026 bei Google Ads ändert: Gemini im Stack

Gemini steuert 2026 mehr Entscheidungen automatisch, weshalb kleine Konten stärker gegensteuern müssen.

Google hat seinen Werbestack 2026 konsequent auf das KI-Modell Gemini umgebaut. Auf der Google Marketing Live 2026 hat der Konzern Funktionen wie AI Max für Suchkampagnen und automatisierte Kreativ-Werkzeuge vorgestellt, die mehr Entscheidungen an den Algorithmus abgeben. Die Details haben wir im Bericht zur Google Marketing Live 2026 eingeordnet.

Für lokale Werber ist diese Entwicklung zweischneidig. Die Automatik senkt die Einstiegshürde, weil Gebote und Anzeigentexte zunehmend von selbst entstehen. Gleichzeitig wandert die Kontrolle über das Einzugsgebiet weiter in die Hand der Maschine, die Reichweite tendenziell ausweitet.

Unsere Prognose: Gerade kleine Konten müssen 2026 stärker gegensteuern, nicht weniger. Ohne aktive Begrenzung des Radius überlässt der Betrieb der Automatik einen Spielraum, den sie im Zweifel zugunsten von Reichweite statt Relevanz nutzt.

Die meisten lokalen Konten scheitern nicht am Google-Ads-Budget, sondern am Radius. Acht Kilometer diszipliniert geführt schlagen fünfzig Kilometer auf gut Glück. Genau hier verschenken kleine Betriebe Monat für Monat Geld. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Glossar

Google Ads: Werbeplattform von Google für bezahlte Anzeigen in Suche, Displaynetzwerk, YouTube und Maps, abgerechnet meist pro Klick.

SEA: Suchmaschinenwerbung, also bezahlte Anzeigen in Suchmaschinen, im Unterschied zur organischen Optimierung.

Geografische Ausrichtung: Steuerung, an welchen Standorten eine Anzeige ausgeliefert wird, über Länder, Regionen, Umkreise oder Standortgruppen.

Umkreisausrichtung: Begrenzung der Anzeigenauslieferung auf einen Radius um eine Adresse, etwa fünf bis zehn Kilometer.

Standortgruppen: Zusammenfassung mehrerer Standorte zu einer Einheit, um Kampagnen gebündelt auszurichten oder einzelne Filialen zu bewerben.

Standort-Asset: Erweiterung einer Anzeige um Adresse, Entfernung und Öffnungszeiten, früher als Standorterweiterung bezeichnet.

Local Intent: Lokale Suchabsicht, also eine Anfrage mit regionalem Bezug, häufig kurz vor einer Kaufentscheidung.

Klickpreis (CPC): Betrag, den ein Werbetreibender pro Klick auf seine Anzeige zahlt, abhängig vom Wettbewerb um das Suchwort.

Smart Bidding: Automatisierte Gebotsstrategien von Google, die Klickgebote anhand von Conversion-Zielen selbst anpassen.

Conversion: Messbare Zielhandlung, etwa ein Anruf, eine Routenanfrage oder ein ausgefülltes Kontaktformular.

Local Pack: Block mit drei lokalen Treffern samt Kartenausschnitt, den Google bei Anfragen mit regionalem Bezug einblendet.

Streuverlust: Anteil der Werbeauslieferung an Personen außerhalb der relevanten Zielgruppe, im lokalen Kontext oft durch zu großen Radius verursacht.

AI Max: Funktionspaket von Google für stärker automatisierte Suchkampagnen, vorgestellt im Rahmen der Gemini-Integration.

Gemini: KI-Modell von Google, das 2026 zunehmend Steuerung und Kreativarbeit im Werbestack übernimmt.

Qualitätsfaktor: Bewertung von Anzeigenrelevanz, erwarteter Klickrate und Zielseitenqualität, die den Klickpreis beeinflusst.

Häufige Fragen

Lohnen sich Google Ads für kleine lokale Unternehmen? Ja, sofern der Radius eng sitzt. Gerade Betriebe mit festem Standort profitieren von der hohen Kaufabsicht lokaler Suchanfragen. Schon kleine Monatsbudgets im niedrigen dreistelligen Eurobereich reichen für ein begrenztes Einzugsgebiet aus. Wie viel Budget brauche ich für lokale Google Ads? Für viele lokale Konten tragen 150 bis 600 Euro pro Monat, abhängig von Branche und Wettbewerb. In stark umkämpften Großstadtmärkten steigt der Klickpreis und damit das nötige Budget. Eine enge Umkreisausrichtung dämpft die Kosten. Wie stelle ich in Google Ads einen regionalen Umkreis ein? Im Kampagnenmenü unter Standorte lässt sich ein Umkreis um die eigene Adresse festlegen, etwa fünf bis zehn Kilometer. Die geografische Ausrichtung erlaubt zusätzlich den Ausschluss einzelner Gebiete. So bleibt die Anzeige auf das echte Einzugsgebiet beschränkt. Was ist der Unterschied zwischen lokalen Google Ads und Local SEO? Lokale Google Ads sind bezahlte Anzeigen, die sofort oben erscheinen und pro Klick abgerechnet werden. Local SEO arbeitet an der organischen Sichtbarkeit, etwa über das Google Unternehmensprofil, und wirkt langsamer, dafür ohne Klickkosten. Beide ergänzen sich gut. Brauche ich für lokale Google Ads eine Agentur oder einen Freelancer? Für ein einzelnes lokales Konto mit kleinem Budget genügt oft ein Freelancer mit regionalem Fokus oder die Betreuung in Eigenregie. Eine Agentur lohnt sich eher bei mehreren Standorten und Kanälen. Entscheidend bleibt die laufende Pflege, nicht die Einrichtung. Wie messe ich den Erfolg ohne Onlineshop? Aussagekräftig sind Anrufe über die Anzeige, Routenklicks auf Google Maps und ausgefüllte Kontaktformulare. Die reine Klickzahl sagt wenig über den tatsächlichen Geschäftserfolg. Conversion-Tracking auf diese Signale macht den Wert der Kampagne sichtbar.

Weitere Quellen

Statcounter Global Stats, Suchmaschinen-Marktanteile Deutschland: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/germany

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