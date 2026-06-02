Google Analytics 4 ist seit dem 1. Juli 2023 die einzige Version, die Google noch mit frischen Daten versorgt. Universal Analytics liefert seitdem keine neuen Zahlen mehr und auch die alten Daten sind mittlerweile verschwunden. Viele Marketingverantwortliche stehen damit vor zwei Fragen gleichzeitig: Wie läuft das Setup, und bleibt der Betrieb in Deutschland sauber?

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Das Wichtigste in Kürze

Google Analytics 4 arbeitet ereignisbasiert statt sitzungsbasiert und ersetzt Universal Analytics vollständig.

Das Setup gelingt in fünf Schritten: Konto, Property, Datenstream, Tracking-Code, Prüfung.

Seit dem EU-US Data Privacy Framework von Juli 2023 lässt sich GA4 rechtssicher betreiben, vorausgesetzt Consent Mode v2 und Einwilligung stimmen.

Für kleinere Websites bleiben Plausible, Matomo oder etracker die schlankere Wahl.

Was kann Google Analytics 4 wirklich?

Google Analytics 4 erfasst einzelne Nutzerhandlungen wie Seitenaufrufe, Klicks und Scrolls als Events, während Universal Analytics nur Sitzungen zählte

Google Analytics 4 protokolliert jede Interaktion als einzelnes Ereignis. Ein Seitenaufruf, ein Klick auf einen Download, ein Scroll bis zum Seitenende: Jeder Vorgang wandert als Event mit eigenen Parametern in die Datenbank. Universal Analytics zählte Sitzungen und Seitenaufrufe. Google Analytics 4 erfasst einzelne Handlungen.

Dieser Wechsel klingt technisch, hat aber einen handfesten Nutzen. Sie erkennen nicht mehr nur, dass jemand drei Seiten besucht hat. Sie sehen, was die Person dort getan hat. Diese Tiefe ergänzt die wichtigsten SEO-Grundlagen, weil Sie Rankings nun mit echtem Nutzerverhalten verknüpfen.

Die Basisversion kostet nichts. Google stellt GA4 kostenlos bereit, inklusive Berichten, Echtzeitdaten und Verknüpfung mit Google Ads und der Search Console. Eine kostenpflichtige Enterprise-Stufe namens GA4 360 existiert für Großkonzerne mit enormen Datenmengen, für den Mittelstand spielt sie keine Rolle.

Die ewige Angst vor dem Tool halten wir für überholt. Google Analytics 4 ist 2026 kein Rechtsexperiment mehr, sondern Standardinfrastruktur auf Millionen Websites.

Was unterscheidet GA4 von Universal Analytics?

Vom Sitzungszähler zum Ereigniszähler: GA4 löst Universal Analytics ab.

Der Umstieg verwirrt vor allem Routiniers. Begriffe, Berichte und Kennzahlen heißen anders oder fehlen ganz. Die wichtigsten Unterschiede stehen in dieser Übersicht.

Merkmal Universal Analytics Google Analytics 4 Datenmodell Sitzungen und Seitenaufrufe Ereignisse und Parameter Plattformen Web getrennt von App Web und App gemeinsam Absprungrate Zentrale Kennzahl Ersetzt durch Engagement-Rate Datenspeicherung Bis zu 50 Monate Maximal 14 Monate Kosten Frei plus 360-Variante Frei plus 360-Variante

Besonders die Engagement-Rate sorgt für Stirnrunzeln. Statt der alten Absprungrate misst GA4 den Anteil der Sitzungen mit echter Beteiligung, etwa länger als zehn Sekunden, mit Conversion oder mindestens zwei Seitenaufrufen. Diese Logik bildet Qualität besser ab als die simple Frage, ob jemand sofort wieder ging.

Wie richten Sie Google Analytics 4 ein?

Fünf Schritte führen zur fertigen Google-Analytics-4-Property.

Das Setup von Google Analytics 4 dauert keine halbe Stunde. Sie brauchen ein Google-Konto und Zugriff auf den Quellcode Ihrer Website oder ein passendes Plugin. Fünf Schritte führen zum Ziel.

Schritt 1: Konto und Property anlegen

Rufen Sie analytics.google.com auf und klicken Sie in der Verwaltung auf „Property erstellen“. Eine Property ist der Container für alle Daten einer Website. Wählen Sie als Zeitzone „Deutschland“ und als Währung „Euro“, damit Berichte und Umsatzzahlen korrekt rechnen.

Ein Datenstream verbindet GA4 mit Ihrer Website. Wählen Sie die Plattform „Web“, tragen Sie Ihre Domain ein und aktivieren Sie „Optimierte Analysen“. Diese Funktion erfasst Scrolls, Klicks auf externe Links, interne Suchen und Downloads automatisch, ohne dass Sie einen einzigen Event von Hand bauen.

Schritt 3: Tracking-Code einbinden

Jetzt gelangt der Messcode auf Ihre Seite. Drei Wege führen dorthin, die folgende Tabelle ordnet sie ein.

Methode Geeignet für Aufwand Google Tag Manager Profis, viele Tags Mittel Direkt im Quellcode Eigene Entwicklung Niedrig WordPress-Plugin CMS-Nutzer Sehr niedrig

Der Google Tag Manager gilt als zukunftssicherste Variante, weil Sie dort alle Tags zentral pflegen, ohne den Quellcode anzufassen. WordPress-Nutzer greifen alternativ zu Google Site Kit oder einem GA4-Plugin und fügen die Mess-ID dort ein.

Schritt 4: Consent und Einwilligung verdrahten

Vor dem ersten Datenpunkt steht in Europa die Einwilligung. Ihr Cookie-Banner muss GA4 so lange blockieren, bis der Besucher zustimmt. Google verlangt seit März 2024 zusätzlich den Consent Mode v2, der die Zustimmung an Google weitergibt. Ohne diese Verdrahtung sammeln Sie Daten ohne Rechtsgrundlage.

Schritt 5: Messung prüfen

Öffnen Sie den Bericht „Echtzeit“ und besuchen Sie Ihre Seite in einem zweiten Tab. Taucht Ihr Besuch innerhalb weniger Sekunden auf, läuft die Messung. Bleibt der Bericht leer, sitzt der Code falsch oder das Consent-Tool blockiert ihn dauerhaft.

Ist Google Analytics in Deutschland noch erlaubt?

Seit dem Data Privacy Framework trägt GA4 wieder den DSGVO-Stempel.

Hier liegt der größte Irrtum. Viele Ratgeber zitieren bis heute die Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde von 2022, die den Einsatz von Google Analytics für unzulässig erklärte. Die Datenschutzorganisation noyb hatte 2021 europaweit 101 Beschwerden eingereicht und damit eine Welle ausgelöst.

Diese Urteile stammen aus der Zeit vor dem Privacy Shield. Am 10. Juli 2023 verabschiedete die EU-Kommission das EU-US Data Privacy Framework, einen neuen Angemessenheitsbeschluss für Datenübermittlungen in die USA. Google LLC ist unter diesem Rahmen zertifiziert. Damit existiert die Rechtsgrundlage, die 2022 noch fehlte.

Rechtssicher heißt trotzdem nicht sorglos. Vier Bausteine bleiben Pflicht:

Aktive Einwilligung über ein sauberes Cookie-Banner vor dem ersten Tracking

Consent Mode v2 korrekt eingebunden

Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google abgeschlossen

Datenschutzerklärung um den GA4-Abschnitt ergänzt

Ein GA4-Konto ohne Consent-Konfiguration verhält sich wie ein Tachometer, den jemand bei laufendem Motor ausbaut. Die Fahrt geht weiter, nur sehen Sie nichts mehr und riskieren obendrein ein Bußgeld. Vollständige Sicherheit gegen Abmahnungen liefert erst die saubere Kombination aus Einwilligung und Technik. Ein korrekt konfiguriertes Cookie-Banner bildet dafür die Grundlage.

Welche GA4-Berichte zeigen Ihnen, was zählt?

Vier Berichte weisen die Richtung durch die GA4-Oberfläche.

Die Oberfläche von Google Analytics 4 wirkt zunächst leer. Google hat die Berichte radikal ausgedünnt. Vier Bereiche tragen die tägliche Arbeit.

Akquise: Woher kommen Ihre Besucher?

Der Akquisebericht zeigt die Kanäle, über die Nutzer Sie finden: organische Suche, Direktzugriffe, Social Media, Verweise. Hier sehen Sie, ob Ihre Inhalte aus der Suche ziehen. Eine fundierte Keyword-Recherche zahlt direkt auf diese Zahlen ein, weil passende Suchbegriffe organischen Verkehr bringen.

Engagement: Was tun die Besucher?

Der Engagementbericht listet die meistbesuchten Seiten, die ausgelösten Events und die durchschnittliche Verweildauer. An diesen Daten lesen Sie ab, welche Inhalte ziehen und welche Besucher nach drei Sekunden abspringen.

Monetarisierung: Was bringt Umsatz?

Shopbetreiber finden in Google Analytics 4 im Monetarisierungsbericht Umsätze, Bestellungen und die Leistung einzelner Produkte. E-Commerce-Tracking macht jeden Kaufabschluss sichtbar, vom ersten Klick bis zur Bezahlung.

Echtzeit: Was passiert jetzt?

Der Echtzeitbericht zeigt die aktiven Nutzer der letzten 30 Minuten. Praktisch für den Moment, in dem Sie einen Newsletter verschicken oder ein Posting absetzen und live sehen wollen, ob Verkehr hereinkommt.

Wie richten Sie Conversions in Google Analytics 4 ein?

Eine Conversion ist die Handlung, die für Ihr Geschäft zählt: ein Kauf, eine Anmeldung, ein Kontaktformular. In Google Analytics 4 markieren Sie dafür ein vorhandenes Ereignis als Schlüsselereignis. Google nennt diese Schlüsselereignisse seit 2024 statt früher „Conversions“.

Am wirkungsvollsten ist die Verknüpfung mit der Suche. Koppeln Sie Google Analytics 4 mit den Daten der Google Search Console, sehen Sie nicht nur, dass Nutzer aus der organischen Suche kamen, sondern mit welchen Suchanfragen. So verbinden Sie Ranking und Conversion in einem Bericht.

Drei Conversion-Arten lohnen die Einrichtung:

Makro-Conversions wie Käufe und Vertragsabschlüsse

Mikro-Conversions wie Newsletter-Anmeldungen oder Downloads

Kontaktanfragen über Formulare und Klicks auf Telefonnummern

Wann lohnt sich eine Alternative zu GA4?

Schlank oder mächtig: Die Wahl hängt am tatsächlichen Bedarf.

Google Analytics 4 ist mächtig, aber nicht für jeden die beste Wahl. Wer eine kleine Website ohne Onlineshop betreibt, ertrinkt in Funktionen, die er nie nutzt. Für solche Fälle raten wir offen zu schlankeren Werkzeugen.

Tool Stärke Cookie-Banner nötig? Plausible Sehr einfach, ohne Cookies Nein Matomo Volle Kontrolle, Open Source Je nach Konfiguration etracker Serverstandort Deutschland Oft nein

Plausible und Fathom verzichten komplett auf Cookies und kommen ohne Einwilligungsbanner aus, was die Nutzerführung spürbar vereinfacht. Matomo richtet sich an Organisationen, die ihre Daten vollständig selbst hosten wollen. etracker punktet bei deutschen Unternehmen mit dokumentiertem Serverstandort und klarer Rechtslage.

Die Entscheidung hängt am Bedarf. Brauchen Sie tiefe Verknüpfung mit Google Ads und Search Console, führt kaum ein Weg an GA4 vorbei. Brauchen Sie nur Besucherzahlen und Herkunftsquellen, reicht ein datensparsames Tool.

Drei Stolperfallen kosten Daten oder Rechtssicherheit.

Drei Fehler tauchen in der Praxis immer wieder auf und kosten entweder Daten oder Rechtssicherheit.

Fehler 1: Tracking vor der Einwilligung

Lädt Google Analytics 4 schon vor dem Klick auf „Akzeptieren“, sammeln Sie Daten ohne Grundlage. Das Consent-Tool muss den Code zuverlässig blockieren, nicht nur optisch ein Banner zeigen.

Fehler 2: Consent Mode v2 vergessen

Ohne den Consent Mode v2 brechen Ihnen Zielgruppenfunktionen und das Reporting an Google weg. Seit März 2024 ist dieser Modus für den europäischen Raum verpflichtend.

Google Analytics 4 löscht Nutzerdaten standardmäßig nach zwei Monaten. Stellen Sie die Aufbewahrungsdauer in den Einstellungen auf 14 Monate, sonst fehlen Ihnen später Vergleichszeiträume für das Vorjahr.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu Google Analytics 4

GA4-Akquise zeigt die Herkunft der Nutzer und trennt Kanäle wie organische Suche, bezahlte Anzeigen, Social Media und Direktzugriffe

Akquise

Akquise bezeichnet in GA4 den Bereich der Berichte, der die Herkunft der Nutzer abbildet. Der Bericht trennt Kanäle wie organische Suche, bezahlte Anzeigen, Social Media und Direktzugriffe und beantwortet die Frage, welche Quelle den meisten Verkehr bringt.

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) meint den Vertrag zwischen Website-Betreiber und Google über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Ohne abgeschlossenen AVV verarbeitet Google die Daten ohne Rechtsgrundlage, was die gesamte GA4-Nutzung angreifbar macht.

Consent Mode v2

Consent Mode v2 ist Googles Schnittstelle, die den Einwilligungsstatus eines Nutzers an die Google-Dienste übergibt. Seit März 2024 verlangt Google diesen Modus für den europäischen Raum, damit Zielgruppen- und Werbefunktionen weiter messbar bleiben.

Conversion

Conversion beschreibt eine für das Geschäftsziel relevante Nutzerhandlung, etwa einen Kauf oder eine Anmeldung. In GA4 heißen diese Vorgänge seit 2024 Schlüsselereignisse und entstehen, indem Sie ein vorhandenes Ereignis entsprechend markieren.

Data Privacy Framework (DPF)

Data Privacy Framework (DPF) bezeichnet den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vom Juli 2023 für Datenübermittlungen in die USA. Zertifizierte US-Unternehmen wie Google fallen darunter, womit der seit Schrems II strittige Datentransfer eine neue rechtliche Basis erhielt.

Datenstream ist die Verbindung zwischen einer Datenquelle und einer GA4-Property. Jeder Datenstream steht für eine Plattform, also eine Website oder eine App, und liefert die Mess-ID, über die der Tracking-Code die Daten zuordnet.

Dimension

Dimension meint ein beschreibendes Attribut der erfassten Daten, etwa Land, Gerät oder Quelle. Dimensionen liefern den Kontext einer Interaktion, etwa Herkunft und Ort, im Gegensatz zu den Messwerten, die die reine Menge zählen.

Ereignis (Event)

Ereignis (Event) ist die Grundeinheit der Messung in GA4. Jede Interaktion, vom Seitenaufruf über den Scroll bis zum Klick, wird als Event mit eigenen Parametern erfasst. Dieses ereignisbasierte Modell ersetzt die Sitzungslogik von Universal Analytics.

Google Tag Manager (GTM)

Google Tag Manager (GTM) ist ein kostenloses Werkzeug zur zentralen Verwaltung von Tracking-Codes und Marketing-Tags. Über den GTM binden Sie GA4 ein, ohne den Quellcode der Website zu verändern, und steuern weitere Tags an einer einzigen Stelle.

IP-Anonymisierung kürzt die IP-Adresse der Nutzer, bevor Google die Daten speichert. In GA4 läuft diese Kürzung automatisch und lässt sich nicht abschalten, was den Personenbezug der erhobenen Daten von vornherein reduziert.

Messwert (Metrik)

Messwert (Metrik) bezeichnet die quantitative Größe in einem Bericht, etwa Nutzerzahl, Sitzungen oder Umsatz. Messwerte liefern die Zahlen, Dimensionen liefern den Kontext. Erst die Kombination beider ergibt einen aussagekräftigen Bericht.

Property

Property ist der zentrale Datencontainer in GA4. Eine Property bündelt alle Datenströme einer Website oder App und bildet die Ebene, auf der Sie Berichte auswerten, Nutzerrechte vergeben und Aufbewahrungsfristen einstellen.

Schrems II

Schrems II bezeichnet das Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2020, das den Privacy Shield kippte und Datenübermittlungen in die USA stark einschränkte. Das spätere Data Privacy Framework schuf 2023 eine neue Grundlage und entschärfte die Folgen für GA4.

Universal Analytics (UA)

Universal Analytics (UA) ist die Vorgängerversion von GA4. UA dachte in Sitzungen und Seitenaufrufen und stellte zum 1. Juli 2023 die Verarbeitung neuer Daten ein. Bestehende UA-Properties wurden anschließend abgeschaltet.

FAQ: Google Analytics 4 rechtssicher einrichten

Google Analytics 4 ist in der Standardversion kostenlos verfügbar, inklusive aller Berichte, Echtzeitdaten und Google Ads-Verknüpfung

Ist Google Analytics 4 kostenlos? Ja. Google stellt Google Analytics 4 in der Standardversion kostenlos bereit, inklusive aller Berichte, Echtzeitdaten und der Verknüpfung mit Google Ads und der Search Console. Eine kostenpflichtige Stufe namens GA4 360 richtet sich ausschließlich an Großkonzerne mit sehr hohen Datenmengen. Ist Google Analytics 4 DSGVO-konform? Seit dem EU-US Data Privacy Framework von Juli 2023 lässt sich Google Analytics 4 rechtssicher betreiben. Voraussetzung bleiben eine aktive Einwilligung über das Cookie-Banner, der eingebundene Consent Mode v2, ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google und ein passender Abschnitt in der Datenschutzerklärung. Was unterscheidet GA4 von Universal Analytics? Google Analytics 4 arbeitet ereignisbasiert, Universal Analytics arbeitete sitzungsbasiert. GA4 misst Web und App gemeinsam, ersetzt die Absprungrate durch die Engagement-Rate und speichert Nutzerdaten maximal 14 Monate. Universal Analytics stellte zum 1. Juli 2023 die Datenverarbeitung ein. Brauchen Sie für GA4 ein Cookie-Banner? Ja. Google Analytics 4 setzt Cookies und verarbeitet personenbezogene Daten, deshalb ist eine vorherige Einwilligung über ein Consent-Tool nötig. Der Tracking-Code muss so lange blockiert bleiben, bis der Besucher aktiv zustimmt. Cookielose Alternativen wie Plausible kommen dagegen ohne Banner aus. Wie binden Sie GA4 in WordPress ein? Am einfachsten gelingt die Einbindung über ein Plugin wie Google Site Kit oder ein dediziertes GA4-Plugin, in das Sie die Mess-ID eintragen. Alternativ steuern Sie GA4 über den Google Tag Manager an. Beide Wege funktionieren ohne Eingriff in den Theme-Quellcode. Google Analytics 4 erfasst Ereignisse wie Seitenaufrufe, Scrolls, Klicks und Downloads samt Parametern wie Gerät, Standort und Quelle. Die IP-Adresse wird automatisch gekürzt. Mit aktiviertem E-Commerce-Tracking kommen Umsatz- und Bestelldaten hinzu.

Quellen

Google | Analytics für eine Website und/oder App einrichten | https://support.google.com/analytics/answer/9304153?hl=de | besucht am 02.06.2026

noyb | 101 Beschwerden zu EU-US-Datentransfers | https://noyb.eu/de | besucht am 02.06.2026

Europäische Kommission | Adequacy decision EU-US Data Privacy Framework | https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en | besucht am 02.06.2026

Google | Consent Mode v2 und Einwilligung | https://support.google.com/analytics/answer/9976101 | besucht am 02.06.2026