Auf der Suche nach einer Amazon-Agentur begegnen Marketingverantwortlichen immer wieder dieselben Versprechen: mehr Sichtbarkeit, bessere Rankings, höherer Umsatz. AdsMasters formuliert das anders. „Mehr Gewinn statt nur mehr Umsatz“ ist kein Marketing-Claim, sondern nach Angaben der Agentur das strukturelle Prinzip hinter jeder Beratungsentscheidung. Profitabilität steht dabei vor Wachstum, nicht neben ihm.

Umsatz und Gewinn klingen wie Synonyme, sind aber auf Amazon oft Gegensätze. Steigende Klickpreise, höhere FBA-Gebühren und zunehmender Wettbewerb fressen Margen schneller, als neue Umsätze entstehen. AdsMasters hat daraus eine Agenturstrategie gebaut, die beim Profit beginnt, nicht beim Bruttowachstum.

Das Wichtigste in Kürze

AdsMasters ist seit 2017 als Amazon-Agentur aktiv und wurde 2026 von Agenturtipp.de zur besten Amazon-Agentur Deutschlands gewählt.

Die Düsseldorfer Agentur verwaltet über 250 Millionen Euro Amazon-Umsatz mit einem zehnköpfigen Inhouse-Team, ohne einen einzigen Freelancer in den Kundenaccounts.

Der Fokus auf Gewinnsteigerung statt reiner Umsatzmaximierung hält Kunden im Schnitt 3,5 Jahre in der Zusammenarbeit.

Neben dem Full-Service-Angebot bietet AdsMasters ein Masterclass-Programm und ein Starter-Programm für Marken, die eigenes Amazon-Know-how aufbauen möchten.

Was macht AdsMasters als Amazon-Agentur besonders?

AdsMasters setzt bei Amazon-Agentur-Beratung auf Profitabilität statt nur Umsatzwachstum als Kernprinzip

AdsMasters aus Düsseldorf verwaltet über 250 Millionen Euro Amazon-Umsatz. Die eigentliche Zahl, auf die Gründer Tobias Dziuba Wert legt, ist eine andere: durchschnittlich 3,5 Jahre bleibt ein Kunde bei der Agentur. Ob dieser Wert mit dem Versprechen „mehr Gewinn statt nur mehr Umsatz“ zusammenhängt? Die Frage beantwortet ein Blick auf die Methodik.

Vertragsbedingungen, die auffallen

Bindungsfristen ab drei Monaten ohne automatische Verlängerungen sind im Agentursegment selten. Die meisten Wettbewerber verlangen Zwölfmonatslaufzeiten mit langen Kündigungsfristen. AdsMasters begründet das kurze Modell damit, dass keine Notwendigkeit besteht, Kunden zu halten, die nicht freiwillig bleiben. Google-Bewertungen mit 5,0 Sternen bei über 80 Rezensionen deuten darauf hin, dass kaum jemand von der Kündigungsoption Gebrauch macht.

Antwortzeiten am gleichen Tag statt im nächsten Reporting-Termin sind ein weiteres strukturelles Merkmal. Kein Ticket-System, kein Weiterleiten an Junior-Account-Manager: Der zuständige Spezialist antwortet direkt.

Inhouse in Düsseldorf, kein Outsourcing

Zehn Spezialisten arbeiten im Büro an der Arnulfstraße 33, kein Einziger als Freelancer. Diese Entscheidung hat praktische Konsequenzen. Account-Manager werden nicht rotiert, denn jeder kennt den Account von Anfang an. Hinzu kommt ein bewusstes Wachstumslimit: AdsMasters nimmt pro Quartal nur wenige neue Kunden auf, damit Bestandsaccounts keine Kapazität verlieren, weil ein neuer Klient gewonnen wurde.

Branchenvisibilität als Qualitätssignal

Tobias Dziuba spricht regelmäßig auf den wichtigsten deutschen E-Commerce-Konferenzen: OMR, DMEXCO, Multichannel Day, DSP Summit und Amz-Hacking. Auf diesen Bühnen halten nicht Dienstleister Präsentationen, die man auch im Verkaufsgespräch hören könnte. Referenten müssen dort methodisches Tiefenwissen mitbringen und verteidigen können. AdsMasters nutzt diese Sichtbarkeit nicht primär für Marketing, sondern als Signal, dass die Agentur den Stand der Technik nicht nur anwendet, sondern mitgestaltet.

Wie steigert AdsMasters den Gewinn, nicht nur den Umsatz?

Die operative Arbeit von AdsMasters verbindet Advertising, SEO und Account-Management im PPC Flywheel zur kontinuierlichen Optimierung von Werbeausgaben, Rankings und Konversionsraten

Die operative Arbeit gliedert sich in drei Kernbereiche: Advertising, SEO und Account-Management. Im Mittelpunkt steht das interne AdsMasters PPC Flywheel, ein Methodenrahmen, der Werbeausgaben, organische Rankings und Konversionsrate in einer kontinuierlichen Optimierungsschleife verbindet.

TACoS statt ACoS: Warum der Unterschied zählt

Über 100 Millionen Euro Umsatz hat AdsMasters nach eigenen Angaben allein über Amazon-Ads für Kunden generiert. Das zentrale Steuerungsinstrument ist dabei der TACoS. Total Advertising Cost of Sale misst, wie viel Prozent des Gesamtumsatzes ein Account für Werbung ausgibt, unabhängig davon, ob der einzelne Verkauf durch eine Anzeige ausgelöst wurde. Wer TACoS konsequent senkt, verbessert die Marge direkt. Viele Agenturen optimieren stattdessen ACoS, den direkten Return einzelner Kampagnen, was kurzfristiger wirkt, aber das Gesamtbild verschleiert.

Das Flywheel-Modell verknüpft PPC-Performance mit SEO-Signalen. Werbliche Klicks und daraus resultierende Verkäufe verbessern das organische Ranking. Bessere organische Rankings reduzieren die Abhängigkeit von bezahltem Traffic. Geringere Abhängigkeit erlaubt niedrigere TACoS-Werte. Die Schleife dreht sich in die richtige Richtung, sobald alle drei Stellschrauben aufeinander abgestimmt sind.

SEO auf Listing-Ebene

Über 10.000 Listings hat AdsMasters nach eigenen Angaben angefasst, darunter Produkte einiger der bekanntesten deutschen Konsumgütermarken. Keyword-Recherche, Listing-Texte, Backend-Felder, Bilder und A+ Content greifen im Optimierungsprozess ineinander. Wer glaubt, ein gutes Listing mit dem richtigen Hauptkeyword im Titel zu erledigen, unterschätzt die Komplexität moderner Amazon-Suchalgorithmen erheblich. Bei AdsMasters wird jede Maßnahme gemessen, jede Änderung mit Vorher-Nachher-Daten unterlegt.

Welche Leistungen bietet AdsMasters im Überblick?

Drei Kooperationsformen bei AdsMasters: Full-Service übernimmt Seller Central, Vendor Central, FBA-Anlieferungen, Case-Bearbeitung und Produktanlage komplett

Das Angebot lässt sich in drei Kooperationsformen unterteilen, die unterschiedliche Bedarfsprofile ansprechen.

Full-Service: Operatives von Anfang bis Ende

Das Full-Service-Angebot deckt das gesamte Tagesgeschäft ab. Seller Central, Vendor Central, FBA-Anlieferungen, Case-Bearbeitung und Produktanlage liegen dabei vollständig bei AdsMasters. Besteht ein Vendor-Central-Account, kommuniziert die Agentur bei Problemen direkt mit Amazon, ohne die Marketingverantwortlichen im Unternehmen zu belasten.

Für internationale Märkte stehen Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Schweden, Polen und die Niederlande als explizit genanntes Leistungsgebiet zur Verfügung, inklusive landesspezifischer Keyword-Recherche und Listing-Übersetzung. Auf der Ads-Seite stehen Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display und Amazon DSP zur Verfügung. Alle Formate werden inhouse betreut, ohne Auslagerung an Subagenturen.

Masterclass und Starter: Wissen statt Abhängigkeit

Neben dem Agenturgeschäft existieren zwei Programme für Marken, die eigene Fähigkeiten aufbauen möchten. Das Masterclass-Programm richtet sich an Unternehmen mit eigenem Inhouse-Team: Content, Ads und Strategie auf Profi-Niveau umzusetzen, ohne dauerhaft von einer Agentur abhängig zu bleiben. Das Starter-Programm adressiert Amazon-Einsteiger mit dem Ziel, professionell zu starten, mit klarer Strategie, überzeugendem Content und den ersten Kampagnen.

Produktbilder und A+ Content als eigenständige Dienstleistung runden das Portfolio ab. Das interne Design-Team erstellt nach eigenen Angaben Conversion-Rate-optimierte Bilder und A+ Content für über 1.000 Listings. Conversion-Rate-Optimierung gehört zu den am häufigsten unterschätzten Stellschrauben auf Amazon. Wer durch bessere Bilder fünf Prozentpunkte mehr Klicks zu Käufen konvertiert, gewinnt ohne einen einzigen zusätzlichen Werbe-Euro.

Welche Ergebnisse erzielen AdsMasters-Kunden konkret?

Von null auf siebenstellig in 15 Monaten

Kaminio startete im August 2024 ohne messbaren Amazon-Umsatz. 15 Monate später steht nach Angaben von AdsMasters der erste siebenstellige Monatsumsatz. Agenturen, die solche Zahlen nennen, riskieren ihre Glaubwürdigkeit, sobald die Angaben nicht standhalten. AdsMasters liefert Startdatum und Zeitraum mit, was die Aussage substanzieller macht als generisches Wachstumsvokabular.

Ausdauerndes Wachstum über mehrere Jahre

Brooklyn Soap Company startete die Zusammenarbeit im April 2024. In 24 Monaten stieg der Amazon-Umsatz nach Angaben von AdsMasters um 120 Prozent. Bei Clementoni, dem bekannten Puzzlehersteller, wurden in 36 Monaten 95 Prozent Umsatzwachstum im Vergleich der Jahre 2022 und 2024 erreicht. Kunden wie Durex, Red Bull und Rotkäppchen-Mumm signalisieren, dass AdsMasters nicht ausschließlich Start-ups betreut, sondern auch für etablierte Konsumgütermarken relevant ist.

Wir bei Dr. Web haben in über einem Jahrzehnt Amazon-Berichterstattung selten eine Agentur gesehen, die Drei-Jahres-Ergebnisse derart präzise dokumentiert. Kurzfristige Erfolge lassen sich inszenieren. Wachstum über drei Jahre erfordert strukturelle Stärke.

Wie arbeitet das AdsMasters-Team in der Praxis?

Tobias Dziuba gründete AdsMasters 2017 auf Basis seiner Amazon-Verkaufserfahrung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Kundenberatung mit Fokus auf Margen statt Klickpreise

Tobias Dziuba gründete AdsMasters 2017, nachdem er mehrere Jahre Eigenhandel auf Amazon betrieben hatte. Der operative Hintergrund ist kein Zufall, sondern Programm. Wer selbst verkauft hat, versteht Kunden anders als ein reiner Marketingdienstleister, und spricht im Erstgespräch über Margen statt Klickpreise.

Spezialisierung statt Generalisten

Jeder AdsMasters-Kunde erhält einen festen Ansprechpartner mit direktem Kontakt. Daneben arbeiten separate Spezialisten für PPC, SEO und Content. Niemand macht alles gleichzeitig und dabei nichts richtig. Die Teamgröße von zehn Mitarbeitern erlaubt diese Fachaufteilung ohne überbordende Hierarchien.

Die Entscheidung, mit zehn Personen zu arbeiten statt auf 50 zu skalieren, hat eine eigene Logik. Agenturqualität sinkt, sobald Junior-Account-Manager Kampagnenentscheidungen übernehmen, um das Senior-Team für Neukundenakquise freizusetzen. AdsMasters löst das durch Wachstumslimit statt durch Delegationspyramiden.

Für wen eignet sich die Zusammenarbeit mit AdsMasters?

AdsMasters empfiehlt monatliches Mindestbudget von 2.000 Euro, Starter-Programm mit kleinerem Budget möglich. Realistische Beratung basierend auf Verkaufsdaten, keine garantierten Wachstumszusagen

AdsMasters kommuniziert ein Mindestbudget von 2.000 Euro pro Monat. Der Einstieg über das Starter-Programm ist auch mit kleinerem Budget möglich. Vollständig falsch wären Erwartungen, dass Wachstum linear und garantierbar sei. Im ersten Gespräch erfolgt eine realistische Einschätzung auf Basis echter Verkaufsdaten, kein Wachstumsversprechen per Folie.

Die Zielgruppe sind Marken, die bereit sind, strategisch und datengestützt vorzugehen. „Auf Amazon zu verkaufen ist kein Teilzeit-Job“ steht prominent auf der Website, nicht als Abweisung, sondern als Selbstbeschreibung des Anspruchs, den AdsMasters an sich und an potenzielle Partner stellt.

Transparenz als Grundhaltung

AdsMasters stellt auf der Website direkt gegenüber, wie die Agentur arbeitet und wie „der Rest der Branche oft tickt“: Zwölfmonatsknebelverträge hier, flexible Dreimonatslaufzeiten dort. Diese Offenheit irritiert manchen Interessenten. Inhaltlich korrekt ist sie, und dabei hilft sie, eine fundierte Entscheidung zu treffen, ohne vorher eine schlechte gemacht zu haben.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Amazon Marketing

ACoS misst das Verhältnis von Werbeausgaben zum generierten Umsatz. Bei 20 Prozent ACoS kostet jeder Verkaufseuro 20 Cent Werbung

ACoS

ACoS (Advertising Cost of Sale) bezeichnet das Verhältnis der Werbeausgaben zum durch Werbung generierten Umsatz. Ein ACoS von 20 Prozent bedeutet: Für jeden werblich erzielten Euro werden 20 Cent in Anzeigen investiert. Maßgebliche Kennzahl für die Effizienz einzelner Kampagnen, aber kein vollständiges Bild der Account-Profitabilität.

Amazon Brand Registry

Amazon Brand Registry ist ein Programm für Markeninhaber, das Zugang zu erweiterten Schutz- und Marketingtools gibt, darunter A+ Content, Brand Store, Sponsored Brands und Transparenz-Programme. Voraussetzung ist eine eingetragene Marke. Relevant für alle Unternehmen, die auf Amazon als Marke auftreten möchten.

Amazon DSP

Amazon DSP (Demand Side Platform) ist ein programmatisches Werbetool, mit dem Zielgruppen auch außerhalb von Amazon auf Drittanbieterseiten und Apps angesprochen werden können. Abgerechnet wird per Tausenderkontaktpreis (CPM), nicht per Klick. Zugang nur über Amazon selbst oder zertifizierte Partneragenturen.

A+ Content

A+ Content bezeichnet den erweiterten Produktbeschreibungsbereich auf Amazon-Detailseiten: Bilder, Vergleichstabellen und Text in gestaltetem Layout, über die Standard-Beschreibung hinaus. A+ Content verbessert nachweislich Conversion Rates und ist für Marken im Brand Registry-Programm verfügbar.

Conversion Rate

Conversion Rate ist der Anteil der Produktseiten-Besucher, die tatsächlich kaufen. Auf Amazon liegt der Wert typischerweise zwischen 10 und 20 Prozent für gut optimierte Listings. Kleine Verbesserungen haben überproportionale Wirkung auf den Gesamtumsatz, ohne zusätzliches Werbebudget.

FBA

FBA (Fulfillment by Amazon) ist das Logistikmodell, bei dem Verkäufer Ware vorab an Amazon-Lager senden. Amazon übernimmt Kommissionierung, Versand, Retouren und Kundenservice. Voraussetzung für den Prime-Badge, der die Kaufwahrscheinlichkeit erheblich steigert.

Listing-Optimierung umfasst alle Maßnahmen zur Verbesserung eines Amazon-Produkteintrags: Titel, Bullet Points, Beschreibung, Backend-Keywords, Bilder und A+ Content. Wirkt sowohl auf das organische Ranking im A9-Algorithmus als auch auf die Conversion Rate der Produktseite.

PPC

PPC (Pay per Click) ist das Abrechnungsmodell für Amazon-Werbeformate wie Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display. Kosten entstehen ausschließlich bei tatsächlichem Klick. Grundlage für die meisten Amazon-Advertising-Strategien.

Seller Central

Seller Central ist die Verwaltungsplattform für Amazon-Händler, die direkt an Endkunden verkaufen. Gegenstück ist Vendor Central, das für Hersteller genutzt wird, die direkt an Amazon als Großhändler liefern. Beide Modelle haben unterschiedliche Konsequenzen für Preis- und Bestandskontrolle.

Sponsored Brands sind ein Amazon-Werbeformat, das Markenbanner mit Logo, Headline und mehreren Produkten oberhalb der Suchergebnisse platziert. Ziel ist gleichzeitig Markenbekanntheit und Listing-Traffic. Nur für Marken im Brand Registry-Programm verfügbar.

TACoS

TACoS (Total Advertising Cost of Sale) bezeichnet das Verhältnis der gesamten Werbeausgaben zum Gesamtumsatz eines Accounts, einschließlich organischer Verkäufe. Präzisere Profitabilitätskennzahl als ACoS, weil der gesamte Umsatzmix berücksichtigt wird. Sinkender TACoS signalisiert wachsende organische Stärke.

Vendor Central

Vendor Central ist die Einkaufsplattform für Hersteller, die Amazon als Großhändler beliefern. Amazon kauft die Ware und verkauft eigenverantwortlich weiter. Höhere Sichtbarkeit durch Prime-Badge und bessere Suchrankings, aber geringere Kontrolle über Endpreise als im Seller-Modell.

AdsMasters verlangt mindestens 2.000 Euro monatlich für Agenturleistungen, bietet aber auch ein günstiges Starter-Programm für Amazon-Anfänger an

FAQ: AdsMasters: Mehr Gewinn, nicht nur mehr Umsatz

Wie viel kostet die Zusammenarbeit mit AdsMasters? Das Mindestbudget für Agenturleistungen liegt nach Angaben von AdsMasters bei 2.000 Euro pro Monat. Für Amazon-Einsteiger steht das Starter-Programm zu günstigeren Konditionen zur Verfügung. Genaue Preise kommuniziert AdsMasters individuell nach einer Analyse des jeweiligen Accounts. Welche Branchen betreut AdsMasters? AdsMasters betreut nach eigenen Angaben Brands aus unterschiedlichen Kategorien, darunter Konsumgüter, Spielzeug, Beauty, Haushalt und Getränke. Zu den Kunden zählen laut Website unter anderem Clementoni, Durex, Red Bull und Rotkäppchen-Mumm. Bietet AdsMasters internationale Amazon-Märkte an? Ja. AdsMasters betreut Kunden laut Website auf den Marktplätzen Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Schweden, Polen und den Niederlanden, inklusive landesspezifischer Keyword-Recherche und Listing-Übersetzung. Was ist das AdsMasters PPC Flywheel? Das PPC Flywheel ist ein internes Methodenmodell von AdsMasters, das PPC-Performance, organische Rankings und Conversion Rate in einer Optimierungsschleife verbindet. Steigende Werbeverkäufe verbessern das organische Ranking, das wiederum die Abhängigkeit von bezahltem Traffic reduziert und TACoS senkt. Wie lange dauert es, bis erste Ergebnisse sichtbar sind? AdsMasters macht auf der Website keine pauschalen Zeitangaben. Die Case Study mit Kaminio zeigt siebenstellige Monatsumsätze nach 15 Monaten ab Null-Basis. Realistische Erwartungen werden laut Agentur auf Basis der konkreten Verkaufsdaten im Erstgespräch kommuniziert. Ist AdsMasters auch für Amazon-Einsteiger geeignet? Ja. Das Starter-Programm richtet sich explizit an Unternehmen, die neu auf Amazon starten möchten. Neben dem Starter-Programm gibt das Masterclass-Programm etablierten Marken mit eigenem Inhouse-Team die Werkzeuge, Amazon eigenständig auf Profi-Niveau zu betreiben.

Quellen

AdsMasters GmbH | Startseite | https://adsmasters.de | besucht am 18.05.2026

AdsMasters GmbH | Case Studies | https://adsmasters.de/case-study/ | besucht am 18.05.2026

AdsMasters GmbH | Team | https://adsmasters.de/team-seite | besucht am 18.05.2026