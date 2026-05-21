Wenn Sie eine WordPress-Agentur suchen, die Websites nicht nur baut, sondern als Instrument für Ihr Unternehmenswachstum entwickelt, ist die WordPress-Agentur 4eck Media ein Name, der in dieser Kategorie Maßstäbe setzt. Die Webdesign-Agentur aus Waren (Müritz) bündelt über 20 Jahre Erfahrung in Online-Marketing und Webentwicklung, kombiniert WordPress-Entwicklung mit technischem SEO, GEO, KI-Optimierung und PageSpeed-Exzellenz und betreut Kunden aus Deutschland und aller Welt.

Mehr als 1.000 Kunden, über 200 Google-Bewertungen mit einer Durchschnittsbewertung von 5 von 5 Sternen und nachweisbare PageSpeed-Scores über 95: Das sind die Kennzahlen, mit denen 4eck Media das eigene Leistungsversprechen unterlegt. Der Unterschied zu vielen anderen WordPress-Agenturen beginnt bereits bei der Ausgangsfrage. Eine Website, so die Philosophie der Agentur, ist nicht das Ziel, sondern das Mittel.

Das Wichtigste in Kürze:

Tech-Agentur für WordPress aus Waren (Müritz), ein weiterer Standort in Berlin

Über 1.000 Kunden, mehr als 200 Google-Bewertungen (5/5 Sterne), Agentur gegründet 2010

Leistungsspektrum: WordPress-Websites, Multisite, WooCommerce, SEO, GEO, PageSpeed, Barrierefreiheit

Relaunch-Kompetenz für Typo3, Joomla und andere CMS ohne Verlust bestehender Rankings

Eigene E-Learning-Plattform TutKit.com als tägliche Praxisbasis für alle Empfehlungen

Wer oder was ist 4eck Media?

Die Grundfrage jedes 4eck-Media-Projekts lautet: Was soll diese Website für Ihr Unternehmen leisten?

4eck Media ist eine Tech-Agentur mit Hauptsitz in Waren (Müritz) in Mecklenburg-Vorpommern und einem weiteren Standort in Berlin. Das Unternehmen, die 4eck Media GmbH & Co. KG, wurde 2010 von den Brüdern Stefan und Matthias Petri als Agentur für Webdesign, Webentwicklung und digitales Marketing gegründet. Die digitale Geschichte beider Gründer reicht aber weiter zurück: Stefan Petri hat am 20. Dezember 2002 das Fachforum PSD-Tutorials.de gestartet, das sich zu einem der größten Design-Fachforen im deutschsprachigen Raum entwickelt hat und über 850.000 registrierte Nutzer gewonnen hat.

Neben der Agentur betreibt das Team mit TutKit.com eine eigene E-Learning-Plattform mit über 900 Produkten, 28 Sprachversionen und nach Angaben von 4eck Media bis zu 20.000 Nutzern täglich. Diese Plattform ist kein Prestigeprojekt. SEO-Strategien, Performance-Konfigurationen und Mehrsprachigkeitslösungen, die die Agentur ihren Kunden empfiehlt, werden auf TutKit.com permanent unter Realbedingungen eingesetzt. Wer täglich selbst auf einem mehrsprachigen WooCommerce-System arbeitet, weiß, welche Stellschrauben wirklich zählen.

WordPress-Agentur im Profil 4eck Media: Websites, die Ergebnisse liefern Webdesign-Agentur aus Waren (Müritz) mit über 20 Jahren Erfahrung in Webentwicklung und Online-Marketing. Kennzahlen 1.000+ Kunden betreut 200+ Google-Bewertungen (5 / 5 Sterne) 20+ Jahre Erfahrung Online-Marketing & Web 95+ PageSpeed-Zielwert Mobil & Desktop Kompetenzen WordPress-Entwicklung Individuelle Themes, Gutenberg-Blöcke, Multisite und WooCommerce — von der Einzelseite bis zum mehrsprachigen System SEO & GEO Technisches SEO, strukturierte Daten und Generative Engine Optimization für ChatGPT, AI Overviews & Perplexity — ab Tag 1 PageSpeed & Core Web Vitals AVIF/WebP, Caching, LiteSpeed-Konfiguration — Zielwert >95, Referenz Royal Tandoor: PageSpeed 100 Barrierefreiheit (BFSG/WCAG) WCAG 2.2 und BFSG-Standard, zertifizierbar — kein Add-on, sondern Projektbestandteil von Beginn an Mehrsprachigkeit & CMS-Umzug WPML + KI-Übersetzung in bis zu 50 Sprachen; WP-Migrationen von Typo3/Joomla/Contao etc. Praxisbasis TutKit.com Eigene E-Learning-Plattform mit bis zu 20.000 Nutzern täglich — alle Empfehlungen im Echtbetrieb erprobt Projektvorgehen 1 Analyse & Ziele 2 Konzept & Architektur 3 Design & Entwicklung 4 Pre-Launch-Check 5 Go-live 6 Post-Launch & Betreuung

Bei 4eck Media beginnt jedes Projekt mit der Frage, was die Website für das Unternehmen leisten soll. Mehr Anfragen, bessere Sichtbarkeit in Google, mehr Bewerbungen, mehr Umsatz: Erst wenn diese Frage beantwortet ist, legt die Agentur die technische Architektur und die inhaltliche Struktur fest. Eine WordPress-Website ist für 4eck Media kein Auftrag, sondern ein Instrument.

Was macht 4eck Media beim Relaunch anders als andere WordPress-Agenturen?

4eck Media setzt auf eine vollständige Launch-Checkliste vor und nach dem Go-live jeder Website.

Wer sich beim Thema WordPress-Agentur orientiert, sollte konkrete Qualitätssignale einfordern, nicht nur Designbeispiele. Welche Lighthouse-Scores liefert die Agentur im Schnitt? Wie geht sie bei CMS-Migrationen mit dem Redirect-Konzept um? Greift die technische SEO-Struktur schon beim Launch oder erst nach Monaten der Nacharbeit? Eine Übersicht qualifizierter WordPress-Agenturen mit konkreten Auswahlkriterien hilft beim Vergleich.

4eck Media unterscheidet sich durch drei Merkmale: eine vollständige Launch-Checkliste, eine tägliche Praxisbasis durch eigene Plattformen und einen GEO-Ansatz, der WordPress-Websites auch für KI-Suchantworten optimiert. Die Launch-Checkliste umfasst zwei Durchläufe: einen vor dem Launch mit Prüfung von Design, Rechtssicherheit, strukturierten Daten, PageSpeed und SEO-Grundlagen sowie einen nach dem Launch mit Accessibility-Zertifikat, Security-Headern und finaler SEO-Kontrolle.

4eck Media ist Spitzenreiter unter den WordPress-Agenturen, gemessen an der Anzahl der durchschnittlichen Bewertungen auf verschiedenen Plattformen

Was das Leistungsportfolio von 4eck Media besonders von klassischen WordPress-Bau-Agenturen trennt, ist die Verbindung von Webentwicklung und SEO unter einem Dach. Websites werden nicht entwickelt, um danach zur Suchmaschinenoptimierung an Dritte weitergegeben zu werden. Beide Disziplinen greifen von Beginn an ineinander. Wir bei Dr. Web sehen diesen integrierten Ansatz als eines der stärksten Qualitätsmerkmale, das eine WordPress-Agentur mitbringen kann.

Welche Funktionen bietet 4eck Media?

Technische Präzision ist kein Extra bei 4eck Media, sondern Standard: PageSpeed-Zielwerte über 95 auf Mobil und Desktop.

WordPress-Entwicklung mit 4eck Media: vom Konzept bis zum Launch

Jedes Projekt beginnt nach Angaben von 4eck Media mit einer strukturierten Analysephase: Zielgruppe, Geschäftsziele, bestehende Inhalte, technische Ausgangssituation und SEO-Basis werden geprüft, bevor das erste Konzept entsteht. Das UI/UX-Design folgt einem klaren Prinzip: Besucher müssen in wenigen Sekunden verstehen, wer das Unternehmen ist, was es anbietet und wie der nächste Schritt aussieht. Klare Navigation, logische Seitenarchitektur und eine Nutzerführung, die direkt zu Anfragen oder Käufen führt, sind dabei keine Optionen, sondern Anforderungen.

Technisch setzt die Agentur auf individuelle Theme-Entwicklung oder maßgeschneiderte Anpassung bestehender Themes, eigene Gutenberg-Blockbibliotheken für einfache Inhaltspflege sowie DSGVO-konforme Implementierungen, bei denen cookiefreie Optionen möglich sind. Für Relaunches von anderen CMS-Systemen entwickelt 4eck Media ein vollständiges Redirect-Konzept, das bestehende Rankings schützt. Das Kurpfalz-Internat hat so von Typo3 auf ein modernes WordPress-Multisite-System gewechselt, ohne Sichtbarkeitsverluste zu erleiden.

Ein Praxisbeispiel aus dem Projekt Internat Schloss Torgelow zeigt, wie dieser Ansatz bei komplexen Anforderungen greift. Die Plattform musste gleichzeitig drei Zielgruppen bedienen: Eltern mit vertrauensbildenden Informationspfaden und klaren Handlungsaufforderungen, Schüler mit einer visuell starken Erlebniswelt aus Videos und Einblicken ins Internatsleben sowie Bewerber mit einem vollständigen Karriereportal und Employer-Branding-Sprache. Zusätzlich hat die Agentur strukturierte Daten für KI-Suchergebnisse und FAQ-Sektionen für Featured Snippets integriert. Nach Angaben von 4eck Media erreicht Schloss Torgelow heute bei ChatGPT-Anfragen nach den besten Internaten Deutschlands bereits Top-Positionierungen.

Multisite, Mehrsprachigkeit und WooCommerce mit 4eck Media

Von der Einzelseite bis zum mehrsprachigen Multisite-System: 4eck Media skaliert mit den Anforderungen.

Für Unternehmen, die mehrere Websites für verschiedene Standorte, Sprachen oder Marken betreiben, bietet sich die Multisite-Lösung von 4eck Media an: Mehrere Websites laufen aus einer einzigen WordPress-Installation heraus, teilen sich Technik, Updates und Hosting, während die Inhalte vollständig getrennt bleiben. Wartungsaufwand und Betriebskosten sinken deutlich, ohne dass die Flexibilität der einzelnen Websites leidet.

Das Multisite-Projekt für die Fidelis Revision Steuerberatungsgruppe zeigt das Potenzial dieses Ansatzes: Die Website des Unternehmens erreicht nach Angaben von 4eck Media einen Google PageSpeed Score von 97, mit Accessibility 96, Best Practices 100 und SEO 100. Für internationale Projekte setzt die Agentur WPML in Kombination mit DeepL ein. Inhalte werden professionell übersetzt und gleichzeitig für die Zielsuchmaschine optimiert: mit eigenen Keywords, eigenen Meta-Daten und lokalem SEO in der jeweiligen Sprache. 4eck Media hat ein Bildungsprojekt so in sechs Sprachen umgesetzt.

Für E-Commerce-Projekte ist WooCommerce die technische Basis: individuelle Produktdarstellungen, Zahlungsanbieter-Integration, Performance-Optimierung und eine Nutzerführung, die auf Conversion ausgelegt ist. Die Kombination aus eigenem E-Commerce-Betrieb (TutKit.com) und Kundenprojekten gibt der Agentur einen ungewöhnlichen Erfahrungsvorsprung: Lösungen, die empfohlen werden, haben sich im eigenen Tagesgeschäft bewährt.

SEO, PageSpeed und Barrierefreiheit bei 4eck Media

Technisches SEO ist bei 4eck Media kein Add-on nach dem Launch, sondern Teil des Entwicklungsprozesses von Anfang an. Der PageSpeed-Service von 4eck Media optimiert auf mehreren Ebenen gleichzeitig: Theme-Code, Bildformate (AVIF und WebP), Lazy Loading, Caching, Datenbankabfragen und Hosting-Konfiguration. Der Zielwert liegt über 95 Punkten auf Mobil und Desktop. Das Restaurant Royal Tandoor in Rostock hat nach Angaben der Agentur PageSpeed 100 auf beiden Gerätekategorien erreicht. Einen großen Teil der Performance-Arbeit übernimmt dabei das Hosting. Wer den passenden Anbieter noch sucht, findet im großen WordPress-Hosting-Vergleich von Dr. Web eine strukturierte Übersicht.

GEO (Generative Engine Optimization) ist eine weitere Kompetenz, die 4eck Media ausgebaut hat. KI-basierte Suchantworten bei ChatGPT, Google AI Overviews und Perplexity greifen auf Websites zurück, die strukturierte Daten und sauber ausgezeichnete Inhalte bieten. Diese technische Grundlage implementiert 4eck Media nach eigenen Angaben standardmäßig in jedes Projekt.

Barrierefreiheit nach WCAG 2.2 und dem deutschen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) ist ebenfalls fester Bestandteil jeder Entwicklung. Das bedeutet kontrastreiche Farbgestaltung, Screenreader-Kompatibilität und eine technische Auszeichnung, die nach aktuellem Standard zertifizierbar ist. Die gesetzliche Barrierefreiheitspflicht weitet sich seit 2025 auch auf privatwirtschaftliche Websites aus. Unternehmen, die jetzt in eine technisch saubere Basis investieren, kommen dieser Anforderung proaktiv nach.

Für wen eignet sich 4eck Media als WordPress-Agentur?

4eck Media adressiert nach eigenem Leistungsprofil primär kleine bis mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsdienstleister, Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen, die eine professionelle digitale Präsenz mit Wachstumsambitionen aufbauen oder überarbeiten wollen. Die Referenzliste zeigt die Bandbreite: vom Boutique-Hotel an der Müritz über Zahnarztpraxen und Pflegedienste bis hin zu Steuerberatungsgruppen mit Multisite-Anforderungen und Privatschulen mit internationaler Ausrichtung.

Ein typisches Szenario: Eine Zahnarztpraxis mit regionaler Ausrichtung möchte mehr Patienten über Google gewinnen. Die bestehende Website lädt in drei Sekunden, ist nicht für mobile Endgeräte optimiert und hat keine strukturierten Daten für lokale Suchanfragen. 4eck Media würde in diesem Fall nicht nur eine neue Website bauen, sondern eine lokale SEO-Strategie mit Stadtlandingpages, Schema-Markup für Praxisleistungen und einem PageSpeed-Wert über 90 entwickeln. Das MeckCura-Projekt zeigt diesen Ansatz in der Praxis: Der ambulante Pflegedienst aus Mecklenburg-Vorpommern hat eine WordPress-Website mit eigenen Stadtlandingpages für Güstrow, Wismar und Rostock sowie ein konsistentes Markenprofil erhalten, das gleichzeitig Pflegesuchende und Pflegekräfte anspricht. Die Zusammenarbeit läuft laut Angaben von 4eck Media seit 2016.

Andere Branche und gleiches überzeugendes Ergebnis. Auch das 3. Projekt ist mit 4eck Media effektiv und zügig umgesetzt. Klare Strukturen, modernes Design und coole Effekte informieren den Leser schnell und unkompliziert über unseren Tätigkeitsbereich. Ich freue mich auf Folgeprojekte! — Dr. Hannes Lenz, LEKO ENERGY GmbH

Für Unternehmen mit internationalen Anforderungen ist 4eck Media ebenfalls eine sinnvolle Option. Die Agentur hat mehrsprachige Projekte in sechs Sprachen umgesetzt, darunter Sprachen mit nicht-lateinischer Schrift. Wer eine mehrsprachige WordPress-Website braucht und dabei auf SEO in jeder Sprachversion nicht verzichten will, findet hier einen Partner mit belegter Projekterfahrung.

Wie gut ist der Support bei 4eck Media?

Projektanfrage über Kontaktformular mit Angabe von Projektart, URL, spezifischen Anforderungen und Zielen für optimale Vorbereitung des ersten Gesprächs

Ansprechpartner für Bestandsprojekte und neue Anfragen ist Geschäftsführer Matthias Petri persönlich. Nach Angaben von 4eck Media antwortet das Team in der Regel innerhalb weniger Minuten, im Ausnahmefall spätestens nach 24 Stunden. Erreichbarkeit: Telefon (+49 3991 7787032) und E-Mail (info@4eck-media.de). Für Unternehmen, die nicht in Norddeutschland ansässig sind, arbeitet das Team vollständig remote und unterhält ein Büro in Berlin.

Laufende technische Betreuung ist ein fester Bestandteil des Serviceportfolios: WordPress-Core-Updates, Plugin-Updates, Sicherheitsüberwachung, Backup-Management und kontinuierliche Weiterentwicklung können als Dauerbetreuung gebucht werden. Diese Option ist besonders für Unternehmen relevant, die keine eigene IT-Abteilung haben und ihre Website als strategisches Instrument langfristig stabil halten wollen.

Glossar: WordPress-Entwicklung und SEO erklärt

Fachbegriffe rund um WordPress-Entwicklung, SEO und Performance kurz erklärt.

Barrierefreiheit (BFSG/WCAG)

Barrierefreiheit im Web bedeutet, dass Websites für alle Menschen zugänglich sind, unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen. In Deutschland regelt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) seit 2025 die Pflicht auch für privatwirtschaftliche Websites. Technischer Standard ist WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines).

Core Web Vitals

Messgrößen, die Google zur Bewertung der Nutzererfahrung einer Website einsetzt. Die drei Kernwerte sind Largest Contentful Paint (Ladezeit sichtbarer Inhalte), Interaction to Next Paint (Reaktionszeit bei Nutzerinteraktion) und Cumulative Layout Shift (Stabilität des Seitenlayouts). Schwache Core-Web-Vitals-Werte wirken sich negativ auf das Google-Ranking aus.

GEO (Generative Engine Optimization)

GEO bezeichnet die Optimierung von Websites für KI-basierte Suchantworten: ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity und ähnliche Systeme. Im Unterschied zu klassischem SEO geht es nicht nur um Rankings in Suchergebnislisten, sondern um die Wahrscheinlichkeit, als Quelle in KI-generierten Antworten zitiert zu werden. Grundlage sind strukturierte Daten, saubere Inhaltsauszeichnung und thematische Autorität.

Grundlegendes Inhaltselement des WordPress-Editors Gutenberg. Texte, Bilder, Buttons, Tabellen und komplexe Layouts werden in WordPress als einzelne Blöcke verwaltet. Individuelle Blockbibliotheken ermöglichen es Redakteuren, auch komplexe Seitenlayouts ohne Programmierkenntnisse zu pflegen.

Headless CMS

Architekturansatz, bei dem das Content-Management-System (Backend) vom Frontend der Website technisch getrennt wird. WordPress kann sowohl als klassisches als auch als Headless CMS betrieben werden. Die klassische Variante bietet für die meisten Unternehmens-Websites den günstigeren Kompromiss aus Entwicklungsaufwand, SEO-Eignung und Pflegebarkeit.

Mehrsprachigkeit (WPML)

WordPress Multilingual Plugin (WPML) ist das verbreitetste Werkzeug zur Mehrsprachigkeit in WordPress. Inhalte können in mehreren Sprachen gepflegt und gleichzeitig für die jeweilige Sprach-Suchmaschine optimiert werden: eigene Keywords, eigene Meta-Daten, eigenes lokales SEO. Die Kombination mit dem Übersetzungsdienst DeepL ermöglicht eine professionelle maschinelle Vorstufe.

Migration (CMS-Migration)

Umzug einer Website von einem CMS-System auf ein anderes, z.B. von Typo3 oder Joomla auf WordPress. Eine fachgerechte Migration beinhaltet ein vollständiges Redirect-Konzept: Jede alte URL wird auf die neue URL weitergeleitet (301-Redirect), damit bestehende Google-Rankings erhalten bleiben.

Multisite

WordPress-Funktion, die es ermöglicht, mehrere eigenständige Websites aus einer einzigen WordPress-Installation heraus zu betreiben. Technik, Updates und Hosting laufen zentral, die Inhalte bleiben getrennt. Sinnvoll für Unternehmen mit mehreren Standorten, Marken oder Sprachversionen.

PageSpeed

Maß für die Ladegeschwindigkeit und technische Qualität einer Website, gemessen mit Google PageSpeed Insights (Skala 0 bis 100). Werte über 90 gelten als gut, über 95 als sehr gut. Ein hoher PageSpeed-Score verbessert die Nutzererfahrung und hat direkten Einfluss auf das Google-Ranking.

Redirect (301-Weiterleitung)

Permanente serverseitige Weiterleitung von einer URL auf eine andere. Der HTTP-Statuscode 301 signalisiert Suchmaschinen, dass die Weiterleitung dauerhaft ist und das Ranking-Gewicht der alten URL auf die neue übertragen werden soll. Bei CMS-Migrationen und Relaunches ist ein vollständiges Redirect-Konzept entscheidend für den Erhalt bestehender Suchmaschinen-Sichtbarkeit.

SEO (Suchmaschinenoptimierung)

Maßnahmen, die eine Website in den organischen Suchergebnissen von Google und anderen Suchmaschinen sichtbarer machen. Unterschieden wird zwischen technischem SEO (Ladezeiten, Crawlbarkeit, strukturierte Daten), OnPage-SEO (Inhaltsstruktur, Keywords, Meta-Daten) und OffPage-SEO (Verlinkungsprofil, Autorität). Modernes SEO schließt auch GEO für KI-Suchantworten ein.

WooCommerce

Open-Source-E-Commerce-Plugin für WordPress. WooCommerce ermöglicht den Aufbau vollständiger Onlineshops auf WordPress-Basis mit individuellem Design, Zahlungsanbieter-Integration, Produktverwaltung und Lagerhaltung. Die enge Integration mit WordPress macht WooCommerce zur meistgenutzten E-Commerce-Plattform weltweit.

Was unsere Leser häufig fragen (FAQ)

Was ist eine WordPress-Agentur? Eine WordPress-Agentur ist ein Dienstleistungsunternehmen, das WordPress-Websites konzipiert, entwickelt, optimiert und betreut. Das Leistungsspektrum reicht von der einfachen Unternehmenswebsite über Multisite-Systeme und WooCommerce-Shops bis hin zu technischem SEO, PageSpeed-Optimierung und Barrierefreiheit. Eine spezialisierte WordPress-Agentur deckt die gesamte Bandbreite von der ersten Konzeption bis zur laufenden Pflege ab. Was kostet eine WordPress-Website bei 4eck Media? 4eck Media erstellt individuelle Angebote. Die Kosten hängen vom Projektumfang ab: Neuentwicklung oder Relaunch, Komplexität (Einzelseite, Multisite, WooCommerce, Mehrsprachigkeit), Anforderungen an Design und individuelle Theme-Entwicklung sowie Bedarf an laufender Betreuung. Für ein erstes Gespräch und ein unverbindliches Angebot ist Matthias Petri unter info@4eck-media.de erreichbar. Kann 4eck Media eine bestehende Website von Typo3 oder Joomla auf WordPress migrieren? Ja. 4eck Media hat mehrere Projekte von Typo3, Joomla und anderen Systemen zu WordPress migriert. Dabei wird ein vollständiges Redirect-Konzept entwickelt, damit bestehende Google-Rankings erhalten bleiben. Das Kurpfalz-Internat hat laut Angaben von 4eck Media so von Typo3 auf ein modernes WordPress-Multisite-System gewechselt, ohne Sichtbarkeitsverluste zu erleiden. Was ist WordPress Multisite und wann ist es sinnvoll? WordPress Multisite ermöglicht es, mehrere Websites aus einer einzigen WordPress-Installation heraus zu betreiben. Technische Updates, Hosting und Verwaltung laufen zentral, die Inhalte bleiben getrennt. Sinnvoll ist Multisite für Unternehmen mit mehreren Standorten, Marken oder Sprachversionen, die Betriebskosten und Wartungsaufwand reduzieren wollen. Wie lange dauert die Entwicklung einer WordPress-Website? Das hängt vom Projektumfang ab. Ein einfacher OnePager kann in wenigen Wochen fertiggestellt werden. Ein komplexes Multisite-System mit individuellem Theme, Mehrsprachigkeit und WooCommerce benötigt mehrere Monate. 4eck Media definiert zu Beginn jedes Projekts gemeinsam mit dem Kunden konkrete Meilensteine und einen realistischen Zeitplan. Was ist GEO und warum ist es für WordPress-Websites relevant? GEO (Generative Engine Optimization) bezeichnet die Optimierung von Websites für KI-basierte Suchantworten: ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity. Während klassisches SEO auf Rankings in Suchergebnislisten abzielt, geht es bei GEO darum, als Quelle in KI-generierten Antworten zitiert zu werden. Grundlage sind strukturierte Daten, saubere Auszeichnung und thematische Autorität, technische Grundlagen, die 4eck Media nach eigenen Angaben standardmäßig in jedes Projekt integriert. Wie setzt 4eck Media Barrierefreiheit auf WordPress-Websites um? 4eck Media implementiert Barrierefreiheit nach WCAG 2.2 und dem deutschen BFSG-Standard von Beginn der Entwicklung an. Das umfasst kontrastreiche Farbgestaltung, Screenreader-Kompatibilität, tastaturbedienbare Navigation und korrekte semantische HTML-Auszeichnung. Nach dem Launch kann ein Accessibility-Zertifikat ausgestellt werden. 4eck Media vs. andere WordPress-Agenturen: Was spricht für 4eck Media? 4eck Media kombiniert WordPress-Entwicklung, technisches SEO und GEO unter einem Dach. Hinzu kommt die Praxisbasis durch eigene Plattformen (TutKit.com), eine vollständige Launch-Checkliste und nachweisbare Erfahrung mit komplexen Projekten wie Multisite-Systemen, mehrsprachigen Websites und CMS-Migrationen.

Quellen