Hand aufs Herz: Zwischen Blog-Reader, Bluesky-Tab und Mastodon-App zu wechseln kostet täglich mehr Zeit als gedacht. Der WordPress.com Reader schafft das jetzt ab. Seit Ende Mai 2026 bündelt eine neue Social-Feeds-Sektion in der linken Navigation alle drei Netzwerke in einer einzigen Oberfläche.

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Das Wichtigste in Kürze

Bluesky, Mastodon und das Fediverse lassen sich direkt im WordPress.com Reader verknüpfen

Bestehende Jetpack-Social-Verbindungen sind automatisch aktiv, kein erneutes Login nötig

Liken, reposten, antworten und eigene Posts abschicken funktionieren ohne App-Wechsel

Lange Entwürfe lassen sich nahtlos als vollwertiger Blog-Beitrag weiterführen und veröffentlichen

Was steckt hinter Social Feeds?

WordPress.com Reader integriert Bluesky, Mastodon und Fediverse mit einmaligem Login für dezentrales Lesen

Der WordPress.com Reader war bislang ein ruhiger Ort für WordPress-Blogs und RSS-Feeds. Jetzt holt WordPress.com drei dezentrale Netzwerke direkt hinein: Bluesky und die ATmosphere-Plattformen, Mastodon-Instanzen jeder Größe sowie das Fediverse lassen sich jeweils mit einem einmaligen Login-Schritt einbinden.

Clever gelöst ist der Fediverse-Zugang: WordPress.com-Nutzer brauchen kein separates Konto. Der eigene Blog agiert als Fediverse-Identität und spricht ActivityPub-kompatible Netzwerke direkt an. Für alle, die ihren WordPress-Hosting-Stack bereits optimiert haben, fügt sich das als logische Erweiterung in die bestehende Infrastruktur ein.

WordPress.com verbindet hier zwei Welten, die bisher getrennt agierten: den persönlichen Blog als Heimatbasis und die dezentralen sozialen Netzwerke als Vertriebskanal. Das ist kein Feature-Goodie, sondern strategische Reichweiteninfrastruktur für Content-Creator. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Nutzer jetzt konkret tun können

Im WordPress.com Reader lassen sich Beiträge für Bluesky, Mastodon und das Fediverse in einem Schritt verfassen und gleichzeitig versenden.

Im Bluesky- und Mastodon-Feed stehen die gewohnten Aktionen bereit: liken, reposten, zitieren, antworten. Der Compose-Button öffnet ein Eingabefeld für kurze Posts mit optionalem Bild, die sich an alle verbundenen Konten gleichzeitig senden lassen.

Besonders durchdacht ist die Blog-Übergabe: Läuft ein Entwurf über das Zeichenlimit des Netzwerks hinaus, bietet der Reader an, den Text als neuen Blog-Beitrag weiterzuschreiben. Nach der Veröffentlichung erreicht der Artikel die Follower auf Bluesky, Mastodon und dem Fediverse automatisch.

Für wen lohnt sich der Wechsel?

Für WordPress.com-Nutzer mit aktiven Jetpack-Social-Verbindungen ist die Einrichtung in Sekunden erledigt.

Die Funktion richtet sich an WordPress.com-Nutzer, die ihre Social-Media-Präsenz bündeln möchten, ohne einen weiteren Drittanbieter-Dienst einzubinden. Voraussetzung ist ein WordPress.com-Konto.

Sofort einsatzbereit sind alle, die Jetpack Social bereits für die automatische Post-Syndizierung zu Mastodon oder Bluesky eingerichtet haben: Die Konten erscheinen ohne weiteres Zutun in der neuen Social-Feeds-Sektion. Die Funktion ist kostenlos über wordpress.com/reader zugänglich, ein Supportartikel begleitet die Einrichtung Schritt für Schritt.

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