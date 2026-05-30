Hand aufs Herz: Zwischen Blog-Reader, Bluesky-Tab und Mastodon-App zu wechseln kostet täglich mehr Zeit als gedacht. Der WordPress.com Reader schafft das jetzt ab. Seit Ende Mai 2026 bündelt eine neue Social-Feeds-Sektion in der linken Navigation alle drei Netzwerke in einer einzigen Oberfläche.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Das Wichtigste in Kürze
- Bluesky, Mastodon und das Fediverse lassen sich direkt im WordPress.com Reader verknüpfen
- Bestehende Jetpack-Social-Verbindungen sind automatisch aktiv, kein erneutes Login nötig
- Liken, reposten, antworten und eigene Posts abschicken funktionieren ohne App-Wechsel
- Lange Entwürfe lassen sich nahtlos als vollwertiger Blog-Beitrag weiterführen und veröffentlichen
Was steckt hinter Social Feeds?
Der WordPress.com Reader war bislang ein ruhiger Ort für WordPress-Blogs und RSS-Feeds. Jetzt holt WordPress.com drei dezentrale Netzwerke direkt hinein: Bluesky und die ATmosphere-Plattformen, Mastodon-Instanzen jeder Größe sowie das Fediverse lassen sich jeweils mit einem einmaligen Login-Schritt einbinden.
Clever gelöst ist der Fediverse-Zugang: WordPress.com-Nutzer brauchen kein separates Konto. Der eigene Blog agiert als Fediverse-Identität und spricht ActivityPub-kompatible Netzwerke direkt an. Für alle, die ihren WordPress-Hosting-Stack bereits optimiert haben, fügt sich das als logische Erweiterung in die bestehende Infrastruktur ein.
Was Nutzer jetzt konkret tun können
Im Bluesky- und Mastodon-Feed stehen die gewohnten Aktionen bereit: liken, reposten, zitieren, antworten. Der Compose-Button öffnet ein Eingabefeld für kurze Posts mit optionalem Bild, die sich an alle verbundenen Konten gleichzeitig senden lassen.
Besonders durchdacht ist die Blog-Übergabe: Läuft ein Entwurf über das Zeichenlimit des Netzwerks hinaus, bietet der Reader an, den Text als neuen Blog-Beitrag weiterzuschreiben. Nach der Veröffentlichung erreicht der Artikel die Follower auf Bluesky, Mastodon und dem Fediverse automatisch.
Für wen lohnt sich der Wechsel?
Die Funktion richtet sich an WordPress.com-Nutzer, die ihre Social-Media-Präsenz bündeln möchten, ohne einen weiteren Drittanbieter-Dienst einzubinden. Voraussetzung ist ein WordPress.com-Konto.
Sofort einsatzbereit sind alle, die Jetpack Social bereits für die automatische Post-Syndizierung zu Mastodon oder Bluesky eingerichtet haben: Die Konten erscheinen ohne weiteres Zutun in der neuen Social-Feeds-Sektion. Die Funktion ist kostenlos über wordpress.com/reader zugänglich, ein Supportartikel begleitet die Einrichtung Schritt für Schritt.
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