Foxconn hat am 13. Mai 2026 öffentlich bestätigt, dass mehrere Werke in Nordamerika Ziel eines Cyberangriffs geworden sind. Der weltgrößte Auftragsfertiger und langjährige Hauptpartner von Apple, Nvidia und Microsoft schaltete Teile der Produktion ab, um die Ausbreitung zu stoppen. Erste Berichte sprechen von Lieferengpässen bei Server-Komponenten für die KI-Industrie.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt geprüft, welche Glieder Ihrer Lieferkette ein einziger Cyberangriff stilllegen könnte? Bei Foxconn betrifft das auch deutsche Mittelständler, die Server, Industrie-PCs oder Netzwerktechnik in Mexiko, Wisconsin oder Tennessee fertigen lassen.

Das Wichtigste in Kürze

Foxconn bestätigt Cyberangriff auf nordamerikanische Werke am 13. Mai 2026

Produktion in mindestens zwei Standorten teilweise heruntergefahren

Mögliche Auswirkungen auf Server-Lieferungen für KI-Rechenzentren

Konzernzentrale in Taipeh meldet keine Auswirkungen auf asiatische Werke

Was bisher zum Angriff bekannt ist

Foxconn bestätigt Cybersecurity-Vorfall an nordamerikanischen Standorten. Systeme wurden abgeschaltet, Forensik-Spezialisten und Behörden eingeschaltet

Foxconns offizielles Statement bleibt knapp. Das Unternehmen spricht von einem „Cybersecurity-Vorfall“ an mehreren nordamerikanischen Standorten. Welche Werke genau betroffen sind, hat das Unternehmen nicht im Detail offengelegt. Zur Eindämmung wurden Systeme proaktiv vom Netz genommen, externe Forensik-Spezialisten und Behörden sind eingeschaltet. Die Konzernzentrale in Taipeh meldet keine Auswirkungen auf asiatische Werke. Der Aktienkurs an der Taiwan Stock Exchange gab um rund drei Prozent nach.

Warum dieser Angriff strategisch besonders ist

Foxconn montiert 70 Prozent der weltweiten iPhones und fertigt KI-Server für Nvidia sowie Geräte für Microsoft und Apple. Nordamerikanische Werke produzieren Server und Netzwerktechnik für den globalen KI-Ausbau

Foxconn ist nicht irgendein Auftragsfertiger. Das Unternehmen montiert rund 70 Prozent der weltweiten iPhones und ist zentraler Lieferant für Nvidia-KI-Server, Microsoft-Surface-Geräte und Apple-Mac-Produkte. Die nordamerikanischen Werke produzieren vor allem Server, Industrie-PCs und Netzwerktechnik, also genau die Komponenten, die aktuell für den globalen KI-Aufbau dringend gebraucht werden. Ein Lieferengpass von wenigen Tagen reicht, um Quartalsergebnisse großer Cloud-Anbieter zu verschieben. Bemerkenswert: 2022 hatte Foxconn bereits Erfahrung mit einem LockBit-Ransomware-Angriff auf das Werk in Tijuana, Mexiko.

Ein einziger Cyber-Vorfall bei Foxconn kann den Hardware-Markt für KI-Rechenzentren weltweit ins Stocken bringen. Wer KI-Strategie ohne Lieferketten-Audit macht, plant auf Sand. Die Frage ist nicht ob, sondern wann der nächste Angriff Ihre Lieferanten trifft. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was deutsche Entscheider jetzt prüfen sollten

Prüfung von Lieferantenstrukturen, Bevorratungspolitik für KI-Hardware und NIS2-Compliance stehen auf der Agenda

Drei Bereiche stehen oben auf der Prüfliste. Erstens die Lieferantenstruktur: Wer fertigt für Sie über Foxconn-Tochterfirmen wie Belkin, Sharp oder Foxconn Industrial Internet, ohne dass Foxconn im Vertrag steht? Zweitens die Bevorratungspolitik für KI- und Server-Hardware: Bei Auslieferungs-Verzögerungen von einer Woche oder mehr stehen Cloud-Migrationen und KI-Projekte still. Drittens NIS2-Compliance: Wer mit Foxconn-Komponenten arbeitet und unter NIS2 fällt, muss Lieferanten-Vorfälle dokumentieren und an die zuständige Behörde melden.

Die ehrliche Bilanz: Cyberangriffe auf Hardware-Hersteller sind keine Ausnahme mehr, sondern werden Teil des operativen Risikomanagements. Wer das in seiner KI- und Cloud-Strategie nicht abbildet, baut auf einer unbekannten Annahme.

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