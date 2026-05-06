Content Delivery Networks verteilen Webinhalte über ein Netz aus Servern weltweit und liefern sie aus dem Standort, der dem Besucher am nächsten ist. Was nach Infrastruktur-Detail klingt, entscheidet über Ladezeit, Conversion-Rate und SEO-Ranking. Wie ein CDN technisch arbeitet, wann sich der Einsatz lohnt und welche Stolperfallen lauern.

Betreiber einer deutschen Website kennen den Moment, in dem sich beim Aufruf aus Sydney, São Paulo oder San Francisco eine kleine Ewigkeit auftut. Genau dort setzt ein Content Delivery Network an. Die folgenden sieben Kapitel zeigen, wie die Technik dahinter wirklich funktioniert, wo der Nutzen real ist und an welchen Stellen Marketing-Versprechen die Realität verlassen.

Das Wichtigste in Kürze

Ein Content Delivery Network speichert Kopien der Website-Inhalte auf hunderten bis tausenden Edge-Servern weltweit und liefert die Daten aus dem geografisch nächsten Standort

Die Hauptvorteile lauten kürzere Ladezeiten, geringere Last auf dem Ursprungsserver, höhere Verfügbarkeit bei Traffic-Spitzen und Schutz vor DDoS-Angriffen

Statische Inhalte profitieren am stärksten, dynamische nur mit speziellen Edge-Computing-Funktionen

Für rein lokale Webseiten mit deutscher Zielgruppe rechtfertigt der CDN-Aufwand häufig nicht den Nutzen, bei internationalem Publikum ab wenigen tausend Besuchern monatlich schon

Was ist ein Content Delivery Network überhaupt?

Ein Content Delivery Network speichert Webinhalte auf verteilten Edge-Servern und liefert sie vom nächsten Standort aus

Ein Content Delivery Network ist ein Netzwerk verteilter Server, das Webinhalte zwischenspeichert und aus dem dem Nutzer nächsten Standort ausliefert. Der Ursprungsserver mit der eigentlichen Website bleibt erhalten. Vor diesen Ursprung schiebt sich eine Schicht aus sogenannten Edge-Servern, die Kopien der ausgelieferten Dateien vorhalten.

Die einzelnen Standorte heißen Points of Presence, kurz PoP. Jeder PoP besteht aus einem oder mehreren Server-Clustern. Ein modernes CDN betreibt zwischen wenigen Dutzend und mehreren hundert PoPs auf allen Kontinenten. Cloudflare etwa unterhält nach eigenen Angaben über 330 Standorte in mehr als 125 Ländern, Akamai sogar über 4.100 PoPs in mehr als 130 Ländern.

Die Geschichte beginnt 1998 in den USA. Damals gründete Tom Leighton mit dem MIT-Studenten Daniel Lewin die Firma Akamai und brachte das erste kommerzielle CDN auf den Markt. Auslöser war die Beobachtung, dass das wachsende Web an seinen eigenen Engpässen erstickte. Heute fließt nach Schätzungen von Cloudflare und Akamai zwischen 60 und 80 Prozent des globalen Webtraffics über CDN-Infrastruktur. Beim Hochladen eines Fotos auf Instagram, beim Streamen eines Spotify-Tracks oder beim Herunterladen eines Software-Updates läuft fast immer ein CDN im Hintergrund, meist unbemerkt.

Eine systematische Einordnung von CDN, TTFB, NVMe und vielen weiteren Kernbegriffen liefert das Hosting-Glossar mit 75 Fachbegriffen für die Vertiefung der Hosting-Terminologie.

Wie verteilt ein CDN die Inhalte tatsächlich?

Drei Wege, ein Ziel: Ein CDN wählt automatisch den schnellsten Server für jede Anfrage.

Hinter der einfachen Idee „nächster Server gewinnt“ steckt ein präzises Zusammenspiel aus DNS, Routing und Caching. Drei Kern-Mechanismen tragen die Last.

Der erste Mechanismus heißt Anycast-Routing. Bei Anycast hängen mehrere Server am selben IP-Adressbereich. Das globale BGP-Routing der Internet-Backbones leitet die Anfrage automatisch an den topologisch nächsten Server. Topologisch bedeutet hier: kürzester Pfad durch die Netzwerk-Knotenpunkte, nicht zwingend geografisch nächster Punkt auf der Landkarte. In der Regel deckt sich beides allerdings.

Der zweite Mechanismus läuft über DNS-basiertes Request-Routing. Sobald ein Browser die Domain auflöst, antwortet der DNS-Server des CDN-Anbieters mit einer IP-Adresse, die zum nächstgelegenen Edge-PoP gehört. IONOS beschreibt diesen Vorgang als die heute am häufigsten eingesetzte Weiterleitungsart. Der Vorteil liegt in der granularen Steuerung: Das CDN kann Auslastung, Wartungsfenster und Geo-Blocking direkt im DNS abbilden.

Der dritte Mechanismus ist das Caching selbst. Jeder Edge-Server hält eine Kopie der ausgelieferten Inhalte für eine definierte Zeit, gesteuert über HTTP-Header wie Cache-Control und Expires . Findet der Edge-Server die gewünschte Datei im eigenen Cache, antwortet er direkt.

Der Vorgang heißt Cache-Hit. Fehlt die Datei, fordert der Edge-Server den Inhalt vom Origin oder von einem übergeordneten Mid-Tier-Cache an. Der Vorgang heißt Cache-Miss. Diese hierarchische Struktur reduziert die Last auf dem Origin oft um den Faktor zehn bis dreißig.

Eine Nuance, die viele Tutorials weglassen: Caching funktioniert für statische Inhalte trivial, für dynamische dagegen aufwendig. Personalisiertes HTML, Warenkorb-Inhalte oder eingeloggte Nutzerbereiche lassen sich pauschal nicht zwischenspeichern. Moderne CDNs lösen das über sogenanntes Edge Side Includes oder über serverseitigen Code, der direkt am Edge-Server ausgeführt wird (Edge Computing, Cloudflare Workers, Akamai EdgeWorkers, AWS Lambda@Edge).

Welche Inhalte profitieren am meisten?

Je größer die Datei, desto stärker der CDN-Effekt: Videos und Bilder profitieren am meisten.

Der Nutzen eines CDN skaliert mit Dateigröße, Wiederverwendung und Empfänger-Verteilung. Drei Inhaltsklassen sind prädestiniert.

Bilder, Videos und große Mediendateien stehen ganz oben. Eine 5-MB-Hero-Aufnahme, die zehntausend Besucher pro Tag laden, erzeugt 50 GB Traffic. Ohne CDN aus einem Rechenzentrum, mit CDN aus dem nächsten PoP. Bei Video-Streaming wird der Effekt extrem: Netflix, YouTube und Twitch wären ohne CDN-Architektur technisch nicht denkbar.

Statische Webdateien wie CSS, JavaScript, Schriftarten und HTML-Templates folgen direkt dahinter. Diese Dateien ändern sich selten, lassen sich also lange cachen, und ihre kumulierten Anfragen summieren sich. Eine durchschnittliche WordPress-Seite lädt 50 bis 200 statische Ressourcen pro Aufruf.

Software-Downloads, App-Stores und Update-Mechanismen runden die Liste ab. Hier zählen Bandbreite und Verfügbarkeit. Ein iOS-Update mit zwei Milliarden Geräten weltweit lässt sich nur über ein dichtes CDN-Netz ausliefern.

Dynamische Inhalte hingegen profitieren spürbar weniger. Eine Banking-Anwendung, ein Live-Chat oder eine Echtzeit-Auktion gewinnt durch Standard-CDN-Caching wenig. Mehrwert entsteht erst durch Edge-Funktionen, die den Server-Code räumlich verteilen.

Welche CDN-Typen gibt es und worin unterscheiden sie sich?

Vier Architektur-Typen prägen den CDN-Markt, von Pull bis Multi-CDN.

Vier Architektur-Typen prägen den Markt. Die richtige Typenwahl spart Geld und Komplexität.

CDN-Typ Funktionsprinzip Typische Anwendung Vorteile Grenzen Pull-CDN Edge holt Inhalte bei Erstanfrage vom Origin Standard-Websites, WordPress-Blogs einfache Integration, kein Push-Aufwand erste Anfrage langsam (Cache-Miss) Push-CDN Origin sendet Inhalte aktiv an alle Edges Software-Updates, große Medienarchive volle Kontrolle, alle Edges synchron Push-Logik nötig, höherer Speicher Multi-CDN mehrere CDN-Anbieter parallel orchestriert Streaming, Enterprise, Failover Ausfallsicherheit, regionale Optimierung Komplexität, Kosten, Vendor-Mix P2P-CDN Endgeräte verteilen Inhalte untereinander Video-Streaming, Live-Events enorme Skalierung bei Spitzen rechtlich heikel, Privacy-Fragen

Pull-CDN dominiert den Massenmarkt. Cloudflare, Bunny, KeyCDN, Fastly und die meisten Hoster-eigenen Angebote arbeiten standardmäßig nach dem Pull-Prinzip. Der Origin lädt nichts vorab hoch, der Edge fragt erst beim Cache-Miss nach. Die Erstanfrage trifft also auf einen kalten Cache, nachfolgende Anfragen aus derselben Region landen Cache-Hits.

Push-CDN lohnt sich dort, wo Inhalte planbar und groß sind. Apple verteilt iOS-Updates per Push, weil Millionen Geräte gleichzeitig zugreifen und der Origin ohne Vorab-Verteilung sofort einbricht. Der Aufwand: Eigene Logik, die jeden neuen Inhalt aktiv in alle relevanten Edges schiebt.

Multi-CDN ist die Königsdisziplin. Hier orchestriert ein Steuerungslayer mehrere CDN-Anbieter parallel und routet Anfragen je nach Performance, Verfügbarkeit oder Kosten zum besten Anbieter. Streaming-Plattformen wie Disney+ oder DAZN setzen Multi-CDN ein, weil ein einzelner Anbieter weder die nötige Kapazität bei einem WM-Finale noch die nötige Ausfallsicherheit für Premium-Inhalte garantiert. Die Kehrseite ist administrativer Aufwand und höhere Kosten durch Mindestabnahmen bei mehreren Anbietern.

P2P-CDN schließlich funktioniert technisch, hat sich kommerziell aber nur in Nischen durchgesetzt. Hier verteilen Endgeräte Inhalte untereinander, was Bandbreite spart, aber rechtliche Fragen aufwirft. Die Haftung bei einem Nutzer-Gerät als ungewolltem Schadcode-Verteiler bleibt ungeklärt.

Multi-CDN ist Versicherungstechnik. Wer einmal erlebt hat, dass ein einzelner Anbieter eine Stunde global ausfällt, baut beim nächsten Mal redundant und schreibt die Differenz aus dem Marketingbudget ab.“

Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Vorteile bringt ein CDN konkret?

100 Millisekunden mehr Ladezeit kosten laut Akamai 7 Prozent Conversion-Rate.

Die Marketingseiten der Anbieter listen üblicherweise vier Hauptvorteile. Ein nüchterner Blick zeigt, wie viel davon im Alltag wirklich ankommt.

Performance. Der prominenteste Vorteil ist die kürzere Ladezeit. Tests von HTTP Archive und web.dev zeigen, dass ein gut konfiguriertes CDN den Time to First Byte (TTFB) typischerweise um 30 bis 70 Prozent senkt, abhängig von Origin-Standort und Zielgeografie. Für Google ist TTFB ein Bestandteil der Core Web Vitals und damit ranking-relevant. Eine Website mit 250 Millisekunden Ladezeit nach New York und 1.200 Millisekunden ohne CDN verliert spürbar Konversionen. Akamai dokumentiert im State-of-Online-Retail-Performance-Report rund 7 Prozent Conversion-Rückgang pro 100 zusätzlicher Millisekunden Ladezeit. Die Effekte zeigen sich konkret im Vergleich: Beim spezialisierten WordPress-Hosting wie Rackspeed mit unter 30 ms TTFB liegen die Messwerte deutlich unter denen einer typischen Shared-Hosting-Konfiguration.

Verfügbarkeit. Edge-Server fangen Lastspitzen ab. Ein Magazinartikel, der plötzlich auf der Hacker-News-Startseite landet, erzeugt zehntausend Anfragen pro Minute. Ohne CDN bricht der Origin-Server ein, mit CDN bedienen die Edges 95 Prozent der Anfragen aus dem Cache. Aus Sicht der Server-Auslastung wirkt der CDN-Effekt wie ein Schmiermittel, das die Reibung zwischen Lastspitze und Hardware-Limit reduziert.

Sicherheit. CDNs filtern Layer-3- und Layer-4-DDoS-Angriffe an der Edge, lange bevor diese den Origin erreichen. Cloudflare berichtet im aktuellen DDoS Threat Report von 47,1 Millionen automatisiert mitigierten DDoS-Attacken allein im Jahr 2025, durchschnittlich rund 5.400 Angriffe pro Stunde. Hinzu kommen Web Application Firewall (WAF), Bot-Management und TLS-Termination. Ein modernes CDN ist heute faktisch eine Sicherheitsschicht mit Cache-Funktion, nicht umgekehrt.

Kostenkontrolle. Bandbreite aus dem eigenen Rechenzentrum kostet Geld. Cache-Hits am Edge entlasten Origin-Bandbreite und reduzieren Transferkosten. Ein Online-Shop mit 100 TB Monatstraffic spart bei einer Cache-Hit-Rate von 90 Prozent rund 90 TB Origin-Traffic. Bei Hyperscaler-Tarifen schlägt das mit drei- bis vierstelligen Beträgen pro Monat zu Buche.

Wann lohnt sich ein CDN nicht?

Bei rein lokaler deutscher Zielgruppe ist ein globales CDN oft überflüssig.

Eine ehrliche Antwort, die in den Anbieter-Whitepapern selten steht: Nicht jede Website braucht ein CDN. Drei Szenarien verdienen einen genaueren Blick.

Lokale Reichweite mit deutscher Zielgruppe. Eine Steuerberater-Website, deren Mandanten zu 95 Prozent aus dem Umkreis von 50 Kilometern stammen, gewinnt durch ein globales CDN praktisch nichts. Der Origin in Frankfurt liefert nach München in 12 Millisekunden, das CDN-Edge in München in 8 Millisekunden. Die 4 Millisekunden Differenz spürt kein Mensch. Die monatliche CDN-Gebühr und die zusätzliche Konfigurations-Komplexität bringen in diesem Fall keinen messbaren Nutzen.

B2B-Intranets und interne Anwendungen. Eine Anwendung ausschließlich für eigene Mitarbeiter im VPN braucht keine globale Edge-Verteilung. Stattdessen profitieren solche Setups von einem starken Origin-Server, schnellen internen Backbones und gezieltem Object-Caching auf Anwendungsebene.

Statische Onepager mit Hosting auf modernen Edge-Plattformen. Vercel, Netlify und ähnliche Plattformen liefern statische Seiten von Haus aus über ihr eigenes Edge-Netz. Ein zusätzliches CDN davorzuschalten bringt keine Verbesserung, im Zweifel sogar Cache-Konflikte und unnötige Latenz durch eine zweite Auflösungsebene.

Ein vierter Aspekt verdient redaktionelle Klarheit: DSGVO und Serverstandort. Viele große CDN-Anbieter sitzen in den USA und routen Anfragen über Server außerhalb der EU. Für rein informative Webseiten ist das verkraftbar, weil keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Sobald aber Login-Daten, Formular-Eingaben oder eingebettete Tracker durch das CDN laufen, greift der Schrems-II-Komplex. Sicherheit liefern Anbieter mit nachweisbaren EU-PoPs und transparenten Auftragsverarbeitungs-Verträgen, etwa Bunny.net (Slowenien) oder Anbieter mit isoliertem EU-Cluster wie Cloudflare „EU-only“ oder die Deutsche-Telekom-Tochter Open Telekom Cloud CDN.

Wie integriert man ein CDN in die eigene Website?

Drei Integrationsvarianten zur Auswahl, DNS-Umleitung ist der Standardweg.

Die technische Einbindung folgt drei Standard-Mustern, die sich in Aufwand und Eingriffstiefe unterscheiden.

Variante 1: DNS-Umleitung (Reverse Proxy). Die einfachste und gängigste Methode. Der Domain-Nameserver-Eintrag zeigt nicht mehr direkt auf den Origin, sondern auf das CDN. Cloudflare, Bunny und die meisten anderen Anbieter setzen auf dieses Modell. Vorteil: keine Code-Änderung an der Website nötig. Nachteil: Der CDN-Anbieter sieht den gesamten Traffic im Klartext, was DSGVO-rechtlich relevant ist.

Variante 2: CNAME-Umleitung für Subdomain. Statt der Hauptdomain wird nur eine spezielle Subdomain wie cdn.beispiel.de über das CDN ausgeliefert. Bilder, JavaScript und CSS werden auf diese Subdomain umgeschrieben. Der Hauptauftritt bleibt am Origin. Eleganter Mittelweg für Setups, die nur statische Assets beschleunigen wollen.

Variante 3: Push-Integration über API. Eigene Build-Pipelines schieben Inhalte aktiv in das CDN. Diese Variante eignet sich für Software-Distribution, große Medienarchive und Edge-Computing-Workflows mit Cloudflare Workers oder ähnlichem.

WordPress-Nutzer haben es besonders einfach. Praktisch jeder seriöse WordPress-Hoster bietet entweder ein eigenes CDN oder eine fertige Cloudflare-Integration an. Eine geprüfte Übersicht der relevanten Anbieter mit konkreten Performance-Zahlen, Support-Bewertungen und Preis-Leistungs-Einordnung liefert der WordPress Hosting Vergleich. Plugins wie WP Rocket, W3 Total Cache oder Cloudflare’s eigenes WordPress-Plugin übernehmen die Konfiguration weitgehend automatisch.

Eine Stolperfalle aus der Praxis-Werkbank, an der wir uns selbst schon die Finger verbrannt haben: Ein zu aggressiv eingestellter Cache liefert veraltete Versionen aus, nachdem die Redaktion einen Artikel überarbeitet hat. Cache-Purging gehört zum Pflicht-Repertoire, idealerweise automatisiert über Webhooks bei jedem Publish-Vorgang.

Glossar: 16 wichtige Fachbegriffe zu Content Delivery Networks

16 Fachbegriffe rund um CDN, Edge-Server und TTFB im Schnelldurchgang.

Anycast

Anycast ist ein Netzwerk-Adressierungsverfahren, bei dem mehrere Server dieselbe IP-Adresse teilen. Anfragen werden vom Internet-Routing automatisch an den topologisch nächsten Server geleitet. CDNs nutzen Anycast, um Latenz und Lastverteilung zu optimieren.

Bandbreite

Bandbreite bezeichnet die maximale Datenmenge, die pro Zeiteinheit über eine Netzwerkverbindung übertragen werden kann. Gemessen wird in Mbit/s oder Gbit/s. Ein CDN entlastet die Bandbreite des Ursprungsservers durch Auslieferung aus dem Edge-Cache.

Cache

Cache ist ein Zwischenspeicher, der häufig angeforderte Daten kurzfristig vorhält. Im CDN-Kontext speichern Edge-Server Kopien von Webseiten, Bildern und Skripten. Steuerung erfolgt über HTTP-Header und Time-to-Live-Werte.

Cache-Hit beschreibt den Fall, dass eine angeforderte Datei bereits im Edge-Cache liegt und direkt ausgeliefert wird. Cache-Miss bedeutet, dass die Datei nicht vorhanden ist und vom Ursprungsserver geholt werden muss. Hohe Hit-Raten sind ein zentrales Performance-Indiz.

DDoS-Schutz bezeichnet Mechanismen zur Abwehr von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen. CDNs filtern Volumetric- und Protokoll-Attacken bereits an der Edge, bevor der schadhafte Traffic den Origin-Server erreicht.

DNS

DNS (Domain Name System) übersetzt Domainnamen in IP-Adressen. CDNs nutzen DNS-Routing, um eingehende Anfragen an den passenden Edge-PoP weiterzuleiten. Eine DNS-basierte Auflösung ist die häufigste Methode des CDN-Request-Routings.

Edge-Server sind die geografisch verteilten Auslieferungs-Server eines CDN. Jeder Edge hält einen Cache der Origin-Inhalte und beantwortet Nutzeranfragen in der jeweiligen Region. Die Bezeichnung „Edge“ verweist auf den Rand des CDN-Netzwerks, nahe am Endgerät.

HTTP/2 und HTTP/3

HTTP/2 und HTTP/3 sind moderne Versionen des HTTP-Protokolls. HTTP/2 brachte Multiplexing und Header-Kompression, HTTP/3 ergänzt um QUIC-Transport mit reduzierten Verbindungsverzögerungen. Moderne CDNs unterstützen beide Versionen serverseitig.

Latenz

Latenz ist die Zeit, die ein Datenpaket vom Sender zum Empfänger braucht. Gemessen in Millisekunden. Hauptziel eines CDN ist die Minimierung der Latenz durch geografische Nähe zwischen Nutzer und Auslieferungsserver.

Multi-CDN beschreibt den parallelen Einsatz mehrerer CDN-Anbieter. Eine Steuerungsschicht verteilt Anfragen je nach Performance, Verfügbarkeit oder Kosten. Streaming-Plattformen und Enterprise-Anwendungen nutzen Multi-CDN für Ausfallsicherheit.

Origin-Server ist der zentrale Server mit den Original-Inhalten einer Website. Edge-Server holen sich Kopien vom Origin und liefern den Inhalt zwischengespeichert aus. Ein gut konfiguriertes CDN reduziert die Origin-Last um 80 bis 95 Prozent.

PoP (Point of Presence)

PoP ist ein physischer Standort eines CDN, an dem Edge-Server installiert sind. Ein PoP besteht aus einem oder mehreren Server-Clustern in einem Rechenzentrum. Große CDN-Anbieter betreiben hunderte bis tausende PoPs weltweit.

Pull-CDN ist ein CDN-Modell, bei dem Edge-Server Inhalte erst bei der ersten Anfrage vom Origin abholen und cachen. Standard-Modell für Websites und WordPress-Setups. Gegenmodell ist das Push-CDN.

Push-CDN überträgt Inhalte aktiv vom Origin an alle Edge-Server, bevor die erste Nutzeranfrage eintrifft. Eignet sich für Software-Distribution und planbare Großverteilungen. Höherer Verwaltungsaufwand als beim Pull-Modell.

Reverse Proxy

Reverse Proxy ist ein Server, der zwischen Nutzer und Origin geschaltet ist und Anfragen weiterleitet. CDNs arbeiten technisch oft als Reverse Proxy mit Cache-Funktion, TLS-Termination und Sicherheitsfilterung.

TTFB (Time to First Byte)

TTFB misst die Zeit zwischen Anfrage und Eingang des ersten Antwort-Bytes beim Browser. Wichtige Performance-Kennzahl, Bestandteil der Google Core Web Vitals. Ein gut konfiguriertes CDN reduziert TTFB typischerweise um 30 bis 70 Prozent.

FAQ: Wie funktioniert ein Content Delivery Network?

Sechs der häufigsten Fragen zu CDNs auf einen Blick beantwortet.

Was kostet ein Content Delivery Network? Die Kosten variieren stark nach Anbieter und Traffic-Volumen. Cloudflare bietet einen kostenlosen Free-Plan für Standardanforderungen, kostenpflichtige Pläne starten bei rund 20 € pro Monat. Spezialisierte Anbieter wie Bunny.net oder KeyCDN rechnen pro übertragenem Gigabyte ab, üblich sind 0,01 bis 0,05 € pro GB. Enterprise-Multi-CDN-Lösungen kosten je nach Volumen vier- bis sechsstellige Beträge pro Monat. Brauche ich ein CDN für eine kleine deutsche Webseite? Für rein lokale Zielgruppen mit wenigen tausend Besuchern monatlich rechtfertigt der Aufwand selten den Nutzen. Bei internationalem Publikum, hohen Bildvolumina oder regelmäßigen Lastspitzen lohnt sich der Einsatz dagegen schnell. Ein guter Test ist die Messung der TTFB von verschiedenen Standorten aus mit Tools wie WebPageTest oder Pingdom. Verbessert ein CDN das Google-Ranking? Indirekt ja. Google misst Page Experience und Core Web Vitals als Ranking-Faktoren. Ein CDN reduziert Latenz und verbessert TTFB sowie Largest Contentful Paint. Dadurch steigen die Page-Experience-Werte, was sich positiv auf das Ranking auswirken kann. Ein CDN ersetzt aber weder gute Inhalte noch saubere SEO-Grundlagenarbeit. Welche CDN-Anbieter sind in Deutschland verbreitet? Die größten Anbieter im deutschen Markt sind Cloudflare, Akamai, Amazon CloudFront, Google Cloud CDN, Fastly und Microsoft Azure CDN. Spezialisten mit EU-Fokus sind Bunny.net, KeyCDN, BelugaCDN und die deutsche Open Telekom Cloud CDN. Viele Webhoster bieten zudem ein eigenes CDN als Bestandteil ihres Hosting-Pakets an. Ist ein Content Delivery Network DSGVO-konform? Die Antwort hängt vom Anbieter und der Konfiguration ab. CDNs verarbeiten zwangsläufig IP-Adressen und ggf. weitere personenbezogene Daten. Anbieter mit US-Sitz fallen unter den Schrems-II-Komplex, was zusätzliche Vertragspflichten erfordert. EU-Anbieter oder Konfigurationen mit ausschließlich europäischen PoPs vereinfachen die Compliance erheblich. Auftragsverarbeitungs-Verträge sind in jedem Fall Pflicht. Kann ich ein CDN selbst betreiben? Technisch möglich, in der Praxis selten sinnvoll. Eigene Edge-Server-Verteilung erfordert mehrere Rechenzentrums-Standorte, BGP-Routing-Kompetenz und 24/7-Monitoring. Lohnt sich nur für sehr große Plattformen oder spezielle Compliance-Anforderungen. Für die meisten Unternehmen ist ein etablierter Anbieter wirtschaftlicher und schneller einsatzbereit.

Quellen

Akamai | What is a CDN? | https://www.akamai.com/de/glossary/what-is-a-cdn | besucht am 06.05.2026

Cloudflare | DDoS Threat Report 2025 Q4 | https://blog.cloudflare.com/ddos-threat-report-2025-q4/ | besucht am 06.05.2026

Cloudflare | Was ist ein CDN? | https://www.cloudflare.com/de-de/learning/cdn/what-is-a-cdn/ | besucht am 06.05.2026

Cloudflare | About us | https://www.cloudflare.com/about-overview/ | besucht am 06.05.2026

IONOS | Was ist ein Content Delivery Network? | https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-ist-ein-content-delivery-network-cdn/ | besucht am 06.05.2026

AWS | Was ist ein CDN? | https://aws.amazon.com/de/what-is/cdn/ | besucht am 06.05.2026

IBM | Was ist ein Content-Delivery-Netzwerk? | https://www.ibm.com/de-de/think/topics/content-delivery-networks | besucht am 06.05.2026

HTTP Archive | Web Almanac CDN Chapter | https://almanac.httparchive.org/en/2024/cdn | besucht am 06.05.2026

web.dev | Content Delivery Networks (CDNs) | https://web.dev/articles/content-delivery-networks | besucht am 06.05.2026