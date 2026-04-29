Was unterscheidet WordPress Hosting von Managed Hosting? Wozu braucht es eine NVMe-SSD, einen Object Cache oder einen Load Balancer? Dieses Glossar versammelt 75 zentrale Hosting-Begriffe und erklärt sie kompakt und praxisnah.

Wer einen Hoster auswählt, stößt auf eine Wand aus Fachbegriffen. Shared, Managed, VPS, vCPU, NVMe, Backbone, Object Cache, TTFB, Brotli. Die Anbieter werben mit Spezifikationen, die nur dann Sinn ergeben, wenn man die Sprache dahinter versteht. Performance bildet dabei den Kern jeder Hosting-Entscheidung. Ladezeit, Verfügbarkeit und Skalierung entscheiden über Conversion, SEO-Ranking und Nutzererfahrung.

Dieses Glossar versammelt die wichtigsten Begriffe, die auf den Websites von Hostinger, Raidboxes, Hetzner, webgo, goneo, IONOS, Mittwald und Webspace-Verkauf.de auftauchen. Sortiert nach vier thematischen Sektionen, innerhalb der Sektionen alphabetisch. Jeder Eintrag erklärt, was hinter dem Begriff steckt und warum er für die Auswahl eines Hostings zählt.

Das Wichtigste in Kürze

WordPress Hosting, Dedicated Server und VPS sind die drei meistdiskutierten Hosting-Varianten und bedienen unterschiedliche Anforderungsprofile.

sind die drei meistdiskutierten Hosting-Varianten und bedienen unterschiedliche Anforderungsprofile. Performance-Begriffe wie TTFB, LCP, OPcache und Object Cache gehören heute zum Pflichtvokabular jeder Hosting-Entscheidung.

wie TTFB, LCP, OPcache und Object Cache gehören heute zum Pflichtvokabular jeder Hosting-Entscheidung. Managed Hosting nimmt Administrationsaufgaben ab , während Root-Zugänge und Cloud-Setups maximale Flexibilität bei voller Eigenverantwortung bieten.

, während Root-Zugänge und Cloud-Setups maximale Flexibilität bei voller Eigenverantwortung bieten. Standort und SLA entscheiden über Datenschutz, Latenz und vertraglich zugesicherte Verfügbarkeit.

Welche Begriffe rund um Servertypen und Hosting-Modelle sind zentral?

Verschiedene Servertypen und Hosting-Modelle wie Shared, VPS, Dedicated, Managed, Cloud und Reseller-Hosting werden ihren Einsatzszenarien zugeordnet

Servertypen und Hosting-Modelle bilden das Fundament jeder Hosting-Entscheidung. Wer hier die Begriffe nicht trennscharf unterscheidet, kauft entweder zu wenig Leistung oder bezahlt für Ressourcen, die nie genutzt werden. Die folgenden Einträge ordnen Shared, VPS, Dedicated, Managed, Cloud und Reseller-Hosting in ihre jeweiligen Einsatzszenarien ein.

Cloud-Hosting verteilt eine Website auf mehrere miteinander vernetzte Server, statt sie auf einer einzigen Maschine zu betreiben. Fällt ein Server aus, übernimmt ein anderer. Ressourcen lassen sich flexibel hoch- und herunterskalieren, abgerechnet wird oft stundengenau. Hetzner Cloud und Hostinger Cloud sind verbreitete Beispiele in Europa.

Dedicated Server Hosting

Dedicated Server Hosting stellt einem einzigen Kunden einen kompletten physischen Server zur exklusiven Nutzung bereit. Niemand teilt sich CPU, RAM oder Festplatte. Die Performance ist maximal und vorhersagbar, der Preis liegt deutlich über Shared Hosting oder VPS. Hetzner gehört in Europa zu den führenden Anbietern in diesem Segment.

Domain

Domain ist die Adresse einer Website im Internet, etwa drweb.de oder hostinger.de. Eine Domain besteht aus dem Namen und der Endung, der Top-Level-Domain. Hoster bieten Domainregistrierung meist als Bestandteil ihrer Pakete an oder verkaufen sie separat.

E-Mail-Hosting ist die Bereitstellung von Mailservern und Postfächern unter eigener Domain. Es umfasst SMTP, IMAP, POP3 und oft Webmail-Oberflächen wie Roundcube. In klassischen Webhosting-Paketen ist E-Mail-Hosting meist enthalten. Anbieter wie Raidboxes konzentrieren sich dagegen ausschließlich auf das Website-Hosting und verweisen für E-Mail auf separate Lösungen.

Green Hosting

Green Hosting beschreibt Hosting-Angebote, deren Rechenzentren mit erneuerbaren Energien betrieben werden und auf energieeffiziente Hardware setzen. Anbieter wie Raidboxes oder Mittwald werben aktiv mit klimafreundlichem Hosting und CO2-Bilanzen. Für Unternehmen mit Nachhaltigkeitsberichterstattung wird das Kriterium zunehmend relevant.

High-Traffic-Hosting ist auf Websites mit sehr hohem Besucheraufkommen ausgelegt und nutzt typischerweise vServer- oder Cloud-Technologien mit hohen CPU- und RAM-Reserven. Raidboxes vermarktet entsprechende Pakete für Websites, die regelmäßig Lastspitzen verkraften müssen, etwa nach Pressemeldungen oder bei Werbekampagnen.

Managed Hosting

Managed Hosting bedeutet, dass der Anbieter sich um Serveradministration, Sicherheitsupdates, Backups und Monitoring kümmert. Der Kunde hat keinen Root-Zugriff und konzentriert sich auf seine Inhalte. Bei Hetzner heißt diese Produktlinie Managed Server, bei Raidboxes ist Managed WordPress Hosting das Kerngeschäft.

Rechenzentrum

Rechenzentrum ist die physische Anlage, in der Server stehen, gekühlt und mit redundanter Stromversorgung sowie Internetanbindung betrieben werden. Standort und Zertifizierung wirken sich auf Datenschutz, Latenz und Verfügbarkeit aus. Hetzner betreibt eigene Rechenzentrumsparks in Falkenstein, Nürnberg und Helsinki. ISO 27001 ist das wichtigste Sicherheitszertifikat in der Branche.

Reseller-Hosting erlaubt Kunden, gekauften Speicherplatz und Ressourcen unter eigener Marke an Endkunden weiterzuverkaufen. Webdesigner, Agenturen und kleine IT-Dienstleister nutzen das Modell, um eigene Hosting-Angebote ohne eigene Serverinfrastruktur anzubieten. Webspace-Verkauf.de und Mittwald führen entsprechende Reseller-Tarife im Programm.

Server

Server ist ein leistungsstarker Computer, der dauerhaft mit dem Internet verbunden ist und Anfragen von Clients beantwortet. Im Hosting-Kontext speichert der Server Website-Dateien, Datenbanken und E-Mail-Postfächer und liefert sie bei Anfrage aus. Der Begriff bezeichnet je nach Kontext die physische Hardware oder die Software-Rolle.

Serverbörse

Serverbörse (Server Auction) ist ein Hetzner-spezifischer Marktplatz für gebrauchte, generaltsanierte Dedicated Server zu reduzierten Preisen ohne Einrichtungsgebühr. Die Hardware ist oft mehrere Generationen alt, aber für viele produktive Workloads nach wie vor leistungsstark. Wer auf das aktuellste Modell verzichtet, spart erheblich.

Shared Hosting

Shared Hosting ist die günstigste Hosting-Variante, bei der sich viele Kunden einen physischen Server und dessen Ressourcen teilen. Geeignet für kleine Projekte, einfache Blogs und Visitenkarten-Websites. Nachteil ist das sogenannte Noisy-Neighbor-Problem: Verbraucht ein anderer Kunde auf demselben Server zu viele Ressourcen, leidet die eigene Performance.

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) ist eine vertragliche Zusage zur Verfügbarkeit eines Hosting-Dienstes. Üblich sind 99,9 Prozent garantierte Uptime pro Jahr, was rechnerisch maximal 8,76 Stunden Ausfall erlaubt. Bei Verletzung des SLA gewährt der Hoster Gutschriften. Hetzner und vergleichbare Premium-Anbieter dokumentieren ihr SLA öffentlich.

TLD (Top-Level-Domain)

TLD (Top-Level-Domain) ist die Endung einer Domain, etwa .de, .com, .org oder neuere generische Endungen wie .shop oder .digital. Die Auswahl an verfügbaren TLDs unterscheidet sich von Hoster zu Hoster, ebenso die Preisgestaltung. Für deutsche Unternehmen bleibt .de die zentrale TLD.

Traffic

Traffic ist die Datenmenge, die monatlich zwischen Server und Besuchern übertragen wird. Viele europäische Hoster werben mit unbegrenztem Traffic, US-Hyperscaler wie AWS oder Google Cloud verlangen dagegen Egress-Gebühren pro übertragenem Gigabyte. Der Unterschied summiert sich bei datenintensiven Anwendungen erheblich.

Uptime

Uptime ist der prozentuale Anteil der Zeit, in dem ein Server tatsächlich erreichbar ist. 99,9 Prozent Uptime entspricht bis zu 8,76 Stunden Ausfall pro Jahr, 99,99 Prozent reduzieren die zulässige Ausfallzeit auf knapp 53 Minuten. Premium-Hoster dokumentieren ihre Uptime öffentlich über Statuspages.

VPS-Hosting (Virtual Private Server)

VPS-Hosting (Virtual Private Server) liegt zwischen Shared Hosting und Dedicated Server. Ein physischer Server wird per Virtualisierung in mehrere isolierte virtuelle Server aufgeteilt. Jeder Kunde erhält fest zugewiesene CPU-, RAM- und Storage-Ressourcen sowie Root-Zugriff. Der Begriff vServer wird im deutschsprachigen Raum synonym verwendet.

Webhosting

Webhosting ist der Oberbegriff für die Bereitstellung von Speicherplatz und Infrastruktur, um eine Website im Internet erreichbar zu machen. Im engeren Sinn meint Webhosting klassisches Shared Hosting oder Managed Hosting für Websites, im weiteren Sinn auch E-Mail-, Datenbank- und Anwendungs-Hosting.

WordPress Hosting

WordPress Hosting ist Hosting, das gezielt für das Content-Management-System WordPress optimiert ist. Typische Merkmale sind aktuelle PHP-Versionen, serverseitiges Caching, automatische WordPress-Updates, integriertes Staging, tägliche Backups und Sicherheitsfunktionen wie Malware-Scans. Raidboxes, Mittwald und Hostinger zählen zu den führenden Anbietern in diesem Segment im deutschsprachigen Raum.

Welche Performance-Begriffe prägen die Hosting-Auswahl?

Hosting-Anbieter konkurrieren mit Performance: Ladezeit, Antwortzeit und Skalierbarkeit beeinflussen Conversion, SEO-Ranking und Nutzererfahrung

Performance ist das Verkaufsargument Nummer eins im Hosting-Markt. Ladezeit, Antwortzeit und Skalierbarkeit entscheiden über Conversion, SEO-Ranking und Nutzererfahrung. Wer die hier versammelten Begriffe versteht, erkennt schnell, welche Anbieter ernsthaft an Performance arbeiten und welche nur damit werben.

Performance-Ebene Begriff Wirkungsbereich Server-Backend OPcache, PHP-FPM PHP-Ausführungsgeschwindigkeit In-Memory-Caching Redis, Memcached, Varnish Datenbank- und Seitenauslieferung Speicher NVMe-SSD, IOPS Lese- und Schreibgeschwindigkeit Netzwerk CDN, Edge Caching, Backbone Globale Auslieferung, Latenz Kompression Brotli, Gzip Übertragene Datenmenge Frontend Lazy Loading, Preload, Minify Browser-Ladeverhalten Messung TTFB, LCP, Core Web Vitals Erfolgskontrolle

APM (Application Performance Monitoring)

APM (Application Performance Monitoring) überwacht laufend die Leistung einer Webanwendung und meldet Engpässe wie langsame Datenbankabfragen, hohe Speicherauslastung oder ineffiziente Plugins. Tools wie New Relic oder Datadog gehören zum Standard im professionellen Hosting. Mittwald integriert APM-Funktionen direkt ins Kundenbackend.

Autoscaling

Autoscaling beschreibt die automatische Anpassung der Serverressourcen an aktuelle Lastspitzen. Steigt der Traffic, schaltet das System zusätzliche Kapazitäten hinzu, sinkt er wieder, werden Ressourcen abgebaut. Typisch für Cloud-Hosting und besonders relevant für Online-Shops mit saisonalen Lastspitzen wie Black Friday oder Weihnachten.

Backbone

Backbone bezeichnet die zentrale Hochgeschwindigkeitsverbindung eines Rechenzentrums zum Internet. Hoster wie webgo werben mit konkreten Bandbreiten von beispielsweise 400 GBit/s. Ein leistungsfähiger Backbone sorgt für niedrige Latenzen und kurze Ladezeiten, auch wenn viele Besucher gleichzeitig auf eine Website zugreifen.

Bandbreite

Bandbreite ist die Datenmenge, die pro Zeiteinheit über die Internetverbindung eines Servers übertragen werden kann. Sie wird in Megabit oder Gigabit pro Sekunde angegeben. Hohe Bandbreite bedeutet schnellere Auslieferung von Inhalten. Für Websites mit vielen Bildern, Videos oder hohem Datenverkehr ist die Bandbreite ein Schlüsselkriterium.

Brotli

Brotli ist ein modernes Kompressionsverfahren, das von Google entwickelt wurde und HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien stärker komprimiert als das ältere Gzip. Geringere Dateigrößen bedeuten schnellere Ladezeiten und weniger Traffic. Raidboxes aktiviert Brotli serverseitig auf allen Tarifen und reduziert so die übertragene Datenmenge spürbar.

Cache

Cache ist der Zwischenspeicher, in dem häufig abgefragte Daten temporär abgelegt werden, um Anfragen schneller zu beantworten. Server-side Caching, Object Cache und Browser-Cache arbeiten dabei auf unterschiedlichen Ebenen. Anbieter wie Raidboxes setzen serverseitiges Caching auf nginx-Basis ein und reduzieren so die Ladezeit deutlich.

CDN (Content Delivery Network)

CDN (Content Delivery Network) ist ein verteiltes Netzwerk aus Servern an verschiedenen geografischen Standorten, das Inhalte einer Website von dem Standort ausliefert, der dem Besucher am nächsten ist. Cloudflare ist das bekannteste Beispiel. Ein CDN reduziert Ladezeiten weltweit und entlastet den Ursprungsserver.

Core Web Vitals

Core Web Vitals sind die offiziellen Performance-Kennzahlen von Google, die seit 2021 ins Suchmaschinen-Ranking einfließen. Sie umfassen Largest Contentful Paint (LCP) für die Ladezeit des Hauptinhalts, Interaction to Next Paint (INP) für die Reaktionsgeschwindigkeit und Cumulative Layout Shift (CLS) für die visuelle Stabilität. Hosting-Anbieter werben aktiv mit guten Core-Web-Vitals-Werten ihrer Kundenseiten.

CPU

CPU (Central Processing Unit) ist der Hauptprozessor eines Servers und bestimmt seine Rechenleistung. Hoster geben CPU-Kerne und Taktfrequenz an, etwa „4 vCPU-Kerne“. Je mehr Kerne und je moderner die Architektur, desto besser kann der Server gleichzeitige Anfragen verarbeiten.

Edge Caching

Edge Caching legt Inhalte direkt an den Außenknoten eines CDN ab, also an den Servern, die geografisch am nächsten beim Besucher stehen. Statt jede Anfrage bis zum Ursprungsserver zu schicken, antwortet der Edge-Knoten direkt. Cloudflare, Fastly und Bunny.net sind die bekanntesten Anbieter. Edge Caching reduziert Time to First Byte und entlastet den Origin-Server.

Full Page Cache

Full Page Cache speichert komplett gerenderte HTML-Seiten als statische Dateien und liefert sie bei jeder weiteren Anfrage direkt aus, ohne PHP oder die Datenbank zu bemühen. Bei WordPress reduziert ein gut konfigurierter Full Page Cache die Ladezeit von mehreren Sekunden auf wenige hundert Millisekunden. Plugins wie WP Rocket oder serverseitige Lösungen wie Varnish setzen dieses Prinzip um.

Gzip

Gzip ist das ältere und nach wie vor am weitesten verbreitete Kompressionsverfahren für Webinhalte. Es verkleinert Textdateien wie HTML, CSS und JavaScript um durchschnittlich 70 bis 80 Prozent vor der Übertragung. Gzip läuft auf praktisch jedem Webserver. Brotli löst es bei modernen Browsern zunehmend ab, doch Gzip bleibt der zuverlässige Fallback.

HTTP/2 und HTTP/3

HTTP/2 und HTTP/3 sind moderne Versionen des Hypertext Transfer Protocol, über das Browser mit Webservern kommunizieren. Sie übertragen mehrere Ressourcen parallel und reduzieren Ladezeiten gegenüber dem älteren HTTP/1.1. Professionelle Hoster aktivieren beide Protokolle standardmäßig.

IOPS

IOPS (Input/Output Operations Per Second) misst, wie viele Lese- und Schreibvorgänge ein Speichersystem pro Sekunde verarbeiten kann. Datenbank-lastige Anwendungen profitieren besonders von hohen IOPS-Werten. NVMe-SSDs erreichen je nach Modell mehrere hunderttausend IOPS, klassische HDDs schaffen kaum 200. Bei Cloud-Anbietern werden IOPS-Limits oft separat ausgewiesen oder gar berechnet.

Keep-Alive ist eine HTTP-Funktion, bei der eine einmal aufgebaute TCP-Verbindung zwischen Browser und Server für mehrere aufeinanderfolgende Anfragen offen gehalten wird. Statt für jedes Bild und jede CSS-Datei eine neue Verbindung zu öffnen, läuft alles über dieselbe. Das spart pro Anfrage mehrere hundert Millisekunden. Bei modernen Webservern ist Keep-Alive standardmäßig aktiv.

Latenz

Latenz ist die Verzögerung zwischen einer Anfrage und der ersten Antwort des Servers, gemessen in Millisekunden. Latenz hängt von der physischen Entfernung, der Netzqualität und der Serverlast ab. Ein Rechenzentrum in Deutschland liefert deutsche Besucher mit unter 20 Millisekunden Latenz aus, ein Server in den USA braucht typischerweise 100 bis 150 Millisekunden. Niedrige Latenz ist für Online-Shops und interaktive Anwendungen kritisch.

Lazy Loading

Lazy Loading verzögert das Laden von Bildern und Videos, bis sie tatsächlich in den sichtbaren Bereich des Browsers gescrollt werden. Statt die komplette Seite mit allen Medien sofort zu laden, lädt der Browser zunächst nur das, was der Besucher sieht. Seit 2020 unterstützen alle modernen Browser Lazy Loading nativ über das loading-Attribut. Das spart Bandbreite und beschleunigt die initiale Anzeige.

LCP (Largest Contentful Paint)

LCP (Largest Contentful Paint) misst, wann das größte sichtbare Element einer Seite vollständig geladen ist, meist ein Hero-Bild oder ein größerer Textblock. Google bewertet LCP-Werte unter 2,5 Sekunden als gut. Schlechte LCP-Werte deuten auf langsame Server, große unkomprimierte Bilder oder fehlendes Caching hin. LCP ist eine der drei zentralen Core Web Vitals.

Load Balancer

Load Balancer verteilen eingehenden Traffic auf mehrere Server, um Lastspitzen abzufangen und Ausfälle einzelner Knoten zu kompensieren. In Cloud-Setups stehen mehrere Webserver hinter einem Load Balancer, während eine zentrale Datenbank im Hintergrund läuft. Hoster wie Hetzner bieten Load Balancer als eigene Cloud-Komponente an.

LiteSpeed

LiteSpeed (Web Server) ist eine kommerzielle Webserver-Software, die als besonders schnelle Alternative zu Apache und nginx vermarktet wird. Hostinger setzt LiteSpeed gemeinsam mit Object Cache ein, um WordPress-Seiten zu beschleunigen. Das zugehörige LSCache-Plugin gilt als Standardwerkzeug auf LiteSpeed-Servern.

Ein Hoster verkauft heute keine Festplatten und keine Bandbreite mehr, sondern Antwortzeiten. Wer TTFB, LCP und Core Web Vitals nicht ernst nimmt, verliert Kunden, bevor die erste Seite geladen ist. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Memcached

Memcached ist ein verteiltes In-Memory-Cache-System, das häufig abgefragte Daten im Arbeitsspeicher hält und sie deutlich schneller ausliefert als jede Festplatte. WordPress, Drupal und viele andere Anwendungen können Memcached für Object Caching nutzen. In Verbindung mit einem Persistent Object Cache reduziert Memcached die Datenbanklast erheblich.

Minify

Minify bezeichnet das Entfernen aller überflüssigen Zeichen aus HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien, also Leerzeichen, Zeilenumbrüche und Kommentare. Die Datei bleibt funktional identisch, wird aber kleiner und lädt schneller. Plugins wie Autoptimize oder serverseitige Lösungen wie LiteSpeed Cache übernehmen das Minifying automatisch.

nginx

nginx (gesprochen Engine X) ist ein moderner Webserver, der für seine hohe Performance bei vielen parallelen Verbindungen bekannt ist. Im Vergleich zu Apache benötigt nginx weniger Speicher pro Verbindung. Raidboxes baut sein WordPress-Hosting auf nginx mit serverseitigem Caching auf.

NVMe-SSD ist eine Speicherklasse, die deutlich schneller als klassische SATA-SSDs arbeitet, weil sie direkt über den PCIe-Bus angebunden wird. Datenbanken und Caching-Operationen profitieren besonders von der niedrigen Latenz. Hetzner und andere Premium-Anbieter rüsten ihre aktuellen Server-Generationen mit NVMe aus.

Object Cache

Object Cache speichert die Ergebnisse einzelner Datenbankabfragen im Arbeitsspeicher und liefert sie bei wiederkehrenden Anfragen ohne erneuten Datenbankzugriff aus. Redis und Memcached sind die verbreitetsten Implementierungen. Bei WordPress mit vielen Plugins reduziert ein Object Cache die Ladezeit spürbar.

OPcache

OPcache ist ein in PHP integrierter Bytecode-Cache, der kompilierten PHP-Code im Arbeitsspeicher hält. Statt PHP-Dateien bei jeder Anfrage neu zu interpretieren, greift der Server direkt auf die vorkompilierte Version zu. Das beschleunigt PHP-Anwendungen wie WordPress um 50 bis 200 Prozent. Seriöse Hoster aktivieren OPcache standardmäßig.

PageSpeed Insights

PageSpeed Insights ist Googles offizielles Analysetool für Website-Performance. Das Tool bewertet Seiten auf Mobile und Desktop separat mit Werten zwischen 0 und 100 und liefert konkrete Optimierungsvorschläge. Die Bewertung speist sich aus Lab-Daten von Lighthouse und Felddaten realer Nutzer aus dem Chrome User Experience Report. Hosting-Anbieter werben gern mit guten PageSpeed-Scores ihrer Referenzkunden.

PHP-FPM (FastCGI Process Manager) ist die moderne Methode, PHP an einen Webserver anzubinden. Statt für jede Anfrage einen neuen PHP-Prozess zu starten, hält PHP-FPM einen Pool laufender Prozesse bereit und verteilt eingehende Anfragen darauf. Das reduziert die CPU-Last und verbessert die Antwortzeiten deutlich. Alle ernstzunehmenden Hoster setzen heute auf PHP-FPM.

Preload

Preload weist den Browser an, bestimmte Ressourcen wie Fonts, kritische CSS-Dateien oder Hero-Bilder besonders früh im Ladevorgang anzufordern. Über das HTML-Tag link rel=„preload“ lässt sich präzise steuern, was Vorrang bekommt. Richtig eingesetzt verbessert Preload die LCP-Werte deutlich. Falsch eingesetzt blockiert Preload andere wichtige Ressourcen.

RAM

RAM (Random Access Memory) ist der Arbeitsspeicher eines Servers und bestimmt, wie viele Prozesse gleichzeitig flüssig laufen können. Webserver, PHP, Datenbank und Caching-Dienste konkurrieren um den verfügbaren RAM. Mehr Arbeitsspeicher bedeutet bessere Performance bei vielen parallelen Besuchern. Premium-Tarife geben oft 16, 32 oder mehr Gigabyte aus.

Redis

Redis ist eine In-Memory-Datenbank, die Daten direkt im Arbeitsspeicher hält und sie mit einer Latenz von unter einer Millisekunde ausliefert. Im WordPress-Umfeld wird Redis vor allem als Persistent Object Cache eingesetzt und ersetzt damit den langsameren MySQL-Zugriff für viele Operationen. Premium-WordPress-Hoster wie Raidboxes oder Mittwald bieten Redis als integrierten Bestandteil ihrer Tarife.

Storage

Storage ist der Speicherplatz für Dateien, Datenbanken und E-Mails. Hoster geben den verfügbaren Storage in Gigabyte oder Terabyte an. Wichtig sind dabei nicht nur die Größe, sondern auch die Speichertechnologie (HDD, SATA-SSD oder NVMe-SSD) und die Frage, ob Backups separat verrechnet werden.

TTFB (Time to First Byte)

TTFB (Time to First Byte) misst die Zeit zwischen einer Browseranfrage und dem Eintreffen des ersten Antwort-Bytes vom Server. Der Wert spiegelt die reine Server-Performance wider, unabhängig von Bildgrößen oder Frontend-Optimierungen. Gute TTFB-Werte liegen unter 200 Millisekunden. Wer hier schlecht abschneidet, hat ein Hosting-Problem, kein Frontend-Problem.

Varnish

Varnish (HTTP Accelerator) ist ein vorgeschalteter Reverse-Proxy-Cache, der HTML-Seiten im Arbeitsspeicher hält und sie ohne Umweg über PHP oder Datenbank ausliefert. Eine korrekt konfigurierte Varnish-Schicht beschleunigt eine Website um den Faktor 10 bis 100. Anbieter wie Webempresa setzen Varnish als zentrale Performance-Komponente ein.

vCPU

vCPU (virtuelle CPU) ist eine logische CPU-Einheit, die einer virtuellen Maschine zugewiesen wird. Eine vCPU entspricht nicht eins zu eins einem physischen CPU-Kern, sondern teilt sich die zugrundeliegende Hardware mit anderen Instanzen, sofern es sich nicht um dedizierte vCPUs handelt. Hetzner unterscheidet bei Cloud-Servern explizit zwischen Shared und Dedicated vCPU.

WebP und AVIF

WebP und AVIF sind moderne Bildformate, die Fotos und Grafiken bei gleicher Qualität deutlich kleiner speichern als das ältere JPEG. WebP, von Google entwickelt, spart durchschnittlich 25 bis 35 Prozent Speicherplatz, AVIF erreicht oft 50 Prozent. Beide Formate werden von allen modernen Browsern unterstützt. Hoster wie Hostinger und Raidboxes konvertieren Bilder teils automatisch.

Welche Begriffe rund um Software, Verwaltung und Sicherheit sollten Sie kennen?

Hosting ist nicht nur Hardware. Webserver-Software, Datenbanken, Verwaltungsoberflächen und Sicherheitsmechanismen entscheiden mindestens genauso stark über die Tauglichkeit eines Tarifs. Dieser Abschnitt sortiert die zentralen Software- und Sicherheitsbegriffe alphabetisch.

Apache

Apache (HTTP Server) ist die historisch dominierende Webserver-Software und liefert Webseiten an anfragende Browser aus. Trotz wachsender Konkurrenz durch nginx und LiteSpeed läuft Apache weiterhin auf einem großen Teil aller Webserver weltweit. Hoster nennen die eingesetzte Webserver-Software gern als Performance-Argument.

Backup

Backup ist die Sicherheitskopie von Website-Daten und Datenbanken. Professionelle Hoster führen tägliche automatische Backups durch und speichern sie zwischen 7 und 30 Tagen. Ein gutes Backup-Konzept umfasst zusätzlich manuelle Backups vor größeren Änderungen sowie eine Ein-Klick-Wiederherstellung.

CMS (Content-Management-System)

CMS (Content-Management-System) ist eine Software zum Erstellen und Verwalten von Webseiteninhalten ohne Programmierkenntnisse. WordPress, Joomla und TYPO3 zählen zu den verbreitetsten Systemen. Viele Hoster bieten Ein-Klick-Installationen an und richten das CMS direkt vor.

cPanel

cPanel ist das international am weitesten verbreitete Verwaltungsinterface für Hosting-Pakete. Über die grafische Oberfläche lassen sich E-Mail-Postfächer, Datenbanken, Domains und FTP-Zugänge verwalten. Im deutschsprachigen Raum konkurriert cPanel mit Plesk und proprietären Lösungen wie konsoleH bei Hetzner.

Datenbank ist der strukturierte Speicher für dynamische Inhalte einer Website, etwa Beiträge, Benutzerkonten oder Produktdaten. MySQL, MariaDB und PostgreSQL dominieren im Hosting-Umfeld. Ein WordPress-Blog ohne Datenbank funktioniert nicht. Hoster nennen die Anzahl und Größe der enthaltenen Datenbanken im Tarif.

DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service) wehrt Angriffe ab, bei denen ein Server gezielt mit Anfragen überflutet wird, um ihn lahmzulegen. Premium-Hoster integrieren DDoS-Schutz auf Netzwerkebene. Hetzner setzt seit 2025 europaweit Nokia Deepfield Defender für seinen DDoS-Schutz ein.

FTP / SFTP

FTP (File Transfer Protocol) ist das klassische Protokoll zum Übertragen von Dateien zwischen lokalem Rechner und Server. SFTP ist die verschlüsselte Variante über SSH und gilt als heutiger Standard. Hoster geben SFTP-Zugangsdaten im Kundenbereich aus und ermöglichen darüber das manuelle Hochladen von Themes, Plugins oder eigenen Dateien.

KVM (Kernel-based Virtual Machine) ist eine Linux-basierte Virtualisierungstechnologie, mit der ein physischer Server in mehrere voneinander isolierte virtuelle Server aufgeteilt wird. KVM gilt als leistungsstärker und sicherer als ältere Verfahren wie OpenVZ. Hetzner und viele andere VPS-Anbieter setzen auf KVM.

MySQL / MariaDB

MySQL und MariaDB sind die im Webhosting dominierenden relationalen Datenbanksysteme. WordPress, WooCommerce und die meisten anderen verbreiteten CMS speichern ihre Daten dort. MariaDB ist ein quelloffener Fork von MySQL und in vielen Hosting-Paketen die Standardauswahl.

PHP

PHP ist die Skriptsprache, die WordPress, WooCommerce, TYPO3 und die meisten anderen verbreiteten CMS antreibt. Aktuelle PHP-Versionen sind deutlich schneller als ältere und schließen Sicherheitslücken. Hoster geben die unterstützten PHP-Versionen an. Pro-Tarife erlauben oft, die Version pro Domain individuell auszuwählen.

phpMyAdmin

phpMyAdmin ist die Standardoberfläche zur Verwaltung von MySQL- und MariaDB-Datenbanken im Browser. Über phpMyAdmin lassen sich Tabellen einsehen, SQL-Abfragen ausführen und Datenbanken exportieren oder importieren. Nahezu jeder Webhoster integriert phpMyAdmin in sein Kundenbackend.

Plesk

Plesk ist eine Hosting-Verwaltungsoberfläche, die im deutschsprachigen Raum stark verbreitet ist und im internationalen Markt mit cPanel konkurriert. Über Plesk verwalten Kunden Domains, E-Mail-Postfächer, Datenbanken, SSL-Zertifikate und FTP-Zugänge zentral. IONOS und viele Reseller-Hoster setzen auf Plesk.

Root-Zugriff ist die höchste Berechtigungsstufe auf einem Linux-Server und erlaubt vollständige Kontrolle über Konfiguration und installierte Software. Bei VPS- und Dedicated Servern haben Kunden Root-Zugriff, bei Shared und Managed Hosting nicht. Mit der vollen Kontrolle wandert auch die volle Verantwortung für Sicherheit und Wartung zum Kunden.

SSH

SSH (Secure Shell) ist ein verschlüsseltes Netzwerkprotokoll, das den Fernzugriff auf einen Server über die Kommandozeile ermöglicht. Entwickler nutzen SSH für Deployments, Datenbank-Backups und Server-Wartung. Premium-Webhosting-Pakete und alle VPS-/Dedicated-Server-Angebote enthalten SSH-Zugang standardmäßig.

SSL-Zertifikat (heute meist TLS-Zertifikat) verschlüsselt die Datenübertragung zwischen Browser und Server. Erkennbar am Schloss-Symbol und der https-URL. Let’s Encrypt liefert seit Jahren kostenlose, automatisch erneuerte Zertifikate. Nahezu alle seriösen Hoster integrieren Let’s Encrypt mit Ein-Klick-Aktivierung. Ohne SSL straft Google Websites im Ranking ab.

Staging

Staging ist eine vom Live-Betrieb getrennte Testumgebung, in der Updates, Designanpassungen und neue Plugins risikofrei ausprobiert werden. Erst nach erfolgreicher Prüfung wandern die Änderungen mit einem Klick auf die Live-Site. Raidboxes, Mittwald und vergleichbare Managed-WordPress-Anbieter integrieren Staging direkt ins Dashboard.

WAF (Web Application Firewall)

WAF (Web Application Firewall) filtert eingehende Anfragen auf Anwendungsebene und blockiert typische Angriffsmuster wie SQL-Injection oder Cross-Site-Scripting. Raidboxes integriert eine WAF in sein Security Shield. Bei Cloudflare und vergleichbaren Diensten ist die WAF Bestandteil des Premium-Pakets.

WP-CLI ist die Kommandozeilenoberfläche für WordPress und erlaubt das Verwalten von Installationen, Plugins, Themes und Datenbanken über SSH-Befehle. Entwickler nutzen WP-CLI für Massenoperationen, etwa das Aktualisieren von hundert Plugins gleichzeitig. Premium-WordPress-Hoster wie Raidboxes geben WP-CLI standardmäßig frei.

Welche Begriffe rund um Domain, Netzwerk und Adressierung sind wichtig?

Domain, DNS, IP-Adresse: Diese Begriffe bilden die unsichtbare Infrastruktur, die jede Website überhaupt erst auffindbar macht. Wer hier die Grundlagen kennt, versteht auch, warum Domain-Umzüge dauern, warum DNS-Anpassungen Zeit brauchen und warum eine eigene IP-Adresse manchmal sinnvoll ist.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) übersetzt menschenlesbare Domainnamen wie drweb.de in die zugehörige IP-Adresse des Servers. Ohne funktionierendes DNS ist eine Website nicht erreichbar. A-Records, CNAME-Einträge, MX-Records und TXT-Records sind die wichtigsten DNS-Eintragstypen, die Hoster über ihr Backend verwalten lassen.

IP-Adresse ist die eindeutige numerische Adresse eines Servers im Internet. Eine eigene, dedizierte IP-Adresse ist für SSL-Zertifikate teilweise relevant und kann sich auf die E-Mail-Reputation auswirken. In Europa vergibt die Organisation RIPE die IP-Adressen an Provider.

Welche Wissenslücken können Sie selbst testen?

Fünf-Fragen-Quiz zum Hosting-Glossar: Wer vier Fragen richtig beantwortet, spricht mit Hosting-Vertriebsmitarbeitern auf Augenhöhe

Theorie ist die eine Sache, Anwendung die andere. Das folgende Quiz besteht aus fünf Fragen, die direkt aus dem Glossar abgeleitet sind. Wer hier viermal richtig liegt, kann mit dem Vertriebsmitarbeiter eines Hosters auf Augenhöhe sprechen.

? Wissenstest Wie gut kennen Sie sich mit Hosting aus? 5 Fragen aus dem Glossar. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Was unterscheidet einen Dedicated Server von einem VPS? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Beim Dedicated Server nutzt ein einziger Kunde den kompletten physischen Server exklusiv. Beim VPS teilt sich die zugrundeliegende Hardware mit anderen virtuellen Servern, jeder Kunde erhält aber fest zugewiesene Ressourcen. A VPS hat Root-Zugriff, Dedicated Server nicht. B Dedicated Server gibt einem Kunden den ganzen physischen Server exklusiv, VPS teilt die Hardware virtualisiert auf mehrere Kunden auf. C VPS läuft immer in der Cloud, Dedicated Server immer im eigenen Rechenzentrum. 2 Welche Performance-Kennzahl misst die reine Server-Antwortzeit? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. TTFB (Time to First Byte) misst die Zeit zwischen Browseranfrage und erstem Antwort-Byte vom Server. Werte unter 200 Millisekunden gelten als gut. LCP misst dagegen die Frontend-Ladezeit des größten sichtbaren Elements, IOPS die Speicher-Performance. A TTFB (Time to First Byte) B LCP (Largest Contentful Paint) C IOPS (Input/Output Operations Per Second) 3 Was ist der Hauptzweck eines Staging-Systems? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Staging ist eine vom Live-Betrieb getrennte Testumgebung. Updates, neue Plugins und Designanpassungen werden dort risikofrei geprüft. Erst nach erfolgreicher Prüfung wandern die Änderungen mit einem Klick auf die Live-Site. A Backups automatisch zu erstellen B Mehrere Server zu einem Cluster zu verbinden C Änderungen risikofrei zu testen, bevor sie live gehen 4 Was bedeutet ein SLA mit 99,9 Prozent Uptime in der Praxis? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. 99,9 Prozent Uptime erlauben rechnerisch maximal 8,76 Stunden Ausfall pro Jahr. Bei 99,99 Prozent reduziert sich die zulässige Ausfallzeit auf knapp 53 Minuten. Bei Verletzung des SLA gewährt der Hoster Gutschriften. A Maximal 53 Minuten Ausfall pro Jahr B Maximal rund 8,76 Stunden Ausfall pro Jahr C Maximal einen Tag Ausfall pro Monat 5 Welche Caching-Variante speichert komplette HTML-Seiten als statische Dateien? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Full Page Cache speichert komplett gerenderte HTML-Seiten als statische Dateien. PHP und Datenbank werden umgangen, die Ladezeit sinkt drastisch. OPcache cacht dagegen kompilierten PHP-Code, Object Cache die Ergebnisse einzelner Datenbankabfragen. A OPcache B Object Cache C Full Page Cache

FAQ: Hosting Glossar 2026

Shared Hosting teilt Serverressourcen zwischen vielen Kunden, VPS nutzt Virtualisierung für isolierte Server mit garantierten Ressourcen

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen Shared Hosting und VPS? Beim Shared Hosting teilen sich viele Kunden einen physischen Server inklusive aller Ressourcen. Beim VPS-Hosting wird derselbe physische Server per Virtualisierung in isolierte virtuelle Server aufgeteilt, jeder Kunde erhält fest zugewiesene CPU-, RAM- und Storage-Ressourcen plus Root-Zugriff. Brauche ich WordPress Hosting, wenn ich einen WordPress-Blog betreibe? Pflicht ist es nicht. WordPress läuft auf jedem Webhosting mit aktuellem PHP und MySQL. Spezielles WordPress Hosting bringt jedoch serverseitiges Caching, automatische Updates, Staging-Umgebungen und Sicherheitsfunktionen mit, die bei Standard-Webhosting fehlen oder über Plugins nachgerüstet werden müssen. Wie wichtig ist der Standort des Rechenzentrums? Sehr wichtig. Der Standort beeinflusst die Latenz für Besucher, die Datenschutz-Compliance (DSGVO bei EU-Standorten) und teils die rechtliche Zuständigkeit. Für deutsche Zielgruppen sind Rechenzentren in Deutschland oder Nachbarländern wie Finnland (Hetzner Helsinki) ideal. Was sagt eine Uptime von 99,9 Prozent konkret aus? 99,9 Prozent Uptime bedeuten rechnerisch maximal 8,76 Stunden Ausfall pro Jahr. 99,99 Prozent reduzieren die zulässige Ausfallzeit auf knapp 53 Minuten, 99,999 Prozent auf gut fünf Minuten. Bei Verletzung der vertraglich zugesicherten Uptime gewähren seriöse Hoster Gutschriften gemäß SLA. Lohnt sich ein CDN auch für kleine Websites? Bei rein deutscher Zielgruppe und einem Server in Deutschland ist der Latenzgewinn durch ein CDN gering. Sobald jedoch internationale Besucher kommen oder die Website viele große statische Dateien (Bilder, Videos) ausliefert, lohnt ein CDN. Cloudflare bietet einen brauchbaren kostenlosen Tarif zum Einstieg. Wann braucht ein Unternehmen einen Dedicated Server? Dedicated Server lohnen sich bei vorhersagbar hoher Dauerlast, etwa bei großen Datenbanken, hochfrequentierten Webshops oder rechenintensiven Anwendungen. Auch bei strengen Compliance-Anforderungen (Finanz, Gesundheit) ist die exklusive Hardware-Nutzung von Vorteil. Für variable Workloads bleibt Cloud-Hosting flexibler.