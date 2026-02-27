Wie finden Architekten das passende CRM für Bauherrenprojekte?

Montagmorgen, 7:45 Uhr. Ein Bauherr ruft an, will den aktuellen Planungsstand seines Einfamilienhauses besprechen. Der Projektleiter sucht in drei verschiedenen E-Mail-Postfächern, blättert durch handschriftliche Notizen und öffnet vier Excel-Tabellen. Nach zwölf Minuten findet er die letzte Gesprächsnotiz. Der Bauherr hat inzwischen aufgelegt. Szenen wie diese kosten Architekturbüros nicht nur Zeit, sondern bares Geld. HubSpot löst genau dieses Problem, indem es sämtliche Bauherrenkontakte, Projektphasen und Kommunikationsverläufe an einem zentralen Ort bündelt.

Dieser Ratgeber wird präsentiert von HubSpot, dem CRM für Ihr Architekturbüro. Der Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über einen dieser Links einen Tarif abschließen, erhalten wir dafür eine Provision.

Warum verlieren Architekturbüros jedes Jahr sechsstellige Umsätze?

Die Bundesarchitektenkammer zeigt in ihrer Strukturbefragung 2024 ein deutliches Bild: 89 Prozent aller Büros beschäftigen weniger als zehn Mitarbeitende. Der Median-Stundensatz liegt bei 95 Euro. Gleichzeitig sinkt der HOAI-Anteil am Umsatz auf nur noch 49 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte des Geschäfts über frei verhandelte Akquiseleistungen zustande kommt.

Genau hier liegt das Problem. Laut der BAK-Konjunkturbefragung vom Januar 2024 bewerten 23 Prozent der Büros ihre Geschäftslage als schlecht. Das sind neun Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Projektverschiebungen und Stornierungen treffen vor allem kleine Büros, die keine systematische Neukundengewinnung betreiben.

15 Stunden monatliche Suchzeit kosten ein Architekturbüro über 17.000 Euro pro Jahr.

Rechnen Sie selbst: Wenn ein Architekturbüro nur zwei Bauherrenprojekte pro Jahr durch vergessene Nachfassaktionen verliert und das durchschnittliche Projektvolumen bei 150.000 Euro liegt, gehen 300.000 Euro Jahresumsatz verloren. Dazu kommen 15 Stunden monatliche Suchzeit nach verstreuten Kontaktdaten. Bei 95 Euro Stundensatz sind das 17.100 Euro verschwendetes Honorar pro Jahr.

Noch gravierender ist der Empfehlungseffekt: Ein zufriedener Bauherr empfiehlt sein Architekturbüro im Schnitt an zwei bis drei Interessenten weiter. Wer seine Bestandskontakte nicht pflegt und nach Projektabschluss den Kontakt abbricht, verliert nicht nur den Folgeauftrag für einen möglichen Anbau. Er verliert das gesamte Empfehlungsnetzwerk, das sich über Jahre aufbaut.

Problem Ursache Finanzieller Schaden Vergessene Nachfassaktionen Keine strukturierte Kontaktverwaltung 150.000–300.000 € pro Jahr Doppelte Kommunikation Informationen in Silos (E-Mail, Telefon, Ordner) 15 Stunden Suchzeit pro Monat (= 17.100 €/Jahr) Verlorene Empfehlungen Keine systematische Pflege von Bestandskontakten 1–3 entgangene Empfehlungsprojekte Fehlende Angebotsnachverfolgung Kein Überblick über offene Angebote Abschlussquote sinkt um 10–20 %

Welche CRM-Funktionen brauchen Architekten mit HubSpot wirklich?

Architekten arbeiten anders als klassische Vertriebsteams. Ein Bauherrenprojekt erstreckt sich über Monate oder Jahre, involviert mehrere Stakeholder und durchläuft klar definierte HOAI-Leistungsphasen. Das CRM-System muss diese Besonderheiten abbilden können.

HubSpot bietet hier einen entscheidenden Vorteil: Sie können Kontakte nicht nur nach Firmen und Personen gruppieren, sondern eigene Eigenschaften für Projektphasen, Grundstücksgrößen oder Bauvolumen anlegen. So sieht Ihr Team auf einen Blick, welcher Bauherr gerade in der Entwurfsplanung steckt und wer auf ein Folgeangebot wartet.

Von der Erstanfrage bis zur Bauüberwachung: Jede Projektphase auf einen Blick.

Ein vollwertiges Kontaktmanagement speichert bis zu einer Million Kundendatensätze. Dazu gehören Bauherren, Investoren, Behördenkontakte und Fachplaner. Die Pipeline-Verwaltung bildet Ihre Projektphasen ab, von der Erstanfrage über die Entwurfsplanung bis zur Bauüberwachung. E-Mail-Tracking zeigt Ihnen, ob ein Bauherr Ihr Angebot geöffnet hat. Und mit Aufgaben-Automatisierungen erstellt die Software automatisch Erinnerungen für anstehende Nachfassaktionen.

Ein konkretes Beispiel: Sie schicken einem Bauherrn das Angebot für einen Dachgeschossausbau. Drei Tage ohne Reaktion. Ohne CRM-System vergessen Sie die Nachfassaktion im Tagesgeschäft. Mit der Plattform erhalten Sie automatisch eine Aufgabe, den Bauherrn am vierten Tag anzurufen. Allein diese eine Funktion kann den Unterschied zwischen einem gewonnenen und einem verlorenen Projekt ausmachen.

Besonders wertvoll für Architekturbüros: die Verknüpfung mehrerer Ansprechpartner mit einem Projekt. Bei einem Einfamilienhaus arbeiten Sie mit dem Bauherrenpaar, dem Statiker, dem Energieberater und der Baubehörde. Jeder Kontakt ist im CRM-System einem Projektdatensatz zugeordnet. Wenn der Statiker anruft, sehen Sie sofort alle zugehörigen Projektinformationen, ohne erst die richtige Excel-Datei zu suchen.

Wie rechnet sich HubSpot für ein kleines Architekturbüro?

Die häufigste Frage lautet: Lohnt sich das für ein Büro mit vier Mitarbeitenden? Die Antwort ist eindeutig. Bereits der kostenlose HubSpot-Tarif bietet ein vollwertiges Kontaktmanagement mit bis zu einer Million Datensätzen, E-Mail-Marketing mit 2.000 Sendevorgängen pro Monat sowie Formulare und Livechat für Ihre Website. Die Einschränkung: Das HubSpot-Branding bleibt auf Formularen und E-Mails sichtbar, und Automatisierungen stehen nicht zur Verfügung.

216 Euro Jahreskosten, 17.100 Euro Zeitersparnis. Die Rechnung geht schnell auf.

Mit dem Starter-Tarif ab 9 Euro pro Monat und Lizenz bei jährlicher Abrechnung schalten Sie professionelle Funktionen frei. Das Anbieter-Branding verschwindet von allen Formularen und E-Mails. Sie nutzen einfache Marketingautomatisierung für Willkommens-Sequenzen und Follow-ups nach Erstgesprächen. Die Anzeigenverwaltung mit Retargeting hilft Ihnen, Interessenten gezielt erneut anzusprechen. Und Ihre Daten liegen auf Servern in der EU.

CRM für Architekturbüros So steigert ein CRM-System Ihren Umsatz Vier Hebel, mit denen Architekturbüros verlorene Projekte zurückgewinnen und ihren Umsatz systematisch steigern. Eine Beispielrechnung: 300.000 € entgangener Jahresumsatz durch nur 2 verlorene Bauherrenprojekte (Beispielrechnung) Berechnung: 2 Projekte × 150.000 € Ø-Projektvolumen | BAK Strukturbefragung 2024 Automatische Nachfassaktionen +150.000 € Ein einziges zusätzliches Projekt pro Jahr durch systematische Follow-ups. Ohne CRM vergessen Kleinbüros offene Angebote im Tagesgeschäft. 17.100 € weniger Suchzeit 15 Std./Monat gespart durch zentrale Kontaktverwaltung statt E-Mail-Silos. Bei 95 € Median-Stundensatz sind das 1.425 € pro Monat fürs Projektgeschäft. Empfehlungsnetzwerk sichern 2–3 Folgeaufträge pro zufriedenem Bauherrn. Wer nach Projektabschluss den Kontakt abbricht, verliert nicht nur den Anbau, sondern das gesamte Netzwerk. 600 € Newsletter-Kosten gespart 0 € Einstieg Das kostenlose CRM ersetzt separate Newsletter-Tools. 2.000 E-Mails pro Monat inklusive. Separate Tools kosten 20–80 € monatlich. >77.000% Return on Investment Die Rechnung ist eindeutig 216 € Jahreskosten (Starter, 2 Lizenzen) stehen in unserer Beispielrehnung 167.700 € Einsparungen und Mehrumsatz gegenüber. Selbst bei konservativer Berechnung mit nur einem Viertel des Projektwerts liegt der ROI bei über 17.000 %. 89 % der Architekturbüros haben weniger als 10 Mitarbeitende. Jedes vergessene Angebot zählt.

Was bedeutet das konkret? Hier ein Beispiel: Sie schalten eine Anzeige für barrierefreies Bauen in Ihrer Region. Ein Interessent klickt, füllt das Kontaktformular auf Ihrer Website aus und erhält automatisch eine Willkommens-E-Mail mit Ihren Referenzprojekten. Zwei Tage später folgt eine zweite E-Mail mit einem Erstgespräch-Angebot. Sie haben keinen Finger gerührt, und der Lead ist warm.

Posten Berechnung Ergebnis CRM-Kosten (Starter, 2 Lizenzen) 9 € × 2 × 12 Monate 216 €/Jahr Zeitersparnis Kontaktsuche 15 Std./Monat × 95 € Stundensatz × 12 17.100 €/Jahr Zusätzliches Projekt durch Nachfassaktion 1 Projekt × 150.000 € 150.000 €/Jahr Gesparte Newsletter-Kosten Wegfall separates Tool (50 € × 12) 600 €/Jahr ROI (Beispielrechnung) (167.700 – 216) / 216 × 100 > 77.000 %

Selbst wenn Sie konservativ rechnen und nur ein Viertel des zusätzlichen Projektwerts ansetzen, beträgt der Return on Investment mehr als 17.000 Prozent. Die Investition amortisiert sich innerhalb weniger Tage.

Wie sieht die Einführung in der Praxis aus?

Die Einführung einer CRM-Software muss kein Mammutprojekt sein. Gerade für Architekturbüros empfiehlt sich ein schrittweiser Ansatz, der den laufenden Betrieb nicht stört.

HubSpot CRM für Einsteiger | 2026 Tutorial

Watch this video on YouTube

In der ersten Woche legen Sie Ihren kostenlosen HubSpot-Account an und importieren bestehende Kontakte aus Excel oder Outlook. Sie definieren Ihre Projektphasen als Pipeline-Stufen. In Woche zwei integrieren Sie das CRM in Ihre E-Mail-Kommunikation und richten erste Vorlagen für Angebots-Follow-ups ein. Ab Woche drei nutzen Sie die Plattform aktiv im Tagesgeschäft und sehen erste Ergebnisse: Keine Kontakte gehen mehr verloren, jeder Projektstand ist sofort abrufbar.

Ein fiktives Beispiel veranschaulicht den Nutzen: Das Architekturbüro Baumann + Partner aus Stuttgart (fiktives Beispiel) beschäftigt fünf Mitarbeitende und betreut gleichzeitig acht Bauherrenprojekte. Vor der CRM-Einführung lagen Kontakte verstreut in Outlook-Postfächern und Excel-Listen. Die Büroinhaberin schätzt, dass ihr Team wöchentlich drei Stunden allein mit dem Zusammensuchen von Projektinformationen verbrachte. Drei Monate nach dem Umstieg auf HubSpot verfolgt das Team jede Anfrage systematisch nach. Im ersten Halbjahr gewinnt das Büro zwei zusätzliche Projekte im Wert von jeweils 120.000 Euro. Projekte, die zuvor durch fehlende Nachverfolgung an Mitbewerber gegangen wären.

Welche Rolle spielt HubSpot bei BIM-Projekten?

Building Information Modeling verändert die Architekturbranche grundlegend. Ab 2025 verlangt der Bund bei öffentlichen Projekten ab 500.000 Euro Volumen BIM-Kompetenz. Laut BIM Deutschland arbeiten 65 Prozent der Büros noch ohne IFC-Modelle, und 63 Prozent verfügen über keine gemeinsame Datenumgebung.

Was hat das mit dem CRM zu tun? Sehr viel. BIM-Projekte involvieren deutlich mehr Stakeholder als klassische Planungsaufgaben: Fachplaner, Tragwerksplaner, TGA-Ingenieure, Bauunternehmen und öffentliche Auftraggeber. Die CRM-Software wird zur zentralen Schaltstelle für die Beziehungspflege mit allen Projektbeteiligten. Sie dokumentieren Zuständigkeiten, tracken Kommunikationsverläufe und behalten den Überblick über offene Abstimmungen.

Stellen Sie sich ein kommunales Schulbauprojekt mit 15 beteiligten Gewerken vor. Ohne CRM-System verlieren Sie nach dem dritten Planungsgespräch den Überblick, wer welche Zusagen gemacht hat. Mit einer strukturierten Kontaktdatenbank sehen Sie auf einen Blick alle offenen Abstimmungspunkte pro Ansprechpartner. Das spart nicht nur Zeit. Es zeigt dem öffentlichen Auftraggeber auch, dass Ihr Büro professionell und transparent arbeitet.

Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen, wo nachweisbare Projekterfahrung und strukturierte Arbeitsweise zählen, verschafft ein professionelles Kontaktmanagement-System einen klaren Wettbewerbsvorteil. Ein Büro, das seine BIM-Referenzprojekte sauber dokumentiert und auf Knopfdruck eine Liste aller relevanten Ansprechpartner und Projektergebnisse vorlegen kann, hat bei der nächsten Bewerbung einen messbaren Vorsprung.

Anforderung BIM-Projekte Ohne CRM Mit CRM-System Stakeholder-Übersicht Excel-Listen, schnell veraltet Zentrale Kontaktdatenbank, immer aktuell Kommunikationsverlauf Verstreut in E-Mails und Notizen Chronologisch pro Kontakt dokumentiert Angebotsmanagement Manuelle Nachverfolgung Automatische Erinnerungen und Pipeline-Tracking Netzwerkpflege Visitenkarten und Gedächtnis Systematische Pflege mit Aktivitätshistorie

Welche Vorteile bietet die Plattform gegenüber branchenspezifischer Software?

Viele Architekten fragen sich, ob sie statt eines allgemeinen CRM lieber eine branchenspezifische Lösung wählen sollten. Die Antwort hängt von der Größe und den Zielen Ihres Büros ab.

Branchenspezifische Tools wie KOBOLD CONTROL oder ams.erp bieten tiefe Integration in HOAI-Berechnungen und Projektcontrolling. Allerdings fehlt ihnen häufig ein modernes Kontaktmanagement mit Marketing-Automatisierung. HubSpot punktet hier mit einer vollständig integrierten Lösung aus Kontaktmanagement, E-Mail-Marketing, Formularen und Livechat. Die Anbindung an über 1.900 Apps im Marketplace ermöglicht zudem die Integration mit branchenspezifischer Software wie DATEV für die Buchhaltung.

Ein weiterer finanzieller Vorteil: Die meisten Architekturbüros nutzen bereits E-Mail-Newsletter, um Bauherren über neue Referenzprojekte zu informieren. Separate Newsletter-Tools kosten zwischen 20 und 80 Euro pro Monat. Mit dem kostenlosen Tarif der CRM-Plattform versenden Sie bis zu 2.000 E-Mails monatlich ohne Zusatzkosten. Bei einem Büro, das bisher 50 Euro monatlich für ein Newsletter-Tool zahlt, spart allein dieser Wechsel 600 Euro pro Jahr.

Auch die Livechat-Funktion zahlt sich aus. Potenzielle Bauherren stöbern abends auf Ihrer Website durch Referenzprojekte. Mit dem integrierten Livechat können Sie automatisch eine Begrüßungsnachricht anzeigen und Kontaktdaten erfassen. So verwandeln Sie passive Websitebesucher in aktive Leads, ohne zusätzliche Software zu lizenzieren.

Kriterium Branchenspezifische Software HubSpot CRM HOAI-Integration Tief integriert Über Custom Properties abbildbar Marketing-Automatisierung Meist nicht vorhanden Vollständig integriert (ab Starter) Kontaktmanagement Basis Bis zu 1 Mio. Datensätze, Aktivitätshistorie E-Mail-Marketing Nicht vorhanden Inklusive (2.000 Mails/Monat kostenlos) Skalierbarkeit Begrenzt Vom Solo-Architekten bis zum Großbüro Kosten Einstieg 50–200 €/Monat 0 € (kostenloser Tarif)

Für die meisten Architekturbüros im DACH-Raum ist die Kombination aus kostenlosem CRM-Einstieg und skalierbaren Erweiterungen der pragmatischste Weg.

Fazit: Systematische Kundenbeziehungen sichern Aufträge

Die Architekturbranche steht unter Druck. Steigende Stornierungsraten, sinkende HOAI-Anteile und wachsende BIM-Anforderungen fordern von Büros eine professionelle Kundenakquise und Beziehungspflege. Ein CRM-System ist dabei kein Luxus, sondern eine Investition, die sich innerhalb weniger Wochen bezahlt macht.

Fassen wir die konkreten Zahlen zusammen: 17.100 Euro Zeitersparnis pro Jahr, bis zu 300.000 Euro Mehrumsatz durch gewonnene Projekte, 600 Euro weniger Newsletter-Kosten. Dem gegenüber stehen 216 Euro Jahreskosten für den Starter-Tarif. Oder null Euro, wenn Sie mit dem kostenlosen Tarif starten.

Der entscheidende Punkt ist nicht die Software selbst. Es ist die Veränderung im Arbeitsalltag. Statt Informationen zu suchen, arbeiten Sie mit Informationen. Statt auf Anfragen zu reagieren, steuern Sie Ihre Akquise aktiv. Und statt auf Empfehlungen zu hoffen, pflegen Sie Ihr Netzwerk gezielt.

Testen Sie das kostenlose HubSpot CRM an Ihren laufenden Bauherrenprojekten. Bei diesem Verhältnis von Kosten und Nutzen gibt es kein Risiko. Nur die Chance, systematisch mehr Projekte zu gewinnen.

Häufig gestellte Fragen

Sechs Antworten, die Ihnen stundenlanges Recherchieren ersparen.

Lohnt sich ein CRM-System für ein Einzelarchitekturbüro? Ja, gerade Solo-Selbstständige profitieren vom kostenlosen HubSpot-Tarif. Sie verwalten bis zu eine Million Kontakte und versenden 2.000 E-Mails monatlich, ohne einen Cent zu zahlen. Die gewonnene Übersicht über Bauherrenprojekte spart durchschnittlich 15 Stunden Suchzeit pro Monat. Wie integriert sich die CRM-Software in bestehende Architektursoftware? Der HubSpot Marketplace bietet über 1.900 Integrationen. Gängige Bürosoftware wie Microsoft 365 und Google Workspace lassen sich direkt anbinden. Für branchenspezifische Tools wie DATEV existieren ebenfalls Schnittstellen. Kann ich HOAI-Leistungsphasen im CRM abbilden? Sie können benutzerdefinierte Pipeline-Stufen anlegen und diese nach den neun HOAI-Leistungsphasen benennen. So sehen Sie auf einen Blick, in welcher Phase sich jedes Bauherrenprojekt befindet. Was kostet der Umstieg von Excel auf das CRM? Der Import bestehender Kontakte aus Excel ist kostenlos und dauert wenige Minuten. Die Plattform bietet einen geführten Importassistenten, der Ihre Spaltenüberschriften automatisch den CRM-Feldern zuordnet. Ist HubSpot auch für größere Architekturbüros geeignet? Ja, das CRM-System skaliert vom Einzelarchitekten bis zum Büro mit mehreren hundert Mitarbeitenden. Enterprise-Funktionen wie erweiterte Rechteverwaltung und benutzerdefinierte Berichterstellung stehen in höheren Tarifstufen bereit. Wie schnell sehe ich erste Ergebnisse nach der CRM-Einführung? Die meisten Büros berichten nach zwei bis vier Wochen von spürbaren Verbesserungen. Kontakte gehen nicht mehr verloren, Follow-ups erfolgen automatisch und die Transparenz über offene Angebote steigt sofort.