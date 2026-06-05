HubSpot CRM für kleine Teams: Der praktische Leitfaden für den Einstieg

Für kleine Teams unter 10 Personen ist HubSpot das praktischste CRM für den Start: Der Einstieg ist kostenlos, das System wächst mit dem Team mit und räumt mit dem Koordinationschaos auf, das kleine Unternehmen jedes Jahr Tausende Euro an entgangenem Umsatz kostet.

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Sechs Mitarbeitende, 800 Kontakte in drei Excel-Tabellen, vier verschiedene E-Mail-Postfächer. Niemand weiß, wer zuletzt mit dem wichtigsten Interessenten gesprochen hat. Der eine Mitarbeiter ist im Urlaub, die zweite gerade in einem Termin, und der dritte sucht seit zehn Minuten nach der Telefonnummer eines Bestandskunden. So sieht der Alltag in vielen kleinen Teams aus. Welche Lösung dabei wirklich passt, hängt von einer Handvoll konkreter Kriterien ab, die wir hier durchgehen.

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Warum verlieren kleine Teams ohne CRM bares Geld?

Deutschlands 2,6 Millionen Kleinunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern tragen eine enorme wirtschaftliche Last und generieren einen Großteil der Wertschöpfung.

Kleine Teams unter zehn Personen tragen in Deutschland eine enorme wirtschaftliche Last. Laut Statistischem Bundesamt zählten 2023 rund 2,6 Millionen Unternehmen in Deutschland zu den Kleinstunternehmen mit bis zu neun tätigen Personen. Diese Betriebe stemmen einen Großteil der Wertschöpfung und sind gleichzeitig diejenigen, die am wenigsten Zeit für ausufernde IT-Projekte haben.

Trotzdem arbeiten viele kleine Teams noch immer mit verstreuten Tabellen, vergessenen Notizen und unsortierten E-Mail-Verläufen. Die Folgen kennt jeder Gründer: Ein Interessent meldet sich nach drei Monaten erneut, und niemand weiß mehr, was beim ersten Kontakt besprochen wurde. Ein Bestandskunde fragt nach einem Angebot, das vor zwei Wochen versprochen wurde, aber im Posteingang versandet ist. Die Kollegin im Außendienst kennt einen Kontakt, doch dieses Wissen geht verloren, sobald sie das Büro verlässt.

Diese Reibungsverluste kosten richtig Geld. Ein Rechenbeispiel: Angenommen, ein Sechs-Personen-Team verliert pro Mitarbeitenden jeden Tag 30 Minuten mit der Suche nach Kontaktdaten, mit Rückfragen bei Kolleginnen und mit der Wiederherstellung verlorener Gesprächsfäden. Bei 220 Arbeitstagen im Jahr und einem internen Stundensatz von 60 Euro wären das pro Person rund 6.600 Euro, im Sechs-Personen-Team also knapp 40.000 Euro pro Jahr. Eine professionelle Kundenverwaltung amortisiert sich oft schon im ersten Quartal.

Was muss ein CRM für Teams unter 10 Personen leisten?

Die fünf Kriterien, an denen sich ein passendes CRM messen lassen muss.

Ein CRM-System für ein kleines Team unterscheidet sich grundlegend von einer Konzernlösung. Das Tool muss am ersten Tag produktiv sein. Lange Einarbeitungszeiten von zwei Wochen sind nicht akzeptabel. Außerdem sollte das System mit dem Team mitwachsen, ohne dass später die gesamte Datenbasis umziehen muss.

In der Praxis kristallisieren sich fünf Anforderungen heraus, die für Teams unter zehn Personen besonders wichtig sind:

Anforderung Warum sie für kleine Teams entscheidend ist Schneller Einstieg Niemand kann sich einwöchige Schulungen leisten. Das System muss intuitiv genug sein, um ohne externe Beratung loszulegen. Faire Einstiegspreise Kleinstunternehmen rechnen in Euro pro Lizenz, nicht in Tausenden. Idealerweise gibt es eine dauerhaft kostenlose Variante. Skalierbarkeit nach oben Wer wächst, will nicht migrieren. Das Tool muss vom Solo-Gründer bis zum 50-Personen-Team mitziehen. Integrationen Buchhaltung, E-Mail, Kalender, Webformulare. Wenn nichts zusammenpasst, entstehen wieder Datensilos. DSGVO-Konformität EU-Server, Auftragsverarbeitungsverträge und Cookie-Banner sind keine Kür, sondern Voraussetzung.

Wer sich bei der Auswahl an diesen fünf Punkten orientiert, filtert die Optionen schnell aus. Reine Vertriebs-Tools ohne Marketing- und Service-Module zwingen kleine Teams später in den Plattformwechsel. Reine Großkundenlösungen erschlagen sechs Personen mit Funktionen, die niemand braucht. Der goldene Mittelweg ist ein modulares System, das klein anfängt und nach Bedarf mehr kann. Genauso wichtig ist die Frage, ob der Anbieter eine Gründer-Community pflegt, in der sich Fragen schnell klären lassen, und ob es kostenlose Lernressourcen für die Einarbeitung gibt.

Welche HubSpot-Tarife eignen sich für ein Team unter zehn Personen?

Vom kostenlosen Start zum Premium-Paket ohne Datenmigration.

Bei der Auswahl der passenden Lizenzstufe gibt es für kleine Teams zwei sinnvolle Einstiegspunkte: einen vollwertigen kostenlosen Tarif für den Start und ein günstiges Premium-Paket für den nächsten Wachstumsschritt. Beide Optionen liefert HubSpot im selben Ökosystem, sodass kein Datenumzug nötig wird.

Der kostenlose Tarif richtet sich an Teams, die zum ersten Mal überhaupt mit einer Kundendatenbank arbeiten. Der Tarif umfasst bis zu zwei Nutzerkonten, lässt sich um eine Million Datensätze ohne zeitliche Beschränkung erweitern und enthält Kernfunktionen wie Kontakt- und Deal-Verwaltung, Formulare, Live-Chat, Meeting-Planung und ein E-Mail-Marketing mit 2.000 Sendevorgängen pro Monat. Die Daten liegen allerdings auf US-Servern, und auf allen Formularen und E-Mails ist das Anbieter-Branding sichtbar.

Der HubSpot Starter-Tarif startet regulär bei 20 Euro pro Monat und Lizenz. Aktuell läuft eine zeitlich begrenzte Neukunden-Aktion mit bis zu 65 Prozent Rabatt im ersten Jahr, sodass Neukunden derzeit 7 Euro pro Lizenz und Monat bei jährlicher Abrechnung zahlen, beziehungsweise 10 Euro bei monatlicher Zahlweise. Vor dem Kauf lohnt sich der Blick auf die aktuelle Preisseite.

Feature Free Starter (Neukunden-Aktion) Preis pro Lizenz 0 € ab 7 €/Monat (jährlich) Nutzeranzahl 2 beliebig erweiterbar HubSpot-Branding sichtbar entfernt Marketingautomatisierung nicht enthalten einfache Workflows Anzeigenverwaltung mit Retargeting nicht enthalten enthalten Server-Standort USA EU Support Community E-Mail und Live-Chat App-Marketplace über 2.000 Apps über 2.000 Apps

Für ein Vier-Personen-Team mit jährlicher Abrechnung ergeben sich bei der aktuellen Aktion 28 Euro pro Monat und damit 336 Euro im Jahr. Das ist weniger als ein Tagessatz vieler Beratungen. Wer im ersten Jahr nur testen möchte, wechselt nach Ablauf der Aktionspreise zum regulären Tarif oder kündigt zum Vertragsende. Die Daten bleiben in jedem Fall im Account und lassen sich vor einem möglichen Wechsel exportieren.

Wo entstehen mit HubSpot die größten Umsatzhebel bei kleinen Teams?

Jede zusätzliche gewonnene Anfrage pro Monat zahlt die Software vielfach zurück.

Kleine Teams haben oft ein Kontakt-Problem, kein Lead-Problem. Anfragen kommen mehr als genug herein. Doch niemand verfolgt sie systematisch. Genau hier zahlt sich ein professionelles CRM in barer Münze aus.

HubSpot veröffentlicht zur eigenen Starter-Kundschaft konkrete Zwölf-Monats-Ergebnisse. Nutzende erzielten in 12 Monaten 78 Prozent mehr Websitetraffic, 97 Prozent höhere Deal-Abschlussrate und 33 Prozent höhere Ticket-Abschlussrate. Das sind starke Werte. Wir greifen drei davon heraus und rechnen sie für ein typisches Sechs-Personen-Team durch:

Hebel Ausgangslage (fiktiv) Effekt nach Einführung Lead-Rückgewinnung 10 vergessene Anfragen pro Monat à 3.000 € Auftragswert Würden nur drei davon konvertieren, wären das 108.000 € Mehrumsatz pro Jahr Höhere Abschlussquote 20 % Abschlussquote bei 50 Pitches pro Quartal Eine Steigerung um zehn Punkte auf 30 % bringt rechnerisch fünf zusätzliche Deals pro Quartal Weniger Suchzeit 30 Minuten pro Person und Tag mit Datensuche 6 Personen × 30 Minuten × 220 Tage × 60 € ergibt rund 40.000 € pro Jahr Einsparpotenzial

Diese Beispielrechnungen sind Szenarien, keine Versprechen. Die Zahlen zeigen aber, in welchen Größenordnungen sich die Diskussion bewegt. Bei Lizenzkosten von rund 336 Euro pro Jahr für vier Nutzer und einem realistisch erreichbaren Mehrumsatz von einigen zehntausend Euro ist die Frage nach dem ROI eigentlich keine Frage mehr.

Ein fiktives Beispiel macht das greifbar: Eine sechsköpfige Beratungsboutique mit Schwerpunkt auf B2B-Kundinnen erhält pro Monat etwa 40 Anfragen über Empfehlungen, LinkedIn und das Kontaktformular. Vor Einführung der zentralen Kundenverwaltung verlieren sich nach interner Schätzung rund acht dieser Anfragen im Posteingang, weil mehrere Berater parallel an unterschiedlichen Pitches arbeiten. Nach der Einführung landen alle Anfragen automatisch in einer gemeinsamen Pipeline, die Verantwortlichkeit ist klar, und nach drei Monaten verzeichnet das Team drei zusätzliche Aufträge. Bei einem Durchschnittsvolumen von 18.000 Euro pro Auftrag wären das rein rechnerisch 54.000 Euro Mehrumsatz pro Quartal allein durch konsequentere Lead-Pflege.

Ein weiterer Hebel, der oft übersehen wird, ist die Bestandskundenpflege. Wer im System sieht, wann ein Kunde zuletzt etwas gekauft hat und welche Produkte für ihn relevant sein könnten, verwandelt einen Einmal-Käufer in einen Wiederkäufer. Studien des Bitkom zeigen, dass 88 Prozent der deutschen Unternehmen durch Digitalisierung den steigenden Anforderungen ihrer Kundinnen und Kunden besser gerecht werden wollen. Genau diese Erwartung erfüllt eine zentrale Kundendatenbank.

CRM für kleine Teams Drei Umsatzhebel für ein Sechs-Personen-Team Wie sich ein professionelles CRM in barer Münze auszahlt. Berechnet für ein typisches Team mit acht Stunden Vertriebszeit pro Tag. Rechenbeispiel: Die folgenden Zahlen sind Szenarien zur Veranschaulichung, keine garantierten Ergebnisse. Sie zeigen die Größenordnungen, in denen sich der ROI eines CRM-Systems bewegt. Hebel 1 Lead-Rückgewinnung +108.000 € Mehrumsatz pro Jahr 10 vergessene Anfragen pro Monat à 3.000 €. Würden nur drei davon konvertieren, entstünde dieser Mehrumsatz pro Jahr. Hebel 2 Höhere Abschlussquote +5 Deals zusätzlich pro Quartal Steigt die Gewinnquote bei 50 Pitches pro Quartal von 20 auf 30 Prozent, bringt das fünf zusätzliche Abschlüsse pro Quartal. Hebel 3 Weniger Suchzeit +40.000 € Einsparpotenzial pro Jahr 6 Personen sparen je 30 Minuten pro Tag mit der Suche nach Kontaktdaten. Bei 220 Arbeitstagen und 60 € Stundensatz entsteht dieses Potenzial. Investment 336 € Jahreskosten für vier Lizenzen zum aktuellen Neukundenpreis. Demgegenüber stehen rechnerische Mehrumsatz- und Einsparpotenziale im hohen fünfstelligen Bereich.

Kleine Teams, die ihre Kundenbeziehungen weiterhin in E-Mail-Postfächern und Excel-Tabellen verwalten, verschenken jedes Quartal Tausende Euro Umsatz. Ein kostenloses CRM ist der schnellste Hebel, um diese Lücke zu schließen, ganz ohne IT-Projekt und ohne Risiko. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie sieht der praktische Einstieg in HubSpot aus?

In einer Woche vom leeren Konto zum einsatzbereiten Vertriebs-Cockpit.

Der Einstieg lässt sich in vier Schritten beschreiben, die ein kleines Team in einer Woche bewältigt. Wichtig ist, nicht alles gleichzeitig zu wollen. Eine Pipeline, eine Kontaktliste, ein E-Mail-Postfach. Mehr nicht für den Start.

Schritt Was Sie tun Aufwand 1. Konto anlegen Kostenlosen Account auf der Anbieter-Website registrieren. Keine Kreditkarte nötig. 10 Minuten 2. Kontakte importieren Bestehende Excel-Tabellen oder Outlook-Kontakte hochladen. Der Import-Assistent ordnet die Felder automatisch zu. 30 bis 60 Minuten 3. Pipeline einrichten Vertriebsphasen definieren, zum Beispiel: Erstkontakt, Angebot raus, Verhandlung, gewonnen, verloren. 20 Minuten 4. E-Mail verbinden Outlook oder Gmail anbinden, damit alle Konversationen automatisch im System landen. 15 Minuten

Nach diesen vier Schritten ist das Grundgerüst einsatzbereit. Wer im nächsten Schritt Marketing-Automatisierung nutzen möchte, wechselt in den Starter-Tarif. Dort lassen sich Willkommens-Sequenzen für neue Interessenten anlegen, Webformulare auf die eigene Website einbinden und Anzeigen mit Retargeting verwalten.

HubSpot bietet darüber hinaus über 2.000 Integrationen im App Marketplace, darunter Verbindungen zu DATEV-nahen Buchhaltungstools, lexoffice, Google Workspace, Microsoft 365 und Slack. Die mobile App ermöglicht es, unterwegs Notizen direkt am Kontakt zu hinterlegen, was gerade im Außendienst kleiner Teams entscheidend ist. Wer in den ersten Wochen unsicher ist, findet in der herstellereigenen Academy kostenlose Onlinekurse und Zertifizierungen, die deutschsprachig verfügbar sind und gezielt durch die Einrichtungsschritte führen.

In einer Woche startklar Vier Schritte zum produktiven CRM Vom leeren Konto zur einsatzbereiten Vertriebs-Pipeline. Für kleine Teams unter 10 Personen. Gesamtaufwand: ca. 1,5 bis 2 Stunden 1 Konto anlegen 10 Minuten Kostenlosen Account auf der Anbieter-Website registrieren. Keine Kreditkarte nötig. Bis zu zwei Nutzer im Free-Tarif. 2 Kontakte importieren 30 bis 60 Minuten Bestehende Excel-Tabellen oder Outlook-Kontakte hochladen. Der Import-Assistent ordnet die Felder automatisch zu. 3 Pipeline einrichten 20 Minuten Vertriebsphasen definieren: Erstkontakt, Angebot raus, Verhandlung, gewonnen, verloren. Per Drag-and-drop anpassbar. 4 E-Mail verbinden 15 Minuten Outlook oder Gmail anbinden, damit alle Konversationen automatisch im System landen und Kontakte sich selbst aktualisieren. Nach diesen Schritten Grundgerüst einsatzbereit, ohne externe Beratung und ohne Schulung

Fazit: Welches CRM passt zu kleinen Teams unter 10 Personen?

Der pragmatische Weg vom kostenlosen Test zum produktiven CRM.

Für Teams unter zehn Personen führt der Weg in die professionelle Kundenverwaltung über zwei pragmatische Stationen. Wer noch nie mit einem CRM gearbeitet hat, startet mit dem kostenlosen HubSpot-Tarif und lernt das System ohne Risiko kennen. Wer bereits weiß, dass er mit Marketing-Automatisierung und einem professionellen Auftritt ohne fremdes Branding arbeiten möchte, steigt direkt mit dem Starter-Paket ein.

Entscheidend ist, dass die Entscheidung nicht an einer monatlichen Lizenzgebühr im einstelligen Eurobereich scheitert, während im Hintergrund vergessene Leads und ungepflegte Bestandskunden tausendfach diesen Betrag an entgangenem Umsatz kosten. Wer als Sechs-Personen-Team auch nur eine Anfrage pro Monat zusätzlich zum Abschluss bringt, hat die Software-Kosten der Plattform vielfach wieder hereingeholt. Probieren Sie den kostenlosen Tarif aus, bewerten Sie nach vier Wochen die Ergebnisse, und entscheiden Sie dann, ob ein Upgrade auf den Starter-Tarif für Sie passt.

Welcher Tarif passt? Free vs. Starter im Direktvergleich Beide Tarife im selben Ökosystem. Kein Datenumzug beim Wechsel. Stand der Aktionspreise: Ende Mai 2026. Für den Start Free 0 € dauerhaft kostenlos Bis zu 2 Nutzer, 1 Million Datensätze

Kontakt-, Deal-, Pipeline-Verwaltung

2.000 E-Mail-Sendevorgänge pro Monat

Über 2.000 App-Integrationen

Anbieter-Branding sichtbar auf E-Mails und Formularen

Server in den USA, keine Workflow-Automatisierung Geeignet fürSolo-Gründer und Zwei-Personen-Teams, die zum ersten Mal mit CRM arbeiten und das System ohne Risiko kennenlernen wollen. Empfehlung Starter ab 7 € / Monat / Lizenz (jährlich, Neukunden-Aktion bis 65 %) Beliebig viele Nutzer (je Lizenz)

Kein Anbieter-Branding mehr sichtbar

Marketing-Automatisierung mit Workflows

Anzeigenverwaltung mit Retargeting

EU-Server in Deutschland

E-Mail- und Live-Chat-Support Geeignet fürVier- bis Zehn-Personen-Teams mit professionellem Außenauftritt, regelmäßigen Leads und Bedarf an Automatisierung. Wann lohnt sich der Starter-Tarif? Sie versenden regelmäßig Marketing-E-Mails und wollen ohne fremdes Logo auftreten.

Sie möchten Willkommens-Sequenzen für neue Leads automatisieren.

Ihre Kundendaten sollen aus DSGVO-Gründen auf EU-Servern liegen.

Ihr Team wächst über zwei Nutzer hinaus.

Sie planen Anzeigen mit Retargeting für Website-Besucher.

Sie wollen direkten Support per E-Mail und Live-Chat.

FAQ: Häufige Fragen zum CRM für kleine Teams

Antworten auf die häufigsten Fragen zu CRM in kleinen Teams.

Was kostet ein CRM für ein Team unter zehn Personen? Die Spannweite ist groß. Der Einstieg gelingt mit dem kostenlosen HubSpot-Tarif ohne jede Lizenzgebühr. Der Starter-Tarif startet regulär bei 20 Euro pro Lizenz und Monat. Aktuell läuft eine Neukunden-Aktion mit bis zu 65 Prozent Rabatt, also ab 7 Euro pro Lizenz bei jährlicher Abrechnung. Ein Vier-Personen-Team zahlt damit derzeit unter 30 Euro pro Monat. Wie viele Kontakte kann das kostenlose CRM speichern? Der Free-Plan erlaubt eine sehr großzügige Anzahl an Datensätzen für Kontakte, Unternehmen, Deals und Aufgaben. Für 99 Prozent aller kleinen Teams reicht das auf Jahre hinaus aus. Begrenzt ist die Zahl der Marketingkontakte, an die aktiv E-Mails versendet werden dürfen, sowie das monatliche E-Mail-Sendelimit von 2.000 Versendungen. Brauchen kleine Teams überhaupt eine Marketingautomatisierung? Ja, sobald regelmäßig Anfragen über die Website oder Social Media hereinkommen. Eine einfache Willkommens-Sequenz für neue Interessenten erspart drei bis vier manuelle Folge-E-Mails pro Lead. Auf 50 Leads pro Monat hochgerechnet sind das mehrere Hundert eingesparte Arbeitsschritte im Monat, die das Team in echte Kundengespräche statt in Tippen investieren kann. Liegen die Daten in Deutschland? Im HubSpot Free-Tarif werden die Daten auf US-Servern verarbeitet. Ab dem Starter-Tarif stehen EU-Server in Deutschland zur Verfügung. Für Unternehmen, die mit besonders sensiblen Daten arbeiten oder DSGVO-konforme Auftragsverarbeitung benötigen, ist der Wechsel zur kostenpflichtigen Variante deshalb ratsam. Lässt sich das System später mit dem Unternehmen ausbauen? Ja. Genau darin liegt einer der größten Vorteile. Der Wechsel zwischen den HubSpot-Tarifen Free, Starter, Professional und Enterprise erfolgt ohne Datenmigration. Auch beim Wachstum von vier auf vierzig oder vierhundert Mitarbeitende bleiben Kontakte, Deals und Pipelines erhalten. Wie lange dauert die Einarbeitung in der Praxis? Die meisten kleinen Teams sind nach ein bis zwei Stunden produktiv mit den Grundfunktionen. Die volle Bandbreite an Automatisierungen und Berichten erschließt sich über die ersten zwei bis drei Wochen, idealerweise begleitet von kostenlosen Kursen der HubSpot Academy.

Quellen