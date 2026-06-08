Darum streicht Cisco Stellen trotz Rekordquartal

Cisco streicht im laufenden Quartal weltweit Stellen, und das ausgerechnet nach einem Rekordquartal. Der Netzwerkkonzern schichtet Geld konsequent in Richtung Künstlicher Intelligenz um.

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Das Wichtigste in Kürze

Cisco baut unter 4.000 Stellen ab, meldet aber Rekordumsatz von 15,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2026

Cisco baut im vierten Geschäftsquartal knapp als 4.000 Stellen ab, das entspricht in etwa fünf Prozent der Gesamtbelegschaft. Die Benachrichtigungen begannen am 14. Mai und laufen global gestaffelt. Zeitgleich meldete der Konzern für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Rekordumsatz von 15,8 Milliarden Dollar, ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. CEO Chuck Robbins begründet den Schritt mit der Notwendigkeit, Investitionen dorthin zu verschieben, wo die Nachfrage am stärksten ist.

Warum baut ein Konzern nach einem Rekordquartal Stellen ab?

Robbins sieht Wettbewerbsvorteil durch disziplinierte Ressourcenallokation auf nachfragereiche Bereiche trotz Komponentenmangel und Marktwandel

Der scheinbare Widerspruch löst sich in der Strategie auf. Robbins beschreibt ein Umfeld mit rasantem Marktwandel, schärferem Wettbewerb und einem weltweiten Mangel an kritischen Komponenten, der sowohl das eigene Portfolio als auch den KI-Ausbau der Kunden bremst. Seine These: In der KI-Ära gewinnen die Unternehmen, die ihre Mittel diszipliniert dorthin lenken, wo Nachfrage und langfristige Wertschöpfung am größten sind. Cisco investiert nach eigenen Angaben gezielt in Silizium, Optik, Sicherheit und den internen KI-Einsatz. Der Stellenabbau ist damit weniger ein Sparprogramm als eine Umschichtung von Ressourcen.

Was lässt sich für die DACH-Region ableiten?

Cisco reiht sich in ein Muster ein, das 2026 ganze Branchen prägt. Tech-Konzerne verlagern Budgets massiv in KI-Infrastruktur und finanzieren das teils über Personalabbau, selbst bei wachsendem Umsatz. Für Entscheider im DACH-Raum ist das ein doppeltes Signal. Erstens verschärft der Komponentenmangel die Lieferketten für Netzwerk- und KI-Hardware weiter, was Beschaffungsplanungen betrifft. Zweitens zeigt der Fall, dass die Frage nach der eigenen KI-Strategie nicht mehr theoretisch ist, sondern bereits Personalentscheidungen großer Lieferanten steuert. Wer von Cisco-Produkten abhängt, sollte die Roadmap-Verschiebung Richtung Silizium und Optik im Blick behalten.

Ein Rekordquartal und gleichzeitiger Stellenabbau, das klingt paradox, ist aber die neue Normalität. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wer Cisco-Hardware im Einsatz hat, sollte die kommenden Produktankündigungen rund um Silizium und Optik aufmerksam verfolgen und Beschaffungszyklen frühzeitig planen. Der Komponentenmangel dürfte die Lage vorerst nicht entspannen.

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