Eine Studie über das Japan der Shogune liefert das schärfste Bild für die Lage deutscher Verlage im Jahr 2026. Tokugawa-Edo war eine Stadt, die kaum etwas produzierte und trotzdem die Ressourcen eines ganzen Landes verschlang. Genau dieses Muster wiederholt sich heute zwischen Publishern und ihren Distributionsplattformen.

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Plattformabhängigkeit hat eine historische Vorlage, und sie stammt aus dem feudalen Japan. Der Works-in-Progress-Autor Samuel Hughes beschreibt in seinem Essay über die „Samurai city“, wie die Tokugawa-Shogune ihre kriegerische Elite drei Jahrhunderte lang ruhigstellten, indem sie sie in der teuersten und unproduktivsten Stadt der Welt zusammenpferchten.

Für jeden, der heute ein digitales Medium betreibt, liest sich diese Geschichte wie ein Lehrstück über die eigene Branche.

Das Wichtigste in Kürze

Tokugawa-Edo konzentrierte eine statusgebundene Elite, die von staatlichen Stipendien lebte und kaum eigene Wertschöpfung erbrachte.

Verlage stehen heute in einer vergleichbaren Lage, weil Reichweite über Such- und KI-Plattformen zugeteilt statt selbst erzeugt wird.

Effiziente Produktion allein löst das Problem nicht, solange die Distribution in fremder Hand bleibt.

Der Ausweg liegt in der direkten Leserbeziehung über eigene Kanäle wie Newsletter, Abo und Podcast.

Was hat das Japan der Shogune mit Verlagen zu tun?

In Edo bezogen die Samurai ihre Einkommen aus Staatsstipendien statt eigener Leistung, ähnlich wie digitale Reichweite heute ohne Gegenleistung verteilt wird

In Edo flossen die Steuererträge des ganzen Landes an die Samurai, eine erbliche Kriegerklasse von rund sechs Prozent der Bevölkerung, die in Friedenszeiten kaum eine Aufgabe hatte. Ihren Lebensunterhalt bezogen die meisten aus festen Staatsstipendien, nicht aus eigener Leistung.

Übertragen auf die Medienökonomie ist das Stipendium die zugeteilte Reichweite: organischer Such-Traffic und die Verweise aus den Antworten generativer KI. Solange ein Verlag den Großteil seiner Leser über diese Kanäle bezieht, lebt er von einer Zuwendung, deren Höhe ein anderer festsetzt.

Wann verhält sich ein Verlag wie ein Samurai?

Samurai-Mentalität in Wirtschaft: Statusfalle führt zu würdevoller Armut, wenn etablierte Marken bei sinkenden Margen am Geschäftsmodell festhalten

Zwei Muster verraten den Samurai. Das erste ist die Statusfalle. Hughes schildert, dass die meisten Samurai in würdevoller Armut lebten und ihren Rang selbst dann nicht aufgaben, als andere Tätigkeiten längst einträglicher waren.

Verlage kennen diese Versuchung gut, denn der Anspruch, eine etablierte Marke zu sein, verführt dazu, bei sinkenden Margen würdevoll zu verharren, statt das Geschäftsmodell pragmatisch umzubauen.

Das zweite Muster ist die erzwungene Präsenz. Die Tokugawa verpflichteten ihre Provinzfürsten, abwechselnd in Edo zu residieren, aufwendige Anwesen zu unterhalten und ihre Familien als Geiseln zurückzulassen. Der Sinn dieser Pflicht lag im Aufwand selbst, weil ein für reine Präsenz verbrauchtes Vermögen keinen Aufstand mehr finanziert.

Die moderne Entsprechung ist der nie endende Aufwand fürs Sichtbarbleiben, von der klassischen Suchmaschinenoptimierung bis zur ständigen Anpassung an die generativen Suchsysteme. Jede dieser Pflichten bindet Mittel, die dann für eigene Unabhängigkeit fehlen.

Reichweite, die man geschenkt bekommt, kann einem jederzeit wieder genommen werden. Verlage sollten sich fragen, wie viel ihres Publikums ihnen wirklich gehört. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wo der Vergleich für die Verlage spricht

Kaufleute in Edos Low City wurden durch eigene Herstellung und Verkauf wohlhabender als manche Fürsten, trotz niedrigerem sozialen Rang

Der Vergleich kennt auch eine günstigere Seite. Neben den Samurai lebten in Edo die Kaufleute der sogenannten Low City, eine Klasse ohne hohen Rang, aber mit echtem Geschäftssinn. Manche von ihnen wurden wohlhabender als kleinere Fürsten, weil sie tatsächlich etwas herstellten und verkauften.

Ein Verlag, der schlank produziert, eigene Recherche betreibt und auf Primärquellen statt auf Abschriften setzt, gleicht diesem Kaufmann. Darin liegt eine reale Stärke, und sie wiegt schwerer als jeder ererbte Status.

Hughes baut in seinen Essay allerdings eine Falle ein, die man leicht überliest. Der reiche Kaufmann war frei vom Status, aber nicht frei von der Stadt. Auch er lebte hinter den Mauern der Low City, schloss nachts seine Gassentore und blieb Untertan des Shoguns, gleichgültig wie viel er verdiente.

Für Verlage bedeutet das: Produktivität allein führt nicht aus dem Gefängnis. Eine perfekt organisierte Redaktion macht aus einem Medium einen wohlhabenden Kaufmann, doch solange die Leser über fremde Plattformen kommen, bleibt dieser Kaufmann ein Untertan in fremder Stadt.

Wie Verlage aus dem Gefängnis kommen

Works in Progress generiert Einnahmen durch Abonnements, Newsletter und Podcast statt durch Such-Traffic und baut damit unabhängig vom Algorithmus

Den Ausweg führt der Essay unfreiwillig selbst vor, nämlich in seiner eigenen Fußzeile. Works in Progress lebt nicht von zugeteiltem Such-Traffic, sondern verkauft ein gedrucktes Magazin im Abonnement und betreibt einen eigenen Newsletter samt Podcast.

Die Publikation baut ihre eigene Stadt, statt in der eines anderen zu wohnen. Darin liegt die Aufgabe für deutsche Verlage. Jeder Abonnent eines eigenen Newsletters und jeder zahlende Leser ist ein Stein in der eigenen Mauer, während jeder weitere Prozentpunkt Abhängigkeit von Plattform-Discovery ein Tor bleibt, das der Hausherr nachts schließen kann, ohne zu fragen.

Die Handlungsempfehlung ist damit unbequem, aber klar. Effizienz in der Produktion ist notwendig und richtig, doch sie ersetzt nicht die Arbeit an der direkten Leserbeziehung. Verlage, die 2026 ihre Souveränität sichern wollen, stecken weniger Kraft in das Erbetteln von Sichtbarkeit und mehr in Kanäle, die ihnen selbst gehören.

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