Google AI Mode war lange ein US-Experiment. Seit Mai 2026 ist Schluss damit. Der neue KI-gestützte Suchmodus rollt auf 180 Länder aus – DACH ist dabei.

Das Wichtigste in Kürze

Google AI Mode ist jetzt in über 180 Ländern und Territorien verfügbar, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Search Live ermöglicht Sprachgespräche in AI Mode – inklusive Kamera-Feed für Echtzeit-Kontext.

AI Overviews erscheinen bereits bei 25 % aller US-Suchanfragen; B2B-Tech-Anfragen liegen laut BrightEdge bei 82 %.

Google verbindet AI Mode künftig mit Gmail und Google Photos für personalisierte Suchergebnisse.

Was AI Mode für DACH-Marketer bedeutet

Google AI Mode synthetisiert Antworten aus mehreren Quellen zu zusammenhängenden Texten statt einzelner Links an

AI Mode ist nicht einfach eine neue Suchoberfläche. Google synthetisiert dabei Antworten aus mehreren Quellen zu einem zusammenhängenden Text. Statt zehn blauen Links sehen Nutzer zwei bis sieben zitierte Domains. Nicht erscheinen bedeutet unsichtbar sein.

Der internationale Rollout kommt mit einer deutlichen Erweiterung: Search Live erlaubt Sprachkonversationen direkt im AI Mode. Nutzer können dabei die Kamera ihres Smartphones freigeben und Echtzeit-Kontext einbeziehen, etwa ein Produkt zeigen und darüber sprechen. Google expandiert das Feature zeitgleich auf über 200 Länder.

Für Websitebetreiber, die bereits im GEO-Umfeld aktiv sind, hat der globale Rollout eine direkte Konsequenz: Die Optimierung für AI Overviews und AI Mode ist ab sofort auch für DACH-Suchvolumen relevant, nicht nur für US-Traffic.

Die nüchterne Zahl hinter dem Hype

AI Overviews erobern Suchergebnisse: B2B-Tech von 36% auf 82%, Bildung von 18% auf 83% in einem Jahr

BrightEdge hat zwischen Februar 2025 und Februar 2026 gemessen, wie stark AI Overviews in verschiedenen Branchen zugenommen haben. B2B-Tech-Anfragen stiegen von 36 % auf 82 % AI-Overview-Abdeckung. Bildungsanfragen kletterten von 18 % auf 83 %. Das sind keine graduellen Änderungen, das ist ein struktureller Bruch.

Für DACH-Unternehmen beginnt jetzt die eigentliche GEO-Uhr zu laufen. Wer in AI Mode nicht vorkommt, verliert Sichtbarkeit, bevor ein Nutzer überhaupt auf einen Link klickt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Gleichzeitig bleibt Google laut aktuellen Daten von Sparktoro nach wie vor die mit Abstand meistgenutzte Suchplattform. KI-Suchanfragen machen weniger als 2 % des gesamten Suchvolumens aus. AI Mode selbst liegt bei unter 0,2 % aller Google-Suchen. Die Relevanz wächst, aber klassisches SEO ist nicht obsolet. Wer die SEO-Grundlagen beherrscht, hat im AI Mode einen klaren Startvorteil.

Personalisierung als nächster Schritt

Google integriert AI Mode in Gmail und Google Photos. Nutzer von AI Pro und AI Ultra erhalten kontextbezogene Suchergebnisse basierend auf persönlichen Daten wie Reisehistorien

Google verbindet AI Mode schrittweise mit dem eigenen Ökosystem. Nutzer der Tarife AI Pro und AI Ultra können Gmail und Google Photos einbinden. Suchanfragen werden damit kontextbezogen: Ein Nutzer, der nach einem Restaurant fragt, bekommt Treffer, die zu seinen vergangenen Reisen passen.

Für Unternehmen entsteht daraus eine neue Variable in der Sichtbarkeitsgleichung. Nicht mehr nur Domain-Autorität und Inhalt entscheiden, ob eine Marke zitiert wird, sondern auch, wie gut sie zum personalisierten Kontext des jeweiligen Nutzers passt.

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