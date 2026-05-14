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14. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Studie: AI Overviews halbieren die Klickrate trotz Platz 1

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
4.5
(54)

Platz 1 bei Google. Trotzdem sinken die Klicks. Wenn AI Overviews die Antwort bereits oben auf Seite 1 liefern, klickt fast die Hälfte der Nutzer nicht mehr weiter. Das belegen jetzt mehrere unabhängige Studien mit Zahlen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Pew Research Center: -46,7 % relative CTR-Reduktion bei Seiten mit AI Overview (8 % vs. 15 % ohne).
  • Ahrefs misst -34,5 % CTR-Rückgang für Position-1-Rankings über 300.000 Keywords.
  • AI Overviews erscheinen bereits bei 25,8 % aller US-Suchanfragen (Stand Januar 2026).
  • E-Commerce-Anfragen sind bisher weitgehend geschützt: nur 4 % AI-Overview-Rate bei Produktsuchen.

Die Klick-Lücke wächst

Auf einem weißen Hintergrund zeigt ein hellblauer Pfeil nach unten und ist mit „-46%“ beschriftet
AI Overviews reduzieren Klicks auf organische Suchergebnisse um die Hälfte: Bei Anfragen mit KI-Zusammenfassung klicken nur 8 % auf organische Links, ohne KI-Zusammenfassung 15 %

Die Pew-Studie ist methodisch besonders belastbar: 68.000 echte Suchanfragen von 900 US-Erwachsenen, gemessen im März 2025. Das Ergebnis ist eindeutig. Auf Seiten mit AI Overview klicken nur 8 % der Nutzer auf ein organisches Ergebnis. Ohne KI-Zusammenfassung sind es 15 %. Fast die Hälfte des Klickpotenzials geht bei AI-Overview-Anfragen verloren.

Ahrefs bestätigt den Trend aus einer anderen Perspektive: 300.000 Keywords, Position-1-Rankings, -34,5 % Klickrate im Vergleich zu vor dem AI-Overview-Rollout. Amsive Digital beobachtet im Durchschnitt über 700.000 Keywords einen Rückgang von 15,49 %.

Die Diskrepanz zwischen den Studien erklärt sich durch den Themen-Mix. Informationale Anfragen lösen AI Overviews in 39,4 % der Fälle aus und haben die stärksten CTR-Einbrüche. Navigationale Anfragen liegen bei 12 % AI-Overview-Rate. Wer versteht, nach welchen Mustern Google AI Overviews auslöst, findet im GEO-Ratgeber eine strukturierte Einordnung.

Nicht alle Branchen sind gleich betroffen

Pfeil trennt Papierrollen: „Suchergebnisse/Platz 1 Klickrate“ und „AI Overview halbiert“
Google AI Overviews bei E-Commerce selten (4%), bei B2B-Technologie häufig (70%). Google schont transaktionale Anfragen, da Nutzer zum Kauf klicken müssen

E-Commerce bleibt bisher ein Ruhepol. Nur 4 % der Produktsuchen lösen AI Overviews aus – Google scheint transaktionale Anfragen bewusst zu schonen, weil die Nutzer für den Kauf ohnehin durchklicken müssen. B2B-Technologie liegt am anderen Extrem: 70 % AI-Overview-Abdeckung laut WebFX-Benchmarks.

Für die klassische SEO-Praxis bedeutet das eine Messverschiebung. Organischer Traffic allein bildet Sichtbarkeit nicht mehr vollständig ab. Markenerwähnungen in KI-Antworten, Zero-Click-Impressionen und AI-Referral-Traffic über GA4-Attribution werden zu Pflichtmetriken.

Was Entscheider jetzt prüfen sollten

Eine orangefarbene, geteilte Computermaus mit einer Schere dazwischen auf weißem Grund
Google AI Overviews reduzieren Klicks bei Keywords. Zero-Click-Rate in Search Console messen und bei B2B sowie Finanzprodukten priorisieren

Analysieren Sie zunächst, welche Ihrer wichtigen Keywords AI Overviews auslösen. Google Search Console zeigt Impressionen und Klicks; die Differenz zur historischen CTR gibt einen ersten Schätzwert für das Zero-Click-Volumen. Für E-Commerce mit primär transaktionalen Keywords besteht kurzfristig weniger Handlungsdruck. Für B2B-Software, Beratungsleistungen und Finanzprodukte ist der Anpassungsbedarf sofortig. Spezialisierte SEO-Tools wie SE Ranking bieten bereits dedizierte AI-Overview-Tracker.

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