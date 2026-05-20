Google Discover liefert deutschen Nachrichtenportalen mittlerweile mehr Klicks als die klassische Google-Suche. Sieben von zehn Besuchern landen über den personalisierten Feed auf der Website. Sobald das Februar-Update auch in Deutschland eintrifft, sortiert sich der Markt neu.

Google Discover gilt in vielen Marketingabteilungen noch immer als Spezialdisziplin für große Verlage. Diese Annahme kostet KMU bares Geld. Wer 2026 organischen Traffic plant und Discover ignoriert, plant am wichtigsten Wachstumskanal vorbei.

Das Wichtigste in Kürze

Deutsche Nachrichtenportale generieren 61 bis 70 Prozent ihres Google-Traffics über Google Discover

Das Februar-2026-Core-Update belohnt lokale Relevanz, echte Expertise und Anti-Clickbait, zunächst in den USA, jetzt auch im DACH-Raum

und Anti-Clickbait, zunächst in den USA, jetzt auch im DACH-Raum Technische Pflichten: max-image-preview:large, Bilder ab 1.200 Pixel Breite, sauberes Open-Graph-Markup, mobile Core Web Vitals

Keyword-Optimierung greift bei Discover nicht, Topic Authority und Bildqualität entscheiden

Dr.-Web-Quiz: Google Discover

Wissenstest Wie gut kennen Sie Google Discover? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Was ist Google Discover? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Google Discover ist ein Push-Kanal: Inhalte werden proaktiv an den Nutzer ausgespielt, ohne dass eine Suchanfrage gestellt wird. Damit unterscheidet sich Discover grundsätzlich von der klassischen Pull-Suche. A Ein personalisierter Push-Feed ohne Suchanfrage B Eine erweiterte Google-Suche mit besseren Filtern C Googles neue KI-Suchmaschine 2 Wie hoch ist der Discover-Anteil am Google-Traffic deutscher Nachrichtenportale? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Laut NewzDash-Analyse (John Shehata, Dezember 2025) generieren deutsche Nachrichtenportale zwischen 61 und 70 Prozent ihres gesamten Google-Traffics über Discover. Die klassische Suche liefert dort nur noch rund ein Viertel der Klicks. A 20 bis 30 Prozent B 61 bis 70 Prozent C 40 bis 55 Prozent 3 Welche Robots-Meta-Tag-Einstellung ist für Google Discover Pflicht? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Ohne max-image-preview:large im Robots-Meta-Tag blendet Google nur Daumennagel-Bilder ein. Discover-Karten leben jedoch von großen, hochauflösenden Bildern und werden ohne diese Einstellung praktisch unsichtbar. A noimageindex B googlebot-news:enable C max-image-preview:large 4 Welche Headline performt in Google Discover am besten? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Discover bestraft Clickbait und belohnt Neugier mit Substanz. Konkrete Zahlen, klare Versprechen und ehrliche Pointen funktionieren — vage Versprechungen und reißerische Schlagzeilen werden algorithmisch abgewertet. A „Studie: AI Overviews halbieren die Klickrate trotz Platz 1″ B „Das schockierende Geheimnis von AI Overviews“ C „10 unfassbare Tricks für mehr Klicks“ 5 Welche Aussage zur Keyword-Optimierung in Discover stimmt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Der Nutzer stellt in Discover keine Suchanfrage, der Algorithmus kann also nicht auf Keyword-Match abstellen. Stattdessen entscheiden thematische Tiefe (Topic Authority), Originalität und Headline-Qualität über die Ausspielung. A Klassisches Keyword-Targeting ist der wichtigste Rankingfaktor B Keyword-Optimierung greift nicht, weil keine Suchanfrage gestellt wird C Long-Tail-Keywords sind in Discover doppelt so wertvoll wie Short-Tail

Was ist Google Discover und wie funktioniert der Feed?

Google Discover zeigt Nutzern kuratierte Artikel, Videos und News ohne Suchanfrage basierend auf deren Web-Aktivitäten, Standortdaten und Klickverhalten

Google Discover ist ein Push-Kanal. Der Nutzer öffnet die Google-App oder einen neuen Tab in Chrome auf dem Smartphone und bekommt einen kuratierten Strom aus Artikeln, Videos und News-Karten serviert, ohne eine Suchanfrage einzutippen. Der Algorithmus stützt sich auf Web- und App-Aktivitäten, Standortdaten, gefolgte Themen und das bisherige Klickverhalten im Feed selbst.

Damit unterscheidet sich Discover fundamental von der klassischen Google-Suche. Die klassische Suche funktioniert als Pull-Kanal: Der Nutzer fragt, Google antwortet. Discover liefert Vorschläge, bevor der Nutzer überhaupt eine Frage formuliert hat.

Der Algorithmus arbeitet weniger wie ein Bibliothekar, der nach Stichwort sortiert, sondern eher wie ein erfahrener Kiosk-Betreiber, der nach drei Monaten weiß, dass Sie morgens Wirtschaft lesen, abends Sport und am Wochenende Reisetipps.

Discover ist mobil-zentriert. Auf dem Desktop existiert der Feed bislang nicht, einen Rollout testet Google jedoch bereits. AI Overviews sind seit kurzem auch in Discover integriert. Damit bekommt der Feed dieselbe KI-Synthese-Schicht wie die klassische Suche, inklusive aller Probleme, die diese Schicht für Publisher mitbringt.

Wie viel Traffic bringt Google Discover wirklich?

Bei deutschen Nachrichtenportalen läutet Discover bereits 70 Prozent aller Google-Klicks ein

Die Zahlen sind drastisch. Laut einer Analyse von NewzDash (Dezember 2025), durchgeführt vom ehemaligen Conde-Nast-SEO-Leiter John Shehata, generieren deutsche Nachrichtenportale zwischen 61 und 70 Prozent ihres gesamten Google-Traffics über Discover. Die klassische Suche liefert bei diesen Publishern nur noch ein Viertel der Klicks. Bei mittelgroßen Publishern mit 100.000 bis 500.000 monatlichen Visits dokumentiert Salzer Digital im Februar 2026 Discover-Anteile zwischen 40 und 55 Prozent.

Für KMU mit zehn statischen Unterseiten gelten diese Werte nicht. Discover bedient sich an Inhalten, die regelmäßig veröffentlicht werden. Unternehmen mit aktivem Magazin oder Blog können den Kanal als ergänzenden Wachstumshebel nutzen, sollten ihn aber nicht als zentrale Trafficquelle planen. Google selbst weist in der Search-Console-Hilfe ausdrücklich darauf hin, dass Discover-Zugriffe „weniger vorhersehbar oder verlässlich“ seien als Suchzugriffe.

Publisher-Typ Discover-Anteil am Google-Traffic Anteil klassische Suche Große deutsche Nachrichtenportale 61–70 % ~25 % Mittelgroße Publisher (100k–500k Visits/Monat) 40–55 % ~40 % KMU mit aktivem Magazin 5–20 % ~70 % KMU mit statischer Website unter 2 % ~95 %



Quellen: NewzDash (Shehata, Dezember 2025), Salzer Digital, Dr.-Web-Beobachtungen aus dem eigenen Kategoriearchiv

Das Februar-Update ist bislang nur in den USA aktiv, der DACH-Rollout wird im Lauf von 2026 erwartet

Am 5. Februar 2026 hat Google das erste Discover-spezifische Core Update ausgerollt. John Mueller kündigte das Update im Google Search Central Blog an, mit einem Rollout-Fenster von zwei Wochen und zunächst ausschließlich englischsprachiger Aktivierung in den USA. Bisherige Core Updates betrafen primär die klassische Suche, Discover-Änderungen liefen als Nebeneffekt mit. Diesmal hat Google den Feed zum eigenständigen Ranking-Ökosystem aufgewertet.

Drei Säulen prägen das Update. Erste Säule: lokale Relevanz. Discover bevorzugt jetzt Inhalte aus dem Land des Nutzers und mit konkretem regionalem Bezug. Ein Beitrag zu SEO-Strategien im Mittelstand Nordrhein-Westfalens hat in Deutschland höhere Chancen als ein globaler Allgemein-Guide zum selben Thema. Zweite Säule: verstärkte E-E-A-T-Bewertung. Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit werden härter gewichtet. Autorenprofile, Quellenangaben und transparente Datierung werden zur Pflicht. Dritte Säule: Visual Quality Score. Google bewertet Bilder als eigenständigen Ranking-Faktor, Stockfoto-Look wird abgestraft.

In Deutschland ist die Verschiebung noch nicht spürbar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht der DACH-Rollout uns im Frühsommer bis Herbst 2026. Die Vorlaufzeit ist eine Gnadenfrist, keine Einladung zum Zuwarten. Wir haben das in der Redaktion zwölf Monate beobachtet und denselben Effekt gesehen: Späte Reaktionen auf US-Update-Wellen kommen selten zurück, sobald die Sichtbarkeit erst einmal abgesackt ist.

Welche technischen Anforderungen muss Ihre Website erfüllen?

1.200 Pixel Bildbreite gelten als Eintrittskarte in den Discover-Feed

Discover prüft technische Mindeststandards, bevor Inhalte überhaupt in die Ranking-Pipeline kommen. Ein übersehenes Detail kostet sofort die Aufnahme in den Auswahlpool, unabhängig von der Content-Qualität.

Die wichtigsten Pflichten:

max-image-preview:large im Robots-Meta-Tag setzen. Ohne diese Einstellung blendet Google nur Daumennagel-Bilder ein, und Discover-Karten leben von großen Bildern

im Robots-Meta-Tag setzen. Ohne diese Einstellung blendet Google nur Daumennagel-Bilder ein, und Discover-Karten leben von großen Bildern Bilder ab 1.200 Pixel Breite mit hoher Auflösung, mindestens 300.000 Pixel gesamt. Vertikale Formate werden für 16:9 zugeschnitten, die wichtigen Bilddetails müssen also im mittleren Bereich liegen

Open-Graph-Tags sauber pflegen, insbesondere og:image , og:title und og:site_name . Discover greift bei der Karten-Darstellung bevorzugt auf das og:title -Feld zurück, der HTML-Title wird teilweise ignoriert

, und . Discover greift bei der Karten-Darstellung bevorzugt auf das -Feld zurück, der HTML-Title wird teilweise ignoriert HTTPS und Mobile-First als Selbstverständlichkeit, weil Discover-Traffic ausschließlich von mobilen Endgeräten kommt

Strukturierte Daten nach Schema.org, idealerweise NewsArticle- oder BlogPosting-Markup mit Autor, Datum und Bild

Die Core Web Vitals sind dabei mehr als ein Nice-to-have. Largest Contentful Paint unter 2,5 Sekunden, Interaction to Next Paint unter 200 Millisekunden, Cumulative Layout Shift unter 0,1. Diese drei Schwellenwerte bilden die mobile Performance-Latte, an der Discover Inhalte misst. Sobald eine Seite ruckelt oder beim Laden die Layout-Karten verschiebt, sinkt die Klickwahrscheinlichkeit im Feed messbar.

Logos als Hauptbild sind verboten. Google blendet stattdessen einen leeren Platzhalter ein, und die Klickrate kollabiert.

Wie schreibt man Inhalte, die Discover ausspielt?

Discover bestraft Clickbait und belohnt Substanz, derselbe Stoff in zwei Verarbeitungen

Klassische Keyword-Optimierung greift nicht. Der Nutzer fragt nichts, also kann der Algorithmus auch nicht auf Keyword-Match abstellen. Stattdessen entscheiden drei Faktoren über die Ausspielung:

thematische Tiefe

Originalität

Headline-Qualität

Topic Authority schlägt Keyword-Density. Google misst, wie umfassend eine Domain ein Themenfeld bespielt und ob Inhalte aufeinander aufbauen. Drei umfassende Artikel zum Thema „WordPress-Sicherheit“ mit interner Verlinkung schlagen zehn dünne Beiträge, die das Stichwort jeweils einmal nennen.

Originalität ist seit dem Februar-Update zum harten Ranking-Faktor geworden. Aggregationen und Lightly-Rewrites verlieren laut der DigitalApplied-Analyse vom April 2026 signifikant an Sichtbarkeit.

Inhalte mit eigener Recherche, exklusiven Zahlen, Expertenkommentaren und Erfahrungsberichten gewinnen. Das deckt sich mit dem, was im GEO-Bereich seit der Princeton-Studie (Aggarwal et al., 2024) bekannt ist: Zitiert wird in der KI-Ära nur Substanz.

Bei Headlines gilt eine paradoxe Regel. Discover bestraft Clickbait, belohnt aber Neugier. Konkrete Zahlen, klare Versprechen und ehrliche Pointen funktionieren. „Studie: AI Overviews halbieren die Klickrate trotz Platz 1″ performt besser als „Das schockierende Geheimnis von AI Overviews“. Der Unterschied liegt in der Substanz: Die erste Headline löst ihr Versprechen ein, die zweite blufft.

Freshness Buckets steuern die initiale Sichtbarkeit. In den ersten sieben Tagen nach Veröffentlichung erhalten Inhalte einen deutlichen Sichtbarkeits-Bonus, danach sinkt die Gewichtung stufenweise. Veröffentlichungszeitpunkt und CTR in den ersten 24 Stunden sind also strategische Hebel.

Was zählt in Google Discover? Sechs Faktoren, die seit dem Februar-2026-Core-Update über die Sichtbarkeit im Push-Kanal entscheiden. Bildqualität Mindestens 1.200 Pixel Breite, kein Stockfoto-Look. Der Visual Quality Score zählt seit Februar als eigenständiger Ranking-Faktor. Visual Quality Score Mobile Performance LCP unter 2,5 s, INP unter 200 ms, CLS unter 0,1. Discover-Traffic kommt ausschließlich von mobilen Endgeräten. Core Web Vitals Topic Authority Thematische Tiefe schlägt Keyword-Density. Drei umfassende Cluster-Artikel mit interner Verlinkung gewinnen gegen zehn dünne Beiträge. Inhaltliche Tiefe E-E-A-T-Signale Sichtbare Autorenprofile, Quellenangaben und transparente Datierung. Anonymer Content verliert seit dem Februar-Update spürbar an Reichweite. Expertise & Vertrauen Lokale Relevanz Inhalte mit konkretem regionalem Bezug werden bevorzugt. Ein Mittelstands-Ratgeber für Nordrhein-Westfalen schlägt den globalen Allgemein-Guide. Geografischer Bezug Frische & Originalität Sieben-Tage-Freshness-Bonus, danach stufenweise Abwertung. Aggregationen verlieren seit dem Update gegen eigenständige Recherche und exklusive Zahlen. Freshness Bucket Die wichtigste Erkenntnis Klassische Keyword-Optimierung greift nicht. Discover ist ein Push-Kanal ohne Suchanfrage. Wer im Februar-2026-Update gewinnen will, kombiniert hochauflösende Bilder, mobile Performance und thematische Tiefe mit sichtbaren E-E-A-T-Signalen.

Discover macht aus dem Mittelstand keinen Springer-Verlag. Aber Discover macht ehrliche Fachinhalte zu Traffic-Hebeln, an die vor drei Jahren niemand geglaubt hätte. Wer die technischen Pflichten erfüllt und konsequent mit eigenem Material arbeitet, gewinnt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

SEO in 2026: How I'd Rank in Google in the AI Era

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Wie messen Sie Ihren Discover-Erfolg?

Der Discover-Performance-Report in der Search Console zeigt rückblickend 16 Monate Klick- und Impressionsdaten

Der Discover-Performance-Report in der Google Search Console ist das einzige offizielle Messinstrument. Voraussetzung: Die Website hat in den letzten 16 Monaten eine Mindestanzahl von Discover-Impressionen erreicht, sonst bleibt der Report unsichtbar.

Drei Metriken stehen zur Verfügung. Impressionen zählen, wie oft eine Discover-Karte einem Nutzer angezeigt wurde, eine Impression pro Sitzung. Klicks zählen die Weiterleitungen zur Website. Die CTR ergibt sich aus dem Verhältnis und liegt im Discover-Feed deutlich höher als in der klassischen Suche, typische Werte zwischen 3 und 8 Prozent.

Vier Schritte für die Baseline-Aufnahme:

In der Search Console den Discover-Report öffnen und den maximalen Zeitraum (16 Monate) selektieren Klicks, Impressionen und CTR pro Seite exportieren und in einer Tabelle ablegen Top-Performer identifizieren, die mehr als 100 Klicks pro Monat über Discover bringen Verlust-Risiko-Seiten markieren, deren Performance über die letzten drei Monate gesunken ist

Diese Baseline wird zum Vergleichsanker. Ohne Baseline lässt sich später nicht entscheiden, ob der Algorithmus oder eigene Content-Schwäche für einen Einbruch verantwortlich war.

Wo liegen die Grenzen und Risiken?

Discover-Traffic wabert wie Wackelpudding, Wellen statt verlässlicher Linie

Discover ist volatil. Klicks kommen in Wellen, ein einziger gut platzierter Artikel bringt 24 bis 48 Stunden Spitzen-Traffic und verschwindet danach. Eine planbare Trafficquelle ist Discover damit nicht. Geschäftsmodelle, die allein auf Discover-Klicks beruhen, bauen auf Sand.

Das zweite Risiko, AI Overviews, drückt die Klickrate stärker als jeder Algorithmuswechsel zuvor. Die KI-Zusammenfassung am Anfang der Suchergebnisse hat die Klickrate auf zitierte Quellen in der klassischen Suche auf rund ein Prozent gedrückt.

In Discover sind AI Overviews mittlerweile ebenfalls integriert, mit denselben Konsequenzen: Sobald die Karte den Artikel-Kern in zwei Sätzen vorwegnimmt, sinkt die Notwendigkeit zu klicken. Die strategische Antwort darauf liegt in einer parallelen GEO-Strategie, die Inhalte so aufbaut, dass die KI sie zitiert und der menschliche Leser trotzdem klickt.

Risiko Nummer drei liegt im Algorithmus selbst. Google verändert die Discover-Logik laufend, ohne Vorankündigung. Eine Domain mit heute solider Discover-Sichtbarkeit kann morgen 80 Prozent ihres Feeds verlieren, ohne dass am Content etwas geändert wurde.

Diese Volatilität ist Teil des Modells. Discover gehört als Verstärker in die Planung, nicht als Fundament.

Und falls das genaue Gegenteil zutrifft? Falls Discover in zwei Jahren von einer agentischen Suche abgelöst wird, in der ein KI-Modell selbstständig im Web sucht und Antworten liefert? Dann bleiben dieselben technischen Pflichten relevant, weil eine agentische KI dieselben Signale auswertet wie heute der Discover-Algorithmus:

saubere Struktur gute Bilder Originalität Klare Autorenangaben

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu Google Discover

Google zeigt AI Overviews seit März 2025 in Deutschland über Suchergebnissen und Discover-Karten an. Dies reduziert Klicks auf Quellen auf etwa ein Prozent

AI Overviews

AI Overviews sind KI-generierte Zusammenfassungen, die Google seit März 2025 auch in Deutschland über den klassischen Suchergebnissen einblendet. Mittlerweile erscheinen AI Overviews ebenfalls in Discover-Karten und drücken die Klickrate auf verlinkte Quellen auf rund ein Prozent.

AMP (Accelerated Mobile Pages)

AMP (Accelerated Mobile Pages) ist ein von Google initiiertes HTML-Framework für besonders schnelle mobile Seiten. Seit 2021 ist AMP keine Voraussetzung mehr für Discover. Klassische, schnell ladende HTML-Seiten mit korrektem Meta-Tag erreichen dasselbe Ergebnis.

Core Web Vitals

Core Web Vitals sind drei von Google definierte Performance-Metriken (LCP, INP, CLS), die die Nutzererfahrung einer Seite messen. Discover bevorzugt Inhalte, deren mobile Werte unter den jeweiligen Schwellen liegen, weil schlechte Performance die Klickwahrscheinlichkeit im Feed senkt.

CTR (Click-Through-Rate)

CTR (Click-Through-Rate) gibt an, welcher Anteil der Discover-Impressionen tatsächlich zu einem Klick auf die Website führt. Im Discover-Feed sind CTRs zwischen 3 und 8 Prozent üblich, deutlich höher als in der klassischen Suche, weil der Feed bereits auf das individuelle Interesse vorsortiert ist.

Discover Feed

Discover Feed bezeichnet den personalisierten Content-Strom, der mobilen Nutzern in der Google-App und auf neuen Chrome-Tabs angezeigt wird. Der Feed enthält Artikel, Videos und News-Karten, die ohne aktive Suchanfrage auf Basis von Web- und App-Aktivitäten ausgewählt werden.

E-E-A-T steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, also Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Seit dem Februar-2026-Core-Update bewertet Discover diese vier Signale härter, sichtbare Autorenprofile mit Qualifikationen werden zur Pflicht.

Freshness Bucket

Freshness Bucket beschreibt die zeitliche Sichtbarkeits-Gewichtung in Discover. In den ersten sieben Tagen nach Veröffentlichung erhalten Inhalte einen deutlichen Bonus, danach sinkt die Gewichtung stufenweise. Veröffentlichungszeitpunkt und CTR in den ersten 24 Stunden sind strategisch wichtig.

max-image-preview:large ist eine Robots-Meta-Tag-Einstellung, die Google erlaubt, große Bildvorschauen in Discover und der klassischen Suche anzuzeigen. Ohne diese Einstellung blendet Google nur kleine Daumennagel-Bilder ein, was Discover-Karten praktisch unsichtbar macht.

NewsArticle-Markup ist eine Schema.org-Auszeichnung für journalistische Inhalte. Die Markierung enthält Autor, Veröffentlichungsdatum, Bild und Publisher-Informationen und hilft Google, Artikel als News-relevant zu klassifizieren. NewsArticle-Markup wirkt sich positiv auf die Discover-Sichtbarkeit aus.

Open Graph (OG-Tags) sind Meta-Tags, die festlegen, wie eine Seite beim Teilen in Social Media oder beim Einblenden in Feeds dargestellt wird. Discover greift bei der Karten-Darstellung bevorzugt auf og:title, og:image und og:site_name zurück, der HTML-Title wird teilweise ignoriert.

Push-System beschreibt die Funktionslogik von Discover. Inhalte werden proaktiv an den Nutzer ausgeliefert, ohne dass der Nutzer eine Suchanfrage stellt. Damit unterscheidet sich Discover grundsätzlich vom Pull-System der klassischen Suchmaschine.

Schema.org ist ein offener Standard für strukturierte Datenauszeichnung, gemeinsam betrieben von Google, Bing, Yahoo und Yandex. Für Discover sind besonders Article-, NewsArticle- und BlogPosting-Schemata relevant, weil sie die Content-Klassifizierung beschleunigen.

Topic Authority

Topic Authority bezeichnet die thematische Tiefe und Vernetzung einer Domain zu einem bestimmten Themenfeld. Discover priorisiert Domains mit ausgeprägter Topic Authority gegenüber generalistischen Quellen, weil das Push-System auf thematische Cluster-Bildung statt auf Einzel-Keywords abstellt.

Visual Quality Score

Visual Quality Score ist ein mit dem Februar-2026-Update eingeführter eigenständiger Ranking-Faktor in Discover. Google bewertet die Qualität der Beitragsbilder anhand von Auflösung, Komposition, Authentizität und Relevanz. Generische Stockfotos werden systematisch abgestraft.

FAQ: Google Discover schlägt die klassische Suche

Google Discover ist ein personalisierter Content-Feed für mobile Nutzer in der Google-App und auf Chrome-Tabs, der proaktiv Inhalte ohne Suchanfrage liefert

Google Discover ist ein personalisierter Content-Feed, der mobilen Nutzern in der Google-App und auf neuen Chrome-Tabs angezeigt wird. Im Gegensatz zur klassischen Suche liefert Discover proaktiv Inhalte, ohne dass der Nutzer eine Suchanfrage stellt. Der Algorithmus analysiert Web- und App-Aktivitäten, Standortdaten, gefolgte Themen und das bisherige Klickverhalten im Feed. Wie unterscheidet sich Google Discover von der klassischen Google-Suche? Die klassische Google-Suche ist ein Pull-Kanal: Der Nutzer stellt eine Anfrage, Google liefert passende Ergebnisse. Google Discover ist ein Push-Kanal: Google liefert Inhalte, bevor eine Anfrage gestellt wird. Keyword-Targeting funktioniert in Discover nicht, stattdessen entscheiden Topic Authority, Originalität, Bildqualität und E-E-A-T-Signale über die Ausspielung. Wie kommt Ihre Website in Google Discover? Voraussetzung sind eine indexierte Website, Einhaltung der Discover-Inhaltsrichtlinien und eine solide technische Basis: max-image-preview:large im Meta-Tag, Bilder ab 1.200 Pixel Breite, sauberes Open-Graph-Markup, HTTPS und Mobile-First-Performance. Zusätzlich braucht Ihre Domain Topic Authority und sichtbare E-E-A-T-Signale wie Autorenprofile, Quellenangaben und transparente Datierung. Welche technischen Voraussetzungen muss Ihre Website für Discover erfüllen? Die Pflichten umfassen das Robots-Meta-Tag max-image-preview:large, hochaufgelöste Bilder mit mindestens 1.200 Pixel Breite, sauber gepflegte Open-Graph-Tags (og:image, og:title, og:site_name), HTTPS-Auslieferung und gute mobile Core Web Vitals. Strukturierte Daten nach Schema.org (NewsArticle oder BlogPosting) beschleunigen die Klassifizierung. Logos als Beitragsbild sind verboten. Warum erscheint Ihre Website nicht in Google Discover? Häufige Ursachen sind fehlende technische Pflichten (max-image-preview-Tag, zu kleine Bilder, fehlerhafte OG-Tags), mangelnde Topic Authority der Domain, dünner oder aggregierter Content, fehlende Autoren- und Quellenangaben sowie unzureichende Mobile-Performance. Auch eine zu kleine Datenbasis verhindert die Anzeige des Discover-Performance-Reports in der Google Search Console. Funktioniert klassische Keyword-Optimierung für Google Discover? Nein. Discover ist ein Push-Kanal ohne Suchanfrage, klassisches Keyword-Targeting greift daher nicht. Stattdessen optimieren Sie auf thematische Cluster, Entitäten, Nutzerinteressen und Bildqualität. Topic Authority, Originalität, sauberes Open-Graph-Markup und mobile Core Web Vitals sind die entscheidenden Hebel.

Quellen

Google | Mit Discover durchstarten (Search Central Documentation) | https://developers.google.com/search/docs/appearance/google-discover?hl=de | besucht am 15.05.2026

Google | Google Discover und Ihre Website (Search Console-Hilfe) | https://support.google.com/webmasters/answer/9046777?hl=de | besucht am 15.05.2026

NewzDash (John Shehata) | Google Discover Traffic Share Analyse | https://newzdash.com | besucht am 15.05.2026

Salzer Digital | Google Discover 2026: Warum Ihre Inhalte nicht ausgespielt werden | https://salzerdigital.de/insights/google-discover-optimierung/ | besucht am 15.05.2026

Search Engine Roundtable (Barry Schwartz) | February 2026 Discover Core Update | https://www.seroundtable.com | besucht am 15.05.2026

DigitalApplied | Google Discover Optimization 2026 | https://www.digitalapplied.com/blog/google-discover-optimization-2026-ai-curated-feeds-guide | besucht am 15.05.2026

Aggarwal, P. et al. | GEO: Generative Engine Optimization (ACM KDD 2024) | https://arxiv.org/abs/2311.09735 | besucht am 15.05.2026