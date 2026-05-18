Google killt GEO und AEO: Der neue AI Optimization Guide räumt auf
18. Mai 2026
Reading Time: 4 minutes

Google killt GEO und AEO: Der neue AI Optimization Guide räumt auf

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
4.4
(11)

Google hat am 15. Mai 2026 einen offiziellen Leitfaden zur Optimierung von Webseiten für generative KI-Suche veröffentlicht. Im Dokument AI Optimization Guide demontiert das Unternehmen die in den letzten zwei Jahren entstandenen Begriffe AEO (Answer Engine Optimization) und GEO (Generative Engine Optimization) und führt alles auf eine einzige Disziplin zurück: gut gemachtes SEO.

Für Marketingverantwortliche in der DACH-Region heißt das, die Tool-Anbieter haben jahrelang einen Markt definiert, den Google jetzt für überflüssig erklärt.

Das Wichtigste in Kürze

  • Google veröffentlicht am 15. Mai 2026 den AI Optimization Guide auf den Search Central-Seiten
  • Im März 2026 zeigten bereits 48 Prozent aller Google-Suchen eine KI-Antwort am oberen Seitenrand
  • Google stuft AEO und GEO als überflüssige Akronyme ein, AI Mode und AI Overviews nutzen denselben Index und dieselben Ranking-Systeme wie die klassische Suche
  • Pseudo-Praktiken wie llms.txt und Content-Chunking werden explizit als nicht hilfreich eingeordnet

Was Google im neuen Leitfaden tatsächlich sagt

Oranger Holzpfeil mit „SEO“-Aufdruck auf weißem Ständer neben durchgestrichenen Buchstabentafeln
Google-Leitfaden empfiehlt vier Maßnahmen für KI-optimierte Webseiten, mit Fokus auf originale Inhalte statt generischer Ratgeber

Der Leitfaden trägt den nüchternen Titel Optimizing your website for generative AI features on Google Search. Inhaltlich legt Google den Schwerpunkt auf vier operative Empfehlungen, die alle bisherigen „AI-Optimization“-Praktiken ersetzen sollen.

Non-Commodity Content: Das Kernprinzip. Google kontrastiert generische Ratgeber vom Schlag „7 Tipps für Erstkäufer“ mit Inhalten aus eigener Erfahrung, originaler Recherche und proprietärer Datenbasis. Die Botschaft an die Branche, die seit 2024 von Generative Engine Optimization spricht: Wer keine eigenen Daten oder echte Expertise hat, wird in KI-Antworten auch mit der besten Optimierung nicht zitiert.

Technische Hygiene: Seiten müssen indexierbar sein, semantisches HTML liefern und für JavaScript-SEO sauber konfiguriert sein. Nichts davon ist neu, alles steht seit Jahren in der Search-Central-Dokumentation. Google nutzt den Anlass, um daran zu erinnern, dass derselbe Crawler die klassische Suche und die KI-Antworten füttert.

Warum AEO und GEO laut Google überflüssig sind

Zwei Metallkarteikästen mit Etiketten (GEO und AEO), ein kleiner Google-Roboter steht auf dem rechten Kasten
Google erklärt solide SEO zur einzigen relevanten Disziplin und lehnt parallele Begriffe wie AEO oder GEO als technisch wertlos ab

Google formuliert es nicht ganz so direkt, aber zwischen den Zeilen liest sich der Leitfaden als Generalabrechnung. „SEO done well“ sei die einzige Disziplin, die zähle. Begriffe wie AEO oder GEO würden parallele Akronyme schaffen, ohne zusätzlichen technischen Wert zu liefern.

Der Befund deckt sich mit Daten, die seit Monaten kursieren: Über 76 Prozent der in AI Overviews zitierten URLs ranken bereits in den klassischen Top 10. Wer im organischen Ranking nicht vorn liegt, wird auch in der KI-Antwort selten zitiert.

Für die DACH-Tool-Anbieter und SEO Agenturen, die GEO als eigenständigen Service vermarktet haben, ist das ein Stoßdämpfer. Die Princeton-Studie aus dem November 2023, in der der Begriff geprägt wurde, beschreibt eine reale Verschiebung im Suchverhalten. Google bestreitet diese Verschiebung nicht. Das Unternehmen weigert sich nur, dafür ein neues Berufsfeld zu etablieren.

Google sagt nicht, dass GEO Unsinn ist. Google sagt, dass GEO einfach guter SEO mit anderen Worten ist. Wer eigene Daten, klare Autorenschaft und sauberes HTML mitbringt, gewinnt in beiden Welten. Wer in den Top 10 nicht auftaucht, wird auch in der KI-Antwort nicht zitiert. Das ist die unbequeme Wahrheit hinter dem Akronym-Streit.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Mittelständler jetzt tun sollten

Orange Glocke auf Holzsockel mit Figur und Schild „KI-AUFRÄUM-GLOCKE“ vor weiß
Unternehmen bauen Wettbewerbsvorteil durch eigene Studien, Benchmarks und Datensätze auf, nicht durch generische Inhalte

Eigenes Datenkapital aufbauen: Wer keine Original-Studien, eigenen Benchmarks oder proprietären Datensätze hat, kann sich diese Lücke nicht mehr durch schlaue Strukturierung wegoptimieren. Eine kleine Branchenumfrage mit 50 Teilnehmern ist wertvoller als zehn generische Ratgeberartikel. Aus der gleichen Logik: Autorenautorität stärken. Klare Bylines, sichtbare Expertise, eigene Profile, externe Erwähnungen.

Sauberes HTML und schnelle Seiten sind weiterhin Pflicht, aber niemand zahlt mehr separat für GEO-Audits, wenn Google selbst sagt, dass SEO und GEO dasselbe sind. Wer mit klassischen SEO-Werkzeugen arbeitet, ist auf dem richtigen Weg. Eine aktuelle Übersicht der wichtigsten Plattformen für den DACH-Markt liefert der SEO-Tools-Vergleich, eine Einführung in die wichtigsten Grundlagen die SEO-Grundlagen-Seite. Für lokal arbeitende Unternehmen lohnt zusätzlich der Blick auf Local SEO 2026.

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