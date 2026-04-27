Warum sind unsere Krankenkassen chronisch pleite?

Wussten Sie, dass der Bund für einen Bürgergeld-Empfänger nur 144 Euro monatlich in die Krankenkasse zahlt, obwohl dessen Versorgung rund 311 Euro kostet? Die Differenz tragen seit 2005 die Beitragszahler. Inzwischen summiert sich die Summe laut IGES-Institut auf rund 500 Milliarden Euro vorenthaltener Mittel. Warum dieses System nicht funktionieren kann, warum 79 Krankenkassen jetzt klagen und was der Vergleich mit Beamtenfamilien enthüllt, zeigt dieser Artikel.

Das Wichtigste in Kürze

Der Bund überweist für jeden Bürgergeld-Empfänger nur 144 Euro monatlich in die GKV, obwohl dessen Versorgung rund 311 Euro kostet

Die jährliche Lücke durch versicherungsfremde Leistungen beträgt schätzungsweise 9,2 bis 12 Milliarden Euro

Seit 2005 hat der Bund der GKV nach IGES-Berechnungen rund 500 Milliarden Euro vorenthalten

Beamtenfamilien werden über die Beihilfe zu 70 Prozent aus dem gemeinsamen Steuertopf abgesichert, GKV-Versicherte tragen diese Kosten selbst

79 Krankenkassen klagen derzeit gegen den Bund

Woher kommt das Loch in der Kasse?

Seit der Agenda 2010 missbraucht der Bund die Gesetzliche Krankenversicherung als Sozialpolitik-Instrument, finanziert durch Versichertenbeiträge statt Steuern

Der Konstruktionsfehler im deutschen Gesundheitssystem ist so alt wie die Agenda 2010. Seit 2005 nutzt der Bund die Gesetzliche Krankenversicherung als etwas, das sie nie sein sollte: als verlängerten Arm der Sozialpolitik, finanziert nicht aus Steuern, sondern aus den Beiträgen der Versicherten.

Das Grundprinzip der GKV ist eigentlich klar. Wer arbeitet, zahlt Beiträge. Wer krank wird, bekommt Leistungen. Wer nicht arbeitet, hat trotzdem Anspruch auf Versorgung. Nur wer dann die Kosten dieser Versorgung trägt, darum streitet Deutschland seit zwei Jahrzehnten. Der Staat sagt: die Gemeinschaft der Beitragszahler. Die Beitragszahler sagen: das ist nicht unser Job.

Und in diesem Streit hat der Staat bisher immer gewonnen.

Wie groß ist der Betrag, den der Staat schuldet?

Gleiche Arbeit, gleiche Familie – aber völlig verschiedene Kosten für die Gesundheitsabsicherung.

Das IGES-Institut hat für 2025 und 2026 nachgerechnet, was sogenannte versicherungsfremde Leistungen die GKV tatsächlich kosten. Leistungen, die nichts mit dem Versicherungsprinzip zu tun haben, sondern die der Bund aus gesellschaftspolitischen Gründen in die GKV hineingelegt hat: die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern, die kostenlose Mitversicherung nicht berufstätiger Ehepartner, die Versorgung von Bürgergeld-Empfängern.

Das Gesamtvolumen dieser Leistungen liegt nach Schätzung des Instituts bei rund 58 bis 64 Milliarden Euro jährlich. Der Bund zahlt davon pauschal 14,5 Milliarden Euro. Die verbleibende Finanzierungslücke von rund 47,5 Milliarden Euro trägt die GKV selbst.

Besonders deutlich wird der Mechanismus am Beispiel der Bürgergeld-Empfänger. Für jeden von ihnen überweist der Bund 144 Euro monatlich in die Kassen. Die tatsächlichen Versorgungskosten liegen bei rund 311 Euro pro Kopf. Die Differenz von 167 Euro pro Person und Monat gleichen die Beitragszahler aus. Rund 5,47 Millionen Menschen bezogen Mitte 2025 Bürgergeld – und allein durch ihre Unterfinanzierung fehlen der GKV jedes Jahr zwischen 9,2 und 12 Milliarden Euro. Pro Jahr. Seit 2005.

Seit damals hat der Bund der Gesetzlichen Krankenversicherung nach IGES-Schätzungen insgesamt rund 500 Milliarden Euro vorenthalten. Eine halbe Billion. Das ist kein Buchungsfehler.

Das Loch in der Kasse: Bürgergeld und die GKV 5,47 Millionen Menschen – und der Staat zahlt nur ein Drittel ihrer Gesundheitskosten. Den Rest tragen die Beitragszahler. 5,47 Mio. Bürgergeld-Empfänger in der GKV

(Jahresdurchschnitt 2025) 144 € Zahlt der Bund pro Person

und Monat (2026) 311 € Kostet die Versorgung

tatsächlich pro Person Pro Kopf und Monat: Was der Staat zahlt – was es kostet 46 % der tatsächlichen Kosten 100 % – davon zahlen Beitragszahler die fehlenden 54 % Tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über steigende Beitragssätze Jährliche Finanzierungslücke (laut IGES-Gutachten 2025/2026) 9,2 Mrd. € fehlen den Kassen jedes Jahr Seit 2005 hat der Bund der GKV nach Schätzungen des IGES-Instituts rund

500 Milliarden Euro an kostendeckenden Beiträgen vorenthalten.

Warum nennen Fachleute das einen Schatten-Haushalt?

Juristen und Ökonomen sprechen von einem Schatten-Haushalt, wenn staatliche Ausgaben systematisch außerhalb des offiziellen Bundeshaushalts abgewickelt werden. Genau das ist mit der GKV passiert. Der Bund hat eine Schuldenbremse. Sozialausgaben stiegen, der politische Wille zur Steuererhöhung fehlte, und die Schuldenbremse sollte trotzdem halten.

Die Lösung war einfach: Die Kosten werden nicht im Bundeshaushalt verbucht, sondern in die GKV verlagert. Die Kassen haben keine Schuldenbremse. Schulden dürfen sie nicht machen. Also müssen sie sich über Beitragssatzerhöhungen finanzieren. Und das tun sie. Immer wieder.

Was zahlen Beamte, was zahlen Sie?

Was der Staat für Beamte übernimmt, zahlen Angestellte aus eigener Tasche.

Hier beginnt der Vergleich, der viele Menschen wütend macht. Nicht weil er polemisch klingt, sondern weil er schlicht stimmt.

Ein Beamter mit 6.000 Euro Brutto und zwei Kindern zahlt monatlich rund 490 Euro für die private Krankenversicherung seiner gesamten Familie. Warum so wenig? Weil der Staat als Dienstherr 70 Prozent jeder Arztrechnung direkt aus dem Steuertopf begleicht, über das Beihilfesystem. Der Beamte sichert nur die verbleibenden 30 Prozent privat ab. Obendrauf bekommt er einen Familienzuschlag von rund 350 bis 500 Euro brutto monatlich, der seine Versicherungskosten fast vollständig kompensiert.

Monatliche Gesundheitskosten: Angestellter vs. Beamter Gleiche Familie, gleiche Aufgabe – völlig verschiedene Rechnung. Grundlage: 6.000 € Brutto, 2 Kinder, Partner nicht berufstätig. Angestellter (GKV) Arbeitnehmer mit Familienmitversicherung Eigener KV + PV Beitrag 607 € Arbeitgeberanteil (erarbeitetes Gehalt 600 € Neue Sonderabgabe für Partner (4,2 %) 244 € Gesamt 1.451 € Beamter (Beihilfe + PKV) Staatliche Fürsorge deckt 70 % der Kosten PKV für sich selbst (50 % Beihilfe) 280 € PKV für Ehefrau (70 % Beihilfe) 110 € PKV für 2 Kinder (80 % Beihilfe) 100 € Familienzuschlag (erstattet vom Staat) – 350 bis 500 € Gesamt (netto) ca. 490 € Monatliche Mehrbelastung der GKV-Familie ~ 961 € Pro Jahr macht das einen Unterschied von bis zu 11.532 Euro – für denselben Zweck: die Gesundheitsversorgung einer vierköpfigen Familie. Hinweis: Der Staat finanziert die Absicherung von Beamtenfamilien aus dem gemeinsamen Steuertopf, zu dem alle Bürger beitragen – auch GKV-Versicherte. Die Absicherung von Angestellten-Familien gilt dagegen als „Privatangelegenheit“ und wird nicht aus Steuermitteln unterstützt.

Ein Angestellter mit demselben Gehalt und derselben Familienkonstellation zahlt rund 607 Euro an eigenen Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung. Hinzu kommt der Arbeitgeberanteil von rund 600 Euro. Das ist Geld, das der Angestellte erarbeitet hat und das direkt in die Sozialkassen fließt. Ein Rechenbeispiel: Wenn die geplante Reform 2026 umgesetzt wird und rund 244 Euro monatlich als Sonderabgabe für den mitversicherten Partner anfallen, läge die Gesamtbelastung für eine solche GKV-Familie bei rund 1.451 Euro monatlich. Beim Beamten wären es netto knapp 490 Euro.

Der Abstand betrüge fast 1.000 Euro im Monat, für denselben Zweck: die Gesundheitsversorgung einer vierköpfigen Familie.

Das entscheidende Prinzip dahinter: Die Absicherung von Familienangehörigen gilt juristisch und politisch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Beim Beamten erkennt der Staat das an und finanziert die Absicherung aus dem gemeinsamen Steuertopf. Beim Angestellten weigert er sich, dieselbe Logik anzuwenden. Die Aufgabe ist identisch. Die Finanzierung ist es nicht.

Und der Vorwurf, Ehefrauen würden nicht arbeiten wollen?

Die neue Abgabe von 4,2 Prozent begründet die Politik unter anderem damit, die beitragsfreie Mitversicherung halte Ehepartner vom Arbeiten ab. Bei Beamtenehepartnern gilt diese Logik offenbar nicht. Ehepartner von Beamten können bis zu einer je nach Bundesland unterschiedlichen Einkommensgrenze verdienen und erhalten trotzdem die volle Beihilfe von 70 Prozent. Die Anreizfrage stellt sich dort niemand.

Was passiert, wenn Sie oder Ihr Kind ernsthaft krank werden?

Wenn das Kind länger krank wird, entscheidet der Arbeitsvertrag der Eltern darüber, wie lange die finanzielle Absicherung reicht.

Nirgends tritt der Unterschied so scharf zutage wie im Krankheitsfall. Ein angestellter GKV-Versicherter, der länger als sechs Wochen ausfällt, erhält Krankengeld. Nach der geplanten Reform 2026 würde der Satz von 70 auf 65 Prozent des Bruttolohns sinken. Bei einem Nettoeinkommen von 4.000 Euro bedeutet das einen Einkommensabfall von über 1.200 Euro monatlich.

Ein Beamter erhält bei Krankheit 100 Prozent seiner Bezüge. Solange, bis er gesund ist oder in den Ruhestand geht.

Noch deutlicher wird der Vergleich beim Kinderkrankengeld. GKV-Versicherte haben Anspruch auf 15 Tage pro Kind und Jahr. Danach ist der Anspruch erschöpft. Wer ein ernsthaft erkranktes Kind hat, für das 15 Tage nicht reichen, wählt zwischen unbezahltem Urlaub, Überstundenabbau oder Kündigung.

Die Krankengeldschere: GKV-Angestellte vs. Beamte Wer krank wird oder ein krankes Kind hat, erlebt denselben Alltag – aber ein völlig anderes System. Bei 4.000 € Nettoeinkommen. Angestellter (GKV)

4.000 € Netto Eigene Krankheit – nach 6 Wochen 65 % Brutto Krankengeld nach Reform 2026 (bisher 70 %). Verlust: über 1.200 € monatlich. Kein Ende absehbar – bis zur Erwerbsminderungsrente. Kindkranktage pro Jahr 15 Tage Kindkrankengeld: 85 % des Nettos. Nach Tag 15 gibt es 0 Euro. Danach: unbezahlter Urlaub, Überstundenabbau oder Kündigung. Kind länger krank (stationär) Nur während Klinikaufenthalt Nur während des stationären Aufenthalts wird Kindkrankengeld verlängert – aber mit dem reduzierten Satz von 85 % des Nettos. Beamter (Beihilfe)

4.000 € Netto Eigene Krankheit – nach 6 Wochen 100 % Bezüge Volle Bezüge für die gesamte Krankheitsdauer – kein Cent Abzug, kein Zeitlimit, bis zur Genesung oder zum Ruhestand. Kindkranktage pro Jahr 13 Tage + Sonderurlaub 13 Tage Kindkrankheit bei 100 % Bezügen. Reichen sie nicht, greift die staatliche Fürsorgepflicht: Sonderurlaub bei voller Besoldung. Kind länger krank (stationär) Volle Besoldung, kein Limit Bei stationärer Mitaufnahme: Sonderurlaub mit 100 % Fortzahlung für die gesamte Dauer des Aufenthalts (SUrlV § 21a). Kindkranktage im Vergleich: bezahlte Absicherung Kindkranktage im Vergleich: bezahlte Absicherung Kindkrankengeld: 85 % des Nettos. Danach kein Anspruch mehr. 13 Tage formal + danach staatliche Fürsorgepflicht greift – bei stationärem Aufenthalt des Kindes volle Besoldung, kein Zeitlimit. Der entscheidende Unterschied Während eine GKV-versicherte Mutter am Krankenbett ihres Kindes ausrechnet, ob die Miete nächsten Monat noch zu zahlen ist, hält der Staat seinen Beamten den Rücken finanziell vollständig frei. Dieselbe Situation, dieselbe Sorge – aber ein System, das nur für eine Gruppe wirklich funktioniert.

Im Beamtensystem greift die staatliche Fürsorgepflicht. Die Sonderurlaubsverordnung sieht bei stationärer Mitaufnahme des Kindes Sonderurlaub bei voller Besoldung vor, für die gesamte Dauer. Wer als Beamter mit einem schwer kranken Kind am Bett sitzt, muss nicht nachrechnen, ob die Miete nächsten Monat noch zu zahlen ist.

Wer als angestellte Mutter in derselben Situation ist, tut das sehr wohl.

Wer klagt jetzt gegen den Bund?

Die Krankenkassen haben eine klare Grenze gezogen. 79 gesetzliche Kassen haben Klage gegen den Bund eingereicht. Ihr Argument ist juristisch präzise: Sie sind eine Versicherung, kein verlängertes Sozialamt. Wer sie für sozialpolitische Aufgaben in Pflicht nimmt, muss die Kosten vollständig tragen.

Der GKV-Spitzenverband hat das im Februar 2026 öffentlich gemacht. Die Kassen verlangen, dass der Staat seine Schulden bezahlt. Nicht als Bitte, sondern als rechtliche Verpflichtung.

Ob sie damit Erfolg haben, ist offen. Die politische Trägheit im deutschen Gesundheitssystem ist bemerkenswert. Aber die Klagen markieren eine neue Qualität: Die Institutionen, die das System bisher schweigend mitgetragen haben, sprechen jetzt laut.

Was wäre, wenn der Staat seine eigene Logik konsequent anwenden würde?

Ein Bundeshaushalt, der die tatsächlichen Kosten der Sozialpolitik nicht abbildet – weil sie seit 2005 in der GKV versteckt werden.

Die Antwort auf diese Frage ist einfacher als die politische Debatte vermuten lässt. Wenn der Bund die versicherungsfremden Leistungen vollständig aus Steuermitteln finanzierte, also Kinder, nicht berufstätige Partner und Bürgergeld-Empfänger so behandelte wie Beamtenfamilien, würden die Beitragssätze sinken.

Keine künstlichen Lücken beim Krankengeld. Keine 15-Tage-Grenze für Eltern mit schwer erkrankten Kindern. Und ein Steuersystem, das transparent ausweist, was Sozialpolitik tatsächlich kostet, anstatt die Rechnung in einer Versicherung zu verstecken, die keine Wahl hat.

Wie der Staat ähnliche Finanzierungsverschiebungen auch im Rentensystem betreibt, lesen Sie im Artikel Die Rente als politisches Konstrukt. Und wer verstehen möchte, wie die Steuerpolitik denselben Mechanismus nutzt, findet im Beitrag Der Steuerartenwahnsinn weitere Parallelen. Einen breiteren Blick auf staatliche Geschäftsmodelle bietet Geschäftsmodelle dekonstruiert: Wenn der Staat Unternehmer spielt.

Quellen

IGES-Institut – Versicherungsfremde Leistungen in der GKV auf dem Prüfstand – https://www.iges.com/publikationen – besucht am 27.04.2026

Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) – § 46 – https://www.gesetze-im-internet.de/bbhv/ – besucht am 27.04.2026

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) – Anlage V – https://www.gesetze-im-internet.de/bbesg/ – besucht am 27.04.2026

GKV-Spitzenverband – Pressemitteilung Februar 2026 – https://www.gkv-spitzenverband.de/presse/pressemitteilungen – besucht am 27.04.2026

SGB V § 45 – Krankengeld bei Erkrankung des Kindes – https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__45.html – besucht am 27.04.2026

Sonderurlaubsverordnung (SUrlV) §§ 21, 21a, 22 – https://www.gesetze-im-internet.de/surlv/ – besucht am 27.04.2026

Statista – Bürgergeld-Empfänger 2025 – https://de.statista.com/statistik/daten/studie/242062/ – besucht am 27.04.2026

Techniker Krankenkasse – Krankenkassenbeiträge und Bürgergeld – https://www.tk.de/presse/themen/finanzen/finanzierung-von-gesundheit/kassenbeitraege-und-buergergeld-2199636 – besucht am 27.04.2026