Tesla nähert sich der EU-Zulassung seines autonomen Fahrsystems FSD Supervised. Die niederländische Verkehrsbehörde RDW führt den Genehmigungsprozess, der zum Türöffner für DACH-Märkte werden kann.

Wann haben Sie zuletzt in München oder Hamburg ein Tesla mit aktiviertem Full Self-Driving im realen Straßenverkehr gesehen? Bislang gar nicht, weil die EU-Zulassung fehlt. Genau das ändert sich gerade. Der Prozess bei der niederländischen Reichsverkehrsbehörde RDW könnte über die EU-Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung den europäischen Markt öffnen.

Das Wichtigste in Kürze

Niederländische RDW prüft Tesla FSD Supervised für die EU-Zulassung

Tesla-Ride-Alongs laufen seit Dezember 2025 in Berlin, München, Hamburg und Frankfurt

FSD V14 basiert auf End-to-End-Netzwerkarchitektur ohne klassische Programmregeln

Tesla lieferte Q1 2026 weltweit 358.023 Fahrzeuge aus

Über 10 Milliarden Kilometer FSD-Erfahrungswerte weltweit gesammelt

Wie funktioniert die EU-Zulassung?

RDW-Genehmigung in den Niederlanden ermöglicht EU-weite Marktöffnung. Tesla führt Demonstrations-Fahrten mit FSD Supervised V14 im DACH-Raum durch

Der RDW-Prozess ist der Schlüssel zur Marktöffnung. Nach einer Genehmigung in den Niederlanden öffnet die EU-Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung den Weg in alle Mitgliedstaaten, ergänzt durch ein Komitee-Votum. Tesla startete die Demonstrations-Fahrten im DACH-Raum bereits im Dezember 2025 und verlängerte sie bis März 2026.

Die technische Basis bildet die Version V14 von FSD Supervised. Im Gegensatz zu früheren Versionen verzichtet das System auf manuell programmierte Verkehrsregeln und arbeitet vollständig mit neuronalen Netzen. Das Ergebnis: weniger Code, mehr Anpassungsfähigkeit an europäische Straßenverhältnisse mit Kreisverkehren, schmaleren Spuren und uneinheitlicher Beschilderung.

Sobald Tesla in den Niederlanden grünes Licht bekommt, gerät der DACH-Markt unter Zugzwang. Deutsche Fuhrparkmanager sollten ihre Beschaffungsstrategie für 2027 jetzt durchrechnen, nicht erst nach der Zulassung. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für deutsche Fuhrparks?

Tesla lieferte Q1 2026 weltweit 358.023 Fahrzeuge, weniger als BYD exportierte. FSD-Genehmigung könnte Verkaufsargument im Geschäftskunden-Segment stärken

Wettbewerbsdruck ist die kurzfristige Konsequenz. Tesla lieferte im ersten Quartal 2026 weltweit 358.023 Fahrzeuge aus, weniger als BYD im selben Zeitraum exportierte. Eine FSD-Genehmigung könnte das Verkaufsargument neu sortieren, gerade im Geschäftskunden-Segment, wo Assistenzsysteme bei der Leasing-Entscheidung mitlaufen.

Die technische Versprechung liegt in der Reduktion der Fahrerbelastung auf Langstrecken. Vielfahrer mit 30.000 Kilometern jährlich im Außendienst gewinnen mit FSD potenziell mehr Konzentrationsreserven für Kundentermine. Die Restwerte könnten sich entsprechend stabilisieren, ähnlich wie Mobilitäts-Faktoren bei den Ladetarifen und der Batterie-Degradation auf Total Cost of Ownership einzahlen.

Im Wettbewerbsumfeld reagieren chinesische Hersteller bereits. BYD wuchs im ersten Quartal 2026 in der EU um 169,7 Prozent und sitzt Tesla im Nacken. Eine Tesla-Genehmigung bei der RDW erhöht den Druck auf BYD, NIO und Xpeng, eigene Fahrerassistenzsysteme schneller in den EU-Markt zu bringen.

Wann ist mit der Marktöffnung zu rechnen?

Zeitplan für Tesla-Robotaxi in DACH offen: Technischer Test der RDW und EU-Komitee-Votum erforderlich

Die Zeitlinie bleibt aus zwei Gründen offen. Zunächst muss die RDW den technischen Test abschließen, der einen vollständigen Verkehrs-Sicherheitsnachweis und ein Datenschutz-Audit umfasst. Parallel hängt die DACH-Marktöffnung vom EU-Komitee-Votum ab, das im typischen Zyklus drei bis sechs Monate nach dem ersten Mitgliedstaat-Beschluss erfolgt. Tesla kommuniziert über die offizielle Robotaxi-Seite regelmäßig Fortschritte.

Als Fuhrparkverantwortlicher mit Blick auf 2027 sollten Sie den FSD-Faktor in die Entscheidungsmatrix aufnehmen. Die aktualisierte E-Auto-Prämie 2026 deckt zwar nicht die Software-Kosten ab, aber sie senkt die Einstiegshürde für die Hardware. Die Kombination aus Förderung und freigeschalteter Assistenz könnte Tesla im DACH-Geschäftskundengeschäft neu positionieren.

Mehr Newshunger?

BYD exportiert 135.098 Fahrzeuge monatlich und überholt Tesla. Im April verkaufte BYD 11.000 mehr E-Autos als Benziner