Mit 4K Video Downloader+ können Sie problemlos von den zahlreichen Internetseiten und Videoportalen Videos oder deren Tonspuren herunterladen und in verschiedene Formate konvertieren. Dabei ist es auch möglich, dass Sie die Tonspur trennen und zum Beispiel als MP3-Datei speichern, auch in verschiedenen Qualitäten. Sinnvoll ist das zum Beispiel bei Songs, Podcasts oder anderen Formaten, bei denen Sie nicht das Video nutzen wollen, sondern die Tonspur ausreicht.

4K Video Downloader+ gehört seit Jahren zu den bekanntesten Downloadern für Videos und Audiodateien aus dem Internet. Mittlerweile lassen sich mit 4K Video Downloader+ nicht nur Videos in Qualitäten von bis zu 4K (3.840 x 2.160 Pixel) herunterladen, sondern auch in 8K (7.680 x 4.320 Pixel). Auch andere Qualitäten sind möglich, zum Beispiel 1080p (1.920 x 1.080 Pixeln) oder 720p (1.280 x 720 Pixel) und darunter.

4K Video Downloader+ ist seit Jahren eine feste Größe unter den Downloadern

Da die Entwickler das Tool in regelmäßigen Abständen aktualisieren, kann 4K Video Downloader+ auf neuen Webseiten genauso Videos herunterladen, wie auf Standard-Webseiten wie YouTube, wenn die Betreiber der Plattform mal wieder Einstellungen oder Funktionen ändern. Das sperrt oft viele Downloader aus, während bei 4K Video Downloader+ immer recht sicher ist, dass eine neue Version mit Änderungen der Videoplattform zurechtkommt oder die Plattform sogar noch besser nutzen kann.

Zu den unterstützen Plattformen gehören bei 4K Video Downloader+ YouTube, Vimeo, TikTok, Facebook, SoundCloud, Twitch und andere Plattformen. Vor dem Download können Sie die Qualität der heruntergeladenen Videos festlegen. Mit 4K Video Downloader+ können Sie Downloads mit sehr hoher Videoqualität durchführen, die Qualität auf Wunsch aber auch reduzieren, um Speicherplatz und Downloadzeit zu sparen. Neben Windows können Sie das Downloadtool auch in macOS (ab Version 10.13) und auf Ubuntu nutzen. Für Android steht ebenfalls eine App zur Verfügung, der Download erfolgt in diesem Fall als APK-Datei. Der Downloader funktioniert auf Android-Geräten genauso wie auf PCs und Macs.

4K Video Downloader+ ist schnell einsatzbereit

Nach der Installation von 4K Video Downloader+ können Sie Videos schnell und unproblematisch herunterladen. Sie müssen nur die URL des Videos in die Zwischenablage kopieren und danach in 4K Video Downloader+ einfügen.

Danach beginnt der Download des Videos, nach den von Ihnen vorgegebenen Einstellungen. Die Grundeinstellungen des Downloaders finden Sie über das Zahnradsymbol oben rechts. Hier können Sie zum Beispiel Anmeldedaten für YouTube hinterlegen, 4K Video Downloader+ mit Windows automatisch starten lassen und festlegen, ob das Tool die gesamte verfügbare Bandbreite für Downloads nutzen darf. Das kann sich natürlich negativ auf andere Geräte und Anwendungen auswirken, die ebenfalls das Internet benötigen. Außerdem können Sie in den Einstellungen festlegen, dass 4K Video Downloader+ seine Internetverbindung über einen Proxy-Server durchführen soll. Das ist in Schulen, Unis und auch Unternehmen oder anderen Netzwerken oft notwendig, um eine Verbindung zum Internet aufzubauen.

Haben Sie das Produkt lizenziert, können Sie eine unbegrenzte Anzahl Videos herunterladen, und zwar bis zu 7 Downloads parallel in der Pro-Version. In den Editionen “Lite” (18 Euro/Jahr) und “Persönlich” (30 Euro für Dauerlizenz) können Sie ebenfalls unbegrenzt herunterladen, und zwar bis zu 3 Videos gleichzeitig. Wie viele Videos das Tool tatsächlich gleichzeitig herunterladen soll, können Sie in den Einstellungen festlegen.

Auf der Webseite des Produktes sind die aktuellen Preise und die Unterschiede in den Editionen zu finden. Haben Sie noch eine gültige Lizenz für den älteren 4K Video Downloader vorliegen, gilt diese auch für die neue Plus-Version des beliebten Download-Tools. Sie können nach der Umstellung der Lizenz auf die neue Version, diese nicht mehr für die ältere Version nutzen.

Videos herunterladen und Qualität anpassen

Wenn Sie einen Link im Fenster des 4K Video Downloader+ eingefügt haben, beginnt das Tool sofort mit dem Download. Vor dem Einfügen sollten Sie aber zu Beginn erst die Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen. Im oberen Bereich des Fensters legen Sie dazu über die Dropown-Menüs zunächst fest, ob Sie das Video komplett (Video) oder nur die Tonspur (Audio) herunterladen möchten.

Danach wählen Sie die Qualität aus, in der Sie das Video downloaden wollen. Standardmäßig verwendet 4K Video Downloader+ immer die maximale Qualität. Beachten Sie aber, dass mehr Qualität auch zu mehr Speicherbedarf führt. So brauchen 4K-Videos im Vergleich zu 1080p sehr viel mehr Speicherplatz und 8K-Videos natürlich noch mehr. Bei 4K-Video mit einer Länge von einer Stunde benötigen Sie Speicherplatz von etwa 45 GB während eine Stunde in der Qualität von 1080p nur 23 GB Speicher belegen.

Abhängig von der ausgewählten Qualität steuern Sie vor dem Download auch das Format. Für Videos stehen zum Beispiel MKV und MP4 und für Audiodateien M4A, MP3 und OGG zur Verfügung. Außerdem können Sie in diesem Bereich noch festlegen, auf welchem Betriebssystem Sie die Datei später abspielen wollen (Windows, macOS, Linux, iOS oder Android). Ebenfalls wichtig ist das Downloadverzeichnis für die Dateien. Dieses legen Sie ebenfalls über die Menüpunkte im oberen Bereich fest. Aktivieren Sie über den Schieberegler oben im Fenster den “intelligenten Modus” von 4k Video Downloader+, merkt sich das Tool die Anpassungen, die Auflösung und die anderen Einstellungen und wendet sie automatisch auf alle zukünftigen Downloads an.

Für jeden Download können Sie über das Menü mit den drei Punkten auf der rechten Seite verschiedene Aufgaben durchführen. Hier ist es möglich die URL im Webbrowser zu öffnen, die Datei zu löschen, den Link zu kopieren oder auch die komplette Liste zu löschen. Bei vielen Downloads ist die integrierte Suchfunktion interessant, mit der Sie oben rechts Ihre Downloads durchsuchen können.

Erweiterte Downloads: Playlists und Kanäle bei YouTube komplett herunterladen

Beim Einfügen von URLs kompletter Playlists oder Kanäle, fragt 4K Video Downloader+, ob er alle Videos der Playlist herunterladen soll. Sie können in diesem Fall die Playlist oder den Kanal abonnieren, sodass 4K Video Downloader+ neue Videos automatisch herunterlädt, oder Sie bei neuen Videos der Playlist oder des Kanals benachrichtigt. In diesem Fall ist es sinnvoll in den Einstellungen festzulegen, dass der Downloader automatisch mit dem Betriebssystem startet. Der Download der einzelnen Videos erfolgt in diesem Fall in der Qualität und mit den Einstellungen, die Sie im oberen Bereich festgelegt haben. Auch hier ist der intelligente Modus verfügbar und sinnvoll.

Sie sehen in der Download-Liste in diesem Fall den Download-Status der Playlist oder des Kanals. Klicken Sie diese an, wechselt 4K Video Downloader+ die Ansicht und zeigt den Download-Status aller Videos der Playlist oder des Kanals an. Wenn der Download abgeschlossen ist, zeigt der Downloader eine Benachrichtigung an. Sie sehen den Status aber auch bei jedem einzelnen Video.

Durch den integrierten Webbrowser müssen Sie nicht mehr das Tool wechseln, sondern rufen direkt in 4K Video Downloader+ die entsprechende Webseite auf, zum Beispiel YouTube und wählen die Videos aus, die Sie herunterladen wollen.

4K Video Downloader kann noch mehr: Untertitel und Kommentare extrahieren

Neben Videos können Sie auch Kommentare und Untertitel zusammen mit YouTube-Videos herunterladen. Diese können Sie im SRT-Format speichern und dabei aus über 50 Sprachen auswählen. Sie können sich dabei auch Untertitel für eine ganze YouTube-Playlist oder sogar einen Kanal herunterladen. Die SRT-Dateien enthalten im Textformat die kompletten Untertitel mit Zeitstempel. Dieses offene Format ermöglicht danach das Bearbeiten der Untertitel, wenn die heruntergeladenen Videos zum Beispiel zu Hause mit angepassten Untertiteln abgespielt werden sollen.