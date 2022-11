Obwohl Internetauftritte für uns heute selbstverständlich sind, tauchen bei der Frage nach Kosten für eine Webpräsenz immer wieder Fragezeichen auf. Dabei lassen sich die Ausgaben in drei Posten kategorisieren: die technische Umsetzung, den Inhalt (Content) der Seite und Kosten für Marketing, SEO und Analyse.

1. Technische Umsetzung

In diesen Bereich fallen alle Kosten, die mit dem notwendigen Webspace, der URL selbst und weiteren technischen Serviceleistungen zusammenhängen. Regelmäßig fallen diese Kosten immer dann an, wenn du eine eigene URL (Web-Adresse) haben möchtest. Kostenlose Websiteanbieter bieten zwar den notwendigen Webspace umsonst an, platzieren jedoch Werbung auf deiner Seite. Außerdem hast du meist nicht die Möglichkeit, eine eigene URL zu erstellen.

Möchtest du eine eigene, unabhängige Website selbst erstellen, schaue bei Hosting-Services nach verfügbaren Adressen. Je nach Verfügbarkeit lassen sich diese URLs bereits für wenige Euros im Monat mieten.

Planung, Planung, Planung

Beim Erstellen einer Onlinepräsenz ist die Planung ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Schritt. Denn eine gründliche Planung erspart am Ende viel Frust, Ärger und Zeit.

Bei der Auswahl eines WordPress-Hosters und dem Festlegen deiner URL-Struktur solltest du bereits eine grobe Vorstellung von deiner zukünftigen Website haben:

Welche Funktionen muss die Seite erfüllen können Welche Datenmengen will ich unterbringen Welche Zielgruppe soll die Seite ansprechen?

Zusammentragen kannst Du deine Anforderungen in einem Lastenheft. Das Lastheft wird vom Auftraggeber erstellt, das Pflichtenheft hingegen durch den Auftragnehmer.

Besonders die Anzahl der Seiten, Anzahl der Produkte, Anzahl von zu erstellenden Texten und Bildmaterial sind preisbestimmende Faktoren.

Ist dieser Schritt gegangen, geht es nun darum, deinen Online-Speicherort mit Inhalten zu füllen.

2. Inhalte

Das Kreieren von Inhalten und die damit verbundenen Kosten hängen insbesondere mit der Art deiner Seite zusammen. Die Bedarfe eines Online-Shops führen zu anderen Kosten als die einer reinen Portfolio-Seite zur Vorstellung eines Services oder eines Unternehmens.

Auch das Betreiben eines Blogs oder das Erstellen regelmäßiger Inhalte musst du bei den Website-Kosten berücksichtigen – wer dauerhaft präsent und bei Google weit oben gelistet werden will, benötigt dauerhaft hochwertigen und vor allem neuen Content.

Das Design

Neben den geschriebenen Inhalten musst du bei deiner Homepage vor allem die grafische Umsetzung beachten. Das Internet ist ein grafisches Medium und ansprechend gestaltete Seiten haben auf Dauer meist höhere Besucherzahlen.

Das Erstellen eines grafischen Konzeptes ist dabei heute recht einfach umzusetzen. Vorbei sind die Zeiten, wo Websites mit komplexen Programmier-Codes aufgebaut werden mussten.

Zur Auswahl stehen beispielsweise der in WordPress nativ angebotene WordPress Block Editor. Dieser funktioniert wie ein Baukastensystem und vereinfacht die Erstellung von Websites ungemein.

Eine Auswahl an passenden WordPress Themes findest Du unter anderem im Verzeichnis für das sogenannte Full Site Editing. Dabei handelt es sich um kostenlose Vorlagen, die bereits mit einer Vielzahl an Funktionen für die einer Website daher kommen.

Die Webdesign Agentur als professioneller Partner

Wer das Erstellen und Gestalten der Seite Profis überlassen möchte, kann sich an eine Webdesign Agentur wenden und die persönlichen Vorstellungen professionell umsetzen lassen. Neben der Gestaltung übernehmen die Agenturen auch die Inhaltspflege und die Wartung der Seiten.

Achtung: Vergleichen lohnt sich! Achte bei der Auswahl einer Webdesign Agentur darauf, dass die Zielgruppe deiner Seite adäquat angesprochen und die Agentur zu dir und deinen Anforderungen passt wird. Entsprechende Vergleichsseiten geben dir hier eine gute Möglichkeit, unterschiedliche Agenturprofile und Preise zu vergleichen: Webdesign Agentur finden.

Blog, Artikel oder Ratgeber?

Stets neue Inhalte und Content zu kreieren ist Pflicht, soll die Seite schnell an Bekanntheit gewinnen. Dafür stehen unterschiedliche Plattformen zur Verfügung: Blogeinträge behandeln spezielle Themen kurz und aktuell, Leitartikel hingegen sollten einen allgemeinen Charakter haben und weniger von Aktualität leben – hier ist der umfangreich aufgearbeitete Inhalt der Star.

Ob die Texte selbst erstellt oder per Content-Broker eingekauft werden: Hier fallen ebenfalls Kosten (oder zumindest Arbeitszeit) an. Je nach Umfang und Qualität der Texte können schnell einige hundert Euro für das Grundgerüst an Artikeln zusammenkommen.

3. SEO, Marketing und Analyse

Webseiten sind nicht nur reine Informationssammlungen, sondern erfüllen häufig einen wirtschaftlichen Zweck. Ob beim monetarisierten Blog Werbeanzeigen und Affiliate Links genutzt oder über den Webshop Artikel verkauft werden sollen: Besucherzahlen und Reichweite sind das A und O beim Betrieb einer Webseite.

SEO

Wer seine Seite einem möglichst breiten Publikum präsentieren möchte, kommt um den Internetriesen Google nicht herum: Die Position, an der eine Seite bei den Suchergebnissen präsentiert wird, ist bares Geld wert – je weiter oben, desto besser!

Dabei ist es keinesfalls vom Zufall abhängig, welche Seite sich den Top-Platz in den Suchergebnissen sichert. Das Zauberwort heißt Suchmaschinenoptimierung und wird häufig mit der englischen Abkürzung SEO (Search-Engine-Optimization) bezeichnet.

Diese Optimierung der Websiten-Inhalte umfasst das Platzieren von bestimmten Schlüsselbegriffen („Keywords“) im Inhalt eines Textes, das Definieren von Überschriften und Teilüberschriften, Lesbarkeits-Analysen und einiges mehr. Was für den Privatnutzer eine umfangreiche Aufgabe mit großem Zeitaufwand bedeutet, lassen Unternehmen in der Regel durch On-page SEO-Profis übernehmen.

Viele dieser Unternehmen lassen sich per spezialisierter Suche bequem finden: Besonders praktisch ist die Suche über den Sortlist Blog, der auch lokale Anbieter schnell und sicher finden lässt – wie etwa On-page SEO Frankfurt.

Monitoring

Sind die notwendigen Inhalte erstellt und für die Anforderungen von Suchmaschinen optimiert, gilt es die Seite und deren Funktionen im Auge zu behalten. Website Monitoring ist mithilfe von speziellen Tools und Programmen komfortabel möglich – natürlich hat aber auch diese Software ihren Preis.

Je nach Anbieter können Leistung des Netzwerkes, die Erreichbarkeit, Antwortzeiten der Server, Sicherheitslücken und mehr automatisiert überprüft werden.

Durch ein kleines Plugin auf der Seite werden die wichtigsten Daten zur „Gesundheit“ deiner Homepage ermittelt und bei Problemen schnellstmöglich an dich bzw. deine beauftrage Website Agentur übermittelt.

Analyse

Zuletzt solltest du beim Betrieb deiner Seite auch die Besucherzahlen und Klicks im Auge behalten. Durch spezialisierte Auswertung kannst du auch die Relevanz deiner Inhalte immer wieder überprüfen und anpassen – durch eine hochwertige Analyse-Software ist diese Auswertung ein weiterer Meilenstein, wenn du eine professionelle Website aufbauen möchtest.

Je nach Dienstleister kannst du kostenlose Pläne nutzen oder Premium-Features durch Bezahlung aktivieren.

Je nach Ziel deiner Seite empfiehlt es sich, zunächst die kostenlosen Varianten zu testen und dann auf einen professionellen Plan umzusteigen.

4. Was kostet eine Website – Fazit

Wie heißt noch die Lieblingsantwort aller Ratgeber? – „Es kommt drauf an.“ Leider ist das auch beim Preis einer neu erstellten Homepage der Fall. Je nach Usecase musst du mit sehr unterschiedlichem Budget an die Erstellung deiner Onlinepräsenz herangehen.

Während einfache Showcase-Seiten schon zum Selbstkostenpreis (also zum Preis deiner eigenen Arbeitszeit + Hosting-Gebühren) möglich sind, können bei hochwertigen Webportalen sogar sechsstellige Beträge pro Monat fällig werden. Eine ungefähre Abschätzung zu den Preisen unterschiedlicher Websiteformate findest du in diesem Blogpost der Kollegen: https://www.sortlist.de/blog/erstellung-einer-website-kosten/

Abschließend zusammengefasst kommen hier die wichtigsten Punkte: