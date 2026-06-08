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Datum zieht es Top KI-Talente in den Fernen Osten

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Talent-Wende: Die KI-Köpfe ziehen nach Osten

Jahrelang sog das Silicon Valley die klügsten KI-Köpfe der Welt an. Jetzt dreht sich die Strömung, Spitzenforscher wechseln zu Tencent, Alibaba und ByteDance. Mit ihnen wandert mehr als nur Fachwissen.

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China wirbt immer mehr KI-Forscher aus den USA ab, zuletzt den früheren OpenAI-Mann Yao Shunyu, der bei Tencent eine AGI-Einheit aufbaut. Auch Alibaba und ByteDance griffen bei Google DeepMind zu. Die Wanderung verrät, wohin die KI-Macht zieht.

Das Wichtigste in Kürze

  • Prominente Wechsel: Ex-OpenAI-Forscher Yao Shunyu führt Tencents KI, ein DeepMind-Mann verstärkt Alibabas Qwen.
  • Treiber: Strengere US-Einwanderung trifft auf üppige Forschungsbudgets in China.
  • Mehr als Köpfe: Die Wechsler bringen das Organisationsmodell westlicher Spitzenlabore mit.
  • Neue Strategie: Statt des größten Modells setzt China auf kleine, günstige Modelle und Super-Apps.

Was China wirklich einkauft

Hufeisenmagnet mit Doktorhüten und Wimpel
Abgeworbene Spitzenforscher bringen implizites Wissen mit: Laborleitung, Skalierung von KI-Modellen und strategische Forschungsfragen statt nur öffentliche Erkenntnisse

Abgeworben werden keine Geheimnisse, sondern Erfahrung. Modelle und Forschungspapiere sind ohnehin öffentlich, der eigentliche Vorsprung steckt im stillen Wissen: Wie führt man ein Frontier-Labor, wie skaliert man bestärkendes Lernen, welche Forschungsfrage lohnt sich. Genau dieses Wissen kauft man, wenn man einen Chefwissenschaftler holt.

Yao Shunyu bringt das OpenAI-Drehbuch mit und will in China eine langfristige AGI-Organisation aufbauen. Sein Plan weicht aber bewusst ab: nicht das größte Modell, sondern viele kleine, hoch optimierte, dazu Super-Apps für hunderte Millionen Nutzer. China spielt damit seine Stärke aus, die schiere Reichweite im Massenmarkt.

Neu ist diese Gegenbewegung nicht. Schon bei Batterien und Elektroautos zogen Spitzenkräfte gen Osten. Befeuert wird sie diesmal von der eigenen Seite: Strengere Visa-Regeln und das raue Klima für ausländische Forscher in den USA schieben Talente geradezu hinaus. Eine Abwehrpolitik gegen China verschenkt so genau die Köpfe, die den Vorsprung sichern sollten.

Modelle kann man kopieren, Forschungskultur nicht. Ein abgeworbener Chefwissenschaftler bringt Jahre an Erfahrung auf einen Schlag mit.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wo Europa in diesem Rennen steht

Zerrissenes Seil, daran ein Etikett mit Aufschrift „EU-Entscheidungsfindung“, auf weißem Grund
Zwischen US-Gehältern und Chinas Mission droht Europa der dritte Platz.

Im Tauziehen zwischen Washington und Peking droht Europa der dritte Platz. Bei Gehältern hält der Kontinent mit dem Valley nicht mit, bei Mission und Marktgröße nicht mit China. Gleichzeitig liegt darin eine Chance, denn viele Forscher sind weder vom US-Politikklima noch von Pekings Auflagen begeistert.

Spielen Sie die europäischen Stärken bewusst aus. Stabile Rahmenbedingungen, akademische Freiheit und planbare Aufenthaltstitel über die Blue Card sind echte Argumente. Bieten Sie Forschern eine klare Mission und langfristige Budgets, sonst entscheidet allein das Gehalt, und das verliert Europa.

Die Talentwanderung ist ein Frühindikator, kein Endstand. Wohin die besten Köpfe gehen, dorthin verschiebt sich in fünf Jahren auch die Technologie. Europa sollte das als Weckruf lesen, nicht als Randnotiz.

Mehr Newshunger?

Kompass aus Metall mit orangefarbenem Pfeil nach Osten, davor ein winziger Trachtenhut
KI beschleunigt Prototypenentwicklung um 400 Prozent. Forscher zweifeln an revolutionärem Lernpotenzial. Metas KI-Modell fertig, API ausstehend
4,2 18 Bewertungen

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Tags: alibaba Google OpenAI
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Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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