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KI macht Prototypen viermal schneller. Und nun?

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
KI macht Prototypen viermal schneller. Und nun?

Beim KI-Prototyping schrumpft die Zeit von der ersten Idee bis zum laufenden Code auf etwa ein Viertel. Ein Softwareentwickler beziffert seinen Tempogewinn durch Coding-Agenten auf rund das Vierfache, gemessen an der Zeit bis zum fertigen Pull Request. Für deutsche Teams ist das vor allem eine Frage an die eigenen Abläufe.

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Das Wichtigste in Kürze

  • Die Zeit von der Idee zum lauffähigen Prototyp sinkt im Praxisbericht auf rund ein Viertel.
  • Statt Zeilen zu tippen, beschreiben Entwickler Grenzen und Schnittstellen, bevor das System überhaupt existiert.
  • Die gewonnene Zeit fließt in mehr Experimente, nicht nur in dieselbe Arbeit bei höherem Tempo.
  • Ohne bewusst gepflegte Handarbeit verliert ein Team über die Zeit technische Tiefe.

Was beschleunigt sich beim Prototyping wirklich?

Papierflieger mit blauem Klebeband und Triebwerksflamme fliegt vor weißem Hintergrund
Coding-Agenten verkürzen die Projektinitialisierung drastisch: Ideen werden in Stunden statt Wochen testbar

Der größte Engpass war früher das Aufsetzen: Projekt anlegen, die langweiligen Teile verdrahten, bis die eigentliche Idee testbar wurde. Genau dieser Vorlauf fällt mit Coding-Agenten fast weg. Aus „Ich frage mich, ob“ wird in Stunden ein „Es läuft“. Sichtbar wird das an einer Reihe neuer Repositorys, von einer selbst entworfenen Systemsprache bis zu einem einbettbaren Block-Editor fürs Web, die tatsächlich laufen statt als bloße READMEs zu verstauben. Die Grundlagen dazu ordnet der LLMs-Ratgeber ein.

Wie verändert das die Rolle der Entwickler?

Roboterhand hält Orange mit kleinem
Entwickler denken abstrakter, wenn sie nicht jede Zeile selbst schreiben. Der Fokus verschiebt sich auf Komponenten, ihre Schnittstellen und Zusammenspiel

Sobald Entwickler nicht mehr jede Zeile selbst schreiben, denken sie zwangsläufig abstrakter. Die Arbeit verschiebt sich hin zu Grenzen, Verträgen zwischen Komponenten und der Frage, wie die Teile zusammenpassen. Spezifikationen entstehen, bevor das System existiert. Diese Verschiebung beschreibt auch Andrej Karpathy, der erfahrene Entwickler zunehmend in der Manager-Rolle sieht. Sauber zu beschreiben, wie Erfolg aussieht, verlangt dieselbe Fähigkeit gegenüber einem Agenten wie gegenüber einem Junior-Kollegen.

Wo lauert der Preis der Geschwindigkeit?

Weißes Sportwagenmodell und oranger Pylon mit Aufschrift
KI-Agenten beschleunigen Entwicklung, erfordern aber manuelle Übung und kritisches Denken zur Qualitätskontrolle

Das Tempo hat eine Kehrseite. Im selben Maß, in dem die Agenten mehr übernehmen, tippt der Entwickler weniger selbst und muss seine handwerkliche Übung bewusst wachhalten. Im Praxisbericht heißt das, Dinge ab und zu komplett von Hand zu bauen und mit dem Debugger zu sitzen, statt jeden Stacktrace in einen Chat zu kippen. Der zweite Engpass sitzt im Kopf. Mehr Agenten erzeugen mehr Code, geprüft und verantwortet wird er weiterhin von Menschen, wie die Debatte um die Orchestrierungssteuer paralleler Agenten zeigt.

Viermal schneller zur lauffähigen Idee ist ein echter Gewinn, solange niemand vergisst, dass die Verantwortung für den Code nicht mitskaliert. Im Mittelstand zählt darum die ehrliche Frage, wie viel Output ein Team am Ende noch gründlich prüfen kann.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was nimmt der Mittelstand daraus mit?

Weiße Kaffeetasse mit grünem Schlüssel, grünem Henkel und Anhänger
Entwickler Daryl Cecile dokumentiert vierfachen Tempogewinn durch KI-Unterstützung, verzeichnet aber tägliche Schwankungen und Zeitverluste durch Agenten-Fehler

Der Praxisbericht stammt vom Entwickler Daryl Cecile, der seinen Tempogewinn über Monate grob mitgeschrieben und in seinen Notizen offen eingeordnet hat. Der Faktor von rund vier schwankt von Tag zu Tag, und manche Stunde geht dafür drauf, einen seltsamen Agenten-Fehler wieder aufzuräumen. Spannender als die Zahl ist die zweite Beobachtung: Aufgaben, die früher unter „nette Idee, keine Zeit“ fielen, passen heute in einen Nachmittag. Für deutsche Teams bringt die Jagd nach dem höchsten Faktor darum wenig. Prüfen Sie zuerst, welche liegengebliebenen Ideen sich mit der gewonnenen Zeit endlich testen lassen, und halten Sie parallel feste Zeitfenster für Handarbeit frei.

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Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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