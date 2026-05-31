Nach dem Google I/O 2026 beschäftigt sich die Design-Community mit einer Frage, die über Oberflächen und Nutzerführung weit hinausgeht: Hat der klassische Nutzer ausgedient? UX-Forscher Adrian Levy formulierte die Antwort in einem viel diskutierten Analyse-Beitrag auf UX Collective mit einem einzigen Satz.

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Das Wichtigste in Kürze:

Google I/O 2026 markiert laut UX-Analyse den Übergang vom „User“ zum „Principal“

Nutzer operieren nicht mehr selbst, sondern autorisieren Agenten zu handeln

Die klassischen UX-Prinzipien (Affordanz, Erlernbarkeit, Navigation) greifen für diese neue Rolle nicht mehr

Für Entscheider entsteht damit eine neue Governance-Frage: Wer verantwortet Agenten-Handlungen?

Was unterscheidet einen Principal von einem Nutzer?

Nutzer bedienen Systeme direkt, während Agenten mit Vollmacht eigenständig handeln und Zwischenentscheidungen treffen, auch ohne menschliche Überwachung

Der Unterschied klingt akademisch, hat aber handfeste Konsequenzen. Ein Nutzer bedient ein System direkt. Ein Principal erteilt einem Agenten eine Vollmacht und tritt zurück. Der Agent führt aus, trifft Zwischenentscheidungen und agiert auch dann weiter, wenn der Mensch gerade nicht am Bildschirm sitzt.

Levy beschreibt in seiner Analyse nach dem Google I/O, dass Googles Architektur-Entscheidungen genau auf dieses Modell ausgelegt sind: Der Mensch ist nicht der Operator. Der Mensch ist der Principal. Der Agent ist der Operator. Das Scheitern passiert nicht mehr, wenn eine Oberfläche verwirrt, sondern wenn ein Agent so handelt, wie der Principal es nicht autorisiert hätte.

Mit Gemini Spark hat Google dieses Modell erstmals auf Konsumentenskala ausgerollt. Der Agent läuft im Hintergrund, auch bei gesperrtem Bildschirm, und erledigt Aufgaben auf Basis von Delegationsregeln. Wie Gemini Spark im Detail funktioniert, beschreibt die Dr.-Web-Analyse.

Warum greift klassisches UX-Design hier nicht mehr?

Klassische UX-Design-Werkzeuge wie Affordanz, Erlernbarkeit und Navigation sind für aktive Nutzer am Bildschirm konzipiert, nicht für Agenten, die im Hintergrund agieren

Die Werkzeuge des klassischen UX-Designs wurden für jemanden entwickelt, der aktiv vor einem Bildschirm sitzt und Entscheidungen trifft. Affordanz beschreibt, wie ein Objekt seine Bedienung nahelegt. Erlernbarkeit misst, wie schnell jemand ein Interface begreift. Navigation führt durch Informationsarchitekturen.

Keines dieser Konzepte passt auf einen Agenten, der im Hintergrund handelt. Levy nennt das treffend: Es gibt bislang keine Disziplin für das Design delegierter Autorität. Genau diese Lücke hat Google mit dem I/O sichtbar gemacht, und zwar im Maßstab von einer Milliarde Nutzer.

Für IT- und Marketing-Verantwortliche bedeutet das, dass zwei Fragen jetzt Priorität bekommen. Zum einen: Wie genau definiert ein Unternehmen die Grenzen der Delegation? Zum anderen: Welche Handlungen soll ein Agent autorisiert tun dürfen, und welche brauchen eine explizite Rückfrage?

Agenten-Governance ist kein IT-Projekt. Die Frage, was ein KI-Agent in meinem Namen darf und was nicht, ist eine Entscheidung der Geschäftsführung, nicht des Entwicklungsteams. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet der Begriffswechsel für DACH-Entscheider?

KI-Agenten in Workflows erfordern klare Governance-Regeln zu Datenzugriff, Handlungsbefugnissen und Haftung

Die Verschiebung vom Nutzer zum Principal hat konkrete organisatorische Konsequenzen. Wer KI-Agenten in Workflows integriert, muss vorab klären, welche Daten der Agent sehen darf, in welchem Rahmen er Dritten gegenüber handeln kann und wer bei Fehlentscheidungen haftet. Das sind keine technischen Fragen, sondern Governance-Fragen.

Parallel dazu ändert sich die Budget-Logik. Agentische Workflows verbrauchen ein Vielfaches an KI-Token gegenüber klassischen Chat-Interaktionen. Wer die Vollmacht erteilt, trägt auch die laufenden Kosten. Warum das gerade für den Mittelstand zur strategischen Frage wird, zeigt die Token-Kosten-Analyse auf Dr. Web.

Den Umbau, den Google mit dem I/O 2026 in der Sucharchitektur vollzogen hat, beschreibt die Agentic-Search-Analyse ausführlich: Agentic Search und die Konsequenzen für klassische SEO.

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