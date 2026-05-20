Gemini Spark: Der KI-Agent, der nie schläft
Hand aufs Herz: Wie viele Ihrer täglichen Aufgaben könnten erledigt sein, während Sie schlafen? Mit Gemini Spark beantwortet Google diese Frage mit einem konkreten Produkt.
Spark ist Googles neuer 24/7-KI-Agent, der auf Cloud-Servern im Hintergrund arbeitet, ohne dass das eigene Gerät geöffnet sein muss. Gmail-Auswertung, wiederkehrende Aufgaben und Drittanbieter-Workflows laufen permanent weiter.
Das Wichtigste in Kürze
- Gemini Spark läuft 24/7 auf dedizierten Google Cloud-Servern, nicht lokal auf dem Gerät
- Tiefe Integration in Gmail, Docs, Slides, Calendar und weitere Workspace-Apps
- MCP-Anbindung an Canva, OpenTable und Instacart startet heute, weitere Partner folgen
- Android Halo zeigt Agenten-Status subtil am oberen Bildschirmrand, kommt später in 2026
- Beta für Google AI Ultra Abonnenten in den USA startet nächste Woche
Spark ist kein Assistent, sondern ein Agent
Der Unterschied zu bisherigen KI-Assistenten liegt in der Eigeninitiative. Spark wartet nicht auf Prompts, sondern führt wiederkehrende Aufgaben auf Basis von Triggern und Lernmustern aus: Kreditkartenabrechnungen auswerten, Schultermine aus E-Mails extrahieren, Workflows in Drittanbieter-Apps starten.
Laut Googles Gemini-App-Blog fragt Spark vor riskanten Aktionen wie Ausgaben oder E-Mail-Versand immer zuerst nach. Das Prinzip: Automation unter menschlicher Kontrolle, nicht statt ihr. Über die neue Android-Halo-Oberfläche sehen Nutzer den Agenten-Status direkt am Bildschirmrand, ohne Apps zu wechseln.
Was Unternehmen jetzt prüfen sollten
Für DACH-Unternehmen stellen sich sofort Compliance-Fragen: Greift Spark auf Firmendaten in Gmail und Drive zu, braucht es eine aktualisierte Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Die MCP-Integration mit Drittanbieter-Tools macht das Thema noch relevanter, sobald Tools wie Salesforce, HubSpot oder SAP in die Verbindungsliste aufgenommen werden.
Den Überblick über Geminis Plattform-Strategie liefert der LLMs-Ratgeber. Wie agentische KI-Systeme die Sichtbarkeit im Web und in Suchmaschinen verändert, erläutert unser GEO-Ratgeber.
Spark startet nächste Woche als Beta für AI Ultra Abonnenten in den USA (100 USD/Monat). Der globale Rollout folgt. Für eine frühzeitige Evaluierung lohnt sich jetzt ein AI Ultra Account, verbunden mit einer internen Klärung der Datenschutz-Leitplanken.
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