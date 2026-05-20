Hand aufs Herz: Wie viele Ihrer täglichen Aufgaben könnten erledigt sein, während Sie schlafen? Mit Gemini Spark beantwortet Google diese Frage mit einem konkreten Produkt.

Spark ist Googles neuer 24/7-KI-Agent, der auf Cloud-Servern im Hintergrund arbeitet, ohne dass das eigene Gerät geöffnet sein muss. Gmail-Auswertung, wiederkehrende Aufgaben und Drittanbieter-Workflows laufen permanent weiter.

Das Wichtigste in Kürze

Gemini Spark läuft 24/7 auf dedizierten Google Cloud-Servern, nicht lokal auf dem Gerät

Tiefe Integration in Gmail, Docs, Slides, Calendar und weitere Workspace-Apps

MCP-Anbindung an Canva, OpenTable und Instacart startet heute, weitere Partner folgen

Android Halo zeigt Agenten-Status subtil am oberen Bildschirmrand, kommt später in 2026

Beta für Google AI Ultra Abonnenten in den USA startet nächste Woche

Spark ist kein Assistent, sondern ein Agent

Spark führt wiederkehrende Aufgaben wie Kreditkartenauswertung oder Terminextrahierung eigeninitiativ aus, ohne auf Prompts zu warten

Der Unterschied zu bisherigen KI-Assistenten liegt in der Eigeninitiative. Spark wartet nicht auf Prompts, sondern führt wiederkehrende Aufgaben auf Basis von Triggern und Lernmustern aus: Kreditkartenabrechnungen auswerten, Schultermine aus E-Mails extrahieren, Workflows in Drittanbieter-Apps starten.

Laut Googles Gemini-App-Blog fragt Spark vor riskanten Aktionen wie Ausgaben oder E-Mail-Versand immer zuerst nach. Das Prinzip: Automation unter menschlicher Kontrolle, nicht statt ihr. Über die neue Android-Halo-Oberfläche sehen Nutzer den Agenten-Status direkt am Bildschirmrand, ohne Apps zu wechseln.

Was Unternehmen jetzt prüfen sollten

Spark greift auf Gmail und Drive zu, weshalb DACH-Unternehmen eine aktualisierte Auftragsverarbeitungsvereinbarung benötigen. MCP-Integration mit Salesforce, HubSpot oder SAP verschärft Compliance-Anforderungen

Für DACH-Unternehmen stellen sich sofort Compliance-Fragen: Greift Spark auf Firmendaten in Gmail und Drive zu, braucht es eine aktualisierte Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Die MCP-Integration mit Drittanbieter-Tools macht das Thema noch relevanter, sobald Tools wie Salesforce, HubSpot oder SAP in die Verbindungsliste aufgenommen werden.

Den Überblick über Geminis Plattform-Strategie liefert der LLMs-Ratgeber. Wie agentische KI-Systeme die Sichtbarkeit im Web und in Suchmaschinen verändert, erläutert unser GEO-Ratgeber.

Spark startet nächste Woche als Beta für AI Ultra Abonnenten in den USA (100 USD/Monat). Der globale Rollout folgt. Für eine frühzeitige Evaluierung lohnt sich jetzt ein AI Ultra Account, verbunden mit einer internen Klärung der Datenschutz-Leitplanken.

Spark ist der erste Google-Produkt-Schritt, der den Begriff Assistent ernsthaft hinter sich lässt. Jetzt beginnt die eigentliche Compliance-Hausaufgabe für Unternehmen.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

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