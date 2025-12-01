Störende Elemente in Photoshop entfernen in 2026

Kennen Sie das? Sie sind dabei, das perfekte Urlaubsfoto zu knipsen und dann läuft Ihnen jemand durchs Bild. Früher hieß das: Entweder Foto nochmal aufnehmen oder stundenlang in Photoshop retuschieren. Mit Photoshop 2026 (ab Version 27) gehört dieser Aufwand der Vergangenheit an. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Auswahl-Pinselwerkzeug störende Elemente in Photoshop entfernen können.

So entfernen wir störende Elemente in Photoshop (Anleitung mit Video)

Störende Elemente entfernen in Photoshop #photoshop

Schritt 1 – Bild öffnen

Öffnen Sie Ihr Foto in Photoshop über Datei > Öffnen.

Schritt 2 – Auswahl-Pinselwerkzeug aktivieren

Wählen Sie das Auswahl-Pinselwerkzeug aus der Werkzeugleiste. Falls das Werkzeug nicht sichtbar ist, halten Sie die Maustaste auf einem der Auswahlwerkzeuge gedrückt, dann klappt ein Menü auf, in dem Sie es finden.

Schritt 3 – Pinselgröße anpassen

Stellen Sie die Pinselgröße in der Optionsleiste so ein, dass Sie das störende Element bequem übermalen können.

Schritt 4 – Störende Elemente markieren

Malen Sie mit dem Auswahl-Pinselwerkzeug über die Personen oder Objekte, die Sie entfernen möchten. Die markierten Bereiche werden farblich hervorgehoben.

Achten Sie darauf, etwas vom Bereich um Ihr Motiv in die Auswahl einzubeziehen. Photoshop benötigt diesen zusätzlichen Raum, um zu verstehen, wie der generierte Inhalt aussehen und mit dem umgebenden Bereich verschmelzen soll.

Schritt 5 – Entfernen-Button klicken

Sobald Sie Ihre Auswahl erstellt haben, erscheint die kontextbezogene Taskleiste unterhalb der Auswahl. Wählen Sie in der kontextbezogenen Taskleiste die Option „Entfernen“, um ausgewählte Objekte schnell aus Ihrem Bild zu entfernen.

Photoshop berechnet jetzt im Hintergrund, wie der Bereich gefüllt werden soll. Das dauert nur wenige Sekunden. Die Entfernen-Schaltfläche auf der kontextbezogenen Taskleiste verwendet ein aktualisiertes generatives KI-Modell, das Objekte entfernt und nahtlose Hintergründe generiert.

Schritt 6 – Bei Bedarf nachbessern

Es kann vorkommen, dass nach dem ersten Durchgang noch eine Person oder ein Bereich übrig bleibt. Kein Problem: Markieren Sie diesen einfach erneut mit dem Auswahl-Pinselwerkzeug und klicken Sie nochmals auf „Entfernen“.

Schritt 7 – Ergebnis speichern

Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, speichern Sie das bearbeitete Bild über Datei > Speichern unter als neue Datei. So bleibt Ihr Original unverändert erhalten.

Noch mehr Tipps für beste Ergebnisse

Großzügig auswählen

Eine zu enge Auswahl direkt an den Objektkanten führt oft zu sichtbaren Artefakten. Beziehen Sie immer einen kleinen Rand mit ein.

Komplexe Szenen aufteilen

Entfernen Sie bei Bildern mit mehreren störenden Elementen diese lieber nacheinander statt alle auf einmal. So erzielt Photoshop präzisere Ergebnisse.

Mehrere Durchgänge einplanen

Bleiben nach dem Entfernen kleine „Reste“ übrig, wiederholen Sie den Vorgang einfach für diese Stellen. Mehrere kleine Durchgänge sind oft besser als ein großer.

Ein schönes Beispiel, warum es sich lohnt, störende Elemente in Photoshop zu entfernen: Die Triberger Wasserfälle im Schwarzwald sehen einfach noch idyllischer aus ohne Touris im Vordergrund 🤓.

Sieben Beispiele, wie einfach es ist, störende Elemente in Photoshop zu entfernen

1. Produktfotos für Online-Shops bereinigen

Das Produkt ist perfekt ausgeleuchtet, aber im Hintergrund liegt noch ein Kabel oder ein Preisschild ist ins Bild gerutscht. Mit der Entfernen-Funktion sind solche Störenfriede in Sekunden beseitigt, ganz ohne aufwändiges Neushooting.

2. Immobilienfotos optimieren

Die Makler:in braucht ansprechende Bilder für das Exposé, aber im Wohnzimmer steht noch der Umzugskarton der Vormieter:innen oder im Garten liegt Kinderspielzeug herum. Schnell entfernt, schon wirkt die Immobilie aufgeräumter und verkaufsfördernder.

3. Event- und Messefotos nachbearbeiten

Das Foto vom Messestand wäre perfekt, wenn da nicht die Besucher:innen mit dem Kaffeebecher durchs Bild gelaufen wären. Oder auf dem Konferenzbild steht jemand ungünstig vor dem Roll-up der Kund:innen. Solche Situationen lassen sich nachträglich elegant korrigieren.

4. Architekturaufnahmen von Störelementen befreien

Strommasten, Verkehrsschilder, Mülleimer oder parkende Autos: Bei Architekturfotos für Broschüren oder Websites stören solche Alltagselemente die Bildwirkung. Die Entfernen-Funktion schafft cleane, professionelle Aufnahmen.

5. Teamfotos korrigieren

Eine Mitarbeiter:in hat das Unternehmen verlassen und soll vom Gruppenbild verschwinden? Oder im Hintergrund des Porträts ist ein unaufgeräumter Schreibtisch zu sehen? Beides lässt sich schnell und unauffällig retuschieren.

6. Social-Media-Content schnell aufbereiten

Für Instagram oder LinkedIn muss es oft schnell gehen. Ein spontanes Foto vom Firmen-Event wäre perfekt für den Post, das Notausgang-Schild im Hintergrund stört jedoch. In wenigen Sekunden ist das Bild fertig retuschiert.

7. Druckvorlagen und Anzeigenmotive finalisieren

Kurz vor Druckschluss fällt auf, dass im Hintergrund des Kampagnenmotivs noch ein Logo eines Wettbewerbers zu sehen ist oder eine Passant:in ungewollt mit aufs Bild geraten ist. Statt Neuaufnahme reicht eine schnelle Retusche.

Fazit

Mit dem Auswahl-Pinselwerkzeug und der Funktion, um störende Elemente zu entfernen in Photoshop 2026 ist das Retuschieren störender Bildelemente so einfach wie nie zuvor. Sie malen über die unerwünschten Objekte und klicken auf „Entfernen“. Fertig!

Die KI-gestützte Technologie sorgt dafür, dass der freigewordene Bereich nahtlos mit dem Hintergrund verschmilzt.

Ob Produktfotos, Immobilienbilder, Event-Dokumentationen oder Social-Media-Content: im Agenturalltag spart diese Funktion wertvolle Zeit und macht aufwändige Neushootings oder stundenlanges manuelles Retuschieren mit Kopierstempel und Reparaturpinsel überflüssig. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Im Gegensatz zum „Generativen Füllen“ verbraucht die Entfernen-Funktion keine Generative Credits.

Probieren Sie es aus. Nach wenigen Versuchen können Sie routiniert störende Elemente aus Ihren Fotos verschwinden lassen.

