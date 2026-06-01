News Menschen & Märkte

Riverty mahnt trotz Widerruf. Das Gericht stoppt es.

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Riverty mahnt trotz Widerruf. Das Gericht stoppt es.

Ein Inkassoschreiben für einen Vertrag, den man längst widerrufen hat: Gegen diese Praxis des Inkassodienstleisters Riverty ist der Verbraucherzentrale Bundesverband vorgegangen. Das Landgericht Bochum gab den Verbraucherschützern recht, das Unternehmen ging in Berufung.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Im konkreten Fall trieb Riverty als Inkassounternehmen eine Forderung aus einem Vertrag mit der 1N Telecom GmbH ein, obwohl der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausgeübt hatte. Die Forderung bestand damit gar nicht mehr. Genau solche Mahnungen für nicht mehr existierende Verträge verunsichern viele Betroffene und führen zu Zahlungen, die niemand schuldet.

Das Wichtigste in Kürze

  • Riverty trieb eine Forderung ein, obwohl der zugrundeliegende Vertrag wirksam widerrufen war.
  • Der Verbraucherzentrale Bundesverband klagte auf Unterlassung, das Landgericht Bochum urteilte am 22. April 2026 zugunsten der Verbraucherschützer.
  • Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor, das Urteil ist nicht rechtskräftig.
  • Riverty hat Berufung eingelegt, das Verfahren läuft am Oberlandesgericht Hamm.

Warum ist der Fall für viele relevant?

Briefumschlag gestempelt mit rotem
Landgericht Bochum: Inkassoschreiben für widerrufene Forderungen sind rechtswidrig

Inkassoschreiben entfalten Druck, weil sie offiziell wirken und mit Konsequenzen drohen. Wenn ein Inkassodienstleister aber eine Forderung beitreibt, die nach einem wirksamen Widerruf gar nicht mehr besteht, fehlt der Mahnung die Grundlage. Das Landgericht Bochum sah darin einen Verstoß. Da ein Eintrag im Verbandsklageregister besteht, ist die Verjährung der Ansprüche betroffener Verbraucher gehemmt, eine gesonderte Anmeldung für den Ausgang ist aber nicht nötig. Wer wissen will, wie man auf unberechtigte Forderungen reagiert, findet Orientierung in unserem Beitrag zu sicherer Kommunikation und Betrugsmaschen.

Ein Widerruf beendet den Vertrag, und damit auch jede Forderung daraus. Wer trotzdem ein Inkassoschreiben verschickt, setzt darauf, dass Menschen aus Angst vor Ärger einfach zahlen. Genau dieser Mechanismus gehört vor Gericht.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was sollten Betroffene tun?

Mahnung von Riverty, darauf grüner Stempel „WIDERRUF BESTÄTIGT“, Richter-Figur und Urkunde daneben
Inkassoschreiben für widerrufene Verträge: Widerspruch einreichen statt zahlen, Widerruf dokumentieren und Verfahrensstand verfolgen

Wer ein Inkassoschreiben für einen widerrufenen Vertrag erhält, sollte den Widerruf belegen können und der Forderung schriftlich widersprechen, statt vorschnell zu zahlen. Solange die Berufung läuft, ist der Fall nicht endgültig entschieden. Den Verfahrensstand samt Urteilsdokument führt der Verbraucherzentrale Bundesverband in seinem Verbandsklagen-Register.

 

Mehr Newshunger?

Papierschriftrolle mit rotem Wachssiegel; Grafik mit grünem Pfeil und Text „RIVERTY MAHNUNG GESTOPPT“
BSI Cybermonitor 2026 zeigt aktuelle Cybersicherheitsrisiken. KMU müssen sichere E-Mail-Systeme implementieren und sich vor KI-gestütztem Phishing schützen
4,6 22 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
News
Datenklau bei Unikliniken: 120.000 Patientendaten betroffen
7 Min.  ·  23. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
660 Artikel veröffentlicht
www.drweb.de
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

EMobG: 19,79 Euro für die Bußgeld-Anfrage? Klage läuft.

EMobG: 19,79 Euro für die Bußgeld-Anfrage? Klage läuft.

Michael Dobler

Wer als Halter eines geleasten oder geteilten Fahrzeugs eine Anfrage der Bußgeldstelle bekommt, soll bei der Firma EMobG Services 19,79 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen. Gegen...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo