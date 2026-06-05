Qwen3.7-Plus liest Bildschirme besser als GPT-5.4

Alibabas Qwen-Team bringt ein Agentenmodell, das Bildschirme zuverlässiger deutet als GPT-5.4. Was der Schritt für den Abstand zwischen chinesischen und westlichen Laboren bedeutet.

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Alibaba verschmilzt Wahrnehmen, Denken und Handeln in einem einzigen Modell. Am 2. Juni 2026 stellte das Tongyi-Qwen-Team von Alibaba Cloud auf X und im offiziellen Blog Qwen3.7-Plus vor, ein multimodales Agentenmodell, das sehen, denken, programmieren und handeln soll.

Das Wichtigste in Kürze

Beim Bildschirmverständnis (ScreenSpot Pro) erreichte das Modell 79 Punkte und übertraf damit GPT-5.4 und Gemini 3.1 Pro.

In einem Dauerlauf arbeitete das System über elf Stunden stabil und entwickelte eigenständig eine Vokabel-Lern-App.

Qwen3.7-Plus ist über Alibaba Clouds Model-Studio-Plattform (Bailian) per API verfügbar; das textbasierte Schwestermodell heißt Qwen3.7-Max.

Der Preis liegt bei 0,40 US-Dollar je Million Eingabe-Token und 1,60 US-Dollar je Million Ausgabe-Token.

Die Verbindung aus Wahrnehmung und Ausführung in einem Modell markiert den eigentlichen Fortschritt. Statt mehrere spezialisierte Werkzeuge zu verketten, deckt eine einzige Schnittstelle den Weg vom Bildschirm zum ausgeführten Befehl ab.

Was das Modell praktisch leistet

Qwen3.7-Plus verbindet visuelle Wahrnehmung mit Ausführung: Liest Bildschirme, bedient Oberflächen, schreibt Code und steuert Apps autonom

Die Stärke liegt im Zusammenspiel von visueller Wahrnehmung und Ausführung. Qwen3.7-Plus liest Bildschirminhalte, bedient grafische Oberflächen, schreibt Code anhand von Bildvorlagen und steuert mobile Apps durchgängig. Fünf Fähigkeiten bilden die Grundlage: tiefes Schlussfolgern, eigenständiges Programmieren, Werkzeugaufrufe, das Prüfen der Ergebnisse und autonome Iteration. Bei einzelnen Benchmarks bewegt sich das Modell auf dem Niveau von Claude Opus 4.6. Wichtig bleibt die Abgrenzung, denn Qwen3.7-Plus versteht Bilder und Videos, erzeugt sie aber nicht.

Was das für deutsche Unternehmen heißt

Alibaba stellt API-Basiertes KI-Modell vor, Aktie steigt um 6,84 Prozent. Konkurrenz MiniMax präsentiert quelloffenes Modell M3 mit Millionen-Token-Kontextfenster

Der API-Ansatz ohne offene Gewichte signalisiert eine klare Strategie. Über verschiedene Agenten-Frameworks hinweg, darunter Claude Code und Qwen Code, soll das Modell stabil laufen. Nach der Ankündigung legte die Alibaba-Aktie im Handel zeitweise um bis zu 6,84 Prozent zu. Einen Tag zuvor hatte MiniMax sein quelloffenes Spitzenmodell M3 mit einem Kontextfenster von einer Million Token vorgestellt, was den Wettbewerb im chinesischen Modellmarkt zusätzlich verschärft. Die offizielle Vorstellung im Qwen-Blog nennt die Leistungswerte im Detail.

Bei multimodalen Agenten haben chinesische Labore aufgeschlossen. Für den deutschen Mittelstand heißt das, bei der Auswahl der Werkzeuge nicht mehr nur nach Westen zu blicken. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Für die Praxis zählt weniger der Spitzenwert im Benchmark als die Anbindung an bestehende Werkzeuge und die Frage der Datenhoheit. Die Einordnung der aktuellen Modellgeneration liefert der Überblick Wer regiert den KI-Chatbot-Markt 2026?.

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