PDF in E-Rechnung umwandeln: Geht das?

Ihre Buchhaltung läuft seit Jahren über PDF-Rechnungen, und jetzt verlangt der Gesetzgeber plötzlich strukturierte elektronische Formate. PDF in E-Rechnung umwandeln? Die naheliegende Idee: das Bestehende einfach konvertieren. Doch zwischen „technisch machbar“ und „betriebswirtschaftlich sinnvoll“ liegen Welten.

Das Wichtigste in Kürze

Seit dem 1. Januar 2025 müssen alle Unternehmen in Deutschland E-Rechnungen empfangen können. Ab 2027 (Umsatz über 800.000 €) bzw. 2028 (alle) gilt auch die Versandpflicht.

PDF-Rechnungen lassen sich per OCR-Software oder KI-gestützte Konverter in XRechnung oder ZUGFeRD umwandeln. Die Fehleranfälligkeit bleibt ein ernstes Problem.

Konvertierungslösungen eignen sich als Übergangsstrategie, ersetzen aber langfristig keine E-Rechnungsfähige Buchhaltungssoftware.

Der XML-Datensatz ist der rechtlich bindende Teil einer E-Rechnung. Stimmt dieser nicht mit dem PDF überein, zählt ausschließlich die XML-Datei.

Vom PDF zur E-Rechnung: Die Konvertierung wirkt wie ein Zaubertrick, doch hinter den Kulissen steckt fehleranfällige OCR-Technik statt Magie.

Warum reicht Ihre PDF-Rechnung nicht mehr aus?

Die juristische Realität seit Januar 2025

Lange galt die PDF-Rechnung per E-Mail als moderner Standard. Damit ist Schluss. Das Wachstumschancengesetz hat die Spielregeln grundlegend verändert: Eine E-Rechnung im Sinne des Gesetzes ist ein strukturierter elektronischer Datensatz, der maschinell verarbeitbar ist und der europäischen Norm EN 16931 entspricht. Eine einfache PDF-Datei erfüllt diese Anforderung nicht.

Seit Januar 2025 gilt die PDF-Rechnung im B2B-Bereich nicht mehr als elektronische Rechnung im Sinne des Gesetzes.

Seit dem 1. Januar 2025 müssen alle inländischen Unternehmen E-Rechnungen empfangen und verarbeiten können. Die Zustimmung des Empfängers spielt dabei keine Rolle mehr. Für den Versand gelten Übergangsfristen: Bis Ende 2026 dürfen Sie noch Papier- und PDF-Rechnungen verschicken, wenn Ihr Geschäftspartner zustimmt. Ab dem 1. Januar 2027 müssen Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz über 800.000 € E-Rechnungen versenden. Ab 2028 gilt die Pflicht für alle.

Wer diese Fristen ignoriert, riskiert mehr als ein Bußgeld. Eine nicht ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung berechtigt den Empfänger nicht zum Vorsteuerabzug. Das macht Ihre Rechnungen für Geschäftskunden wirtschaftlich wertlos.

XRechnung vs. ZUGFeRD: Zwei Wege, ein Standard

In Deutschland haben sich zwei E-Rechnungsformate etabliert. Die XRechnung ist ein reines XML-Format ohne visuelle Komponente. Menschen können sie nicht lesen, Maschinen verarbeiten sie fehlerfrei. Ursprünglich für Rechnungen an öffentliche Auftraggeber entwickelt, eignet sich das Format zunehmend auch für den B2B-Bereich.

Das ZUGFeRD-Format verfolgt einen hybriden Ansatz. Sie erhalten ein visuell lesbares PDF-Dokument, in dem eine XML-Datei mit strukturierten Rechnungsdaten eingebettet ist. Beide Welten in einer Datei. Für viele Unternehmen ist ZUGFeRD der pragmatischere Einstieg, weil die Rechnung weiterhin „normal“ aussieht.

Beide Formate erfüllen die EU-Norm EN 16931. Beide sind gesetzeskonform. Welches Sie wählen, hängt von Ihren Geschäftspartnern und Ihrer Buchhaltungssoftware ab.

ZUGFeRD oder XRechnung – Was ist die bessere E-Rechnung?

Wie funktioniert die Konvertierung von PDF zu E-Rechnung?

Der technische Prozess in vier Schritten

Die Idee klingt verlockend: Sie laden Ihre gewohnte PDF-Rechnung in eine Software hoch und erhalten eine konforme E-Rechnung zurück. Technisch läuft dieser Prozess in vier Schritten ab.

Zunächst analysiert die Software Ihre PDF-Datei. Bei textbasierten PDFs extrahiert sie die Zeichenketten direkt. Bei gescannten Dokumenten kommt OCR-Technologie (Optical Character Recognition) zum Einsatz, die Bildinhalte in maschinenlesbaren Text umwandelt.

Konvertierungsprozess Von der PDF zur E-Rechnung Was bei der Konvertierung passiert und wo die Fehlerquellen lauern 01 PDF-Upload & Analyse OCR oder KI extrahiert Textinhalte aus dem PDF-Dokument Risiko: Layouterkennung bei Grafiken und Tabellen 02 Daten-Mapping Erkannte Daten werden Pflichtfeldern der E-Rechnung zugeordnet Risiko: Falsche Feldzuordnung bei ungewöhnlichen Layouts 03 Validierung Prüfung gegen die EU-Norm EN 16931 auf Vollständigkeit Risiko: Fehlende Pflichtangaben wie Leitweg-ID oder USt-IdNr. 04 Export als E-Rechnung Ausgabe als XRechnung (XML) oder ZUGFeRD (PDF + XML) Risiko: XML-Daten weichen vom sichtbaren PDF ab PDF-Rechnung vs. E-Rechnung Eigenschaft PDF E-Rechnung Maschinenlesbar Vorsteuerabzug gesichert Gesetzeskonform ab 2028 Automatisch verarbeitbar Menschlich lesbar ZUGFeRD XML schlägt PDF Bei ZUGFeRD-Rechnungen hat die eingebettete XML-Datei rechtliche Priorität. Weicht der sichtbare PDF-Teil vom XML-Datensatz ab, zählt ausschließlich die XML-Datei für die Steuerprüfung. Die bessere Strategie Erstellen Sie E-Rechnungen direkt in Ihrer Buchhaltungssoftware. Die Daten fließen strukturiert ins XML, ohne den fehleranfälligen Umweg über OCR und Konvertierung.

Anschließend erfolgt das sogenannte Daten-Mapping. Die erkannten Informationen werden den Pflichtfeldern einer E-Rechnung zugeordnet: Rechnungsnummer, Datum, Empfängerdaten, Positionen, Steuerbeträge, Bankverbindung. Die Software muss erkennen, was eine Rechnungsnummer ist und was eine Telefonnummer.

Vom Papier zum Datensatz: Konverter-Software extrahiert Rechnungsdaten per KI und erzeugt strukturierte XML-Dateien.

Im dritten Schritt validiert die Software den erzeugten Datensatz gegen die EN-16931-Norm. Fehlen Pflichtangaben oder stimmen Berechnungen nicht, gibt das System eine Warnung aus.

Zuletzt erstellt die Software die fertige E-Rechnung: entweder als XRechnung (reine XML-Datei) oder als ZUGFeRD-PDF mit eingebetteten XML-Daten.

Wo KI den Unterschied macht

Moderne Konvertierungslösungen setzen auf Künstliche Intelligenz statt auf starre Regelwerke. Die KI lernt aus Tausenden verarbeiteten Rechnungen, erkennt unterschiedliche Layouts und ordnet Datenfelder zunehmend zuverlässig zu. PDF-Anbieter nutzen diese Technologie, um den Prozess zu beschleunigen. Über deren Portal können Sie PDF zu E-Rechnung konvertieren und erhalten nach wenigen Sekunden eine validierte E-Rechnung im gewünschten Format.

Der Vorteil gegenüber reiner OCR: KI-Systeme verbessern sich mit jedem Durchlauf. Die Erkennungsrate liegt bei guten Systemen über 95 Prozent. Trotzdem bleibt ein Restrisiko, das Sie bei jeder konvertierten Rechnung im Blick behalten sollten.

Welche Fehlerquellen lauern bei der Konvertierung?

Die Tücken der Texterkennung

Konvertierung klingt nach einem sauberen, automatisierten Prozess. In der Praxis sieht das anders aus. Die Qualität des Ergebnisses hängt massiv von der Qualität des Ausgangsdokuments ab.

Unterschiedliche Schriftarten, mehrspaltige Tabellen, Grafiken im Rechnungslayout oder handschriftliche Ergänzungen bringen OCR-Systeme an ihre Grenzen. Typische Fehler: Die Software verwechselt eine 1 mit einem l, liest aus „1.347,50 €“ den Betrag „1347,50 €“ ohne Tausenderpunkt, oder ordnet die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dem falschen Feld zu.

Wenn PDF und XML nicht übereinstimmen, entscheidet der unsichtbare Datensatz. Das kann teuer werden.

Besonders kritisch wird es bei den Pflichtangaben nach § 14 UStG. Fehlt die korrekte Steuernummer, stimmt der Leistungszeitraum nicht oder weicht der Rechnungsbetrag um einen Cent ab, gefährden Sie den Vorsteuerabzug Ihres Kunden. Und der wird sich bedanken.

Das XML-Primat: Warum der unsichtbare Teil entscheidet

Das Bundesfinanzministerium hat im Oktober 2025 unmissverständlich klargestellt: Bei hybriden Formaten wie ZUGFeRD hat die maschinenlesbare XML-Datei rechtliche Priorität vor dem sichtbaren PDF-Bild. Weichen die Daten voneinander ab, ist ausschließlich die XML-Datei für die Steuerprüfung bindend.

In der Praxis bedeutet das: Auch wenn Ihre konvertierte ZUGFeRD-Rechnung optisch perfekt aussieht, kann der eingebettete XML-Teil fehlerhafte Daten enthalten. Der Betriebsprüfer schaut nicht auf das PDF. Der Betriebsprüfer liest die XML-Struktur. Wenn dort steht, dass die Rechnung 1.237 € beträgt, während das PDF 1.347 € zeigt, gilt 1.237 €.

Prüfen Sie deshalb jede konvertierte Rechnung nicht nur visuell, sondern validieren Sie den XML-Datensatz separat. Kostenlose Prüftools wie der ELSTER-Viewer der Finanzverwaltung helfen dabei.

„Die E-Rechnung ist kein PDF-Upgrade. Wer seine Rechnungsprozesse nur oberflächlich digitalisiert, tauscht Papierprobleme gegen XML-Probleme. Richtig gemacht, spart die Umstellung aber echtes Geld.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was kostet die Umstellung und wie lange dauert sie?

Versand: Konvertieren oder gleich richtig machen?

Die Kosten hängen davon ab, welchen Weg Sie wählen. Wer seine bestehenden PDF-Rechnungen per Konverter-Software umwandelt, zahlt in der Regel einen monatlichen Grundbetrag plus eine Gebühr pro Rechnung. Ein KI-gestützter Dienst wie eBill Service erledigt die Konvertierung in wenigen Sekunden. Der Einstieg liegt bei den meisten Anbietern im niedrigen zweistelligen Eurobereich pro Monat.

Langfristig ist die Konvertierung allerdings ein Umweg. Statt eine Rechnung als PDF zu erzeugen und anschließend in ein E-Rechnungsformat zu pressen, erstellen Sie die E-Rechnung besser direkt in Ihrer Buchhaltungssoftware. Die Daten fließen strukturiert ins XML, ohne den fehleranfälligen Umweg über OCR-Erkennung und Mapping. Der Vorsteuerabzug Ihres Kunden ist gesichert, Ihre Compliance steht auf solidem Grund.

Wenn Ihre aktuelle Software keine E-Rechnungen unterstützt, lohnt sich ein Blick auf den Buchhaltungssoftware-Vergleich. Die Kosten für einen Softwarewechsel amortisieren sich in der Regel innerhalb weniger Monate durch geringeren manuellen Aufwand und schnellere Zahlungseingänge.

Empfang: Die oft vergessene Seite der Pflicht

Viele Unternehmen konzentrieren sich auf den Versand und übersehen dabei, dass die Empfangspflicht bereits seit dem 1. Januar 2025 gilt. Jedes inländische Unternehmen muss eingehende E-Rechnungen annehmen, korrekt darstellen und revisionssicher archivieren können. Die Zustimmung des Empfängers ist nicht erforderlich. Schickt Ihnen ein Geschäftspartner eine XRechnung, müssen Sie damit umgehen können.

Technisch reicht dafür im ersten Schritt eine E-Mail-Adresse und ein E-Rechnungs-Viewer. Kostenlose Viewer zeigen den Inhalt einer XRechnung in lesbarer Form an. Für die GoBD-konforme Archivierung brauchen Sie allerdings mehr: Die XML-Datei muss zehn Jahre lang unverändert und jederzeit abrufbar gespeichert bleiben. Ein einfacher Ordner auf der Festplatte erfüllt diese Anforderung nicht.

Prüfen Sie deshalb, ob Ihre bestehende Software eingehende E-Rechnungen importieren und archivieren kann. Viele Buchhaltungslösungen haben diese Funktion mittlerweile integriert. Fehlt sie, benötigen Sie eine separate Archivierungslösung. Die Kosten dafür sollten Sie bei der Gesamtkalkulation berücksichtigen.

E-Rechnung kostenlos erstellen in 3 Minuten (ZUGFeRD & XRechnung)

Welche Strategie passt zu Ihrem Unternehmen?

Drei Wege zur E-Rechnungsfähigkeit. Welcher zu Ihrem Unternehmen passt, hängt von Rechnungsvolumen und Softwarelandschaft ab.

Szenario 1: Der Gelegenheitsrechnungssteller

Sie schreiben weniger als 20 Rechnungen im Monat, nutzen Word oder Excel als Vorlage und versenden PDFs per E-Mail. Für Sie ist ein Konverter-Dienst die pragmatische Lösung. Laden Sie Ihre PDFs hoch, lassen Sie die KI arbeiten, prüfen Sie das Ergebnis und versenden Sie die fertige E-Rechnung. Kosten: überschaubar. Aufwand: minimal.

Bedenken Sie aber: Diese Methode skaliert schlecht. Wenn Ihr Unternehmen wächst und Sie plötzlich 100 Rechnungen pro Monat verschicken, wird die manuelle Kontrolle jeder einzelnen konvertierten Rechnung zum Zeitfresser.

Szenario 2: Der Softwarewechsler

Ihre Buchhaltungssoftware ist in die Jahre gekommen und beherrscht weder XRechnung noch ZUGFeRD. Hier lohnt sich der Schnitt. Investieren Sie in eine moderne Lösung mit nativer E-Rechnungsfunktion. Die digitale Buchhaltung bietet Ihnen nicht nur gesetzeskonforme Rechnungen, sondern auch automatischen Bankabgleich, KI-gestützte Belegerfassung und DATEV-Schnittstellen für Ihren Steuerberater.

Szenario 3: Der Hybridstratege

Sie betreiben ein ERP-System, das den Großteil Ihrer Rechnungen bereits korrekt erzeugt. Allerdings gibt es Sonderfälle: Gutschriften aus alten Systemen, Rechnungen von Subunternehmern oder Fremdbelege, die Sie weiterverarbeiten müssen. Hier kombinieren Sie native E-Rechnungserstellung mit einem Konverter für die Ausnahmefälle.

Was bringt die Zukunft: ViDA und das elektronische Meldesystem?

Der EU-Masterplan

Die deutsche E-Rechnungspflicht ist kein Sonderweg. Hinter den nationalen Regelungen steht die EU-Initiative „VAT in the Digital Age“ (ViDA), die im März 2025 verabschiedet wurde. Ziel: ein einheitliches, grenzüberschreitendes Meldesystem für Umsatzsteuerdaten.

Ab dem 1. Juli 2030 sollen innergemeinschaftliche B2B-Umsätze über eine zentrale digitale Plattform gemeldet werden. Die E-Rechnung bildet dafür die Datengrundlage. Das BMF schätzt, dass dieses System die jährliche Mehrwertsteuerlücke von rund 23 Milliarden € in Deutschland deutlich reduzieren wird.

Für Sie als Unternehmer bedeutet das: Die Investition in E-Rechnungsfähigkeit ist keine kurzfristige Compliance-Übung. Sie bauen heute die Infrastruktur auf, die in vier Jahren ohnehin Pflicht wird.

VAT in the digital Age – Das müssen Sie über VIDA wissen

Welche rechtlichen Fallstricke sollten Sie kennen?

Archivierung: Zehn Jahre, digital, revisionssicher

Eine E-Rechnung auszudrucken und abzuheften reicht nicht. Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern) verlangen eine digitale und revisionssichere Archivierung im Originalformat. Das bedeutet: Die XML-Datei muss zehn Jahre lang unverändert abrufbar sein. Ein Ausdruck oder eine Konvertierung in ein anderes Format genügt den Anforderungen nicht.

Achten Sie darauf, dass Ihre Software oder Ihr Konverter-Dienst eine GoBD-konforme Archivierung bietet. Fehlt diese Funktion, brauchen Sie eine zusätzliche Archivierungslösung. Die Kosten dafür sollten Sie bei der Gesamtkalkulation berücksichtigen.

Kleinunternehmer: Nicht verschont, nur aufgeschoben

Auch als Kleinunternehmer nach § 19 UStG müssen Sie seit Januar 2025 E-Rechnungen empfangen und verarbeiten können. Von der Versandpflicht sind Sie zwar befreit. Wenn Ihnen aber ein Geschäftspartner eine XRechnung schickt, müssen Sie diese korrekt verarbeiten und archivieren. Einen Viewer brauchen Sie also mindestens.

Für die richtige Rechnung gelten weiterhin alle Pflichtangaben nach § 14 UStG. Daran ändert auch die E-Rechnungspflicht nichts.

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zur E-Rechnung

B2B

B2B (Business-to-Business) bezeichnet Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen. Die E-Rechnungspflicht gilt ausschließlich für inländische B2B-Umsätze, nicht für Rechnungen an Privatpersonen (B2C).

BMF-Schreiben sind offizielle Verlautbarungen des Bundesfinanzministeriums zur Auslegung steuerrechtlicher Vorschriften. Das BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2024 regelt die praktische Umsetzung der E-Rechnungspflicht im Detail.

CEN

CEN (Comité Européen de Normalisation) ist das Europäische Komitee für Normung. Diese Institution hat den Standard EN 16931 entwickelt, der die technischen Anforderungen an E-Rechnungsformate in der EU definiert.

EDI

EDI (Electronic Data Interchange) bezeichnet den elektronischen Datenaustausch zwischen Unternehmen über standardisierte Formate. Bestehende EDI-Verfahren bleiben bis Ende 2027 als Alternative zur E-Rechnung zulässig.

EN 16931

EN 16931 ist die europäische Norm für die elektronische Rechnungsstellung. Beide in Deutschland verbreiteten E-Rechnungsformate (XRechnung und ZUGFeRD) müssen dieser Norm entsprechen, um gesetzeskonform zu sein.

GoBD

GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern) definieren die Anforderungen an die digitale Buchführung. Für E-Rechnungen schreiben sie eine revisionssichere Archivierung im Originalformat über zehn Jahre vor.

Leitweg-ID ist eine Kennung zur eindeutigen Adressierung von Rechnungsempfängern im öffentlichen Sektor. Für B2B-Rechnungen zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen ist die Angabe optional.

OCR

OCR (Optical Character Recognition) ist eine Technologie zur automatischen Texterkennung in Bilddateien und gescannten Dokumenten. Bei der Konvertierung von PDF-Rechnungen extrahiert OCR die Rechnungsdaten aus dem visuellen Layout.

Peppol

Peppol (Pan-European Public Procurement Online) ist ein internationales Netzwerk für den sicheren Austausch elektronischer Geschäftsdokumente. Unternehmen können E-Rechnungen über zertifizierte Peppol-Zugangspunkte senden und empfangen.

PDF/A-3 ist eine ISO-genormte Variante des PDF-Formats, die speziell für die Langzeitarchivierung entwickelt wurde. ZUGFeRD-Rechnungen verwenden PDF/A-3 als Container, in den die XML-Daten eingebettet werden.

Validierung

Validierung bezeichnet die automatisierte Prüfung einer E-Rechnung gegen die technischen Vorgaben der EN 16931. Eine validierte E-Rechnung enthält alle Pflichtfelder in der korrekten Struktur und Syntax.

ViDA

ViDA (VAT in the Digital Age) ist eine EU-Initiative zur Digitalisierung des Mehrwertsteuersystems. Ab 2030 sollen innergemeinschaftliche Umsätze über ein zentrales elektronisches Meldesystem erfasst werden.

Vorsteuerabzug

Vorsteuerabzug ist das Recht eines Unternehmens, die in Eingangsrechnungen enthaltene Umsatzsteuer von der eigenen Steuerschuld abzuziehen. Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße Rechnung, ab 2028 zwingend als E-Rechnung.

Wachstumschancengesetz

Wachstumschancengesetz ist das im März 2024 verabschiedete Bundesgesetz, das die E-Rechnungspflicht für den B2B-Bereich in Deutschland eingeführt hat. Die Regelungen traten stufenweise ab dem 1. Januar 2025 in Kraft.

XML

XML (Extensible Markup Language) ist die Auszeichnungssprache, in der E-Rechnungsdaten strukturiert gespeichert werden. Der XML-Datensatz bildet den rechtlich verbindlichen Kern jeder E-Rechnung.

FAQ

Häufige Fragen zur Umwandlung von PDF-Rechnungen in das E-Rechnungsformat XRechnung oder ZUGFeRD.

Kann ich meine bestehenden PDF-Rechnungen einfach in E-Rechnungen umwandeln? Ja, mit spezialisierten Konverter-Tools lässt sich eine PDF-Rechnung in das XRechnung- oder ZUGFeRD-Format umwandeln. Die Software extrahiert dabei die Rechnungsdaten per OCR oder KI und überführt sie in einen strukturierten XML-Datensatz. Allerdings sollten Sie das Ergebnis immer manuell prüfen, da die automatische Erkennung fehleranfällig ist. Was passiert, wenn meine E-Rechnung fehlerhaft ist? Eine fehlerhafte E-Rechnung kann den Vorsteuerabzug Ihres Geschäftskunden gefährden. Das Finanzamt erkennt den Abzug nur an, wenn die Rechnung alle Pflichtangaben nach § 14 UStG enthält und im korrekten Format vorliegt. Fehlerhafte Rechnungen müssen Sie stornieren und neu ausstellen. Bei einer Betriebsprüfung kann das rückwirkend zu Steuernachzahlungen führen. Welches Format soll ich wählen: XRechnung oder ZUGFeRD? Für Rechnungen an öffentliche Auftraggeber benötigen Sie in der Regel XRechnung. Für den B2B-Bereich eignet sich ZUGFeRD häufig besser, weil Ihre Geschäftspartner die Rechnung weiterhin als lesbares PDF öffnen können. Fragen Sie im Zweifel Ihre wichtigsten Kunden, welches Format deren Buchhaltungssystem bevorzugt. Muss ich als Kleinunternehmer auch E-Rechnungen versenden? Nein, Kleinunternehmer nach § 19 UStG sind von der Versandpflicht befreit. Sie müssen aber seit dem 1. Januar 2025 in der Lage sein, eingehende E-Rechnungen zu empfangen, zu lesen und revisionssicher zu archivieren. Dafür genügt im einfachsten Fall eine E-Mail-Adresse und ein kostenloser E-Rechnungs-Viewer. Reicht ein kostenloser Online-Konverter für die Umwandlung? Für gelegentliche Einzelrechnungen kann ein kostenloser Konverter ausreichen. Achten Sie aber darauf, dass das Tool eine Validierung gegen die EN-16931-Norm bietet und GoBD-konform archiviert. Für regelmäßige Nutzung empfiehlt sich ein professioneller Dienst mit Validierungsfunktion, automatischer Archivierung und Supportleistungen. Wie lange darf ich noch PDF-Rechnungen verschicken? Bis Ende 2026 dürfen Sie PDF-Rechnungen versenden, wenn Ihr Empfänger zustimmt. Ab dem 1. Januar 2027 müssen Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz über 800.000 € strukturierte E-Rechnungen ausstellen. Ab dem 1. Januar 2028 gilt die Pflicht für alle Unternehmen im B2B-Bereich, ohne Ausnahme.

