Meta verspricht Wasser-Positivität bis 2030 – während der Verbrauch explodiert

Der Konzern präsentiert ambitionierte Nachhaltigkeitsziele für seine Rechenzentren. Gleichzeitig zeigen aktuelle Berichte: Die neuen KI-Fabriken schlucken mehr Wasser als je zuvor. Ein Blick hinter die grüne Fassade.

Kennen Sie das? Ein Unternehmen verkündet ehrgeizige Umweltziele – und baut gleichzeitig die größte Infrastruktur seiner Geschichte. Meta liefert gerade ein Paradebeispiel für diese kommunikative Gratwanderung.

Die offizielle Botschaft

In einer aktuellen Mitteilung skizziert Meta seinen Dreisäulen-Ansatz für verantwortungsvollen Wasserverbrauch: Effizienz maximieren, Restaurierungsprojekte fördern, transparent berichten. Das Ziel klingt beeindruckend – bis 2030 will der Konzern „water positive“ werden, also mehr Wasser wiederherstellen als verbrauchen. Seit 2017 habe man über 40 Wasserprojekte in neun Einzugsgebieten unterstützt, die 2024 mehr als sechs Milliarden Liter Wasser zurückgeführt hätten.

Rachel Zoch, Metas Sustainability Communications Manager, betont die technologische Seite: „Unsere typischen Rechenzentren nutzen geschlossene Kühlsysteme mit Trockenkühlung, die praktisch kein Betriebswasser für die Kühlung benötigen.“

„Unsere typischen Rechenzentren nutzen geschlossene Kühlsysteme mit Trockenkühlung, die praktisch kein Betriebswasser für die Kühlung benötigen.“ Rachel Zoch, Metas Sustainability Communications Manager

Die andere Seite der Medaille

Soweit die Pressemitteilung. Die Realität sieht komplexer aus. Metas neues KI-Rechenzentrum in Louisiana – das größte des Konzerns weltweit – darf laut Genehmigungsunterlagen bis zu 87 Millionen Liter Wasser täglich verbrauchen. Das entspricht dem Tagesverbrauch von 17.000 Einwohnern. Pro Jahr sind bis zu 32 Milliarden Liter genehmigt – dreimal mehr als bei Metas bisher wasserintensivster Anlage.

Meta relativiert: Tatsächlich werde man nur zwei bis 2,3 Milliarden Liter jährlich benötigen, da in kühleren Monaten keine Wasserkühlung nötig sei. Unabhängige Wasserforscher mahnen dennoch zur Vorsicht. Christopher Dalbom, Direktor des Tulane Institute on Water Resources Law and Policy, kritisiert die fehlende Kontrolle: „Es gibt keinen Anreiz für Meta, weniger Wasser zu nutzen, weil sie nicht dafür bezahlen müssen und es weder reguliert noch gemeldet wird.“

Wenn das Brunnenwasser versiegt

Die lokalen Auswirkungen sind bereits spürbar. In Newton County, Georgia, berichtet ein Ehepaar von massiven Wasserproblemen, seit Meta 2018 begann, weniger als 400 Meter von ihrem Haus entfernt ein Rechenzentrum zu bauen. Ihr Brunnenwasser habe sich in schlammigen Schmutz verwandelt, zwei Badezimmerarmaturen funktionierten nicht mehr. Die Reparaturkosten belaufen sich bisher auf rund 4.700 Euro – ein neuer Brunnen würde über 23.000 Euro kosten.

Meta bestreitet einen Zusammenhang. Eine interne Studie habe ergeben, dass die Anlage „unwahrscheinlich“ für die Grundwasserprobleme verantwortlich sei. Der lokale Wasserbehörden-Chef Mike Hopkins sieht das anders: „Die Rechenzentren verstehen nicht, dass sie den Wohlstand der Gemeinde aufbrauchen. Wir haben einfach nicht das Wasser.“

„Die Rechenzentren verstehen nicht, dass sie den Wohlstand der Gemeinde aufbrauchen. Wir haben einfach nicht das Wasser.“ Der lokale Wasserbehörden-Chef Mike Hopkins

Das große Ganze

Die Dimension wird im globalen Kontext deutlich. Eine aktuelle Studie im Fachjournal Patterns schätzt den Wasser-Fußabdruck aller KI-Systeme für 2025 auf 312 bis 765 Milliarden Liter – das entspricht etwa dem weltweiten Jahresverbrauch an Flaschenwasser. Die Forscher bemängeln die mangelnde Transparenz: Kein Unternehmen veröffentliche KI-spezifische Umweltdaten, obwohl Google, Meta und Microsoft allesamt deutlich steigende Stromverbräuche melden und dies auf KI zurückführen.

Lesehunger?

Restaurierung versus Realverbrauch

Metas Wasserprojekte sind durchaus real. Die Partnerschaft mit den Colorado River Indian Tribes spart durch Umstellung von Flut- auf Tröpfchenbewässerung geschätzte 246 Millionen Liter jährlich. In Texas werden 800 Hektar Langblatt-Kiefernwald restauriert, der als natürlicher Wasserfilter fungiert. In New Mexico unterstützt Meta Fließgewässer-Projekte am Rio Grande.

Die Frage bleibt: Können diese Projekte mit dem exponentiellen Wachstum Schritt halten? Meta investiert 2025 zwischen 60 und 65 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur. Die neuen Anlagen werden Energie im Umfang von vier bis fünf Millionen amerikanischen Haushalten verbrauchen. Jedes Megawatt Rechenleistung braucht Kühlung – und Kühlung braucht Wasser oder Strom, oft beides.

Fazit

Metas Nachhaltigkeitskommunikation ist professionell und die Projekte sind substanziell. Doch die Lücke zwischen grüner Rhetorik und industriellem Wachstum wird größer, nicht kleiner. Für Unternehmen, die selbst vor ähnlichen Zielkonflikten stehen, liefert der Fall eine Lektion: Transparenz bedeutet mehr als ausgewählte Erfolgszahlen zu präsentieren – sie erfordert auch, unbequeme Fragen zu beantworten.

Mehr zu Greenwashing