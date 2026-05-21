Mark Zuckerberg hat in 22 Jahren mehr Geld verbrannt als jede andere Tech-Firma der Geschichte. Und trotzdem ist sein Konzern mehr wert denn je. Die Mathematik dahinter klingt zunächst absurd.

Wer das Meta-Geschäftsmodell verstehen will, muss zwei Bilanzen gleichzeitig im Kopf halten. In der einen läuft die größte Werbe-Maschine der Wirtschaftsgeschichte und produziert jedes Quartal 23 Milliarden Euro Gewinn. In der anderen verbrennt ein parallel laufendes Hardware- und KI-Experiment vier Milliarden pro Quartal. Beide gehören demselben Konzern. Beide sind Teil derselben Wette.

Das Wichtigste in Kürze

Meta erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 rund 48,4 Mrd. € Umsatz, ein Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal

Umsatz, ein Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal Reality Labs hat seit Ende 2020 kumulierte Verluste von rund 71,8 Mrd. € angehäuft, allein im ersten Quartal 2026 wieder 3,46 Mrd. €

angehäuft, allein im ersten Quartal 2026 wieder 3,46 Mrd. € Die Capex-Guidance für 2026 wurde auf 107,5 bis 124,7 Mrd. € angehoben, fast doppelt so viel wie 2025

angehoben, fast doppelt so viel wie 2025 Ray-Ban Meta verkaufte 2025 über 7 Millionen Brillen, das ist eine Verdreifachung gegenüber 2024 und die einzige Hardware-Wette, die aufgeht

? Wissenstest Wie gut kennen Sie Metas Konzernlogik? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Wie viel Geld hat Metas Sparte Reality Labs seit Ende 2020 insgesamt verbrannt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Reality Labs hat seit Ende 2020 kumulierte operative Verluste von rund 71,8 Mrd. € (83,5 Mrd. US-Dollar) angehäuft. Das ist mehr als der gesamte Börsenwert von BMW, Lufthansa und der Deutschen Bank zusammen. A Rund 12 Mrd. € B Rund 35 Mrd. € C Rund 71,8 Mrd. € 2 Wieviel zahlte Facebook 2012 für die Instagram-Übernahme? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Zuckerberg legte nach einem einzigen Wochenende eine Milliarde US-Dollar auf den Tisch, rund 860 Mio. €. Heute wird Instagram mit rund 172 Mrd. € bewertet und liefert über 60 Mrd. € Umsatz pro Jahr. Das ist Faktor 200 auf das ursprüngliche Investment. A Rund 860 Mio. € (1 Mrd. US-Dollar) B Rund 5 Mrd. € C Rund 19 Mrd. € 3 Wie viele Ray-Ban Meta Brillen verkaufte EssilorLuxottica im Jahr 2025? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Über 7 Mio. Ray-Ban Meta Smart Glasses wurden 2025 verkauft, eine Verdreifachung gegenüber 2024. Zum Vergleich: Apple Vision Pro verkaufte sich schätzungsweise nur in der Größenordnung von wenigen Hunderttausend Einheiten. A Etwa 1,2 Mio. Brillen B Über 7 Mio. Brillen C Etwa 25 Mio. Brillen 4 Wer wurde im Juli 2025 zum ersten Chief AI Officer von Meta ernannt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Alexandr Wang, 28 Jahre alt, Gründer und Ex-CEO von Scale AI, leitet seit Juli 2025 die Meta Superintelligence Labs. Meta zahlte 12,3 Mrd. € für 49 Prozent an Scale AI, vor allem um Wang als Talent zu gewinnen. Mark Chen und Mira Murati hatten zuvor abgelehnt. A Mark Chen (von OpenAI abgeworben) B Alexandr Wang (Gründer von Scale AI) C Mira Murati (Ex-CTO OpenAI) 5 Wieviel will Meta 2026 in KI-Infrastruktur investieren (Capex-Guidance)? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Meta hat seine Capex-Guidance für 2026 auf 107,5 bis 124,7 Mrd. € angehoben (125 bis 145 Mrd. US-Dollar), fast eine Verdopplung gegenüber 2025. Pro Tag investiert Meta damit zwischen 295 und 342 Mio. € in Rechenzentren, Nvidia-GPUs und eigene Chip-Entwicklung (MTIA). A Etwa 25 bis 35 Mrd. € B Etwa 60 bis 75 Mrd. € C Etwa 107,5 bis 124,7 Mrd. €

Wie wurde aus einem Harvard-Wohnheim ein 1,3-Billionen-Konzern?

Mark Zuckerberg startet am 4. Februar 2004 TheFacebook.com aus dem Harvard-Wohnheim. Innerhalb von 24 Stunden registrieren sich 1.200 Studenten

Am 4. Februar 2004 schaltete ein 19-jähriger Informatikstudent im Wohnheim Kirkland House der Harvard University eine Website online. Der Name: TheFacebook.com. Die Idee dahinter war banal. Eine digitale Version der gedruckten Studierendenverzeichnisse, die an US-Eliteuniversitäten als „Face Books“ zirkulierten. Innerhalb von 24 Stunden meldeten sich 1.200 Harvard-Studenten an. Nach einem Monat war die Hälfte des Campus dabei.

Mark Zuckerberg hatte einen Mitgründer namens Eduardo Saverin, der das Startkapital von 1.000 US-Dollar einlegte. Drei weitere Studenten kamen in den Folgemonaten dazu: Dustin Moskovitz, Andrew McCollum und Chris Hughes.

Die Geschichte des Konzerns ist auf der einen Seite eine Lehrbuch-Story aus dem Silicon Valley. Auf der anderen ein Lehrstück über brutale Mitgründer-Politik. Saverin wurde später auf dramatische Weise herausverwässert, ein Streit, der erst Jahre später vor Gericht beigelegt wurde.

20 Jahre Facebook: Von Fake News, Datenschutz und Meinungsmacht | ZDFinfo Doku

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Das eigentliche Startsignal kam 2005. Peter Thiel investierte 500.000 US-Dollar als Business Angel und kaufte 10,2 Prozent der Anteile. Im selben Jahr verlegte Zuckerberg das Unternehmen nach Palo Alto und strich „The“ aus dem Namen.

Aus TheFacebook wurde Facebook. Im September 2006 öffnete Zuckerberg die Plattform für jeden über 13 Jahre, vorher war sie auf Universitäten beschränkt. Diese eine Entscheidung machte den Konzern groß. Bis Ende 2008 zählte Facebook 100 Millionen Nutzer, im Juli 2010 waren es 500 Millionen.

Der Börsengang folgte am 18. Mai 2012 zum Ausgabepreis von 38 US-Dollar je Aktie. Die Marktkapitalisierung lag bei 104 Mrd. US-Dollar. Heute, exakt 14 Jahre später, notiert die Aktie bei rund 614 US-Dollar und die Marktkapitalisierung beträgt 1,56 Bio. US-Dollar, eine Steigerung von 1.807 Prozent seit dem Börsengang. In Euro umgerechnet ergibt das rund 1,34 Bio. €. Damit liegt Meta auf Platz 10 der wertvollsten Unternehmen der Welt.

War es so?

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Wer waren die Konkurrenten, von denen heute niemand mehr spricht?

Drei Plattformen, ein Sieger. Wer im Jahr 2010 sozial vernetzt war, kannte mindestens zwei der hier abgebildeten Namen. Heute kennt sie kaum noch jemand.

Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk. Sechserlei dominierte Mitte der 2000er-Jahre die Szene und keiner überlebte.

Da war MySpace, gegründet 2003 in Los Angeles. Im Sommer 2006 war MySpace die meistbesuchte Website der USA, schlug Yahoo, AOL und Google in den monatlichen Page-Views. Rupert Murdochs News Corporation kaufte den Dienst 2005 für 580 Mio. US-Dollar und verlor in den Folgejahren weit über eine Milliarde an Wert.

Verkauft wurde der Rest 2011 an Justin Timberlake und Specific Media für 35 Mio. US-Dollar. Die Plattform existiert heute noch als Geister-Site, die Nutzerzahlen sind irrelevant.

Im deutschsprachigen Raum hieß der lokale Player StudiVZ, gegründet 2005 von drei Berliner Studenten als Facebook-Klon. 2007 kaufte die Verlagsgruppe Holtzbrinck StudiVZ für rund 85 Mio. €. Im Spitzenjahr 2010 zählte das Netzwerk 16 Millionen Mitglieder.

Drei Jahre später war StudiVZ irrelevant. Holtzbrinck verkaufte 2012 für einen symbolischen Preis an die Vert Capital Group. Der Rest ist Verfall. Die Lehre lautet klar: Lokal-Champions gegen globale Plattformen mit Netzwerkeffekten und 50-fachem Kapital verlieren auch mit überlegener Lokalkenntnis.

Friendster, Orkut, Bebo, Hi5 und Google+ teilten dasselbe Schicksal. Google+ ist der prominenteste Fall. Der Suchriese versuchte zwischen 2011 und 2019 mit massivem Investment und tief integrierter Google-Account-Logik, eine Facebook-Alternative zu etablieren.

Im April 2019 schaltete Google den Dienst ab. Selbst der wertvollste Internetkonzern der Welt scheiterte am Netzwerkeffekt von Facebook.

Wer heute über Meta spricht, vergisst leicht, wie kompetitiv das Feld einmal war. Aus einem Dutzend Plattformen wurde eine. Diese Konsolidierung ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis von Übernahmen, Plattform-Strategie und einer brutalen Konsequenz beim Schutz der eigenen Position. Genau das macht Meta heute zu einem der gefragtesten Studienobjekte für Kartellbehörden weltweit.

Wie verdient Meta heute wirklich Geld?

Family of Apps trägt 99,2 Prozent des Umsatzes. Reality Labs trägt 0,8 Prozent und 71,8 Mrd. € kumulierte Verluste.

Die offizielle Konzernstruktur kennt zwei Segmente: Family of Apps und Reality Labs. Family of Apps umfasst Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Threads. Reality Labs bündelt alle Hardware- und Metaverse-Aktivitäten von Quest-Headsets bis Ray-Ban-Brillen. Die Aufteilung der Quartalszahlen zeigt das eigentliche Geschäftsmodell.

Geschäftsmodell seziert Eine Cashcow finanziert zwei Wetten Wie Meta seine Werbemaschine in Hardware und KI umleitet. Eine Wette läuft bereits. Eine ist noch offen. Die Cashcow Die Cashcow Family of Apps 48,1 Mrd. € Umsatz Q1/2026 23,1 Mrd. € Gewinn pro Quartal 48 % Operating Margin € € € € € € läuft Wette 1 · Hardware Ray-Ban Meta 7 Mio. Brillen verkauft 2025, eine Verdreifachung offen Wette 2 · Superintelligenz Meta Superintelligence Labs 12,3 Mrd. € für 49 % an Scale AI plus Wang als CAIO Die teuerste Neuausrichtung der Tech-Geschichte Reality Labs hat seit 2020 rund 71,8 Mrd. € verbrannt. Die Werbemaschine produziert weiter 23 Mrd. € Gewinn pro Quartal. Solange das Kerngeschäft brummt, finanziert Meta jede Wette.

Segment Q1/2026 Umsatz Operating Income Operating Margin Family of Apps 48,08 Mrd. € 23,13 Mrd. € 48 % Reality Labs 0,35 Mrd. € -3,46 Mrd. € nicht aussagekräftig Gesamt Meta 48,43 Mrd. € 19,67 Mrd. € 41 %

Quelle: SEC Form 8-K Q1/2026; Umrechnung 1 USD = 0,8600 € (ECB-Referenz 15.05.2026)

99,2 Prozent des Konzernumsatzes kommen aus der Werbe-Maschine. Werbung allein brachte im Quartal 47,3 Mrd. €, getragen von 19 Prozent mehr Ad Impressions und 12 Prozent höheren Durchschnittspreisen pro Ad. Die übrigen 0,8 Prozent stammen aus Abogebühren, Lizenz-Einnahmen und WhatsApp Business. Reality Labs erwirtschaftet weniger als ein Prozent.

Die regionale Verteilung lohnt einen Blick. US und Kanada führen mit 20,4 Mrd. €, Europa folgt mit 11,4 Mrd. €, Asien-Pazifik liefert 9,1 Mrd. € und Rest of World 6,4 Mrd. €. Pro Kopf zahlt ein nordamerikanischer Nutzer rund das Fünffache eines asiatischen Nutzers. Wer auf Wachstum schaut, schaut nach Indien und Brasilien. Wer auf Marge schaut, schaut auf den eigenen Heimatmarkt.

Bei aller Konzentration auf die Werbe-Maschine bleibt ein Sonderfall im Quartalsbericht. Meta verbuchte einen einmaligen Steuervorteil von 8,03 Mrd. US-Dollar aus dem One Big Beautiful Bill Act und der US-Treasury-Verordnung 2026-7. Ohne diesen Effekt wäre der verwässerte Gewinn pro Aktie um 3,13 US-Dollar niedriger ausgefallen.

Heißt: Der reportierte Rekordgewinn von 23 Mrd. € enthält rund 6,9 Mrd. € einmalige Steuerentlastung. Ein erheblicher Teil des „spektakulären Wachstums“ ist Buchhaltung, nicht operative Stärke.

Was bringen Instagram und WhatsApp dem Konzern?

Instagram-Investment hat sich um den Faktor 200 vervielfacht. WhatsApp um den Faktor 6 bei den Nutzerzahlen.

April 2012. Eine Foto-App mit 13 Mitarbeitern und 30 Millionen Nutzern verhandelt parallel mit Twitter und Facebook. Twitter bietet 500 Mio. US-Dollar. Zuckerberg legt nach einem einzigen Wochenende eine Milliarde auf den Tisch. Der Kauf bestand aus 300 Mio. US-Dollar Cash und 700 Mio. US-Dollar in Facebook-Aktien. Beim Closing im September 2012 lag der tatsächliche Wert wegen der gefallenen Facebook-Aktie nur noch bei 715 Mio. US-Dollar. Aus heutiger Sicht eine der billigsten Übernahmen der Tech-Geschichte.

Instagram wird heute mit rund 200 Mrd. US-Dollar bewertet. Die Plattform generiert über 70 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz, hat 2 Mrd. monatliche Nutzer und ist damit die profitabelste Tech-Übernahme der Geschichte. Facebooks 1-Mrd-Investment hat sich um den Faktor 200 vervielfacht. Übersetzt: Instagram allein generiert mehr Umsatz pro Jahr, als der Konzern für die Übernahme bezahlt hat, und zwar alle fünf Tage.

Februar 2014. Facebook kauft WhatsApp für 19 Mrd. US-Dollar: 4 Mrd. in Cash, 12 Mrd. in Aktien, 3 Mrd. in Restricted Stock Units für die Gründer Koum und Acton. Damals der größte Tech-Deal seit der HP-Compaq-Fusion von 2001 und allgemein als wahnsinnig teuer eingeschätzt. WhatsApp hatte zum Zeitpunkt der Übernahme 450 Mio. Nutzer und nahezu keine Umsätze.

Heute zählt WhatsApp über 3 Mrd. monatliche aktive Nutzer und ist der meistgenutzte Messenger der Welt. Die Monetarisierung läuft erst seit wenigen Jahren ernsthaft an, vor allem über WhatsApp Business und API-Gebühren für Großkunden. Eine systematische Werbe-Vermarktung wird seit 2024 schrittweise eingeführt. Wer 19 Mrd. für ein Werkzeug bezahlt, das fünf Jahre später 3 Mrd. Menschen nutzen, hat trotz hoher Akquisitionssumme einen erstklassigen Deal gemacht.

Übernahme Jahr Kaufpreis (heutiger Euro-Gegenwert) Heutiger Status Instagram 2012 860 Mio. € ~172 Mrd. € Eigenwert, >60 Mrd. € Jahresumsatz Oculus VR 2014 2 Mrd. € Reality Labs, kumuliert 72 Mrd. € Verlust WhatsApp 2014 16,3 Mrd. € 3 Mrd. monatliche Nutzer, langsame Monetarisierung Scale AI (49 %) 2025 12,3 Mrd. € Talent-Akquise für Superintelligence Labs



Die parallele Existenz der Cashcows Instagram und WhatsApp ist die eigentliche Lebensversicherung des Konzerns. Sie finanziert alles, was kommt. Ohne diese beiden Übernahmen wäre Reality Labs nicht denkbar. Die Mathematik klingt brutal: Instagram erwirtschaftet pro Quartal rund 15 Mrd. €, von denen Zuckerberg mindestens einen erheblichen Teil in seine zweite und dritte Wette stecken kann. Apples Geschäftsmodell-Logik mit dem Services-Geschäft als Margen-Maschine folgt einer ähnlichen Mechanik.

Warum verbrennt Reality Labs 72 Mrd. € seit 2020?

Jeder Wimpernschlag kostet Reality Labs einen Mittelklassewagen. 444 Euro pro Sekunde. 38 Mio. € pro Tag.

Im Oktober 2021 verkündete Zuckerberg auf der Connect-Konferenz, dass aus Facebook Meta werde. Das Metaverse sei die nächste Computer-Plattform, vergleichbar mit dem Smartphone-Pivot 15 Jahre zuvor. Die Strategie war konsequent. Wer den nächsten Plattform-Sprung verpasst, fliegt aus dem Geschäft. Zuckerberg wollte nicht auf Google oder Apple angewiesen sein, sondern selbst die nächste Computing-Schicht definieren.

Reality Labs als eigenes Segment existiert seit Ende 2020. Seitdem schreibt die Sparte jedes Quartal Verluste. Die kumulierten operativen Verluste haben Q1 2026 die Marke von 83,5 Mrd. US-Dollar überschritten. In Euro umgerechnet rund 71,8 Mrd. €. Zur Einordnung: Das ist mehr als der gesamte Börsenwert von BMW, Lufthansa und der Deutschen Bank zusammen.

Allein im ersten Quartal 2026 verlor Reality Labs 4,03 Mrd. US-Dollar bei einem Segment-Umsatz von 402 Mio. US-Dollar. Pro Tag verbrennt die Sparte umgerechnet rund 38 Mio. €. Pro Stunde 1,6 Mio. €. Pro Sekunde 444 €. Mit jedem Wimpernschlag dieses Satzes verschwindet ein Mittelklassewagen.

Die Quest-Headsets verkaufen sich solide, aber nie in den Stückzahlen, die das iPhone in vergleichbarer Lebensphase erreichte. Horizon Worlds, Metas eigenes Metaverse-Universum, ist nach allen verfügbaren Daten eine Geisterstadt. Im März 2026 kündigte Meta die Abschaltung der VR-Komponente an, ruderte aber wenige Tage später zurück. Die Aktion zeigte, wie unklar die interne Strategie inzwischen ist.

Wir haben es trotzdem zweimal in der Praxis erlebt: Konzerne, die Milliardenverluste in einem Geschäftsfeld als Forschungsetat verbuchen, machen oft große Sprünge, wenn die Wette aufgeht. SpaceX brauchte 16 Jahre, bis Falcon 9 wirklich Geld verdiente. Microsofts Cloud-Geschäft schrieb zehn Jahre rote Zahlen. Reality Labs könnte das nächste Beispiel sein. Reality Labs könnte aber auch der bisher größte verlorene Wetteinsatz der Konzerngeschichte werden.

Was steckt hinter den Ray-Ban Meta Brillen?

Sieben Millionen verkaufte Brillen 2025. Apple Vision Pro: schätzungsweise wenige Hunderttausend. Die Sonnenbrille schlägt den Skihelm.

In der Schatten-Bilanz von Reality Labs gibt es ein Hoffnungsprodukt. Im Oktober 2023 brachte Meta gemeinsam mit dem französisch-italienischen Brillenkonzern EssilorLuxottica die Ray-Ban Meta auf den Markt. Eine klassische Wayfarer- oder Skyler-Sonnenbrille mit eingebauter Kamera, Mikrofonen, Lautsprechern und KI-Assistent. Preis: rund 329 €.

Die Verkaufszahlen sind die einzige durchweg gute Nachricht aus Reality Labs. EssilorLuxottica meldete für 2025 über 7 Mio. verkaufte Smart Glasses, fast eine Verdreifachung gegenüber den 2 Mio. der ersten beiden Jahre nach Marktstart. Im September 2025 launchten die Partner die Ray-Ban Display für 799 US-Dollar, eine Variante mit kleinem Display in einem der Brillengläser und neuraler Bedienung über ein Armband.

Die Nachfrage übersteigt die Produktion. Meta verschob im Januar 2026 den internationalen Launch der Display-Variante wegen außergewöhnlicher Nachfrage in den USA. Bloomberg berichtete Anfang 2026, dass die Partner die Produktionskapazität für 2026 verdoppeln oder verdreifachen wollen, auf 20 bis 30 Mio. Brillen. Zum Vergleich: Apple verkaufte im gleichen Zeitraum schätzungsweise wenige Hunderttausend Vision Pro für jeweils 3.499 US-Dollar.

Die Lehre für Hardware-Wetten lautet damit unangenehm einfach. Eine 329-Euro-Sonnenbrille, die nach Sonnenbrille aussieht, verkauft sich um Faktoren besser als ein 3.500-Euro-Skihelm, der nach High-Tech aussieht. Apples Hardware-Wette auf Vision Pro lief, gemessen an den Erwartungen, deutlich unter dem, was Meta mit Ray-Ban erreicht hat.

Reicht Llama gegen GPT-5 und Gemini 3?

Llama jagt drei Konkurrenten. GPT-5, Gemini 3, Claude Opus 4.7. Der Abstand ist messbar.

Im April 2025 stellte Meta Llama 4 vor, die vierte Generation seiner Open-Weight-Sprachmodelle. Llama war jahrelang das wichtigste Argument, das Meta in der KI-Debatte vorbringen konnte. Anders als GPT-5 oder Gemini 3 stellt Meta seine Modelle quelloffen zur Verfügung, was Forscher, Startups und Behörden gleichermaßen begeistert hat. Llama 3 wurde laut Hugging Face millionenfach heruntergeladen.

Der Llama-4-Launch verlief enttäuschend, das Modell hinkte hinter OpenAI, Anthropic, Google und DeepSeek hinterher. Mehrere Benchmarks zeigten, dass Llama 4 in entscheidenden Disziplinen, vor allem Reasoning und Coding, hinter den geschlossenen Modellen der Konkurrenz lag. Hinzu kamen Vorwürfe, dass Meta beim Llama-4-Benchmark-Test eine speziell optimierte Variante eingereicht habe, die mit dem produktiven Modell nicht identisch sei.

Die Reaktion von Zuckerberg fiel drastisch aus. Im Sommer 2025 startete er eine Talent-Offensive, die in der Geschichte der Tech-Industrie ihresgleichen sucht. Zuckerberg bot einzelnen Top-Forschern Signing-Boni von bis zu 1 Mrd. US-Dollar, um sie zu Meta zu locken. Eine teurere Personal-Strategie wurde noch nie dokumentiert.

Im Juni 2025 folgte der eigentliche Paukenschlag. Meta investierte 14,3 Mrd. US-Dollar für 49 Prozent an Scale AI, dem führenden Datenlabeling-Unternehmen der Branche, und holte dessen Gründer Alexandr Wang als ersten Chief AI Officer in Personalunion. In Euro: rund 12,3 Mrd. €. Die Bewertung von Scale AI sprang dadurch auf 29 Mrd. US-Dollar. Die ganze KI-Sparte des Konzerns wurde unter dem Dach Meta Superintelligence Labs neu aufgestellt.

Wer ist Alexandr Wang und warum gibt Zuckerberg ihm 12,3 Mrd. €?

28 Jahre alt, 12,3 Mrd. € Übernahmesumme, ein einziger Auftrag: Aufholen. Alexandr Wangs Vorgänger gibt es nicht, weil die Position vor ihm nicht existierte.

Alexandr Wang ist 28 Jahre alt, Sohn chinesischer Physiker, MIT-Abbrecher und der jüngste selbstgemachte Milliardär seiner Generation. Wang gründete Scale AI 2016 nach einem Y-Combinator-Stint.

Mit 24 wurde Wang der jüngste Self-Made-Milliardär weltweit. Scale AI wurde zur Daten-Infrastruktur hinter OpenAI, Microsoft und Googles Waymo, ein Datenlabeling-Geschäft, das die Trainingsdaten für die größten KI-Modelle der Welt vorbereitet.

Im Juli 2025 wurde Wang als Chief AI Officer von Meta vorgestellt. Wang führt seitdem das TBD Lab, die zentrale Forschungseinheit innerhalb von Meta Superintelligence Labs. Die Wahl wurde in der Branche kritisch gesehen. Wang ist kein KI-Forscher im klassischen Sinne, sondern ein Manager mit Daten-Hintergrund.

Zuckerberg hatte zuvor versucht, traditionellere Kandidaten wie OpenAIs Chief Research Officer Mark Chen zu gewinnen oder die Startups von Ilya Sutskever und Mira Murati zu kaufen. Alle drei lehnten ab.

Erste Friktionen wurden früh sichtbar. Ein wichtiger Wang-Mann, Ruben Mayer, verließ Meta nach nur zwei Monaten.

Mehrere von OpenAI abgeworbene Forscher kündigten ebenfalls, langjährige GenAI-Veteranen wie Rishabh Agarwal kehrten Meta den Rücken. Die Talent-Akquise mit Milliarden-Boni hatte einen Preis, der nicht nur monetär war.

Wer Forscher mit Geld kauft, verliert sie an die nächsten, die noch mehr bieten.

Im April 2026 lieferte Meta Superintelligence Labs sein erstes eigenes Modell. Zuckerberg sprach im Q1-2026-Earnings-Call von einem „Meilenstein-Quartal mit dem ersten Modell aus Meta Superintelligence Labs“ und dem Ziel, „persönliche Superintelligenz für Milliarden Menschen“ bereitzustellen.

Die externen Benchmarks zu diesem Modell sind zum Redaktionsschluss noch dünn. Was die Branche kennt, ist die offizielle Vision: Personal Superintelligence, eine KI, die jeden einzelnen Nutzer übermenschlich unterstützt. Vergleichbar mit dem, was OpenAI mit GPT-5 verfolgt, dessen strategische Logik in vielen Aspekten parallel verläuft.

Wie viel KI-Infrastruktur baut Meta 2026?

Pro Tag investiert Meta zwischen 295 und 342 Mio. € in KI-Infrastruktur. Acht Tage Capex entsprechen einer Quartalsdividende des Dax.

Die Capex-Zahlen der vergangenen 18 Monate haben in keiner Tabelle eine Vergleichsbasis. Meta hat die Capex-Guidance für 2026 auf 125 bis 145 Mrd. US-Dollar angehoben, ein massiver Sprung von den 72,2 Mrd. US-Dollar des Vorjahres. In Euro: 107,5 bis 124,7 Mrd. €. Pro Tag investiert Meta damit 2026 zwischen 295 und 342 Mio. € in Rechenzentren, Nvidia-GPUs und KI-Hardware.

Diese Zahlen lösten am Tag der Q1-Veröffentlichung einen Aktienkurs-Einbruch von über fünf Prozent aus. Investoren hatten mit hoher Capex gerechnet, aber nicht in dieser Größenordnung. Meta hat parallel die Aktienrückkäufe ausgesetzt, ein bemerkenswerter Schritt für einen Konzern, der über Jahre hinweg jährlich zweistellige Milliardenbeträge in eigene Aktien zurückgeholt hat.

Die Infrastruktur-Strategie kennt drei Säulen:

Eigene Rechenzentren in den USA, Irland und Lateinamerika Massiver GPU-Einkauf bei Nvidia Eigene Chip-Entwicklung mit dem Codenamen MTIA (Meta Training and Inference Accelerator)

MTIA wird in Partnerschaft mit Broadcom entwickelt und soll ab 2027 in größerer Stückzahl in Metas Rechenzentren laufen. Der Plan: Die Abhängigkeit von Nvidia reduzieren und langfristig Inference-Kosten senken.

Haben Sie sich schon gefragt, warum das niemand laut sagt? Die 145 Mrd. US-Dollar Capex für 2026 entsprechen mehr als dem doppelten der gesamten 2025er-Verluste von Reality Labs.

Sollte sich auch nur eine der Wetten als Fehlschlag erweisen, steht Meta vor einer Bilanzkrise, die der Konzern in seiner Geschichte noch nicht erlebt hat. Sollte alles aufgehen, definiert Zuckerberg das nächste Jahrzehnt der digitalen Wirtschaft. Selten waren zwei Szenarien bei einem Konzern gleichzeitig so realistisch wie hier.

Wie groß sind die Regulierungs- und Klage-Risiken?

FTC, EU-Kommission und 1.800 Sammelklagen. Die Justitia-Schale liegt nicht still.

Meta ist seit Jahren Ziel der weltweit größten Antitrust-Verfahren. Die Federal Trade Commission verfolgt seit 2020 ein Verfahren mit dem Ziel, Meta zur Abspaltung von Instagram und WhatsApp zu zwingen. Begründung: Die Übernahmen seien mit der Absicht erfolgt, potenzielle Konkurrenten zu eliminieren und nicht zu integrieren. Das Verfahren hat 2025 die Beweisaufnahme abgeschlossen, eine Entscheidung steht aus.

In der EU greift seit März 2024 der Digital Markets Act. Meta wurde als Gatekeeper eingestuft, mehrere Verfahren wegen Verstößen laufen. Strafzahlungen können bis zu 10 Prozent des Konzernumsatzes erreichen, im Wiederholungsfall bis zu 20 Prozent. Bei einem Jahresumsatz von rund 195 Mrd. € (Schätzung 2026) sprechen wir über potenzielle Maximalstrafen jenseits von 39 Mrd. €.

Hinzu kommen substanzielle Klage-Risiken aus über 1.800 Sammelklagen wegen psychischer Schäden bei minderjährigen Nutzern, sowie wachsender regulatorischer Druck zur Plattformhaftung. Die Cambridge-Analytica-Vergangenheit wirkt nach. Im Februar 2026 startete Berger Montague PC eine neue Untersuchung gegen das Board wegen mutmaßlicher Verletzung der Treuepflichten.

Das eigentliche Risiko ist nicht die einzelne Strafe, sondern die kumulative Wirkung auf das Geschäftsmodell. Sollte ein US-Gericht oder die EU-Kommission Meta zur Trennung von Instagram und Facebook zwingen, würde das den Kern der Werbe-Maschine zerlegen.

Cross-Plattform-Targeting wäre nicht mehr möglich. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Urteils ist gering, aber nicht null. Und die Konsequenzen wären existentiell.

Wo läuft Meta hin: Personal Superintelligence oder Milliardengrab 2.0?

Drei Richtungen, ein Konzern. Welche Wegmarke die nächsten zehn Jahre prägt, weiß heute niemand sicher zu sagen, Zuckerberg eingeschlossen.

Zuckerbergs offizielle These lautet seit Mitte 2025 unverändert: Personal Superintelligence. Eine KI, die für jeden einzelnen Menschen verfügbar ist, jeden übermenschlich klug unterstützt und durch Hardware wie Smart Glasses oder Headsets unmittelbar zugänglich wird. Die These verbindet die drei großen Investitions-Stränge Family of Apps, Reality Labs und Meta Superintelligence Labs zu einer einheitlichen Erzählung.

Die kritische Frage lautet: Welcher der drei Stränge muss aufgehen, damit die Rechnung stimmt? Die Werbe-Maschine läuft. Die Brillen verkaufen sich. Die KI hinkt der Konkurrenz hinterher. Ein Erfolgs-Szenario braucht entweder eine Aufholjagd bei der KI oder ein massives Hardware-Geschäft mit Brillen, das die Werbe-Plattform um eine neue Erlös-Säule ergänzt.

Skeptiker führen drei Argumente ins Feld.

Erstes Argument: Open-Source-Strategie bei Llama ist im Wettlauf gegen die geschlossenen Spitzenmodelle möglicherweise strukturell unterlegen.

Zweites Argument: Die Talent-Akquise zeigt nach zehn Monaten erste Risse, mehrere prominente Forscher haben Meta bereits wieder verlassen.

Drittes Argument: Das Metaverse-Versprechen von 2021 hat in der breiten Bevölkerung bisher keine erkennbare Verankerung gefunden. Die Ray-Ban-Brille verkauft sich nicht wegen ihrer KI-Funktionen, sondern als Sonnenbrille mit Kamera.

Meta zeigt das saubere Lehrbuch-Pivot: Den Geldhahn bei Instagram laufen lassen und mit dem Cash zwei verschiedene Wetten parallel finanzieren. Hardware-Brillen, KI-Superintelligenz, Metaverse als dritte Lottozahl. Über 70 Milliarden Euro Lehrgeld für Reality Labs sind kein Versagen, sondern eingepreister Forschungsetat. Wer das versteht, versteht warum die Aktie trotzdem läuft. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was lernt der Mittelstand aus Metas Vorgehen?

Drei Wetten parallel. Werbe-Maschine finanziert Brillen und KI. Wenn eine Wette aufgeht, war alles richtig. Wenn keine aufgeht, war es Zuckerbergs teuerstes Hobby.

Drei Lehren lassen sich aus der Meta-Geschichte für mittelständische Entscheider extrahieren, auch wenn die Größenordnungen natürlich „etwas“ hinken.

Die erste Lehre lautet: Schützen Sie Ihre Cashcow um jeden Preis. Das eine profitable Geschäft, das alles andere trägt, ist der wichtigste Vermögenswert eines Unternehmens.

Meta hat in 22 Jahren genau zwei strategische Übernahmen getätigt, die das Kerngeschäft direkt schützten: Instagram (mobile Foto-Konkurrenz) und WhatsApp (mobile Messaging-Konkurrenz). Beide hätten das Werbe-Monopol bedrohen können. Beide wurden gekauft, integriert und monetarisiert.

Die zweite Lehre lautet: Hardware-Wetten sind teuer und unsicher. Reality Labs zeigt, dass selbst ein Konzern mit unbegrenztem Kapital und Spitzenpersonal Hardware nicht innerhalb von fünf Jahren zur Profitabilität bringt. Wer als KMU einen Hardware-Schwenk erwägt, sollte mit Zeithorizonten von zehn Jahren und Investitionsvolumina jenseits der eigenen Vorstellungskraft kalkulieren. Kurz: absolut unrealistisch.

Die Ray-Ban-Wette läuft, weil EssilorLuxottica das Hardware-Risiko trägt und Meta nur die Software liefert. Eine vergleichbare Partnerschaft mit einem etablierten Hardware-Player ist für kleinere Unternehmen oft der einzig gangbare Weg.

Die dritte Lehre lautet: Talent kostet, aber Talent allein reicht nicht. Zuckerbergs Milliarden-Boni haben Meta nicht an die Spitze der KI-Forschung gebracht. Wer Spitzenforscher mit Geld einkauft, bekommt Forscher, die jederzeit auch für mehr Geld wieder gehen.

Loyalität und Mission-Fit zählen mehr als Bonus-Höhe. Diese Erkenntnis ist für mittelständische Unternehmen, die nicht im Bonus-Krieg mithalten können, eher eine gute Nachricht. Wer eine klare Mission hat und Top-Talente halten kann, ohne Milliarden zu zahlen, ist strukturell im Vorteil.

Die nächsten 18 Monate werden zeigen, ob Zuckerbergs These vom Personal Superintelligence Reality wird oder ob Reality Labs der nächste „Quibi-Moment“ wird, nur in 100-facher Größe.

Die Werbe-Maschine bleibt davon zunächst unberührt. Die Werbe-Maschine liefert weiter 23 Mrd. € Gewinn pro Quartal. Das ist die eigentliche Geschichte hinter Investment der Tech-Geschichte:

Solange das Kerngeschäft brummt, kann sich Meta jedes Experiment leisten. Selbst eines, das 72 Mrd. € verbrennt.

Glossar

Begriff Erklärung DAP (Daily Active People) Metas eigene Metrik: einzigartige Nutzer pro Tag über alle Apps der Familie hinweg, dedupliziert Family of Apps (FoA) Berichts-Segment, das Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Threads umfasst Reality Labs (RL) Berichts-Segment für VR-Headsets, AR-Brillen und Metaverse-Aktivitäten Capex (Capital Expenditures) Investitionsausgaben für langlebige Anschaffungen, vor allem Rechenzentren und GPUs MTIA Meta Training and Inference Accelerator, Metas eigener KI-Chip in Entwicklung mit Broadcom Llama Metas Familie offener Sprachmodelle, aktuell in Generation 4 Meta Superintelligence Labs (MSL) KI-Dachorganisation, gegründet Juni 2025, geleitet von Alexandr Wang TBD Lab Zentrale Forschungseinheit innerhalb von MSL, fokussiert auf Superintelligenz-Modelle Stock-Based Compensation (SBC) Aktienbasierte Vergütung, bei Meta ein wesentlicher Kostenblock, der im Cashflow zurückaddiert wird Ad Impressions Anzahl ausgespielter Werbeanzeigen, einer der zwei zentralen Treiber des Werbe-Umsatzes Average Price per Ad Durchschnittspreis pro Werbeanzeige, der zweite zentrale Werbe-Treiber Foundation Model Großes Basismodell, das durch Feintuning für viele Anwendungen spezialisiert werden kann One Big Beautiful Bill Act US-Steuergesetz von 2025, das Meta in Q1/2026 einen Einmal-Steuervorteil von 8,03 Mrd. US-Dollar bescherte

Quellen

Meta Platforms Inc. | Q1/2026 Form 8-K | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001326801/000162828026028364/meta-03312026xexhibit991.htm | besucht am 18.05.2026

Meta Platforms Inc. | Q4/2025 Form 8-K | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001326801/000162828026003832/meta-12312025xexhibit991.htm | besucht am 18.05.2026

CNBC | Meta’s Reality Labs lost over $4 billion in first quarter | https://www.cnbc.com/2026/04/29/metas-reality-labs-lost-over-4-billion-in-first-quarter.html | besucht am 18.05.2026

Variety | Meta Q1 Revenue Soars 33% in Q1 | https://variety.com/2026/digital/news/meta-q1-2026-earnings-1236733502/ | besucht am 18.05.2026

Statista | Operating loss of Meta’s Reality Labs division | https://www.statista.com/chart/29236/operating-loss-of-metas-reality-labs-division/ | besucht am 18.05.2026

Technology.org | Meta Reality Labs Hits $83.5 Billion in Total Losses | https://www.technology.org/2026/04/30/metas-reality-labs-has-now-burned-through-83-5-billion/ | besucht am 18.05.2026

UploadVR | Meta & EssilorLuxottica Sold 7 Million Smart Glasses In 2025 | https://www.uploadvr.com/meta-essilorluxottica-sold-7-million-smart-glasses-in-2025/ | besucht am 18.05.2026

CNBC | Ray-Ban maker EssilorLuxottica triples sales of Meta AI glasses | https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html | besucht am 18.05.2026

Bloomberg | Meta and EssilorLuxottica Spar Over Ray-Ban AI Glasses Pricing | https://www.bloomberg.com/news/features/2026-02-24/meta-and-essilorluxottica-spar-over-ray-ban-ai-glasses-pricing | besucht am 18.05.2026

Built In | Meta Superintelligence Labs: What We Know So Far | https://builtin.com/artificial-intelligence/meta-superintelligence-labs | besucht am 18.05.2026

Fortune | Mark Zuckerberg overhauled Meta’s entire AI org | https://fortune.com/2025/06/30/mark-zuckerberg-overhauled-meta-ai-org-superintelligence-alexandr-wang/ | besucht am 18.05.2026

TechCrunch | Cracks are forming in Meta’s partnership with Scale AI | https://techcrunch.com/2025/08/29/cracks-are-forming-in-metas-partnership-with-scale-ai/ | besucht am 18.05.2026

Companies Market Cap | Meta Platforms Market Cap | https://companiesmarketcap.com/meta-platforms/marketcap/ | besucht am 18.05.2026

Arthnova | How Instagram went From a $1B Joke to $200B Empire | https://arthnova.com/instagram-sold-facebook-1-billion-acquisition/ | besucht am 18.05.2026

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