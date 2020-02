Lightroom ist ihre Dunkelkammer, doch statt beißender Chemikalien gibt es hier saubere Regler zum Verschieben und Einstellen. Welche Einstellungen richtig sind und zu faszinierenden Ergebnissen führen, ist dabei gar nicht so einfach zu sagen. Perfekt ist es daher, dass Adobe Lightroom sogenannte Presets, also Vorlagen mit ganz unterschiedlichen Einstellungen, zulässt. So können Sie auf Knopfdruck kreative Bilder erstellen. 28 dieser sehr hochwertigen Varianten stellen wir ihnen hier zur Auswahl. Wer nicht nur auf fertige Vorlagen zurückgreifen will, sondern Lust hat tiefer in Adobe Lightroom einzusteigen, der kann sich zusätzlich noch mit den Lightroom Tipps unseres ehemaligen Photoshop-Profis Dirk Metzmacher austoben. Viel Spaß!

Die kostenlosen Presets

Über Adobe Lightroom

Adobe Lightroom ist ein cloudbasierter Service zur Bildbearbeitung, der sowohl als Desktop-Anwendung als auch in der Smartphone Variante zur Verfügung steht. Somit kann die digitale Post Production überall stattfinden und zeitnah erledigt und synchronisiert werden. Mit Schiebe-Reglern sind Sie Herr über Lichtstimmung und die Farbsättigung, und vor allem die praktischen kostenlosen Presets (Vorlagen) eröffnen unbegrenzte kreative Spielräume und katapultieren das Ausgangsbildmaterial zeitsparend auf ein höheres Level. Die Bildbearbeitung, die wichtige Archivierung und Verschlagwortung (automatisierte Vorschläge) des bearbeitenden Bildmaterials sowie das Teilen der Bildwelten mit Freunden, Verwandten und Geschäftskunden erfolgt zentral in einer Anwendung, und um die Datensicherung muss man sich ebenfalls keine Sorgen machen. Der Preis ist eben ein Abo-sie-ewig-zu-binden, doch die Alternative (Selbsthosting der Bilder) ist auch nicht ohne Kosten verbunden und in der Selbstschraubervariante nicht ohne Datenverlusttücken. Adobe Lightroom erfüllt alle Voraussetzungen eines professionellen Bildbearbeitungsprogramm und muss sich hinter seinem großen Bruder Photoshop nicht verstecken, das zudem vielen Anwendern als zu mächtig gilt und von seinem Funktionsumfang an den Bedürfnissen des Normalofotografen vorbei geht.





19 Adobe Lightroom Tipps von Dirk Metzmacher

Lightroom ist Adobes Favorit zum Verwalten, Entwickeln und Veröffentlichen von Bildmaterial, insbesondere der Rohdaten frisch aus der Kamera. Die Palette der Möglichkeiten zum Entwickeln der Fotos bietet uns zahlreiche kreative Umsetzungen an, von kontrastreichen Effekten, bis zu fantastischen Farbspielen. Wir zeigen gleich 14 dramatische Umsetzungen sowie Tipps und Tricks: weg vom langweiligen Schnappschuss, hin zum sehenswerten Kunstwerk.



Dramatischer Himmel

Es ist relativ leicht, einen Himmel dramatischer zu gestalten, wenn keine weiteren Elemente, wie etwa Bäume, Felsen oder Gebäude, im Weg stehen. Dann kannst du einfach mit der Belichtung und den weiteren Reglern spielen, um schnell zu erstaunlichen Ergebnissen zu kommen. Doch wenn der Himmel zwar abgedunkelt, weitere Bereiche aber eben nicht dunkler werden dürfen, müssen wir etwas mehr ran. Zunächst nutzen wir die Regler Lichter und Tiefen, um das Foto etwas ausgewogener wirken zu lassen.

Bei dem Weiß-Regler halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe den Regler zur rechten Seite, bis im Schwarzen einige Punkte auftauchen. Auch bei dem Schwarz-Regler halte die Alt-Taste, ziehe den Regler aber zur linken Seite hin, bis im Weißen einige Flecken zu sehen sind. Ziehe dann die Klarheit nach oben.

Coast of Indian ocean at sunset / #114323632 / Dudarev Mikhail

Bei dem oberen wie unteren Screenshot wird es schon angedeutet, wie du noch gezielter arbeiten kannst: mit Verlaufsfilter. Ziehe den ersten Verlaufsfilter von oben über den Himmel auf. Klicke das Wort Effekt doppelt an, um alle Regler zurück zu setzen. Spiele mit der Belichtung und dem Kontrast, bis der Himmel perfekt erscheint. Bereiche, die nicht dunkler werden dürfen im definierten Abschnitt, hebe wieder über den Tiefen-Regler hervor. Bei Bedarf ziehe einen weiten Verlaufsfilter auf, um weitere Bereiche des Bildes gezielt anzupassen, wie etwa hier die Felsen, die mir zu dunkel erschienen.

Kontrastreicher Farblook

Wir nehmen zunächst eine allgemeine Entwicklung vor, um die Wirkung des Bildes besser einschätzen zu können. Mehr Spaß bringt es bei dem folgenden Effekt, wenn die Aufnahme mehr Texturen zeigt denn glatte Flächen. Wir spielen also mit den Lichtern und Tiefen, erhöhen den Kontrast und die Klarheit und sehen eine gute, kühle Aufnahme, die dank einem kontrastreichen Farblook auch ganz anders wirken kann.

A businessman / #68180437 / ollyy

Ein guter Weg, um die Regler einer Software kennenzulernen, führt über extreme Werte in den Einstellungen. So habe ich hier die Temperatur auf +20 erhöht, die Belichtung leicht zurück genommen und den Kontrast auf +25 rauf gesetzt. Die Lichter stehen auf -100, die Tiefen auf +100, Weiß auf +50, Schwarz auf -50.

Die Klarheit auf +100 und die Dynamik auf +70. Die Sättigung nimmt wieder etwas Farbe heraus, mit -30. Bei der Gradationskurve wurden noch die Lichter um +40 erhöht und die Tiefen um -40 herab gesetzt. Experimentelle Einstellungen, die zu interessanten Farblooks führen können. Zuletzt wurde das Ergebnis noch geschärft. Da der Himmel sich auch verfärbt hatte, habe ich dem mit einem Verlaufsfilter und blauer Farbe etwas entgegengesetzt.

Sepia-Tönung

Das Foto wird zunächst ganz allgemein optimiert. So wurde der Kontrast gesteigert, die Lichter auf -30 und die Tiefen auf +60 eingestellt. Da wir bei diesem Bild feine Texturen sehen, bietet es sich an, den Klarheit-Regler stark herauf zu setzen. Unter HSL habe ich die Blau-, Lila- und Magenta-Regler auf -100 gesetzt. Das Ergebnis wirkt recht kühl, trotzdem nicht schlecht.

Young people against a graffiti / #108860234 / wrangler

Für eine Sepia-Tönung wechselst du zu Teiltonung und stellst den Farbton jeweils auf 50 ein. Die Sättigung wird auf jeweils 20 gesetzt. Unter Effekte aktivierst du eine Vignette mit Betrag -50, Mittelpunkt 70, Rundheit -70 und Weiche Kante 70. Auch etwas Körnung kann nicht schaden. So entsteht eine weitaus wärmere Version, mit ganz anderer Wirkung auf den Betrachter.

Ansprechende Porträtretusche

Für eine kleine Beauty-Retusche nutze das Werkzeug Bereichsreparatur, wobei du einfach über die Hautstellen malen kannst, die optimiert werden sollen. Lightroom setzt eine zweite Fläche an, aus der die schöne Haut kopiert wird. Passt diese Stelle noch nicht so ganz, kannst du diese durch Anklicken und Ziehen ändern. Da die Punkte zur Bereichsreparatur in Echtzeit in das Bild gerechnet werden, kannst du diese jederzeit editieren, ohne Qualitätsverluste befürchten zu müssen.

Intimate portrait of beautiful girl / #158824367 / pio3

Nach einigen allgemeinen Optimierungen (mehr Temperatur, Kontrast und Klarheit) werden die Augen hervorgehoben. Dazu aktivierst du den Korrekturpinsel und verkleinerst die Pinselgröße. Male dann über die weißen Bereiche des Auges. Erhöhe leicht die Belichtung und nimm den Kontrast zurück. Zur Reduzierung der Adern nimmst du etwas die Sättigung heraus. Wir malen mit einem weiteren Korrekturpinsel direkt über der Pupille und erhöhen die Klarheit.

Möchtest du die Haut noch weicher gestalten, so male mit einem weiteren Korrekturpinsel über die Haut, um dann statt Benutzerdefiniert die Vorgabe Haut weichzeichnen auszuwählen. Wie weich die Haut erscheinen soll, regelst du über den Klarheit-Regler. Auch die Lippen könntest du separat mit dem Korrekturpinsel auswählen, um sie etwa umzufärben.

Krasse Schwarzweiß-Umwandlung

Wir nehmen zunächst eine einfache Schwarz-Weiß-Umwandlung vor, um zu sehen, in welche Richtung wir die Aufnahme entwickeln können. Dazu stellen wir die Tiefen und Lichter ein, erhöhen die Klarheit, um dann Schwarz (nach links) und Weiß (nach rechts) mit gedrückter Alt-Taste einzustellen, bis die ersten Pixelflecken zu sehen sind. Wir wechseln zu S/W, und nutzen die Regler der einzelnen Farbbereiche, um die Schwarz-Weiß-Umsetzung ansprechend wirken zu lassen.

Beautiful view of Doge’s Palace / #169792232 / Sailorr

Nach der Pflicht kommt die Kür: die Aufnahme wirkt jetzt schön, aber nicht so knallig, als das sie groß auffallen würde, weshalb wir für mehr Kontraste sorgen. Dazu setze mehrfach den Korrekturpinsel ein. Male über die Bereiche, die du gezielt aufhellen oder abdunkeln möchtest und stelle die Regler Belichtung, Kontrast, Tiefen, Lichter und Klarheit ein. Für jeweils einen Bereich definierst du einen eigenen Korrekturpinsel, weshalb du nach jedem Einsatz auf Neu klickst, gleich oberhalb der Regler.

Möchtest du einen Bereich doch noch einmal verändern, so klicke den entsprechenden Punkt an und editiere die Regler. Bleibst du über einem der Punkte länger stehen, so siehst du eine rote Überlagerung, die dir zeigt, welche Bereiche erfasst werden. Eine Vignette rundet diese ansprechende Schwarz-Weiß-Umwandlung schön ab.

Edler High-Key-Effekt

Hierfür brauchen wir natürlich ein recht helles Foto als Grundlage. Aktiviere im Histogramm in der oberen, rechten Ecke die Lichterbeschneidung. Setze jetzt die Belichtung so weit herauf, bis wichtige Bildbereiche beschnitten werden, was mit roten Flächen gekennzeichnet wird. Deaktiviere die Lichterbeschneidung. Erhöhe die Lichter und setze die Tiefen etwas herab.

Beautiful girl model with plastic around her neck / #175650278 / Kjetil Kolbjornsrud

Wechsele zu HSL und nimm von unten nach oben die Farben stark oder weniger stark heraus. Je nach Bildinhalt kommt es da zu anderen Effekten. Ziel ist es, die Farben zu reduzieren, um das Weiß noch klarer erscheinen zu lassen. Mit der Klarheit steuerst du den Kontrast. Nutze die Gradationskurven, um über die Lichter, Mitteltöne und Tiefen den Effekt noch besser zu kontrollieren. Du siehst, dass du die Stärke der Umsetzung leicht steuern kannst.

Vorgaben abspeichern

Wenn dir ein eigens erstellter Bildstil gefällt, wie etwa einer der soeben vorgestellten, so lohnt es sich vielleicht, diesen als Vorgabe abzuspeichern, um in Zukunft viel Zeit zu sparen. Im Entwickeln-Bereich siehst du auf der linken Seite schon Vorgaben, die Lightroom von Haus aus mitbringt. Klicke da auf das kleine Plus-Icon, um eine neue Vorgabe zu erstellen.

Es öffnet sich das Dialog-Fenster zur Entwicklungsvorgabe, in dem du bestimmst, welche Einstellungen von der Vorgabe erfasst werden. Nutzt du einen Verlaufsfilter wie oben beschrieben, so aktiviere auch diesen Eintrag. Gib der Vorgabe einen aussagekräftigen Namen. Möchtest du nun die Vorgabe auf ein anderes Foto anwenden, so reicht ein Doppelklick auf die entsprechende Vorgabe.

Dramatischer Wolkenhimmel

Der Verlaufsfilter in Lightroom eignet sich besonders, um einen Neutraldichtefilter zu simulieren. Wurde dieser vor Ort nicht eingesetzt, so kann Lightroom die Abdunkelung des Himmels übernehmen, wobei der Vordergrund seine Helligkeitswerte behält. Wie gewohnt entwickelst du das Foto zunächst komplett. Hier wurde die Belichtung leicht reduziert, der Kontrast verstärkt und auch die Klarheit etwas erhöht.

Du kannst den Himmel jedoch nicht so dunkel ziehen, wie du es gerne möchtest, da sonst der Vordergrund versumpft. Da kommt der Verlaufsfilter zum Einsatz, wobei dieser von oben nach unten aufgezogen wird. Die weiteren Einstellungen sorgen nun dafür, dass nur der Abschnitt des Himmels weiter abgedunkelt wird. Doch auch in der Wolkenstruktur gab es Bereiche, die schon dunkel genug waren. Da kommt der Tiefen-Regler zum Einsatz, um diese Stellen doch wieder aufzuhellen.

Nebel entfernen

Im Reiter Effekte kann nicht nur eine Vignettierung entfernt, sondern auch Dunst abgeschwächt werden. Die Kontraste steigern sich, die weiße Nebelschicht verschwindet. Jetzt können die weiteren Regler wie gewohnt zur Entwicklung eingesetzt werden. Der Tipp ist nun, diesen Effekt generell als Alternative zur Kontraststeigerung einzusetzen, was sich besonders bei überstrahlten Bereichen auszahlt. Ziehe dazu die Tiefen auf +100, die Lichter auf -100. Setze erst dann Dunst entfernen ein. Verstärke danach die Kontraste.

Fokus setzen

Soll sich der Fokus auf einen Bildausschnitt konzentrieren, so können gezielte Unschärfen nützlich sein. Aktiviere dazu einen Radial-Filter und stelle die Schärfe auf -100. Oft ist eine generell stärkere Unschärfe gefragt (oder auch abgestufte Unschärfebereiche). Halte einfach Strg+Alt gedrückt und ziehe den Pin des Radial-Filters zur Seite. Damit haben wir eine schnell Kopie erzeugt, die nicht nur anders positioniert, sondern auch eingestellt werden kann (etwa mit anderen Werten bei der Schärfung). Denke auch daran, die Weiche Kante jeweils anzupassen.

Schneller Colorkey-Effekt

Beim Colorkey-Effekt geht es um das Zusammenspiel einer Farbe, die bestehen bleibt, wobei die restlichen Farben schwarz-weiß umgesetzt werden. Nach der passenden Entwicklung folgt der Wechsel in den Reiter HSL, in dem unter Sättigung alle Farben entsättigt werden, die eben nicht stehen bleiben sollen. Die gewünschten Farben, wie hier Orange, werden sogar noch gestärkt. Störende Bereiche können dann noch mit dem Korrekturpinsel selektiv behandelt werden.

Intelligentes Schärfen

Über den Reiter Details gelangst du zur Schärfung von Lightroom. Dabei bringen wir die Regler zu einem Punkt, an dem die Details scharf abgebildet werden. Ein Problem ist nun, dass in den flächigen Bereichen oder Unschärfen ebenso Struktur entsteht oder Rauschen verstärkt wird, welches natürlich nicht sichtbar werden sollte. Dann kommt der Regler Maskieren ins Spiel. Je höher dieser eingestellt ist, umso mehr Bereiche werden von der Schärfung ausgeschlossen.

Doch ab wann greift die Maskierung auf welche Bereiche zu? Leicht wird das sichtbar, wenn bei dem Einsatz die Alt-Taste gehalten wird. Die weißen Bereiche stehen dann für die Stellen im Bild, die geschärft werden.

Aufhelllicht

Soll ein recht dunkles Foto mit tiefen Schattenbereichen stark aufgehellt werden, so kommen Regler wie Tiefen und Schwarz schnell an ihre Grenzen. manche vermissen da den Einsatz des Reglers Aufhelllicht. Dabei ist dieser immer noch erreichbar: gehe in den Reiter Kamerakalibrierung und ändere den Prozess von Aktuell auf 2010 ab. Nutze den Regler Aufhelllicht, um selbst in den dunkelsten Räumen das Licht anzuschalten.

Mit Farbe malen

Um Bildbereiche einzufärben ist es oft interessant, die Farbe direkt aus dem Foto aufzunehmen. Aktiviere den Korrekturpinsel und wähle als Effekt Farbe aus. Klicke das Feld an, um die Farbe zu definieren und halte nach einem ersten Klick in dem “Regenbogenverlauf” die Maustaste gedrückt. Ziehe nun einfach über das Foto. So kannst du direkt eine Farbe aus dem Dokument wählen und damit arbeiten.

Gönne deinen Aufnahmen einen coolen Bildlook wie aus Hollywood. Mit einfachen Einstellungen kann Lightroom normale Aufnahmen in inspirierende Meisterwerke verwandeln. So steuerst du die Bildwirkung auf den Betrachter. Du wirst staunen, was du alles aus deinen Fotos herausholen kannst!

Fashion-Look

Aufnahmen im aktuellen Fashion-Bildlook zeigen nicht nur ein schönes Motiv in besonderer Pose, sondern auch einen speziellen Farbstil, um das Besondere zu unterstreichen. In den Grundeinstellungen reduzierst du dazu die Temperatur auf -15 und erhöhst die Tonung auf +15. Die Tiefen werden auf -15 herab gesetzt, Weiß leicht erhöht und Schwarz leicht reduziert. So wirkt das Bild weitaus kühler.

Die Klarheit wird auf +30 eingestellt, die Dynamik auf +20. Öffne die Teiltonung und klicke da auf den Farbwähler. Jetzt kannst du aus dem Farbspektrum die Farbe wählen, die zu der Farbstimmung passt, welche du mit dem Foto erreichen möchtest. Für die hellsten Bereiche im Bild habe ich hier einen Orange-Ton gewählt. Für die Tiefen folgt ein bläulicher Ton. Über die Sättigung steuerst du die Stärke der Umsetzung. Dank HSL kannst du auch noch einzelne Farbbereiche stärken. Hier wurden die Rosen, der Lippenstift und das Kleid hervor gehoben.

Über Effekte wird eine Vignette aktiviert. Der Betrag stand bei mir auf -35, Mittelpunkt auf +35 und die Rundheit auf +60. Auch die weiche Kante sollte sehr hoch eingestellt sein. Sollen allzu dunkle Bereiche punktuell aufgehellt werden, so aktivierst du den Korrekturpinsel mit Belichtung und malst über die entsprechenden Stellen im Bild.

Urban Look

Nachtaufnahmen zeigen die leuchtenden Farben der Lichter. Ist dir das zu bunt, so kannst du dich auf einen Farbton konzentrieren und die restlichen in der Sättigung stark reduzieren. Gehe dazu auf HSL und setze da die Farben auf -100, die du komplett entsättigen möchtest. Die anderen Farben (hier etwa Orange und Gelb) werden verstärkt.

Da du dem Bild Farbe genommen hast, gibst du als Ausgleich Kontrast dazu. Nutze Klarheit und Dunst entfernen (unter Effekte!). Um den Orange-Ton der Lichter noch zu verstärken, gehst du auf Teiltonung, stellst da einen warmen Farbton ein und verstärkst die Sättigung.

Film-Grain-Look

Besonders bei Schwarzweiß-Aufnahmen lohnt es sich zu testen, ob etwas Körnung den besonderen Effekt eines Fotos noch optimieren kann. Ist das Bild farbig, so wird der Regler Sättigung auf -100 gezogen, dann die Klarheit stark erhöht. Die Regler Lichter, Tiefen, Schwarz und Weiß steuern dann die Umsetzung der unbunten Version im Detail.

Unter Effekte ist die Körnung zu finden. Die Stärke bestimmt die Kontraste zwischen den hellsten und dunkelsten Stellen der Körnung. Die Größe wirkt eher wie ein Weichzeichner auf die Körnung; lässt diese also verschwimmen. Der Regler Unregelmäßigkeit könnte auch Rauheit genannt werden. Von einer „ordentlichen“ Körnung geht es hin zu chaotischem Rauschen. Im Zusammenspiel sind sehr schöne Grain-Simulationen möglich.

Cinematic Look

In zahlreichen aktuellen Filmen wird als Color-Grading-Effekt eine Mischung aus orangenen Highlights und bläulichen Schatten umgesetzt. Dieser typische Orange/Teal Look lässt sich auch in Lightroom gestalten. Gehe dazu in den Bereich Kamerakalibrierung und spiele mit den Reglern Primärwerte Blau und Primärwerte Rot. Sollte das noch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben, so wechsele in den Bereich Teiltonung. Stelle da die Farben der Lichter auf einen Orange-Ton, für die Tiefen auf „Aquamarin“.

Die Sättigung bestimmt die Stärke der Umsetzung. Gehe in die Grundeinstellungen und verstärke die Klarheit für einen schönen kontrastreichen Look. Unter Effekte wird die Vignette des Bildes noch verstärkt.

Western-Bildlook

Es muss nicht immer der action-geladene Film sein. Auch der Western-Klassiker hat seinen Reiz. Eine entsprechende Aufnahme wird hier über die Sättigung der Farbe fast beraubt (-65). Über HSL gehst du in den Bereich Farbe, um einen Farbton zu betonen. Hier war das Rot. So kommt es zu einem schönen Retro-Effekt.

Dieser kann noch verstärkt werden, indem bei der Teiltonung die Werte 40, 80, -100, 35 und 25 eingegeben werden. So erreichen wir einen harten Sepia-Look, der gleich noch abgeschwächt wird. Zunächst wird aber unter Effekte eine Vignette aktiviert. Der alte, ausgewaschene Vintage-Effekt kommt nun über Dunst entfernen in das Bild. Der Regler wird dazu stark in den Negativbereich (-55) gezogen. Auch etwas Körnung passt zur Bildidee.

