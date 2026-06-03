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Le Chat heißt jetzt Vibe: Was ändert sich für Teams?

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Le Chat heißt jetzt Vibe: Was ändert sich für Teams?

Mistral hat seinen Assistenten Le Chat in Vibe umbenannt und zu einem Agenten für Arbeit und Programmierung ausgebaut. Vibe übernimmt mehrstufige Aufgaben in Microsoft 365, Google Workspace, Slack und GitHub, jeweils erst nach Freigabe. Für europäische Unternehmen rückt damit eine souveräne Alternative näher.

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Mistral hat auf seinem AI Now Summit in Paris aus Le Chat die Marke Vibe gemacht und mehrere Modi unter ein Dach gestellt. Vibe Work plant Arbeitsschritte und führt sie nach Bestätigung aus, Vibe Code schreibt Programmcode bis zum fertigen Pull Request. Der klassische Dialog bleibt als Vibe Chat erhalten, und Konten, Tarife sowie Verläufe wandern automatisch mit.

Das Wichtigste in Kürze

  • Mistral benennt Le Chat in Vibe um und bündelt Chat, Büroarbeit und Programmierung in einem Agenten.
  • Vibe Work verbindet sich mit Google Workspace, Outlook, SharePoint, Slack und GitHub und arbeitet Aufgaben nach Freigabe ab.
  • Vibe Code läuft als Kommandozeile, VS-Code-Erweiterung und Web-Oberfläche und liefert fertige Pull Requests.
  • Die Tarife reichen von kostenlos über Pro für 14,99 Euro bis Team für 24,99 Euro je Nutzer und Monat.

Was kann der neue Agent konkret?

Schweizer Taschenmesser mit ausgeklappten Werkzeugen und Textbeschriftungen, rot, auf grauem Grund
Vibe Work verwaltet E-Mails und Kalender, recherchiert und erstellt Entwürfe mit vorheriger Bestätigung. Vibe Code automatisiert Programmierarbeit vom Anforderung bis zur Änderung

Arbeit nach Freigabe. Vibe Work liest Postfach und Kalender, recherchiert, erstellt Entwürfe und steuert wiederkehrende Abläufe, legt aber vorher einen Plan zur Bestätigung vor. Jeder Schritt bleibt einzeln nachvollziehbar, und Aufgaben lassen sich täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholen. Vibe Code übernimmt Programmierarbeit von der Anfrage bis zur prüffähigen Änderung, auch wenn der Rechner zwischendurch ausgeht.

Warum ist das für DACH-Entscheider relevant?

Goldene Rezeptionsklingel mit Gravur
Mistral positioniert sich als europäische KI-Alternative mit Fokus auf Datenschutz und DSGVO-Compliance. Partnerschaften mit Airbus, BMW und ASML sowie ein neues Rechenzentrum bei Paris machen das Unternehmen attraktiver

Souveränität als Argument. Mistral positioniert sich als europäische Alternative zu den US-Anbietern und wirbt mit Datenhoheit und DSGVO-Nähe. Auf demselben Gipfel zeigte das Unternehmen Partnerschaften mit Airbus, der BMW Group und ASML sowie ein neues Rechenzentrum bei Paris. Für Firmen, die ihre KI-Lieferantenstrategie breiter aufstellen wollen, wird der Anbieter damit greifbarer.

Eine europäische Alternative wird erst dann zur echten Option, wenn sie im Arbeitsalltag mithält und nicht nur beim Datenschutz punktet. Vibe muss jetzt zeigen, dass der Agent hält, was die Bühne in Paris versprochen hat.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was sollten Sie vor dem Einstieg prüfen?

Ein transparenter Eiswürfel mit weißer Textgrafik steht vor einem hellgrauen Hintergrund
Vibe-Integration schrittweise testen: Werkzeugzugang prüfen, Freigabeprozesse klären, mit etablierten KI-Assistenten vergleichen, Slack-Anbindung nutzen

Erst testen. Prüfen Sie, welche Ihrer Werkzeuge Vibe über die Konnektoren erreicht und wo der Agent eine menschliche Freigabe braucht. Für die Programmierung lohnt ein Vergleich mit etablierten KI-Assistenten, bevor ganze Teams umsteigen. Die Slack-Anbindung für Vibe Code soll im Juni folgen, ein Pilot mit einer kleinen Gruppe schafft hier Klarheit.

Klein anfangen. Starten Sie mit einem abgegrenzten Anwendungsfall und messen Sie, ob Vibe im Alltag schneller arbeitet als Ihre bisherige Lösung. Die automatische Übernahme bestehender Konten senkt die Einstiegshürde, die Entscheidung über einen Wechsel sollte aber an Zahlen hängen, nicht an der Markenfrische.

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Tags: mistral
Markus Seyfferth
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Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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