Anthropic hat die Claude-Integration in Microsoft 365 erheblich ausgebaut. Word, Excel und PowerPoint sind ab sofort allgemein verfügbar, Outlook tritt in die Public Beta ein. Das entscheidende Merkmal: Claude behält den Gesprächskontext, wenn Nutzer zwischen Anwendungen wechseln.

Bisher musste jede App neu befüllt werden, wenn man von einer Tabelle in ein Dokument wechselte. Ab sofort verbindet Claude die Inhalte aus E-Mails mit Zahlen aus Excel und dem Entwurf in Word, ohne dass Sie Kontext erneut eintragen müssen. Für die Praxis bedeutet das: Ein Meeting-Protokoll aus Outlook lässt sich direkt in PowerPoint-Slides überführen, ohne Copy-Paste zwischen Tabs und Apps.

Die Outlook-Integration befindet sich im Public Beta. Claude kann E-Mail-Inhalte gemeinsam mit Tabellen, Präsentationen und Dokumenten auswerten und im laufenden Gespräch referenzieren. Die Word-Integration ist nach einer ruhigen Beta im April 2026 jetzt breit verfügbar: Claude entwirft, redigiert und überarbeitet Dokumente direkt aus der Sidebar, erhält dabei Formatierungen und pflegt Änderungen als Track-Changes ein.

Claude in Outlook, Word, Excel und PowerPoint: Wer das ignoriert, arbeitet bald mit einer messbaren Produktivitätslücke.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Unternehmen verwalten die Integrationen über Microsoft AppSource und das Microsoft Admin Center. Für Enterprise-Anforderungen bietet Anthropic Monitoring- und Logging-Funktionen via OpenTelemetry, mit der sich Prompts, Tool-Nutzung und Dokumentreferenzen revisionssicher nachverfolgen lassen. Wer eine Private-Cloud-Umgebung betreibt, kann die Integrationen über Amazon Bedrock oder Google Vertex AI einbinden, statt die öffentliche Anthropic-API direkt anzusteuern.

Den einfachsten Einstieg bietet die Installation über Microsoft AppSource. Wer Microsoft 365 als Rückgrat der täglichen Arbeit nutzt, sollte die neue Claude-Integration heute testen.

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