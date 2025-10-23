OpenAI greift Chrome an: ChatGPT Atlas ist da

OpenAI schickt einen eigenen Browser ins Rennen – mit integrierter KI, die mitlesen, erinnern und für Sie handeln kann. Was nach digitalem Butler klingt, wirft Fragen auf: Ist das die Zukunft des Browsens oder ein Datenschutz-Albtraum mit Abo-Zwang?

Der Browser, der mitdenkt (und zuhört)



Browserwechsel gehören nicht gerade zu den beliebtesten digitalen Ritualen. Doch OpenAI versucht genau das: Mit ChatGPT Atlas launcht heute ein Browser, der ChatGPT nicht als Plugin anflanscht, sondern im Kern integriert hat. Die Idee: Ihre KI begleitet Sie durchs Web, versteht Kontext, erledigt Aufgaben und erinnert sich an Details – ohne Copy-Paste-Akrobatik zwischen Tabs.

Klingt nach Produktivitäts-Himmel? Die Agent-Mode-Funktion geht noch weiter: ChatGPT öffnet Tabs, klickt sich durch Seiten, füllt Warenkörbe und erstellt Berichte aus Ihrer Browsing-History. Ein Beispiel aus der Pressemitteilung: Sie geben ein Rezept vor, die KI findet den Supermarkt, befüllt den Warenkorb und bestellt nach Hause. Oder: Sie lassen ChatGPT alte Team-Dokumente durchforsten, Konkurrenzanalyse betreiben und ein Briefing erstellen.

Kennen Sie das Gefühl, zwischen zwölf Tabs und drei Tools zu jonglieren? Atlas verspricht Kontext statt Chaos: Die sogenannten „Browser Memories“ merken sich, welche Jobportale Sie letzte Woche durchforstet haben – und erstellen auf Anfrage eine Trendanalyse zur Interview-Vorbereitung. ChatGPT lernt aus Ihrem Verhalten und schlägt vor, was als Nächstes sinnvoll wäre.

Die Sache mit der Kontrolle (und der Kritik)

OpenAI betont Transparenz: Browser Memories sind optional, einsehbar und löschbar. Per Toggle in der Adressleiste entscheiden Sie pro Seite, ob ChatGPT mitlesen darf. Im Inkognito-Modus ist die KI ausgeloggt. Standardmäßig werden Ihre Browsing-Daten nicht zum Training genutzt – es sei denn, Sie aktivieren das explizit.

ChatGPT Atlas when I ask if it has incognito mode. pic.twitter.com/evULWiat30 — Harry Berries (@MrHarryBerries) October 21, 2025

Doch die Realität ist komplexer: Die Agent-Funktion ist aktuell nur für Plus-, Pro- und Business-Nutzer verfügbar (ab $20/Monat). Wer Atlas als reinen Browser nutzen will, kann das zwar gratis – aber ohne die beworbenen KI-Superkräfte bleibt wenig Mehrwert gegenüber Chrome oder Arc. Die Kritik auf X (ehemals Twitter) lässt nicht lange auf sich warten: „Ein Browser, der nur mit Abo wirklich funktioniert“, moniert ein Nutzer. Ein anderer Screenshot zeigt, dass selbst grundlegende Funktionen wie Lesezeichen-Organisation hinter der Paywall verschwinden könnten.

i got chatgpt atlas (@OpenAI’s web browser) so you don’t have to



here’s what i found interesting in 15 mins:



1️⃣ agent mode is sick. it completes things like ordering coffee or filling out a tsa precheck forms on my browser with my passwords



2️⃣ when you background a tab with… pic.twitter.com/LBQGvjddDE — Liam Bolling (@liambolling) October 21, 2025



Hinzu kommt: OpenAI warnt selbst vor Prompt-Injection-Angriffen – versteckte Befehle auf Webseiten könnten ChatGPT manipulieren, um Daten zu stehlen oder ungewollte Aktionen auszuführen. Die Safeguards werden laufend angepasst, aber: „Unsere Schutzmechanismen werden nicht jeden Angriff stoppen“, heißt es im System Card. Für Geschäftsführer und IT-Verantwortliche ein Compliance-Risiko, das Sie im Auge behalten sollten.

Timing, Markt und der KI-Browser-Krieg

Der Launch kommt nicht zufällig: Google baut KI in Chrome ein, Microsoft hat Copilot im Edge, Arc experimentiert mit Browse for Me. OpenAI positioniert sich als natives KI-Erlebnis statt nachgerüsteter Funktion. Atlas startet heute auf macOS für Free-, Plus-, Pro- und Go-User; Business-, Enterprise- und Edu-Accounts folgen. Windows, iOS und Android kommen „bald“.

Technisch beeindruckend ist die nahtlose Integration: Die neue Tab-Seite wird zur ChatGPT-Startseite, Suchergebnisse bündeln Chat, Links, Bilder, Videos und News. Für Entwickler verspricht OpenAI verbesserte Tools und SDK-Integration. Website-Betreiber können mit ARIA-Tags steuern, wie der Agent ihre Seiten interpretiert.

Doch was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Wenn Atlas sich durchsetzt, werden Workflows fundamental anders aussehen: Recherche, Datenanalyse, Einkauf – alles delegierbar an einen digitalen Assistenten. Das Produktivitätspotenzial ist enorm, aber nur, wenn Sie bereit sind, der KI tiefe Einblicke in Ihre Arbeit zu gewähren. Die Frage ist nicht ob, sondern wem Sie dieses Vertrauen schenken wollen.

Verfügbar jetzt – mit Fragezeichen

ChatGPT Atlas läuft ab sofort und lässt sich unter chatgpt.com/atlas herunterladen. Der Import von Lesezeichen, Passwörtern und Browserverlauf aus Ihrem bisherigen Browser ist integriert. OpenAI verspricht häufige Updates; Release Notes werden laufend veröffentlicht.

Handlungsempfehlung für Entscheider: Testen Sie Atlas in einer kontrollierten Umgebung, bevor Sie ihn unternehmensweit freigeben. Die Agent-Funktion ist explizit als „Preview“ gekennzeichnet – erwarten Sie Fehler bei komplexen Workflows. Prüfen Sie, ob Ihre Compliance-Richtlinien das Teilen von Browsing-Kontext mit einem externen KI-Dienst erlauben. Und ja: Überlegen Sie sich, ob ein $20-Abo pro User sich für Ihr Team rechnet – oder ob dieser Browser-Vorstoß eher ein Marketing-Coup als ein Produktivitäts-Gamechanger ist.

Die Browser-Kriege sind zurück. Nur dass diesmal nicht Rendering-Engines, sondern KI-Assistenten das Schlachtfeld sind.

Mehr #OpenAI News

Mehr zu ChatGPT Atlas