Alles nur Banane? 🍌 Macht Google Banana Photoshop Konkurrenz?

Nano Banana Pro heißt Googles neues Bildgenerierungsmodell. Es verspricht Studioqualität für alle. Was das für Ihre Kreativabteilung bedeutet.

KI-Bilder mit echtem Weltwissen

Kennen Sie das? Sie beschreiben der KI ein Bild, und das Ergebnis sieht toll aus. Aber der Text ist Kauderwelsch, die Fakten stimmen nicht, und von Ihrem Briefing ist nur die Hälfte angekommen. Google adressiert genau diese Schwachstellen mit Nano Banana Pro. Das neue Modell basiert auf Gemini 3 Pro und bringt dessen Reasoning-Fähigkeiten in die Bildgenerierung. Konkret bedeutet das: Die KI versteht nicht nur, was Sie wollen. Sie weiß auch, wovon Sie sprechen.

Endlich lesbarer Text in KI-Bildern

Die Textdarstellung in generierten Bildern war bisher eine Achillesferse der Branche. Nano Banana Pro soll das ändern. Ob kurzer Slogan oder längerer Absatz: Das Modell rendert Text in verschiedenen Schriftarten, Texturen und sogar Kalligrafie-Stilen. Besonders interessant für international agierende Unternehmen: Die mehrsprachige Unterstützung ermöglicht die Lokalisierung von Kampagnenmaterial direkt im Generierungsprozess. Ein Mock-up auf Deutsch erstellen und für den koreanischen Markt übersetzen lassen? Funktioniert jetzt in einem Schritt.

Bis zu 14 Elemente in einer Komposition

Für Ihre Marketingabteilung dürfte die erweiterte Kompositionskontrolle relevant sein. Das Modell verarbeitet bis zu 14 Eingabebilder gleichzeitig und hält dabei die Konsistenz von bis zu fünf Personen aufrecht. Produktfotos, Lifestyle-Szenen, Brand-Assets: Alles lässt sich kombinieren, ohne dass der visuelle Stil auseinanderfällt. Dazu kommen Studiofunktionen wie Kamerawinkel-Anpassung, Farbkorrektur und Beleuchtungssteuerung. Tag zu Nacht verwandeln oder einen Bokeh-Effekt hinzufügen? Geht per Prompt. Ausgabe in 2K oder 4K? Ebenfalls möglich.

Die Preisfrage bleibt komplex

Google staffelt den Zugang nach Abo-Modellen. Kostenlose Nutzer erhalten ein begrenztes Kontingent, danach greift das ältere Nano Banana Modell. Google AI Plus, Pro und Ultra Abonnenten bekommen mehr Kapazität. Für Werbetreibende wird die Bildgenerierung in Google Ads auf das neue Modell umgestellt. Der Rollout startet in acht Sprachen, darunter Deutsch. Entwickler können über die Gemini API und Vertex AI zugreifen. Das sichtbare Wasserzeichen verschwindet nur für Ultra-Abonnenten. Alle anderen Bilder tragen das Gemini-Symbol.

Timing im KI-Bildrennen

Der Launch kommt nicht zufällig. Adobe integriert generative KI tiefer in die Creative Cloud. OpenAI hat GPT-4o mit verbesserter Bildgenerierung ausgestattet. Google positioniert sich mit Nano Banana Pro als ernstzunehmende Alternative für professionelle Anwendungen. Die Kombination aus Reasoning, Echtzeitdaten aus der Google Suche und erweiterter Kontrolle ist ein Statement. Ob die Qualität im Alltag hält, was die Demos versprechen, wird sich zeigen müssen.

Jetzt verfügbar für verschiedene Zielgruppen

Nano Banana Pro ist ab sofort in Gemini verfügbar. Wählen Sie dazu den Punkt „Bilder erstellen“ mit dem „Thinking“-Modell. Workspace-Kunden finden die Funktion in Google Präsentationen und Vids. Für Kreative steht das Modell in Flow bereit, Googles KI-Tool für die Filmproduktion. Unternehmen sollten die API-Integration prüfen, wenn sie skalierbare Bildproduktion benötigen. Die Einstiegshürde ist niedrig genug, um das Modell ohne großes Risiko zu testen.

