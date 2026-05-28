Stellen Sie sich vor, Apple hält seine wichtigste Entwicklerkonferenz des Jahres ab und das Hauptthema ist ein Sprachassistent, der seit zwei Jahren hinter der Konkurrenz zurückliegt. Genau das passiert am 8. Juni 2026, wenn Apple die WWDC26 mit einem Keynote um 19 Uhr MEZ eröffnet. Die Erwartungen an Siri sind diesmal ungewöhnlich konkret.

Das Wichtigste in Kürze

Apple WWDC26 findet vom 8. bis 12. Juni 2026 statt, die Keynote am 8. Juni startet um 19 Uhr MEZ und kann auf apple.com gestreamt werden.

iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 und visionOS 27 werden parallel vorgestellt.

Siri bekommt ein vollständiges Overhaul auf Basis eines maßgeschneiderten Gemini-Modells von Google.

Apple Watch öffnet das Control Center erstmals für Third-Party-Widgets von Entwicklern wie Spotify oder Strava.

Was Apple am 8. Juni tatsächlich zeigen wird

Apple lizenziert Googles Gemini-Modell mit 1,2 Billionen Parametern für 870 Mio. Euro jährlich, um Siri ab iOS 27 zuverlässiger zu machen

Der Siri-Neustart steht im Zentrum. Apple hatte auf der WWDC 2024 eine vollständig neue Siri-Generation angekündigt und musste im März 2025 einräumen, dass die Software nicht zuverlässig genug funktionierte. Die Lösung: ein Lizenzvertrag mit Google für ein maßgeschneidertes Gemini-Modell mit 1,2 Billionen Parametern für jährlich rund 870 Mio. Euro.

Mit iOS 27 soll Siri proaktiven Kontext verstehen, app-übergreifende Aktionen ausführen und natürliche Dialoge führen. Das Apple-Ökosystem und die strategischen Weichenstellungen rund um diesen KI-Schwenk hat Dr. Web im großen Apple-Dossier 2026 ausführlich aufgearbeitet.

Apple öffnet die Plattform parallel an einer bislang verschlossenen Stelle: Third-Party-Widgets im Control Center der Apple Watch erlauben Drittanbieter, eigene Schnellaktionen direkt auf der Geräteoberfläche zu platzieren. Für Unternehmen, die Apple-Watch-Anwendungen für Mitarbeitende betreiben, bedeutet das neue Möglichkeiten für Produktivitätslösungen im Arbeitsalltag.

Apple löst an der WWDC26 zwei Versprechen ein, die schon ein Jahr zu spät kommen: eine funktionierende Siri und ein offeneres Watch-Ökosystem. Das ist kein Vertrauensverlust in die eigene Technik, das ist pragmatisches Wachstum.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Entscheider jetzt konkret vorbereiten sollten

Platforms State of the Union am 8. Juni um 22 Uhr MEZ: Hier präsentiert Apple API-Ankündigungen und neue Frameworks für Entwickler statt in der Keynote

Den 8. Juni im Kalender sperren und unmittelbar nach der Keynote den Platforms State of the Union um 22 Uhr MEZ verfolgen. Dort stecken die API-Ankündigungen, nicht in der Showbühne der Keynote. Die Keynote richtet sich an Konsumenten, der State of the Union an Entwickler. Wer wissen will, welche neuen Frameworks iOS 27 für interne Apps oder MDM-Deployments mitbringt, findet dort die relevanten Details.

Für Entscheider, die KI-gestützte Assistenzlösungen evaluieren, lohnt sich ein Blick auf den LLMs-Ratgeber von Dr. Web mit aktuellen Modellvergleichen für mittelständische Anwendungsfälle. Das neue Siri steht auf dem Gemini-Fundament; wer das Modell bereits aus Google Workspace kennt, kann besser einschätzen, was am 8. Juni reale Ankündigung ist und was Marketingvokabular bleibt. iOS-27-Betas erscheinen direkt im Anschluss an die Keynote und sind ab sofort für registrierte Entwickler verfügbar.

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