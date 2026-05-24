Spotify baut generative Künstliche Intelligenz tiefer in seine Produkte ein und hat dafür eine ungewöhnliche Partnerschaft geschlossen: Universal Music Group öffnet seinen gesamten Katalog für KI-gestützte Anwendungen auf der Plattform. Das bestätigte Spotify gegenüber Heise. Die Kooperation ermöglicht es dem schwedischen Streamingdienst, lizenzierte Musikinhalte für personalisierte Vorschläge, generative Playlists und KI-Features zu nutzen, ohne Urheberrechte zu verletzen.

Für die Musikindustrie ist das ein Grundsatzentscheid: Statt generativer KI zu blockieren, wie es in früheren Auseinandersetzungen zwischen Labels und Tech-Konzernen der Fall war, wird der Katalog aktiv eingebracht. Universal Music erhält im Gegenzug eine strukturierte Beteiligung an den KI-generierten Erträgen.

Was das für Künstler und Tantiemen bedeutet

Tantiemenverteilung bei Spotify: KI-Empfehlungen bestimmen Streams und damit die Einnahmen von Künstlern aus gemeinsamen Pools

Die entscheidende Frage bleibt die Tantiemenverteilung. Tantiemen werden bei Spotify anteilig aus einem gemeinsamen Pool ausgeschüttet, der sich nach tatsächlichen Streams richtet. KI-generierte Inhalte oder KI-kuratierte Playlists verändern das Nutzerverhalten und damit, welche Titel Streams erhalten. Künstler, deren Musik durch KI-Empfehlungen häufiger abgespielt wird, profitieren. Wer aus dem Empfehlungsalgorithmus herausfällt, verliert.

Kritiker aus der Musikbranche warnen, dass KI-Systeme bestehende Popularitätsgefälle verstärken, weil sie auf historischen Listening-Daten trainiert sind. Unbekannte Künstler und Nischenstile haben es strukturell schwerer, in KI-generierten Playlists aufzutauchen.

Universal Music hingegen argumentiert, dass ein lizenziertes KI-Modell besser ist als das unkontrollierte Training mit urheberrechtlich geschütztem Material, wie es Klagen gegen andere KI-Unternehmen dokumentieren. Das Label gilt damit als pragmatischer Vorreiter in einer Branche, die lange auf Konfrontationskurs mit Tech-Unternehmen war.

Spotify und Universal setzen einen Präzedenzfall: Lizenzierte KI statt Klage. Für DACH-Musikrechteinhaber ist das ein Signal, dass Verhandlungen mehr bringen als Blockieren. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Warum das über Musik hinausgeht

Spotify einigt sich mit Universal auf KI-Lizenzvertrag. Frühzeitige Kooperationen sichern Rechteinhabern Kontrolle über Nutzungsbedingungen, während Zögerliche Trainingsdaten ohne Vergütung riskieren

Der Spotify-Universal-Deal ist mehr als eine Streaming-Notiz. Er zeigt, wohin sich die KI-Lizenzlandschaft bewegt: Rechteinhaber, die früh Kooperationsverträge abschließen, sichern sich Einfluss auf die Nutzungsbedingungen. Wer wartet, riskiert, als Trainingsdaten behandelt zu werden, ohne Mitsprache und ohne Vergütung.

Dasselbe Prinzip gilt für Verlage, Fotografen und andere Content-Produzenten, die derzeit mit großen KI-Anbietern über Lizenzmodelle verhandeln. Der Ausgang dieser Gespräche wird die KI-Wirtschaft der nächsten Jahre strukturieren. Wer den LLMs-Ratgeber auf Dr. Web gelesen hat, kennt die Anbieterlandschaft, die solche Inhalts-Deals zunehmend einfordert.

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