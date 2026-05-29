Die Reichweite Ihres E-Autos schrumpft bei Tempo 120 nicht gleichmäßig, sondern entlang einer Kurve, die mit jedem zusätzlichen Stundenkilometer steiler wird. Europäische Tester messen Verluste von bis zu 40 Prozent gegenüber dem WLTP-Wert. Der Hebel dahinter steckt in einer simplen physikalischen Größe, die im Datenblatt fast nie auftaucht.

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Sie planen eine längere Fahrt, vertrauen auf den Reichweitenwert im Datenblatt und stehen am Ende doch früher an der Ladesäule als gedacht. Dieser Frust hat einen physikalischen Grund, der direkt mit Ihrem rechten Fuß zusammenhängt. Schon 20 Stundenkilometer mehr auf der Autobahn kosten nicht nur etwas mehr Strom, sondern überproportional viel Reichweite.

Das Wichtigste in Kürze

Der Luftwiderstand wächst im Quadrat zur Geschwindigkeit, die nötige Antriebsleistung sogar in der dritten Potenz. Doppeltes Tempo bedeutet achtfachen Leistungsbedarf gegen den Wind

Bei Tempo 120 messen Tester bis zu 40 Prozent weniger Reichweite, als der WLTP-Wert verspricht, abhängig von Temperatur und Gegenwind

Der Effizienz-Sweetspot liegt bei rund 90 Stundenkilometern. Darüber wird jede weitere Tempoerhöhung überproportional teuer

Für die Routenplanung zählt nicht der Prospektwert, sondern eine realistische Autobahn-Reichweite, die deutlich darunter liegt

Wie viel Reichweite frisst die Geschwindigkeit wirklich?

Erhöhung von 100 auf 130 km/h kostet 30 Prozent Reichweite. ADAC-Tests zeigen konsistent diesen Energieverlust bei Elektrofahrzeugen

Der Sprung von Tempo 100 auf Tempo 130 sieht harmlos aus. Auf dem Tacho sind das 30 Stundenkilometer mehr. Am Ende fehlen Ihrem Akku 30 Prozent Reichweite. Der ADAC misst diesen Verlust in seinem Ecotest seit Jahren mit beharrlich ähnlichen Ergebnissen.

Ein konkretes Beispiel aus dem ADAC-Wintertest 2026 auf der Strecke von München nach Berlin: Der Audi A6 Avant e-tron Performance schaffte bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 116 Stundenkilometern eine reale Reichweite von 441 Kilometern am Stück. Volvo EX90 und BYD Sealion 7, beide mit ungünstigerer Aerodynamik, landeten im selben Test bei rund 30 kWh pro 100 Kilometer Verbrauch und entsprechend dünnen Reichweiten.

Die Bandbreite zwischen den Modellen ist enorm. Der Mercedes CLA 250+ kommt im ADAC-Ecotest auf 13,4 kWh pro 100 Kilometer, der Volvo EX90 auf 31,6 kWh. Das entspricht doppeltem Energiehunger für vergleichbare Fahrleistung. Bei Tempo 130 vergrößert sich diese Spreizung weiter, weil aerodynamisch ungünstige SUVs überproportional Strom in den Fahrtwind blasen.

Tempo Realer Verbrauch (Mittelklasse-E-Auto) Reichweitenverlust gegenüber WLTP 80 km/h 14 bis 15 kWh / 100 km etwa 13 % 100 km/h 18 bis 20 kWh / 100 km etwa 22 % 110 km/h 22 bis 25 kWh / 100 km etwa 27 % 120 km/h 27 bis 30 kWh / 100 km etwa 31 % 130 km/h 32 bis 35 kWh / 100 km etwa 36 %

Wie viel Reichweite kostet Sie Tempo wirklich? Tragen Sie Ihre WLTP-Reichweite und Ihr Wunschtempo ein. Der Rechner zeigt, wie weit Sie auf der Autobahn realistisch kommen und wie viel der Prospektwert auf der Strecke bleibt. WLTP-Reichweite Ihres E-Autos 450 km Konstantes Tempo auf der Autobahn 120 km/h Witterung Sommer / mild Winter / kalt Realistische Autobahn-Reichweite 309 km Verlust gegenüber WLTP 31 % Reichweite über Tempo Modellbasierte Schätzung für ein typisches Mittelklasse-E-Auto, kalibriert anhand der ADAC-Tests 2025/2026. Wind, Steigung, Beladung und individuelle Fahrweise verschieben das Ergebnis um fünf bis zehn Prozent in beide Richtungen. Datenbasis: ADAC-Ecotest, ADAC-Wintertest 2026, electrive.net.

Warum kostet schneller fahren überproportional Reichweite?

Je weiter Sie das Tempo treiben, desto härter zieht der Luftwiderstand zurück.

Die Antwort steckt in einer Formel, die jeder Physiklehrer kennt. Die Luftwiderstandskraft eines Fahrzeugs wächst quadratisch mit der Geschwindigkeit. Für die Reichweite ist genau dieser Zusammenhang entscheidend: Energie pro gefahrenem Kilometer steigt im Quadrat des Tempos. Doppelte Geschwindigkeit bedeutet vierfachen Energiebedarf für dieselbe Strecke.

Die Antriebsleistung, die dieser Widerstand fordert, wächst sogar in der dritten Potenz, weil Leistung gleich Kraft mal Geschwindigkeit ist. Daher hört man häufig den Satz, doppeltes Tempo brauche achtfache Leistung. Beides ist richtig, beschreibt aber unterschiedliche Dinge. Für die Frage, wie weit Sie mit einer Akkuladung kommen, zählt der quadratische Energieanteil. Für die Frage, ob Ihr Motor die Spitze überhaupt halten kann, zählt der kubische Leistungsbedarf.

Stellen Sie sich den Luftwiderstand wie ein Gummiband vor: Je weiter gespannt, desto härter der Zug zurück. Beim Sprung von Tempo 80 auf Tempo 160 zieht das Band viermal so kräftig. Im selben Moment muss Ihr Motor achtmal so viel leisten, nur um die Geschwindigkeit zu halten.

Der Rollwiderstand bleibt dabei weitgehend konstant. Unter 30 Stundenkilometern dominiert er die Energiebilanz. Etwa ab Tempo 110 kippt das Verhältnis. Der Luftwiderstand wird zum bestimmenden Faktor, alles andere wird nebensächlich. An diesem Punkt kassieren aerodynamisch ungünstige Fahrzeuge ihren Nachteil voll.

Wo liegt der Sweetspot zwischen Tempo und Reichweite?

Der Sweetspot liegt bei 90 km/h, gefahren wird aber meist deutlich darüber.

Die effizienteste Reisegeschwindigkeit für moderne E-Autos liegt bei rund 80 bis 90 Stundenkilometern. In diesem Bereich halten sich Roll- und Luftwiderstand etwa die Waage. Darüber gewinnt die Aerodynamik die Oberhand, darunter zieht der Rollwiderstand die Effizienz nach unten.

Praktisch nutzen lässt sich dieser Sweetspot kaum. Auf deutschen Autobahnen ist ein Mindesttempo zwar nicht festgeschrieben, gefühlt aber bei 100 angesiedelt. Konstant 90 zu fahren irritiert andere Verkehrsteilnehmer und gefährdet im Zweifel mehr, als die paar gesparten Kilowattstunden wert sind. Die ehrlichere Frage lautet deshalb: Wie viel Reichweite verschenken Sie zwischen Tempo 110 und Tempo 130?

Die Antwort liefert der cw-Wert. Der Hyundai Ioniq 6 mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,21 erreicht laut ADAC den niedrigsten Verbrauch aller bislang getesteten E-Autos. Der Mercedes CLA 250+ kommt mit ähnlich glatter Form auf 13,4 kWh pro 100 Kilometer. Ein typischer SUV mit cw-Wert 0,28 oder 0,29 zahlt dafür auf der Autobahn zweistellig in Prozent. Stirnfläche und Karosserieform entscheiden auf der Langstrecke mehr als die nominelle Batteriekapazität.

Damit haben wir den dritten Hebel beisammen. Tempo, Aerodynamik und Witterung definieren zusammen, was am Ende ankommt.

Die Werbung verspricht 700 Kilometer WLTP, die Physik kassiert auf der Autobahn ein Drittel davon ein. Eine Ladesäule mehr im Plan ist die ehrlichere Vorbereitung als die nächste Akku-Generation abzuwarten. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für Ihre Routenplanung?

Routenplanung mit realistischer Reichweite bedeutet mehr Ladestopps als gedacht.

Der Prospektwert ist kein Reiseplaner. Ein E-Auto mit 450 Kilometern WLTP-Reichweite schafft bei konstant 110 Stundenkilometern realistisch rund 330 Kilometer am Stück. Bei Tempo 130 sinkt der Wert weiter, im Winter zusätzlich um zehn bis fünfzehn Prozent. Wir empfehlen, die Streckenplanung nicht am WLTP-Datenblatt auszurichten, sondern an der nüchternen Autobahn-Wahrheit.

Vier Faktoren verschieben das Ergebnis spürbar nach unten: kalte Temperaturen unter fünf Grad, starker Gegenwind, ein voll beladenes Fahrzeug sowie ein Dachträger oder eine Dachbox. Jeder einzelne Punkt kostet zwischen drei und acht Prozent zusätzliche Reichweite. In Kombination summieren sich die Effekte schnell auf 25 Prozent oder mehr.

Probieren Sie die konkreten Werte für Ihr Fahrzeug einfach im Rechner weiter oben aus. Geben Sie Ihre WLTP-Reichweite ein, wählen Sie das Tempo, das Sie tatsächlich fahren wollen, und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Prospektangabe. Der Unterschied ist die ehrlichere Zahl für Ihre nächste Routenplanung.

Für lange Etappen lohnt der Blick auf eine andere Variable: die Ladestopp-Strategie. Statt seltener, langer Ladestopps an der 80-Prozent-Marke fahren Sie auf der Autobahn meist schneller, wenn Sie häufiger und kürzer laden, jeweils im Bereich von 20 bis 60 Prozent Akkustand. In diesem Fenster ist die Ladegeschwindigkeit am höchsten, und Sie nutzen die DC-Schnelllader auf Ihrer Strecke effizienter. Nebenbei schonen Sie den Akku: Der Hochlade-Bereich oberhalb von 80 Prozent ist einer der bekannten Beschleuniger der Batteriedegradation.

Glossar: 13 wichtige Fachbegriffe zur E-Auto-Reichweite

Die wichtigsten Fachbegriffe zur E-Auto-Reichweite auf einen Blick.

Aerodynamik

Aerodynamik beschreibt das Verhalten eines Fahrzeugs in der umgebenden Luft. Bei E-Autos entscheidet die aerodynamische Güte stärker über die Autobahn-Reichweite als die nominelle Akkukapazität, weil der Energiebedarf bei hohem Tempo quadratisch mit der Geschwindigkeit steigt.

Der cw-Wert ist eine dimensionslose Kennzahl für die Strömungsgüte eines Körpers. Je niedriger der Wert, desto besser gleitet das Fahrzeug durch die Luft. Moderne E-Autos erreichen Werte um 0,21 (Hyundai Ioniq 6) bis 0,28 (kantige SUVs).

DC-Schnellladen bezeichnet das Laden eines E-Autos mit Gleichstrom an speziellen Säulen, typischerweise an Autobahnen. Die Ladeleistung erreicht 50 bis 350 Kilowatt. Im Bereich zwischen 20 und 60 Prozent Akkustand ist die Ladegeschwindigkeit am höchsten.

Die EPA-Reichweite ist die US-amerikanische Norm zur Reichweitenmessung, festgelegt durch die Environmental Protection Agency. Der Test ist näher an realen Autobahnbedingungen als der europäische WLTP-Wert, weshalb EPA-Angaben durchgängig niedriger ausfallen.

HPC-Lader steht für High Power Charging. Diese Ladesäulen liefern ab 150 Kilowatt Leistung aufwärts und ermöglichen Ladezeiten von 20 Minuten oder weniger für eine substanzielle Reichweitenzugabe. Voraussetzung ist eine entsprechend ausgelegte Batterie-Architektur im Fahrzeug.

Konstantfahrt

Konstantfahrt bezeichnet das Fahren bei gleichbleibender Geschwindigkeit ohne Beschleunigungs- oder Verzögerungsphasen. In diesem Fahrzustand bestimmen nur Roll- und Luftwiderstand den Energieverbrauch. Konstantfahrten mit 110 oder 130 Stundenkilometern dienen als Standardszenario für Reichweitentests.

Luftwiderstand

Luftwiderstand ist die Kraft, die ein Fahrzeug während der Bewegung durch die umgebende Luft erfährt. Die Größe hängt von Stirnfläche, cw-Wert und vor allem von der Geschwindigkeit ab. Eine Verdopplung des Tempos vervierfacht den Widerstand.

NEFZ

NEFZ steht für Neuer Europäischer Fahrzyklus und war bis 2017 die offizielle Norm zur Verbrauchsmessung. Der Zyklus erwies sich als zu praxisfern und überschätzte die Reichweite teils um 30 Prozent. Inzwischen ersetzt das WLTP-Verfahren den NEFZ.

Rekuperation

Rekuperation beschreibt das Zurückgewinnen von Bewegungsenergie beim Bremsen oder Verzögern. Der Elektromotor arbeitet dabei als Generator und speist Strom zurück in die Batterie. Auf der Autobahn mit Konstantfahrt spielt Rekuperation kaum eine Rolle, im Stadtverkehr deutlich mehr.

Rollwiderstand

Rollwiderstand entsteht durch die Verformung der Reifen auf der Fahrbahn. Die Größe steigt nur leicht mit der Geschwindigkeit und bleibt im Vergleich zum Luftwiderstand bei hohem Tempo nachrangig. Unter 30 Stundenkilometern dominiert er die Energiebilanz.

Stirnfläche

Die Stirnfläche bezeichnet die Querschnittsfläche eines Fahrzeugs bei Frontalansicht, gemessen in Quadratmetern. Diese Fläche geht linear in den Luftwiderstand ein. SUVs haben typische Werte um 2,7 Quadratmeter, flache Limousinen liegen bei 2,1 bis 2,3.

WLTC

WLTC steht für Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle und ist der konkrete Fahrzyklus innerhalb des WLTP-Verfahrens. Der Zyklus besteht aus vier Phasen (Low, Medium, High, Extra High) mit Höchstgeschwindigkeit 131 und Durchschnitt 46,5 Stundenkilometer.

Die WLTP-Reichweite ist die Reichweitenangabe nach dem Verfahren Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Gemessen wird im Labor bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46,5 Stundenkilometern und 23 Grad. Auf der Autobahn liegt die reale Reichweite typisch 20 bis 35 Prozent darunter.

FAQ: Warum kostet mehr Tempo mehr Reichweite?

Die häufigsten Fragen zur Reichweite, kompakt beantwortet.

Wie viel Reichweite kostet Tempo 130 wirklich? Im Vergleich zur WLTP-Angabe verlieren Sie bei konstant 130 Stundenkilometern typisch 30 bis 36 Prozent Reichweite. Bei Kälte unter fünf Grad steigt der Verlust auf bis zu 44 Prozent. Die exakte Zahl hängt von Aerodynamik und Witterung ab. Warum stimmt der WLTP-Wert auf der Autobahn nicht? Der WLTP-Zyklus läuft im Labor bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 46,5 Stundenkilometern und 23 Grad. Auf der Autobahn fahren Sie deutlich schneller und meist unter ungünstigeren Bedingungen. Daraus ergibt sich die Lücke zwischen Prospekt und Realität. Welcher cw-Wert ist gut für ein E-Auto? Werte unter 0,23 gelten als sehr gut. Der Hyundai Ioniq 6 liegt mit 0,21 an der Spitze, der Mercedes CLA 250+ ähnlich tief. Typische SUVs erreichen 0,28 bis 0,30 und zahlen den Aufschlag auf der Langstrecke in Form höheren Verbrauchs. Wie viel Reichweite gewinne ich bei Tempo 100 statt 130? Laut ADAC steigt die Reichweite um 20 bis 30 Prozent, wenn Sie konstant 100 statt 130 Stundenkilometer fahren. Ein E-Auto mit 350 Kilometern Autobahn-Reichweite bei Tempo 130 schafft bei Tempo 100 also rund 420 bis 455 Kilometer. Lohnt sich ein größerer Akku oder bessere Aerodynamik? Auf der Langstrecke schlägt Aerodynamik fast immer Akkugröße. Der Mercedes CLA mit 85 kWh und cw-Wert 0,23 fährt weiter als mancher SUV mit 100 kWh. Ein größerer Akku kostet mehr Geld, Gewicht und Ladezeit, eine bessere Aerodynamik kostet nichts im Betrieb. Wie wirkt sich Gegenwind auf die Reichweite aus? Starker Gegenwind verhält sich rechnerisch wie zusätzliches Tempo. 30 Stundenkilometer Gegenwind bei Tempo 100 entsprechen aerodynamisch Tempo 130 ohne Wind. Der Verlust kann fünf bis zehn Prozent zusätzliche Reichweite kosten.

Quellen

ADAC | Stromverbrauch von Elektroautos im Vergleich | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/stromverbrauch-elektroautos-adac-test/ | besucht am 28.05.2026

ADAC | Elektroauto-Reichweite im Winter (ADAC-Test 2026) | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/elektroauto-reichweite-im-winter-adac-test-2026/ | besucht am 28.05.2026

electrive.net | Wie die WLTP-Reichweite von Elektroautos ermittelt wird | https://www.electrive.net/2022/04/02/wie-die-wltp-reichweite-von-elektroautos-ermittelt-wird/ | besucht am 28.05.2026

Energie-Lexikon | Luftwiderstand und Antriebsleistung | https://www.energie-lexikon.info/luftwiderstand.html | besucht am 28.05.2026

Toyota Deutschland | WLTP: Testverfahren für Verbrauchswerte | https://www.toyota.de/zubehoer-service/fahrzeuginformationen/wltp-fahrzyklus | besucht am 28.05.2026