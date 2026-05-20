Sinch hat am 13. Mai 2026 eine globale Studie vorgelegt, die ein bislang verdrängtes Phänomen beziffert. 74 Prozent der befragten Unternehmen mussten einen produktiv eingesetzten KI-Agenten wieder zurückrollen oder ganz abschalten. Bei Organisationen mit besonders reifer Governance lag die Quote sogar bei 81 Prozent.

Stellen Sie sich vor, die nächste Pressemitteilung Ihrer Branche meldet einen erfolgreichen KI-Pilot. Selten zu lesen ist, was wenige Monate später passiert. Die neue Sinch-Studie unter 2.527 Senior-Entscheidern aus zehn Ländern legt offen, was nach dem Go-Live kommt.

Das Wichtigste in Kürze

62 Prozent der Unternehmen haben KI-Agenten in der Kundenkommunikation produktiv im Einsatz

74 Prozent davon mussten mindestens einen Agenten zurückrollen oder abschalten

Bei reifer KI-Governance steigt die Rollback-Quote auf 81 Prozent

98 Prozent der Unternehmen erhöhen ihr KI-Budget 2026 trotzdem

Was zeigt das KI-Produktionsparadox konkret?

Sinch-Studie unter C-Level- und Director-Führungskräften in zehn Ländern zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Technologie und Handel

Die Studienbasis ist solide. Sinch hat zwischen Januar und Februar 2026 in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Australien, Brasilien, Indien, Singapur, Mexiko und Kanada erhoben. Befragt wurden ausschließlich Senior-Entscheider auf C-Level- und Director-Ebene.

Die Branchenverteilung umfasst Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Technologie, Handel und professionelle Dienstleistungen. Der Kern: KI ist in der Kundenkommunikation längst im Live-Betrieb, der eigentliche Bruch passiert erst danach.

Drei Befunde sind besonders unbequem. 75 Prozent der Befragten investieren mehr in Trust, Security und Compliance als in die eigentliche KI-Entwicklung. 84 Prozent der Engineering-Teams verbringen mindestens die Hälfte ihrer Zeit mit dem Aufbau von Safety-Infrastruktur. 86 Prozent prüfen oder wechseln gerade ihren Kommunikations-Anbieter. Die Branche baut also doppelt, während sie dreifach kontrolliert.

Warum scheitert reife Governance häufiger?

Daniel Morris, CPO bei Sinch, erklärt: Höhere Rollback-Raten bedeuten bessere Fehlerbeobachtung, nicht schwächere Leistung fortgeschrittener Organisationen

Auf den ersten Blick wirkt die Zahl paradox: Mehr Investition, mehr Scheitern? Daniel Morris, CPO bei Sinch, ordnet das anders ein.

Die fortgeschrittensten Organisationen scheitern nicht häufiger, sondern sehen Fehler früher. Höhere Rollback-Raten reflektieren bessere Beobachtung und Kontrolle, nicht schwächere Leistung. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Anders gesagt: Organisationen ohne Rollbacks sind nicht erfolgreicher, sondern blinder. Die Sinch-Daten zeigen, dass Unternehmen mit ausgereiften Beobachtungsstrukturen Fehlfunktionen identifizieren, die in weniger überwachten Setups schlicht unter dem Radar laufen. Das passt zum Token-Krisen-Effekt vom April: Genaues Hinsehen bringt zuerst die Kostenexplosion ins Bild, dann die Qualitätsprobleme.

KI-Agenten ohne saubere Observability auszurollen, beschert 2026 eine schöne Pilotphase und ein böses Erwachen. 81 Prozent Rollback ist die Quittung für drei Jahre Hype über Substanz. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was müssen Entscheider jetzt prüfen?

KI-Agenten in der Kundenkommunikation erfordern kontinuierliche Überwachung von Performance, Halluzinationen und Compliance-Abweichungen, nicht nur einmalige Anschaffung

Die Konsequenzen für deutsche Mittelständler sind handfest. Ein KI-Agent in der Kundenkommunikation ist nicht der Produkteinkauf, der ein Mal verhandelt wird. Eingebaut wird ein Beobachtungssystem, das laufende Performance, Halluzinationsraten und Compliance-Drift überwacht. Sinch beziffert die durchschnittlichen Auswirkungen eines Agenten-Fehlers in drei Richtungen: 35 Prozent zusätzliche Last im Support, 34 Prozent Reputationsschaden bei der Marke, dazu die unsichtbare Last im Engineering-Backlog.

Für die Lieferantenwahl bedeutet das: Infrastruktur-Qualität schlägt Modellqualität. 87 Prozent der Befragten halten hochperformante Kommunikations-Infrastruktur für „essentiell oder sehr wichtig“. Beim Vergleich von KI-Anbietern liegt diese Kennzahl in der Sinch-Analyse vor Investitions-Höhe und Governance-Reife. Der LLMs-Ratgeber ordnet ein, welche Modelle für welche Anwendungsfälle in der Praxis taugen.

Die Annahme, ein KI-Pilot sei das schwerste Stück Arbeit, war 2025 schon brüchig und ist 2026 widerlegt. Die Anthropic-Wachstumszahlen und das Code-w-Claude-2026-Programm beschreiben die Skalierung. Die echte Bewährungsprobe beginnt nach dem Go-Live. Die Sinch-Vollstudie erscheint im Juni mit Regional- und Branchen-Auswertung. Bis dahin sollten Entscheider drei Fragen klären: An welcher Stelle wird der nächste Fehler des KI-Agenten zuerst sichtbar? Welches Budget steht für Observability bereit? Und wie sieht der Rollback-Plan für den Tag aus, an dem die Halluzination auf LinkedIn trendet.

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