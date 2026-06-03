Die US-Handelsbehörde BIS hat klargestellt, dass für fortschrittliche KI-Chips eine Lizenz nötig ist, sobald der Mutterkonzern des Käufers in China sitzt. Der Standort der Tochtergesellschaft spielt dabei keine Rolle mehr. Für Konzerne mit globalen Strukturen wird die Lieferkette damit komplizierter.

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Beim KI-Chip-Export gilt seit dem 31. Mai eine schärfere Lesart der bestehenden Regeln. Die US-Behörde stellte in einer Mitteilung fest, dass die Lizenzpflicht greift, sobald die Konzernmutter des Empfängers in einem Land der Gruppe D:5 oder in Macau sitzt. Gemeint ist vor allem China, und gemeint sind ausdrücklich auch Töchter in Drittländern wie Singapur oder Malaysia.

Das Wichtigste in Kürze

Eine Lizenz ist Pflicht, wenn der Mutterkonzern des Käufers in China oder Macau sitzt, unabhängig vom Standort der Tochter.

Die BIS reagiert damit auf Fragen zur Durchsetzung nach dem Aus der AI Diffusion Rule.

Nvidia erklärt, bereits nach diesen Vorgaben zu arbeiten.

Vorhandene Chips müssen nicht abgeschaltet werden, der Service läuft weiter.

Was genau hat die BIS klargestellt?

Behörden bestätigen: Ausländische Töchter chinesischer Unternehmen unterliegen gleichen Lizenzanforderungen wie Konzernmutter

Konzernsitz entscheidet. Die Behörde bestätigte in ihrer Guidance vom 31. Mai, dass die bestehenden Lizenzanforderungen auch für ausländische Töchter chinesischer Unternehmen gelten. Ein Verkauf an eine Firma in Singapur wird abgelehnt, wenn deren Eigentümer in China sitzt. Auslöser war die Frage, ob die Behörde nach dem Rückzug der früheren AI Diffusion Rule überhaupt noch durchsetzt. Die Antwort fiel knapp aus: ja.

Wie groß ist das geschlossene Schlupfloch?

Unternehmen überprüfen Lieferketten für KI-Hardware in Asien. Chinesische Anbieter wie Huawei füllen Lücken in der gespaltenen Technologielandschaft

Hunderttausende Chips. Berichten zufolge gelangten über Töchter in Ländern wie Malaysia große Mengen fortschrittlicher Beschleuniger an chinesische Konzerne. Nvidia erklärte, sein Prüfprozess entspreche bereits den klargestellten Regeln, Lizenzen seien für Lieferungen an Unternehmen mit Sitz in China ohnehin nötig. Wie konsequent die zusätzliche Sorgfaltspflicht bei Auftragsfertigern greift, bleibt offen.

Exportkontrollen verschieben sich von der Landkarte zur Eigentümerstruktur, und das trifft Unternehmen mit verschachtelten Beteiligungen besonders hart. Beim globalen Einkauf zählt künftig, wem der eigene Lieferant wirklich gehört. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für Entscheider im DACH-Raum?

NVIDIA expandiert trotz US-Exportbeschränkungen nach China und entwickelt KI-Prozessoren sowie PC-Prozessoren für den Massenmarkt

Lieferkette prüfen. Unternehmen mit Standorten oder Partnern in Asien sollten klären, ob ihre Beschaffung fortschrittlicher KI-Hardware von der Klarstellung berührt ist. Die Trennung in zwei Technologie-Welten verschärft sich, weil chinesische Anbieter wie Huawei die Lücke füllen. Für die eigene KI-Hardware-Strategie lohnt der Blick darauf, wie abhängig einzelne Projekte von US-Beschleunigern sind.

Abhängigkeit kartieren. Prüfen Sie, welche KI-Workloads zwingend auf regulierte US-Beschleuniger angewiesen sind, und hinterlegen Sie für kritische Systeme eine zweite Option. Die Regeln ändern sich schneller als die Beschaffungszyklen, und der nächste Schritt aus Washington kommt erfahrungsgemäß ohne lange Vorwarnung.

Mehr Newshunger?