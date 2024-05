Jede (Milli-)Sekunde zählt in der digitalen Shopping-Welt. Die Geschwindigkeit einer Website beeinflusst auch direkt das Kauferlebnis. So kann laut einer Studie von Akamai eine Verzögerung von 100 Millisekunden die Konversionsraten um bis zu 7% senken. Dies unterstreicht, wie kritisch schnelle Ladezeiten für Online-Shops sind, da langsame Seiten zu höheren Absprungraten und direkten Einbußen bei den Verkaufszahlen führen. Bekannt ist auch die Think with Google Studie, wonach Die Absprungwahrscheinlichkeit um 32 % steigt, wenn die Seitenladezeit von 1 Sekunde auf 3 Sekunden steigt.

Da Online-Shops auch immer auf Datenbank arbeiten, aus der sie z.B. die Produktdaten abrufen, ist die Dauer eines Vorgangs für das Auslesen und Abspeichern von Produkt- und Nutzerdaten ganz wesentlich. Hier kommt das SSD-Webhosting ins Spiel. SSD-Festplatten sind den herkömmlichen (aber im Einkauf billigeren) HDD-Festplatten weit überlegen. Welche Vorteile das SSD-basierte Webhosting hat, wollen wir uns im Folgenden ansehen:

Was sind die Hauptmerkmale des SSD-Webhostings?

SSD-Webhosting bezieht sich auf Webhosting-Anbieter, die Solid-State Drives (SSDs) statt herkömmlicher Hard Disk Drives (HDDs) für die Speicherung von Daten verwenden. webgo gehört zu den ersten Anbietern, die SSD-Festplatten im Webhosting verwendet haben. Im Vergleich zu HDDs bieten SSDs schnellere Zugriffszeiten und Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, was bedeutende Vorteile für Webserver und deren gehostete Websites mit sich bringt.

Die Verwendung von SSDs kann die Website-Ladezeiten deutlich verbessern. Eine schnelle Webseite verbessert nicht nur die Nutzererfahrung, sondern trägt auch zur Erhöhung der Konversionsrate bei. Nutzer sind weniger frustriert und neigen eher dazu, Käufe abzuschließen oder längere Zeit auf der Seite zu verbringen, wenn sie nicht durch lange Ladezeiten davon abgehalten werden.

Eine von „Web Performance Today“ durchgeführte Studie, „SSDs and Website Performance“, illustriert, dass Websites, die auf SSD-basierten Servern gehostet werden, eine durchschnittliche Verbesserung der Ladezeiten von Seiten um 30-40% zeigen.

Geschwindigkeit: SSDs nutzen Flash-Speicher, der Daten viel schneller lesen und schreiben kann als die rotierenden Scheiben einer HDD. Dies resultiert in einer schnelleren Ladezeit der Website, was besonders bei dynamischen Content-Management-Systemen wie WordPress und dessen Shopsystem WooCommerce von Vorteil ist. Im Vergleich dazu müssen HDDs mechanische Arme bewegen, um Daten auf rotierenden Platten zu lesen oder zu schreiben, was deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Zuverlässigkeit: SSDs enthalten keine beweglichen Teile, wodurch das Risiko mechanischer Ausfälle erheblich reduziert wird. Dies führt zu einer erhöhten Zuverlässigkeit und einer geringeren Ausfallwahrscheinlichkeit des Hostingservices.

Energieeffizienz: Da SSDs keine mechanischen Bewegungen ausführen müssen, verbrauchen sie weniger Energie als HDDs. SSDs sind zwar teurer im Einkauf, bei längerer Lebensdauer machen dies die geringeren Kosten für Wartung und Strom aber mehr als wett. Das macht SSD-Webhosting letztendlich energie- und kosteneffizienter.

Ein weiteres wichtiges Merkmal von SSDs ist ihre Fähigkeit zur parallelen Datenverarbeitung. So sind SSDs in der Lage, mehrere Datenanfragen gleichzeitig zu bearbeiten, was sie ideal für Server macht, die eine hohe Anzahl von gleichzeitigen Benutzerzugriffen abkönnen müssen.

Der Dominoeffekt auf SEO und Kundenzufriedenheit

Nicht nur die unmittelbare Reaktion des Nutzers ist von der Ladezeit abhängig, auch Suchmaschinen wie Google nehmen die Geschwindigkeit einer Website sehr ernst. Schnelle Ladezeiten werden belohnt – in Form von besseren Platzierungen in den Suchergebnissen. Eine hohe Position in den Suchergebnissen zieht mehr Besucher an, was wiederum die Chancen auf höhere Verkaufszahlen verbessert.

Laut der „Speed Matters“-Forschung von Google führen langsamere Webseiten zu einer geringeren Zufriedenheit, was sich wiederum negativ auf das Nutzerverhalten auswirkt. Es entsteht ein sich selbst verstärkender Effekt: Schnelle Websites fördern nicht nur die Kundenzufriedenheit durch ein reibungsloses Einkaufserlebnis, sondern verbessern auch die Sichtbarkeit und Reichweite des Online-Shops im Internet.

Vorteil: Schnellere Ladezeiten durch SSD-Webhosting

SSDs bieten gegenüber HDDs deutlich verbesserte Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Um die Unterschiede in den Zugriffszeiten zu veranschaulichen, hier eine Tabelle, die den Vergleich zwischen beiden Speichertypen zeigt:

Speichertyp Durchschnittliche Zugriffszeit SSD 0,1 ms HDD 5-10 ms

Quelle: Sysmark, Benchmarking SSD and HDD Performance

Die deutlich schnelleren Zugriffszeiten von SSD-Festplatten im Vergleich zu HDDs sind besonders relevant für Anwendungen, die viele Input/Output-Operationen erfordern, wie es bei Webservern der Fall ist. Die Studie von Sysmark, „Benchmarking SSD and HDD Performance“, zeigt, dass SSDs 50 bis 100-mal schneller auf Anfragen reagieren können als HDDs. Diese Verbesserung in der Geschwindigkeit kann und wird die Gesamtperformance einer Website bzw. eines Online Shops erheblich steigern.

Vorteil: Stabile Leistung bei hohen Zugriffszahlen

Online-Shops erleben häufig sprunghafte Anstiege im Traffic, insbesondere während großer Verkaufs- und Marketingaktionen. SSDs können solche simultanen Zugriffe effizient verarbeiten, ohne dass es zu einer merklichen Verlangsamung der Website kommt. Dies ist auf die schnellen Zugriffszeiten und die Fähigkeit von SSDs zurückzuführen, mehrere Datenanfragen gleichzeitig zu bearbeiten. In Zeiten hohen Traffics zeigt sich dies in stabilen und schnellen Ladezeiten, was für die Nutzererfahrung essenziell ist.

Während herkömmliche HDDs bei einer Vielzahl von Zugriffsanforderungen langsamer werden, weil sie physisch Daten suchen und lesen müssen, haben SSDs hier einen massiven Vorteil. Die fehlenden mechanischen Teile in SSDs ermöglichen es, Datenzugriffe nahezu verzögerungsfrei zu bearbeiten. Dies führt dazu, dass auch bei einem plötzlichen Anstieg von Seitenbesuchen die Performance der Webseite nicht leidet.

Eine konstante Performance auch unter Last ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit. Nutzer, die ohne Verzögerungen durch das Produktangebot navigieren können, sind eher geneigt, den Kauf abzuschließen. Eine schnelle und reaktionsfähige Website ist somit ein kritischer Faktor für den Erfolg eines Online-Shops. Durch die Verwendung von SSD-Webhosting wird sichergestellt, dass die Seite auch unter Last schnell und zuverlässig funktioniert, was zu einer höheren Conversion-Rate führen kann.

Diese Aspekte verdeutlichen, wie SSDs durch ihre technischen Vorteile dazu beitragen können, die Leistungsfähigkeit von Webseiten signifikant zu steigern, insbesondere in Szenarien, wo hohe Zugriffszahlen und gleichzeitige Anfragen die Regel sind.

Hohe Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit von SSDs

Jede Minute, in der eine Website nicht erreichbar ist, kann Umsatzeinbußen bedeuten. Die Verwendung von SSDs in Webhosting-Umgebungen kann also nicht nur die Betriebssicherheit erhöhen, sondern auch dazu beitragen, potenzielle Einnahmeverluste durch Hosting-Ausfälle zu minimieren.

SSDs sind bekannt für ihre hohe Zuverlässigkeit und geringe Ausfallrate im Vergleich zu traditionellen HDDs. Dies liegt daran, dass SSDs keine beweglichen Teile enthalten, die physisch abgenutzt werden können. Diese Eigenschaft macht SSDs besonders widerstandsfähig gegenüber physischen Einflüssen wie Erschütterungen oder Temperaturschwankungen.

Eine Studie von „Journal of System and Software“ mit dem Titel „Reliability Analysis of SSDs Based on Component Failure Rate“, zeigt, dass SSDs eine um 80% niedrigere Ausfallrate im Vergleich zu HDDs aufweisen. Diese geringere Anfälligkeit für physische Defekte führt zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten, was insbesondere für den dauerhaften Betrieb von Online-Shops kritisch ist.

Laut einer Studie von „Data Center Journal“, betitelt „The Impact of Drive Reliability on Cloud Storage Systems“, wurde festgestellt, dass die Verwendung von SSDs die Gesamtausfallzeiten von Servern um bis zu 70% reduzieren kann. Dies spiegelt die Überlegenheit von SSDs in Bezug auf Zuverlässigkeit und Wartungsanforderungen wider und unterstreicht ihren Wert für geschäftskritische Anwendungen wie E-Commerce-Plattformen.

SSDs nutzen Flash-Speicher, der Daten ohne mechanische Verzögerung auslesen und schreiben kann. Diese Fähigkeit führt zu einer erheblichen Beschleunigung der Datenverarbeitung. Für Online-Shops, die auf Plattformen wie WooCommerce basieren, bedeutet dies, dass Add-to-Cart-Aktionen, Transaktionen und Seitenaufrufe schneller verarbeitet werden können, was die Gesamtleistung der Website verbessert und das Nutzererlebnis optimiert.

Die verbesserte I/O-Leistung von SSDs ist besonders vorteilhaft für datenintensive Anwendungen wie große E-Commerce-Systeme, die kontinuierlich hohe Volumen an Kunden- und Transaktionsdaten verarbeiten müssen. Schnellere Zugriffszeiten auf Daten führen zu besserer Performance bei Suchvorgängen, Produktaktualisierungen und Bestandsverwaltung.

Laut einer Analyse von „Database Management & Performance“, die unter dem Titel „The Impact of SSDs on Database Performance“ veröffentlicht wurde, können SSDs die Latenzzeiten bei datenintensiven Operationen erheblich senken. Die Studie hebt hervor, dass SSDs die Effizienz von Datenbankoperationen um bis zu 70% steigern können, was sie zu einer idealen Lösung für dynamische Websites und Online-Plattformen macht, die auf schnelle und zuverlässige Datenzugriffe angewiesen sind.

SSDs sind aufgrund ihrer Bauweise ohne bewegliche Teile robuster und weniger anfällig für physische Schäden, die bei traditionellen HDDs durch Stöße, Vibrationen oder Temperaturschwankungen entstehen können. Diese Eigenschaft führt zu einem signifikant geringeren Ausfallrisiko, was die Datenintegrität und -sicherheit wesentlich erhöht. Für Online-Shops und andere kritische Anwendungen, bei denen Datenverlust schwerwiegende Konsequenzen haben kann, bieten SSDs eine zuverlässigere Lösung.

Moderne SSDs verfügen über fortgeschrittene Fehlerkorrekturmechanismen (ECC), die dazu beitragen, Fehler zu erkennen und zu korrigieren, bevor sie die Datenintegrität beeinträchtigen. Diese Mechanismen sind besonders wichtig in Umgebungen, wo große Datenmengen schnell verarbeitet und gesichert werden müssen. Die zuverlässige Fehlerkorrektur trägt wesentlich zur Aufrechterhaltung der Datenqualität und -sicherheit bei.

Die Forschungsarbeit „Enhancing Data Security in High-Performance SSDs“ aus dem „Journal of Computer Security“ zeigt, dass die Fehlerkorrekturtechniken in SSDs dazu beitragen können, die Datenfehlerraten um mehr als 90% zu reduzieren, verglichen mit herkömmlichen Speicherlösungen. Dies schützt effektiv vor Datenkorruption, die durch physikalische Defekte oder externe Einflüsse verursacht werden kann.

Welchen Vorteil hat SSD-Webhosting hinsichtlich der Nachhaltigkeit?

Einer der größten umweltbezogenen Vorteile von SSDs liegt in ihrem Energieverbrauch. SSDs benötigen deutlich weniger Energie als herkömmliche Festplatten (HDDs). Während HDDs auf mechanischen Komponenten wie Motoren und beweglichen Lese-/Schreibköpfen basieren, die eine kontinuierliche Versorgung mit Energie benötigen, um Daten lesen und schreiben zu können, haben SSDs keine beweglichen Teile und benötigen daher weniger Energie für den Betrieb.

SSDs verbrauchen im Durchschnitt 2 bis 3 Watt weniger Strom im Betrieb als herkömmliche HDDs. Dies mag nach einem geringen Unterschied klingen, summiert sich jedoch in großen Datenzentren, wo Tausende solcher Laufwerke eingesetzt werden, zu einer erheblichen Reduktion des Stromverbrauchs. Der reduzierte Energiebedarf führt nicht nur zu niedrigeren Betriebskosten, sondern auch zu einer geringeren Umweltbelastung, da weniger Strom aus fossilen Quellen benötigt wird.

Zusätzlich fördert die Langlebigkeit von SSDs die Nachhaltigkeit. Ihre robuste Bauweise führt zu einer geringeren Ausfallrate, was bedeutet, dass sie seltener ersetzt werden müssen als HDDs. Dies reduziert nicht nur das Aufkommen von Elektroschrott, sondern auch die Notwendigkeit, alle 4-5 Jahre neue Festplatten einkaufen zu müssen.

Fazit

Die Umstellung auf SSD-Webhosting lohnt sich für eigentlich für alle Betreiber eines Online-Shops. Die beschriebenen sechs Vorteile – von schnelleren Ladezeiten über verbesserte Datensicherheit bis hin zur Skalierbarkeit – sind ganz wesentliche Gründe, warum sich der Umstieg lohnt.

Wenn Sie bereit sind, diese Vorteile für sich zu nutzen: Das SSD-Webhosting von webgo ist bereits ab 7,95 € im Starter Paket verfügbar. Dieses Paket beinhaltet eine dauerhaft kostenlose Domain Ihrer Wahl (inkl. .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at-Domains), Lets Encrypt SSL-Zertifikat sowie 50 GB Webspace und 1024 MB garantierten RAM.

Quellen

Thinkwithgoogle.com: Die Absprungwahrscheinlichkeit steigt um 32 %, wenn die Seitenladezeit von 1 Sekunde auf 3 Sekunden steigt.

Akaimai: Milliseconds Are Critical

The Impact of SSDs on Database Performance