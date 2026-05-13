SAP steigt bei n8n ein: Berliner KI-Plattform plötzlich 5,2 Milliarden Dollar wert
13. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

SAP steigt bei n8n ein: Berliner KI-Plattform plötzlich 5,2 Milliarden Dollar wert

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
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Hand aufs Herz: Haben Sie n8n schon im Einsatz? Falls nicht, könnte ein Ereignis vom heutigen Dienstag das ändern. Am Rande der SAP-Kundenmesse Sapphire in Orlando gab SAP eine strategische Beteiligung an dem Berliner Automatisierungs-Startup bekannt. Die Investition katapultiert die n8n-Bewertung auf 5,2 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Gleichzeitig kündigt SAP an, die n8n-Technologie direkt in Joule Studio zu integrieren.

Das Wichtigste in Kürze

  • SAP investiert strategisch in n8n, Bewertung springt von 2,5 auf 5,2 Milliarden US-Dollar
  • SAP integriert die n8n-KI-Orchestrierungsplattform in Joule Studio für Multi-Agenten-Workflows
  • n8n bleibt Open Source, Selbst-Hosting-Option bleibt erhalten, volle DSGVO-Datensouveränität
  • SAP legt parallel einen 100-Millionen-Euro-Partnerfonds auf, um KI-Einführungen bei SAP-Kunden zu beschleunigen

Was SAP an n8n so interessant findet

Grüner Geschenkanhänger mit orangefarbener Schnur und dem Aufdruck 5,2 Mrd. $
n8n, 2019 in Berlin gegründet, orchestriert Multi-Agenten-Systeme, die Geschäftsereignisse autonom identifizieren und Entscheidungen koordinieren

n8n ist keine Automatisierungsplattform von der Stange. Das 2019 in Berlin gegründete Startup hat sich auf Multi-Agenten-Orchestrierung spezialisiert: KI-Systeme, die Geschäftsereignisse selbstständig identifizieren, Entscheidungen koordinieren und nachgelagerte Aktionen auslösen. Laut n8n-Gründer Jan Oberhauser ermöglicht die Plattform genau das, was SAP für seine Autonomous Suite braucht: überprüfbare, anpassbare Agenten-Ökosysteme, die mit den meisten KI-Modellen kompatibel sind. Unternehmen behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Agenten und können Compliance-Anforderungen granular durchsetzen.

SAP hat Alteigentümern Anteile abgekauft; die genaue Investitionshöhe blieb ungenannt. Der strategische Wert liegt nicht im Kaufpreis, sondern in der Produktintegration: n8n-Workflows sollen künftig direkt aus Joule Studio heraus konfigurierbar sein. Das macht Millionen von SAP-Kunden zu potenziellen n8n-Nutzern, ohne dass diese aktiv nach einem Workflow-Tool suchen müssten.

n8n war bisher das beste Werkzeug für technisch versierte Teams, die KI-Agenten selbst bauen wollen. Die SAP-Integration öffnet den Markt in eine andere Richtung: Buchhalter, HR-Teams und Einkäufer kommen künftig über Joule an Multi-Agenten-Workflows, ohne eine Zeile Code zu schreiben.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was das für n8n-Nutzer und SAP-Kunden konkret bedeutet

Grünes Sparschwein mit „SAP“-Prägung, davon startende Rakete mit „n8n“-Schild
n8n bleibt Open Source und selbstgehostet verfügbar. SAP-Integration erweitert das Angebot für DACH-Kunden, ersetzt aber keine bestehenden Funktionen

Bestehende n8n-Nutzer dürfen gelassen bleiben. Die Plattform bleibt Open Source, die Selbst-Hosting-Option bleibt erhalten, und die SAP-Integration ist ein zusätzlicher Kanal, kein Ersatz für die bestehende Community. Für SAP-Kunden in DACH ergibt sich eine neue Perspektive: Automatisierungsworkflows, die heute noch über externe Middleware laufen, könnten mittelfristig in den SAP-Stack wandern. Das spart Lizenzkosten an anderer Stelle, schafft aber auch eine neue Abhängigkeit.

Die Sapphire-Woche macht deutlich, in welche Richtung SAP treibt: weg vom reinen ERP-Anbieter, hin zur KI-Orchestrierungsplattform für Unternehmensprozesse. Parallel zu n8n übernimmt SAP das Freiburger Startup Prior Labs für mehr als eine Milliarde Euro. Den Überblick zur breiteren KI-Strategie für den Mittelstand liefert unser Automatisierungs-Überblick 2026. Parallel dazu zeigt der Artikel zu Schaefflers Humanoiden-Strategie, wie deutsche Konzerne KI-Investitionen bereits in Produktion überführen.

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