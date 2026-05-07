Der Anthropic SpaceX Deal sichert dem KI-Anbieter mehr als 300 Megawatt Rechenkapazität im ehemaligen xAI-Rechenzentrum Colossus 1 in Memphis. Geht es Ihnen auch so? Die Schlagzeilen über KI-Compute überschlagen sich, und am Ende stellt sich die Frage, was das für Ihren konkreten Workflow bedeutet.

Das Wichtigste in Kürze

Anthropic mietet 300 Megawatt Rechenkapazität von SpaceX im Memphis-Rechenzentrum Colossus 1

Anthropic wird alleiniger Mieter der Anlage, die ursprünglich für rund 26 bis 35 Milliarden Euro entstand

Claude-Pro- und Claude-Max-Abonnenten sollen höhere Nutzungslimits bekommen

Die NAACP kritisiert die Standortwahl in der historisch schwarzen Community Boxtown

Warum mietet Anthropic ausgerechnet bei SpaceX?

Anthropic nutzt SpaceX-Rechenzentrum Colossus 1, um explosive Claude-Nachfrage zu bewältigen, die interne Kapazitäten übersteigt

Die Nachfrage nach Claude wächst schneller, als Anthropic eigene Rechenzentren hochziehen kann. CEO Dario Amodei sprach jüngst von einem 80-fachen Wachstum, wo intern nur das Zehnfache geplant war. Compute ist damit zum härtesten Engpass des Unternehmens geworden.

SpaceX hat die Lösung vorrätig: Colossus 1 stand seit dem Umzug von xAI zu Colossus 2 als Kapazität bereit. Anthropic übernimmt die Anlage komplett, einschließlich der mehr als 300 Megawatt Anschlussleistung. Der Standort liegt auf Lowery Road, am Rand der historisch schwarzen Boxtown-Community.

Was bringt das Claude-Pro- und Max-Nutzern?

Anthropic erhöht Nutzungslimits für Claude Pro und Claude Max, besonders für intensive Nutzer und Memory-Funktion

Anthropic kündigte gleichzeitig an, die Nutzungslimits für Claude Pro und Claude Max anzuheben. Wer bisher an Wochentagen gegen die Stunden-Caps stieß, bekommt also spürbar mehr Spielraum. Das gilt auch für intensive Nutzer der Memory-Funktion in Pro- und Max-Tarifen, die Kontext über lange Sessions persistent halten.

Konkrete Zahlen zur neuen Tageskontingentierung nannte Anthropic noch nicht. Die zusätzliche Kapazität geht laut Mitteilung „innerhalb eines Monats“ an den Start.

Anthropic kauft sich Zeit, indem es sich Strom von der Konkurrenz mietet. Das löst kein Strukturproblem der KI-Branche, aber zeigt, wie eng Compute, Energie und Marktanteil inzwischen zusammenhängen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Folgen hat der Deal für die Branche?

Anthropic trainiert Claude-Modelle mit enormem Rechenaufwand. Ohne neue Rechenzentren stagnieren Modellentwicklung und Kundenwachstum

Der Compute-Hunger moderner Frontier-Modelle wird deutlich, sobald man sich vor Augen führt, was Anthropic damit füttert. Modelle wie Claude Mythos Preview, das tausende Zero-Day-Schwachstellen autonom findet, fressen Rechenzeit in industriellem Maßstab. Ohne neue Standorte stehen Modellfortschritte und Kundenwachstum gleichermaßen still.

Die Pikanterie steckt im Vermieter: SpaceX gehört Elon Musk, dessen xAI-Modell Grok als direkter Claude-Konkurrent antritt. Anthropic stützt seinen Marktauftritt also auf Infrastruktur eines Wettbewerbers. Für den deutschen Mittelstand zählt am Ende eine andere Frage: Wer KI im Kerngeschäft einsetzt, sollte Compute-Verfügbarkeit künftig mit derselben Aufmerksamkeit verfolgen wie SaaS-Lizenzpreise.

Was sollten Entscheider jetzt prüfen?

Checkliste für Claude-Nutzer: Limits überwachen, Verfügbarkeitsklauseln in Verträgen prüfen und Multi-Provider-Strategie als Backup nutzen

Drei Punkte stehen oben auf der Checkliste. Erstens: Falls Sie Claude-Lizenzen in Pro- oder Max-Tarifen einsetzen, beobachten Sie die Limit-Erhöhung. Zweitens: Verträge mit KI-Anbietern auf Verfügbarkeitsklauseln prüfen, gerade bei API-Workloads. Drittens: Multi-Provider-Strategie als Backup, denn auch 300 Megawatt sind irgendwann ausgeschöpft.

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Quellen

Bloomberg – Anthropic, SpaceX Sign Deal to Boost AI Computing Power for Claude Software – https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/anthropic-inks-computing-deal-with-spacex-to-meet-ai-demand – besucht am 07.05.2026

Action News 5 – Anthropic, parent company of Claude, to operate data center in Memphis – https://www.actionnews5.com/2026/05/06/anthropic-parent-company-claude-operate-data-center-memphis/ – besucht am 07.05.2026

Anthropic – Introducing Claude Opus 4.7 – https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-7 – besucht am 07.05.2026