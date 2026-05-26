Schaeffler ist in Asien-Pazifik angekommen. Der Wälzlager-Konzern aus Herzogenaurach hat eine Partnerschaft mit dem vietnamesischen Robotik-Unternehmen Vindynamics geschlossen und damit erstmals einen Humanoid-Hersteller in der Region eingebunden. Damit ergänzt Schaeffler seine bestehenden Allianzen in Europa, China und den USA und baut die globale Position im humanoiden Ökosystem aus.

Was die Vindynamics-Allianz konkret bedeutet

Planetenradgetriebe als Kernkomponenten in Aktoren humanoider Roboter. Datenerfassung optimiert Leistung und ermöglicht vorausschauende Wartung

Im Zentrum stehen Planetenradgetriebe, die als zentrale Komponente in den Aktoren humanoider Roboter verbaut werden. Aktoren fungieren in diesen Maschinen als Muskeln und Gelenke. Beide Unternehmen erfassen darüber hinaus roboter- und anwendungsbezogene Daten, um Aufbau und Leistungsfähigkeit der Aktoren zu verbessern und die Basis für vorausschauende Instandhaltungs-Services zu legen.

Schaeffler verfolgt damit eine klare Strategie. Statt selbst Humanoide zu bauen, positioniert sich der Konzern als bevorzugter Technologielieferant für die globale Branche. Die strategische Schaeffler-Humanoid-Partnerschaft mit britischem Hersteller aus dem Mai zeigt, dass parallel auch die Abnehmerseite ausgebaut wird: Bis 2030 sollen mehrere hundert Humanoide in den eigenen Werken laufen.

Vietnam als strategischer Brückenkopf

Vindynamics nutzt Vietnam als Produktionsstandort für Humanoid-Roboter und positioniert sich gegen chinesische Konkurrenten wie Unitree

Die Wahl Vietnams ist kein Zufall. Das Land entwickelt sich zur Werkbank für asiatische Robotik-Wertschöpfung und sitzt geopolitisch zwischen China und den USA. Vindynamics steht für den nächsten Schritt einer Region, die in der Humanoid-Produktion bislang von chinesischen Massenherstellern wie Unitree dominiert wird. Wie weit der Markt fortgeschritten ist, zeigt der NEO-Humanoid für 20.000 US-Dollar ab Werk Kalifornien, der die Preisspirale nach unten getrieben hat.

Für deutsche Maschinenbauer ergibt sich daraus eine klare Botschaft. Robotik ist 2026 keine Vision mehr, sondern eine Beschaffungsfrage. Mehr Kontext zur strategischen Bandbreite liefert die Übersicht über sieben Roboter-Typen, die ganze Branchen verändern.

Schaeffler kauft sich nicht nur Marktzugang, sondern auch ein Lernlabor. Vietnamesische Aktor-Daten werden in deutsche Aktor-Designs zurückfließen. Diese Rückkopplung ist der eigentliche Hebel für Marktführerschaft im Humanoid-Segment. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Mittelständler jetzt mitnehmen

Mittelständler müssen ab 2027 mit humanoiden Robotern rechnen. Wer Integrationspläne nicht 2025 startet, verliert durch Lieferzeitverzögerungen

Ein Konzern wie Schaeffler kann sich vier Partnerschaften auf vier Kontinenten leisten. Für den klassischen Mittelständler reicht eine. Entscheidend ist, dass die Frage „Wie integrieren wir Humanoide ab 2027?“ im laufenden Jahr beantwortet wird. Wer 2027 erst beginnt, einen Pilot zu skizzieren, wird in der Lieferzeitenklemme stecken.

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