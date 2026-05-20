Der 1X NEO Humanoid verlässt das Demo-Stadium und kommt für 20.000 US-Dollar aus dem Werk in Hayward, Kalifornien. Stellen Sie sich vor, der erste Hausroboter mit konkretem Auslieferungsdatum stammt aus einer kleinen norwegischen Firma, die ihre Vollproduktion seit dem 30. April 2026 hochfährt. Genau das ist seit dieser Woche der Stand der Dinge.

Das Wichtigste in Kürze

1X NEO startet Vollproduktion am Standort Hayward, Kalifornien

Kaufpreis 20.000 US-Dollar oder Mietmodell über monatliche Subscription

NVIDIA Jetson Thor als zentrales Rechenmodul, Tendon-Drive-Aktuation

Erster Hausroboter mit konkretem Auslieferungsdatum innerhalb von 2026

Was unterscheidet 1X NEO von anderen Humanoiden?

Humanoider Roboter NEO nutzt Tendon-Drive-Aktuation statt klassischer Getriebe, arbeitet mit 22 Dezibel und ist damit leiser als ein Kühlschrank

Die Antriebsphilosophie ist das eigentliche Argument. Statt klassischer Strain-Wave-Getriebe nutzt 1X eine Tendon-Drive-Aktuation, die an Sehnen erinnert: leise, nachgiebig und für den Hausgebrauch deutlich sicherer als starr getriebene Industriegelenke. NEO arbeitet laut Hersteller im Bereich von 22 Dezibel und damit leiser als ein moderner Kühlschrank. Die offiziellen Eckdaten stehen auf 1x.tech.

Die Rechenarchitektur liefert NVIDIA. Jetson Thor sitzt im Kopf des Roboters und übernimmt Wahrnehmung, Bewegungsplanung und die Anbindung an ein Large-Language-Model. Damit bekommt NEO eine vergleichbar dichte Sensor-Verarbeitung wie autonome Fahrzeuge, allerdings im Maßstab eines Wohnzimmers. Mehr zur Hardware-Strategie hinter Physical-AI-Plattformen liefert der Beitrag zur BMW-Hexagon-Strategie.

20.000 US-Dollar für einen Hausroboter sind nicht der Verkaufspreis, sondern die Eintrittskarte in die Privathaushalte. Sobald die ersten Geräte in echten Wohnungen arbeiten, verändert das auch die Erwartungen an Pflege, Logistik und Gastronomie hierzulande. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Aufgaben übernimmt NEO im Alltag?

NEO faltet Wäsche, räumt Regale ein und führt Sprachbefehle aus, scheitert aber noch beim Knacken von Nüssen

Das Aufgabenprofil ist breit angelegt. NEO soll Wäsche zusammenlegen, Regale einräumen, leichte Reinigungsarbeiten übernehmen und einfache Kommandos per Sprache umsetzen. Ein Test des Wall Street Journal zeigt, dass der Roboter Geschirrspüler bestücken kann, beim Knacken einer Walnuss aber noch scheitert.

Die Lücke ist real, doch der Sprung vom Forschungsdemo zur Serienauslieferung dürfte vielen DACH-Branchen den Atemzug rauben.

Die Sicherheitsfrage bleibt prägend. Eine textile Hülle, lange Konvergenzwege und das nachgiebige Antriebssystem sollen Verletzungsrisiken im Haushalt minimieren. Im industriellen Vergleich liegen die Anforderungen anders, das zeigt der Blick auf den 24-Stunden-Pilot von Figure 03 bei BMW.

Wer beide Welten sortiert sehen will, findet im Überblick zu den sieben Roboter-Typen die saubere Taxonomie.

Was bedeutet die Vollproduktion für DACH-Branchen?

Humanoide Roboter erobern schnell Hotellobbys, Pflegeheime und Werkstätten. Mittelständische Anbieter müssen 2027 bereits Serienproduktion liefern, sonst verlieren sie gegen chinesische Konkurrenz

Die Industrie-Folgen sind absehbar. Was als Hausroboter startet, landet binnen zwei bis drei Jahren in Hotellobbys, Pflegeheimen und Servicewerkstätten. Die Schaeffler-Bestellung über hunderte Humanoide zeigt, wie schnell die Hersteller skalieren. Für mittelständische Anbieter heißt das: Wer 2027 noch über Pilotprojekte verhandelt, schaut bei Lieferzeiten von chinesischen Anbietern wie ROBOTERA in die Röhre.

Die Praxis-Empfehlung ist nüchtern. Beobachten Sie die ersten 100 NEO-Auslieferungen genau, prüfen Sie Anwendungsfälle in Ihrem Haus und denken Sie an Versicherung, Betriebsrat und Datenschutz, bevor das erste Gerät einzieht. Für die strategische Marktübersicht bleibt der Robotik-2026-Report die Ankerlektüre. Wer die Wirtschaftlichkeit gegen menschliche Arbeit halten möchte, findet im Beitrag zum Selbstständigen-Gehalt die deutschen Lohn-Benchmarks.