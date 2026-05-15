NASA-Rover fährt erstmals autonom: Claude plant die Mars-Route
15. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

NASA-Rover fährt erstmals autonom: Claude plant die Mars-Route

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
4.3
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Hand aufs Herz: Wenn Sie an KI-Agenten denken, denken Sie an Tabellenkalkulationen und E-Mails. Die NASA denkt gerade anders. Anthropics Claude-Vision-Modell hat soeben die Kontrolle über einen Mars-Rover übernommen – und das Ergebnis funktioniert.

Das Wichtigste in Kürze

  • NASA-Rover Perseverance absolvierte zwei vollständig KI-geplante Fahrten über zusammen 456 Meter
  • Anthropics Claude-Vision-Modell analysierte Orbitalbilder und Geländedaten, generierte sichere Wegpunkte
  • Kein menschlicher Eingriff nach dem initialen Startbefehl – eine Premiere in der NASA-Geschichte
  • Ziel: Künftige Rover sollen kilometerweite autonome Explorationen durchführen

Was die Leistung technisch bedeutet

Blaues Modellauto mit Aufschrift
Claude plant Mars-Fahrten automatisch, indem es Satellitenbilder analysiert und Gefahren für Rover erkennt

28 Jahre lang haben menschliche Operatoren die Mars-Fahrten manuell geplant. Claude hat diese Aufgabe übernommen, indem das Modell Orbitbilddaten analysierte und Geländemerkmale erkennt, die für ein Bodenfahrzeug gefährlich werden könnten. Das ist nicht trivial: Orbitaufnahmen haben eine andere Auflösung und Perspektive als Bodenfotos. Claude überbrückt diese Lücke mit einem multimodalen Verständnis von Raum und Kontext.

Für die KI-Branche ist dieser Einsatz ein starkes Signal: Ein Vision-Language-Modell hat eine sicherheitskritische Planungsaufgabe in einer Umgebung ohne Internet-Verbindung, ohne Rückfragemöglichkeit und mit Lichtgeschwindigkeits-Latenz zum Kontrollzentrum übernommen. Das ist kein Demo. Die technischen Hintergründe zu aktuellen KI-Modellen liefert der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.

Wenn Claude einen Mars-Rover autonom navigiert, ist die Frage, ob KI Verantwortung übernehmen kann, beantwortet. Die Frage ist nur noch: Für welche Aufgaben in Ihrem Unternehmen ist das bereits möglich?“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Warum das für Entscheider relevant ist

Ein Mars-Rover-Modell auf Weiß mit einem grünen Rad und dem Namensschild „CLAUDE“
Vision-Language-Modelle ermöglichen autonome Planung in Lagerlogistik, Baustellen und Landwirtschaft durch Analyse von Bilddaten, ähnlich wie bei planetarer Exploration

Planetare Exploration und Unternehmenslogistik klingen weit auseinander. Doch die zugrunde liegende Kompetenz ist dieselbe: autonome Planung in unstrukturierten Umgebungen auf Basis von Bilddaten. Lagerlogistik, Baustellenüberwachung, landwirtschaftliche Routenplanung – überall dort, wo heute menschliche Planung auf visuelle Ausgangsdaten trifft, könnte morgen ein Vision-Language-Modell übernehmen.

Die NASA-Partnerschaft mit Anthropic ist zudem ein Qualitätssignal für Enterprise-Kunden: Wenn die Raumfahrtbehörde Sicherheitsverantwortung an Claude übergibt, sind die Zuverlässigkeitsanforderungen offenbar erfüllt. Einen Überblick über den Stand der Robotik-KI gibt der Robotik-2026-Artikel auf Dr. Web.

Mehr Newshunger?

Ein Roboter-Rad zerquetscht eine Karotte auf weißem Grund. Aufkleber:
Robotik 2026: Marktübersicht mit Glossar zu 80+ Begriffen. Anthropic ARR auf 44 Milliarden Dollar gestiegen. LLM-Ratgeber für passende Modellauswahl
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