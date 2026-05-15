NASA-Rover fährt erstmals autonom: Claude plant die Mars-Route
Hand aufs Herz: Wenn Sie an KI-Agenten denken, denken Sie an Tabellenkalkulationen und E-Mails. Die NASA denkt gerade anders. Anthropics Claude-Vision-Modell hat soeben die Kontrolle über einen Mars-Rover übernommen – und das Ergebnis funktioniert.
Das Wichtigste in Kürze
- NASA-Rover Perseverance absolvierte zwei vollständig KI-geplante Fahrten über zusammen 456 Meter
- Anthropics Claude-Vision-Modell analysierte Orbitalbilder und Geländedaten, generierte sichere Wegpunkte
- Kein menschlicher Eingriff nach dem initialen Startbefehl – eine Premiere in der NASA-Geschichte
- Ziel: Künftige Rover sollen kilometerweite autonome Explorationen durchführen
Was die Leistung technisch bedeutet
28 Jahre lang haben menschliche Operatoren die Mars-Fahrten manuell geplant. Claude hat diese Aufgabe übernommen, indem das Modell Orbitbilddaten analysierte und Geländemerkmale erkennt, die für ein Bodenfahrzeug gefährlich werden könnten. Das ist nicht trivial: Orbitaufnahmen haben eine andere Auflösung und Perspektive als Bodenfotos. Claude überbrückt diese Lücke mit einem multimodalen Verständnis von Raum und Kontext.
Für die KI-Branche ist dieser Einsatz ein starkes Signal: Ein Vision-Language-Modell hat eine sicherheitskritische Planungsaufgabe in einer Umgebung ohne Internet-Verbindung, ohne Rückfragemöglichkeit und mit Lichtgeschwindigkeits-Latenz zum Kontrollzentrum übernommen. Das ist kein Demo. Die technischen Hintergründe zu aktuellen KI-Modellen liefert der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.
Warum das für Entscheider relevant ist
Planetare Exploration und Unternehmenslogistik klingen weit auseinander. Doch die zugrunde liegende Kompetenz ist dieselbe: autonome Planung in unstrukturierten Umgebungen auf Basis von Bilddaten. Lagerlogistik, Baustellenüberwachung, landwirtschaftliche Routenplanung – überall dort, wo heute menschliche Planung auf visuelle Ausgangsdaten trifft, könnte morgen ein Vision-Language-Modell übernehmen.
Die NASA-Partnerschaft mit Anthropic ist zudem ein Qualitätssignal für Enterprise-Kunden: Wenn die Raumfahrtbehörde Sicherheitsverantwortung an Claude übergibt, sind die Zuverlässigkeitsanforderungen offenbar erfüllt. Einen Überblick über den Stand der Robotik-KI gibt der Robotik-2026-Artikel auf Dr. Web.
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