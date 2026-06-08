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Grok darf jetzt ins Postfach: Genial und heikel

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Grok darf jetzt ins Postfach: Genial und heikel

Elon Musks Grok wird vom Chatbot zum Mitarbeiter mit Schlüsselbund. Über neue Konnektoren liest die KI Mails, Dateien und Code. Das spart Zeit und öffnet ein Einfallstor.

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Grok von xAI verbindet sich per Konnektoren jetzt direkt mit Outlook, SharePoint, Google Workspace, GitHub und Notion, dazu kommt mit Grok Build ein eigener Coding-Agent fürs Terminal. Der Sprung vom Antworten zum Handeln ist damit vollzogen. Damit beginnt die eigentliche Diskussion.

Das Wichtigste in Kürze

  • Vom Chat zum Agenten: Grok Build arbeitet im Terminal mit bis zu 8 Subagenten, 256K Kontext und 70,8 % auf SWE-Bench.
  • Breiter Zugriff: Konnektoren binden Outlook, SharePoint, OneDrive, Google Workspace, GitHub, Notion und Linear ein, dazu eigene MCP-Server.
  • Offener Standard: Grok nutzt das von Anthropic stammende Model Context Protocol und ist sogar zu Claude-Code-Skills kompatibel.

Was steckt hinter den Konnektoren?

Ein Schlüsselring mit einem alten und einem modernen Schlüssel sowie einem blauen „Beta“-Anhänger
Anthropic führte Model Context Protocol ein, das KI-Agenten Zugriff auf Tools wie E-Mail und Wissensspeicher ermöglicht. Der Wettbewerb verlagert sich auf Integration in den Arbeitsalltag

Die technische Grundlage heißt Model Context Protocol, kurz MCP, ein offener Standard, den Anthropic eingeführt hat und den heute fast alle nutzen. Über MCP klinkt sich eine KI in beliebige Werkzeuge ein, vom E-Mail-Postfach bis zum eigenen Wissensspeicher. Der Wettbewerb verschiebt sich damit: Nicht das schlauste Chatfenster gewinnt, sondern der Agent, der sich am tiefsten in den Arbeitsalltag legt.

Grok Build zielt direkt auf etablierte Coding-Agenten wie Claude Code und GitHub Copilot. Der Agent plant erst, führt dann aus und verteilt Arbeit auf bis zu acht Subagenten. xAI macht seine Skills sogar bewusst kompatibel zu Claude-Code-Paketen. Ein geöffnetes Ökosystem senkt die Wechselhürde, und auch Microsoft schickt mit „Scout“ einen Agenten ins Betriebssystem.

Wo der Komfort zum Risiko wird

Geöffneter Briefumschlag mit Angelhaken und Zettel „Bitte ausführen“
Eine präparierte E-Mail kann einem KI-Agenten fremde Befehle unterschieben.

Ein Konnektor ist kein Komfort-Häkchen, sondern eine neue Identität mit weiten Rechten in Ihrer Umgebung. Sobald Grok Postfach und Dateiablage liest, genügt eine präparierte E-Mail oder ein vergiftetes Dokument, um dem Agenten untergeschobene Befehle zu erteilen. Diese Prompt Injection ist der KI-Klassiker des Confused Deputy: Ein berechtigter Helfer führt fremde Anweisungen mit den eigenen Rechten aus.

Dass die Technik noch jung ist, zeigt ein Detail aus der Beta: Grok Build verschickte seine Systemprompts zeitweise im Klartext. Vergleichbare Lücken trafen bereits andere Connector-Ökosysteme, etwa beim OAuth-Angriff auf die Salesloft-Drift-Integration mit Hunderten betroffenen Firmen. Ein Agent mit Vollzugriff ist nur so sicher wie seine schwächste Anbindung.

Eine KI, die Mails, Code und Dateien liest, ist kein Assistent mehr, sondern ein Kollege mit Generalschlüssel. Generalschlüssel vergibt man nicht in der Beta-Phase.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Für deutsche Unternehmen kommt die DSGVO dazu. Liest der Agent personenbezogene Daten aus Outlook oder SharePoint, braucht es einen Auftragsverarbeitungsvertrag, eine geklärte Rechtsgrundlage und idealerweise einen EU-Serverstandort.

Vergeben Sie Konnektor-Rechte nach dem Prinzip der kleinsten Berechtigung, halten Sie Produktivdaten aus Beta-Funktionen heraus und protokollieren Sie jeden Zugriff.

Grok Build und die Konnektoren sind über die xAI-Programmierschnittstelle als Beta verfügbar. Praktisch nützlich sind sie schon heute, freigeben sollte man sie aber erst, wenn Rechte, Rechtsgrundlage und Protokoll stehen.

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Tags: elonmusk grok
Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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